L'oroscopo di venerdì 11 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di venerdì 11 aprile 2025 con la Luna in Bilancia e il Sole congiunto a Chirone è forte la tensione ad occuparci delle ferite da guarire.

Ariete

Amore: in amore pretendi attenzione ma non ascolti. La Luna ti sfida sul terreno dell’empatia e ti mette alla prova.

Lavoro: Sei rallentato sia nei pensieri che nelle decisioni.

Fortuna: la ruota gira lenta oggi, ma non tutto è perduto. Basta evitare scelte impulsive.

Il consiglio del giorno: prima di rispondere, prova a contare fino a dieci. Anche Marte consiglia pazienza.

Voto: 5

Toro

Amore: ti basta uno sguardo per conquistare chiunque. Con Venere al tuo fianco, l’amore ha un gusto vintage e raffinato.

Lavoro: pratico, stabile e con un tocco creativo: oggi il tuo talento è come una borsa firmata, si nota subito.

Fortuna: la Luna ti coccola e Saturno ti sostiene: sei tra i pochi a cui tutto fila liscio.

Il consiglio del giorno: fai shopping consapevole: bellezza e funzionalità possono andare d’accordo.

Voto: 8 e mezzo

Gemelli

Amore: la Luna ti invita a sorridere insieme, non da solo. Riscolvera qualche battuta divertente!

Lavoro: serve un po’ di ordine anche nelle idee: Mercurio a sfavore ti chiede disciplina.

Fortuna: oggi gira bene, ma attento a non esagerare subito come al tuo solito.

Il consiglio del giorno: racconta una storia divertente: la comunicazione è il tuo superpotere.

Voto: 7

Cancro

Amore: cuore grande, ma oggi ti metti in difensiva. La Luna ti stuzzica e Marte ti rende più permaloso.

Lavoro: hai carisma da vendere, ma se ti senti sotto esame rischi di chiuderti a riccio.

Fortuna: Giove ti osserva da lontano: non brillante, ma nemmeno tragico.

Il consiglio del giorno: prenditi una pausa da tutto e tutti. Un bagno caldo è meglio di mille parole.

Voto: 7

Leone

Amore: voglia di baci e di storie con il lieto fine. Ma attenzione a non esagerare con il melodramma.

Lavoro: creativo ma rallentato. Non tutto deve brillare subito, ricorda che anche il Sole tramonta.

Fortuna: in ripresa. La Luna ti sorride, anche se Marte ti fa sbadigliare.

Il consiglio del giorno: accetta che non tutti i giorni puoi essere al centro del palco. Va bene anche una pausa dietro le quinte.

Voto: 6 e mezzo

Vergine

Amore: sei insofferente verso ogni genere di proposta romantica.

Lavoro: critica ma lucida. Basta non pretendere la perfezione anche da chi non è te.

Fortuna: non è un giorno da fuochi d’artificio, ma nemmeno da annullare. Nettuno ti annebbia.

Il consiglio del giorno: spiega quello che provi con un gesto gentile, anche piccolo. Vale più di mille parole.

Voto: 5 e mezzo

Bilancia

Amore: romanticismo in crescita: sei un po' più sensibile del solito. La Luna ti fa vibrare come una nota lunga.

Lavoro: le pressioni aumentano e tu cerchi l’equilibrio come un funambolo su un filo. Respira.

Fortuna: altalenante, ma con guizzi inaspettati.

Il consiglio del giorno: scrivi i tuoi pensieri su carta. Aiuta più di quanto credi a fare chiarezza.

Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Amore: hai voglia di tenerezza ma non lo ammetti nemmeno sotto tortura. La Luna ti rende vulnerabile e dolcissimo.

Lavoro: carismatico ma instabile. Ti basta poco per sentirti sotto attacco e chiuderti a riccio.

Fortuna: Venere ti protegge, ma occhio ai pensieri cupi: non tutto è come sembra.

Il consiglio del giorno: condividi un momento di debolezza: gli altri ti ameranno di più, non di meno.

Voto: 6 e mezzo

Sagittario

Amore: ti scopri aperto e curioso, nonostante Saturno contro. La Luna favorisce incontri inaspettati.

Lavoro: voglia di cambiare aria, orizzonti, ruoli. Nettuno stimola sogni grandi ma non tutti realizzabili.

Fortuna: buona ma instabile. La Luna ti sorride, Saturno ti frena: cerca il punto di equilibrio.

Il consiglio del giorno: non avere paura di fare il primo passo, ma verifica dove stai mettendo i piedi.

Voto: 7

Capricorno

Amore: freddino, ma non per disinteresse. Hai solo bisogno di silenzio e spazi tuoi. La Luna ti mette alla prova.

Lavoro: cambiamenti importanti ti spaventano, ma Saturno ti invita a trasformare, non a resistere.

Fortuna: Marte ti costringe a chiudere vecchie porte. Poi però aprile, quelle nuove.

Il consiglio del giorno: non restare legato a ciò che non ti rappresenta più. Anche il cemento può essere riciclato.

Voto: 6

Acquario

Amore: ironico, brillante e irresistibile. Con la Luna dalla tua parte è il momento giusto per osare.

Lavoro: idee geniali che sembrano folli, ma Urano ti guida e chi ti segue capirà presto.

Fortuna: è il tuo giorno: cogli al volo tutto quello che arriva. La sincronicità ti guida.

Il consiglio del giorno: fai una lista dei tuoi successi recenti. Sarai sorpreso di quanti sono.

Voto: 9

Pesci

Amore: romantico e vulnerabile, vuoi solo coccole e promesse sincere. Venere ti fa battere forte il cuore.

Lavoro: intuitivo e profondo, ma con la testa tra le nuvole. Nettuno confonde le priorità.

Fortuna: alta, ma delicata. Serve ascoltare l’istinto più che il caso.

Il consiglio del giorno: circondati di bellezza: un fiore, una canzone o una carezza possono cambiarti l'umore.

Voto: 8