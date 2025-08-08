L’oroscopo di sabato 9 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Ariete

Amore: vuoi importi.

Fortuna: ti punzecchia ma fai spallucce.

Il consiglio del giorno: fai un salto al museo della città dove andavi da bambino, ti rimetterà in contatto con emozioni che pensavi archiviate.

Voto: 5 e mezzo

Toro

Amore: hai perso entusiasmo.

Fortuna: non la prendi in considerazione perchè ti senti confuso.

Il consiglio del giorno: parti da uno scrub rigenerante.

Voto: 5

Gemelli

Amore: non vi sfugge nessuno.

Fortuna: avete quasi tutti i pianeti veloci a favore, vi serve sapere altro?

Il consiglio del giorno: fate una foto artistica all’oggetto più banale che vi capita sottomano e postatela.

Voto: 8 e mezzo

Cancro

Amore: zero energy.

Fortuna: ci vorrebbe una pompatina.

Il consiglio del giorno: prenditi un momento con il tuo sketchbook o un libro da colorare per adulti. L’arte è ovunque, basta iniziare.

Voto: 5 –

Leone

Amore: punzecchi e zero baci.

Fortuna: al tuo fianco.

Il consiglio del giorno: organizza una gara di monopattino sulla pista ciclabile, mi raccomando il caschetto.

Voto: 5 +

Vergine

Amore: il tuo cuoricino batte.

Fortuna: non ti fa sentire sola.

Il consiglio del giorno: investi in un doposole idratante e lenitivo.

Voto: 7

Bilancia

Amore: arrivi dritta al punto.

Fortuna: soffia vento a favore.

Il consiglio del giorno: goditi il momento senza esagerare con le spese.

Voto: 6 +

Scorpione

Amore: meglio non stare nei paraggi.

Fortuna: si mette dei tappi per le orecchie.

Il consiglio del giorno: inoltra il link dell’oroscopo a tutta la family e chi s’è visto, s’è visto. Così eviti domande scomode e, soprattutto, di dover dare spiegazioni.

Voto: 5

Sagittario

Amore: a parole sei bravissimo, ma anche in camera da letto.

Fortuna: scarseggia di sale e pepe.

Il consiglio del giorno: trova, a fine giornata, tre cose per la quale essere grato..oggi viene facile.

Voto: 7

Capricorno

Amore: preferisci letti singoli.

Fortuna: sana siesta.

Il consiglio del giorno: leggi qualche pagina del tuo romanzo preferito prima di andare a dormire.

Voto:5

Acquario

Amore: hai bisogno dei tuoi spazi.

Fortuna: esprimi chiaramente i tuoi bisogni.

Il consiglio del giorno: passeggia tra le fiere enogastronomiche della tua zona.Prova un formaggio che non hai mai osato assaggiare, potresti innamorartene.

Voto: 6 –

Pesci

Amore: vi si vuole bene.

Fortuna: come il profumo di grigliata nell’aria.

Il consiglio del giorno: un costumino nuovo che fa risaltare l’abbronzatura, e vi sentite già top ancora prima di stendere il telo.

Voto: 7 +