L’oroscopo di sabato 9 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: vuoi importi.
Fortuna: ti punzecchia ma fai spallucce.
Il consiglio del giorno: fai un salto al museo della città dove andavi da bambino, ti rimetterà in contatto con emozioni che pensavi archiviate.
Voto: 5 e mezzo
Toro
Amore: hai perso entusiasmo.
Fortuna: non la prendi in considerazione perchè ti senti confuso.
Il consiglio del giorno: parti da uno scrub rigenerante.
Voto: 5
Gemelli
Amore: non vi sfugge nessuno.
Fortuna: avete quasi tutti i pianeti veloci a favore, vi serve sapere altro?
Il consiglio del giorno: fate una foto artistica all’oggetto più banale che vi capita sottomano e postatela.
Voto: 8 e mezzo
Cancro
Amore: zero energy.
Fortuna: ci vorrebbe una pompatina.
Il consiglio del giorno: prenditi un momento con il tuo sketchbook o un libro da colorare per adulti. L’arte è ovunque, basta iniziare.
Voto: 5 –
Leone
Amore: punzecchi e zero baci.
Fortuna: al tuo fianco.
Il consiglio del giorno: organizza una gara di monopattino sulla pista ciclabile, mi raccomando il caschetto.
Voto: 5 +
Vergine
Amore: il tuo cuoricino batte.
Fortuna: non ti fa sentire sola.
Il consiglio del giorno: investi in un doposole idratante e lenitivo.
Voto: 7
Bilancia
Amore: arrivi dritta al punto.
Fortuna: soffia vento a favore.
Il consiglio del giorno: goditi il momento senza esagerare con le spese.
Voto: 6 +
Scorpione
Amore: meglio non stare nei paraggi.
Fortuna: si mette dei tappi per le orecchie.
Il consiglio del giorno: inoltra il link dell’oroscopo a tutta la family e chi s’è visto, s’è visto. Così eviti domande scomode e, soprattutto, di dover dare spiegazioni.
Voto: 5
Sagittario
Amore: a parole sei bravissimo, ma anche in camera da letto.
Fortuna: scarseggia di sale e pepe.
Il consiglio del giorno: trova, a fine giornata, tre cose per la quale essere grato..oggi viene facile.
Voto: 7
Capricorno
Amore: preferisci letti singoli.
Fortuna: sana siesta.
Il consiglio del giorno: leggi qualche pagina del tuo romanzo preferito prima di andare a dormire.
Voto:5
Acquario
Amore: hai bisogno dei tuoi spazi.
Fortuna: esprimi chiaramente i tuoi bisogni.
Il consiglio del giorno: passeggia tra le fiere enogastronomiche della tua zona.Prova un formaggio che non hai mai osato assaggiare, potresti innamorartene.
Voto: 6 –
Pesci
Amore: vi si vuole bene.
Fortuna: come il profumo di grigliata nell’aria.
Il consiglio del giorno: un costumino nuovo che fa risaltare l’abbronzatura, e vi sentite già top ancora prima di stendere il telo.
Voto: 7 +