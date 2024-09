video suggerito

L’oroscopo di sabato 7 settembre 2024: emotività ballerina per Cancro, Pesci e Scorpione Nell’oroscopo di sabato 7 settembre 2024 la Luna entra nel segno dello Scorpione: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Sarà un viaggio alla scoperta di quei piccoli segreti che neanche sospettavamo di custodire. Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato l’Ariete. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di sabato 7 settembre 2024 porta un'energia intensa con la Luna in Scorpione che si mette in buon aspetto con Marte in Cancro. Questa combinazione spinge, soprattutto i segni d’acqua, a tuffarsi nei segreti più nascosti e a fare i conti con qualche verità un pochino scomoda. È il momento perfetto per lasciarsi trasportare dalla passione e dall’intuito, dandosi la possibilità di scoprire nuovi lati di sé. Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Ariete

Amore: menti a tutti dicendo che parti per un weekend avventuroso, ma poi ti chiudi in casa e spegni il telefono.

Fortuna: ti spalleggia nelle tue scelte, più o meno sensate.

Il consiglio del giorno: tieni allenata la mente con esercizi di ragionamento, puoi passare direttamente a quelli livello pro.

Voto: 5 +

Toro

Amore: qualche discussione di troppo può innervosirti parecchio.

Fortuna: apprezza quella che si nasconde nelle piccole cose.

Il consiglio del giorno: qualche sessione di addominali, per mantenerti in forma smagliante e scaricare la tensione da Luna storta.

Voto: 5

Gemelli

Amore: sexyssimi e intelligentissimi, impossibile resistervi.

Fortuna: dalla vostra parte in ogni decisione che prendete.

Il consiglio del giorno: partecipate ad una raccolta fondi che supporta qualcosa in cui credete fortemente.

Voto: 8

Cancro

Amore: lo idealizzi un po' troppo.

Fortuna: dipende dalle tue azioni.

Il consiglio del giorno: scarica un’ app di frasi motivazionali e leggine una tutte le volte che ne senti il bisogno.

Voto: 7

Leone

Amore: quando sei imbronciato sei ancora più affascinante.

Fortuna: ti accompagna come la mamma al primo giorno di scuola.

Il consiglio del giorno: dedica qualche minuto a yoga e respirazione perché con la luna storta è facile spazientirsi più velocemente del previsto.

Voto: 7 +

Vergine

Amore: vuoi arrivare dritta al sodo, senza troppi giri di parole.

Fortuna: questo Marte a favore ti fa prendere con più grinta anche i piccoli incidenti di percorso.

Il consiglio del giorno: dopo una notte infuocata è bene arieggiare la stanza.

Voto: 8

Bilancia

Amore: preparatevi ad un weekend amoroso, ma senza uscire di casa.

Fortuna: ti accompagna nelle faccende a due.

Il consiglio del giorno: assapora un risveglio lento, fatto di coccole e colazione a letto.

Voto: 7

Scorpione

Amore: un mazzo di fiori funziona più di mille parole.

Fortuna: non ti aiuta nelle relazioni sociali.

Il consiglio del giorno: sarebbe meglio fare un bel respiro prima di dare qualsiasi risposta oggi per evitare di risultare troppo acido.

Voto: 7

Sagittario

Amore: sorridi anche a chi tu risponde male.

Fortuna: non sempre è dalla tua parte, cerca di essere prudente.

Il consiglio del giorno: con questa Venere a favore è d’obbligo comprarsi qualcosa di nuovo e sberluccicoso.

Voto: 6 e mezzo.

Capricorno

Amore: il tuo cuore ha decisamente bisogni di cioccolato.

Fortuna: cerca di non farti distrarre.

Il consiglio del giorno: non c’è bisogno di forzarsi a fare cose, goditi qualche momento di pura pace solo per te.

Voto: 6

Acquario

Amore: ti esprimi meglio con i fatti che con le parole.

Fortuna: è dalla tua parte ma non prendere rischi inutili.

Il consiglio del giorno: un giro su qualche sito di moda potrebbe regalarti qualche gioia e magari anche un buon affare.

Voto: 6

Pesci

Amore: a volte basta un sorriso per rallegrarvi la giornata.

Fortuna: non esagerate con le aspettative e rimanete con i piedi per terra.

Il consiglio del giorno: ora che Marte è dalla vostra è il caso di mettersi quelle scarpette da corsa impolverate e darsi un po' da fare.

Voto: 6 e mezzo