L’oroscopo di sabato 7 marzo 2026: Venere fa sognare Leone e Ariete

Nell’oroscopo di 7 marzo 2026: Scorpione e Pesci vivono le emozioni intensamente. Il segno fortunato è lo Scorpione mentre quello sfortunato il Leone.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con Venere, il pianeta dell’amore, nel tuo segno, oggi non può che essere una giornata di dolcezza, piacere bacini e bacetti. Ed è anche molto carina questa versione di te, tutta morbida e infiocchettata, perché di solito siamo abituati a vederti più in modalità gladiatore, pronto a scendere nell’arena. E invece tiri fuori l’arma segreta, quel sorriso, che stende tutti senza scatenare l’inferno.

Toro

Che fastidio questa Luna storta! Sbufferai tantissimo, e non solo per la pasta scotta o il sugo insipido. Con Marte a favore ti senti sicuro di te, e ogni pretesto è buono per dire la tua e mettere i puntini sulle i. Credo che dedicare un po’ di tempo a qualcosa che ti aiuti ad abbassare il nervosismo sia la scelta migliore, così eviti che la polemica prenda il sopravvento. P.S. puoi sempre cucinarti qualcosa da solo.

Gemelli

Con Venere a favore avete voglia di dichiarare i vostri buoni sentimenti, solo che con Mercurio in quadratura le vostre avance rischiano di uscire un po’ criptiche e incomprensibili. Fatela semplice e poetica, disegnando un cuoricino sul vetro appannato della macchina del vostro amato… mi raccomando, memorizzate la targa prima!

Leggi anche Oroscopo di venerdì 6 marzo 2026

Cancro

Cancretto, vorresti stringere chiunque come fai con il tuo peluche preferito prima di andare a dormire, non per distribuire affetto ma più per dimostrare quanto sei forte e muscoloso. Marte è a favore e tu ne approfitti per allenare i bicipiti in vista della primavera, che ti vuole in abiti più succinti, pronto a mostrare i punti giusti.

Leone

Il pianeta dell’amore è dalla tua parte e tu saresti anche disposto a far sedere accanto a te le persone che ami. Peccato che, con questa Luna storta, il tuo umore sia talmente altalenante da non riuscire a trovare la giusta misura, alterni momenti abbracciosi a momenti in cui li faresti sedere tutti… ma nella sala d’attesa, con il numerino in mano e un bel cartello con scritto “Torno Subito”.

Vergine

Per fortuna la Luna è dalla tua parte e ti apre uno spiraglio, dandoti la possibilità di migliorare i rapporti con le persone che ami, o almeno di spiegare che intelletto e buon senso sono solo in pausa momentanea. Marte a sfavore, però, non è proprio dello stesso umore e, se le scuse non vengono accettate, sei pronta a sfoggiare un bel musone e ad attaccare con un monologo pesantissimo di giustificazioni.

Bilancia

Bilancina, più che buttarti senza paura tra le braccia del tuo amato, preferiresti buttarti sotto una doccia gelata come fanno i finlandesi quando escono dalla sauna… solo che tu la sauna te la sei proprio saltata. Posso anche capire che con Venere in opposizione l’amore sia l’ultimo dei tuoi pensieri, però così rischi davvero di beccarti un bel raffreddore. Un minimo di tepore, anche se non affettivo, conceditelo.

Scorpione

Scorpionaccio, con tutti questi pianeti a favore e la Luna nel segno, sei pronto a ululare non solo verso il cielo, ma anche al partner appena varca la soglia della camera da letto. Marte ti vuole un po’ licantropo, con quello sguardo di chi non ha intenzione di perdere tempo e vuole arrivare subito al sodo, senza troppi preamboli.(Auuuuuuuu!)

Sagittario

Eh, niente, la pazienza non è il tuo forte e chi ti sta intorno farebbe bene a chiederti le cose chiaramente, senza troppi giri di parole. Con Marte e Mercurio in quadratura è facile sentirsi spazientiti e sull’orlo di una crisi di nervi, ma sono sicura che, con un bel gelato stracciatella e cioccolato in mano, potresti sorvolare anche se chi hai davanti ti fa domande inutili e senza senso.

Capricorno

Questa Venere in quadratura ti fa sentire un po’ appesantito, ma una delle tue caratteristiche migliori è che non ti fai abbattere da un momento no e lavori su te stesso per fare quelle migliorie che ti fanno stare bene. Con Marte a favore, già ti immagino sul tuo tappetino a fare i Cinque Tibetani, quegli esercizi miracolosi che promuovono longevità e chiappette sode.

Acquario

L’ottimismo non è proprio tra le tue caratteristiche principali. Anche se Venere le prova tutte per farti vedere il mondo da una prospettiva più rosea, la Luna in quadratura fa di tutto per sabotarti e trasformare ogni piccolo imprevisto in un melodramma. Meglio fare un bel sospiro e abbassare le pretese.

Pesci

Pescioloni, con Mercurio e la Luna a favore vi escono dalla bocca parole così melense che sembrate un poeta del Settecento che declama versi romantici e struggenti, mentre in realtà state semplicemente leggendo la lista del fruttivendolo ad alta voce. Ottimo, usate questa magia per dire quello che provate davvero, ma senza farla troppo lunga.