video suggerito

L’oroscopo di sabato 7 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di sabato 7 giugno 2025 il Toro e lo Scorpione non hanno idea di che cosa vogliano, soprattutto in campo sentimentale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: spari le ultime perle di saggezza.

Fortuna: la vuoi prendere con la forza.

Il consiglio del giorno: prepara un risotto champagne e fragole, osa ma con gusto.

Voto: 7

Toro

Amore: punta tutto su dolci fatti in casa.

Fortuna: se ti muovi lentamente seguendo i tuoi ritmi.

Il consiglio del giorno: cambia le lenzuola con un set in lino naturale. Il letto è il tuo regno.

Voto: 6

Gemelli

Amore: messaggi che fanno arrossire anche i più audaci.

Fortuna: tra i tuoi contatti.

Il consiglio del giorno: fate decluttering delle notifiche. Svuotate la mente come la casella mail.

Voto: 7

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 9 al 15 giugno 2025

Cancro

Amore: profondo come una playlist di Lana Del Rey.

Fortuna: ti salva l’intuito, più di qualsiasi numero fortunato.

Il consiglio del giorno: tieni vicino un cristallo di ossidiana. Protegge e chiarisce.

Voto: 8

Leone

Amore: non ti senti abbastanza apprezzato.

Fortuna: se riesci a scattare un selfie ben riuscito.

Il consiglio del giorno: appendi uno specchio vintage in casa. Ti ricorderà chi sei, nei momenti di dubbio.

Voto: 5 e mezzo

Vergine

Amore: desideri una relazione strutturata.

Fortuna: incontri fortunati.

Il consiglio del giorno: fai ordine e pulizia nel frigorifero. Anche le emozioni partono da lì.

Voto: 6 +

Bilancia

Amore: maestrina sexy.

Fortuna: non porti troppe domande.

Il consiglio del giorno: acquista un nuovo profumo che annunci il tuo arrivo.

Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Amore: hai bisogno di prendere ancora le misure.

Fortuna: avvolta nel mistero.

Il consiglio del giorno: metti musica jazz in sottofondo mentre cucini, mentre sorseggi un bicchiere di vino.Atmosfera noir attivata.

Voto: 6 –

Sagittario

Amore: c’è bisogno di ridere.

Fortuna: la rincorri.

Il consiglio del giorno: ordina tutte le tue Lonely Planet in base alla destinazione geografica: dal Polo Nord alla Patagonia, come un vero esploratore con il senso dell’ordine.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Amore: concreto e coinvolto.

Fortuna: ottimo momento per fare piani futuri.

Il consiglio del giorno: ritinteggiare il salotto color verde salvia è un’ottima idea, soprattutto se lo fai a sorpresa: crea atmosfera e ti fa guadagnare punti come se fosse San Valentino.

Voto: 7 +

Acquario

Amore: come il segnale 5G nel sottoscala.

Fortuna: è un pò demotivata.

Il consiglio del giorno: prova il grounding. Piedi nudi sull’erba, mente tra le stelle, respiro calmo e presenza piena.

Voto: 5

Pesci

[/bozza]

Con Mercurio quadrato la testa è un browser con trenta tab aperte, ma il cuoricino? Lui ha già scelto da un pezzo. Mentre voi cercate di ricordare se avete chiuso il gas, risposto all’ultimo messaggio o dove avete messo le chiavi… dentro di voi una vocina dolce e testarda sa benissimo cosa vuole. Anche se il cervello è in buffering, il cuore è già iper connesso.

[/bozza]

Amore: il vostro cuore ha una doppia farcitura: dolcezza e tenerezza.

Fortuna: non vi serve parlare per essere capiti.

Il consiglio del giorno: rendete l’atmosfera di casa più calda e avvolgente sostituendo le vecchie lampadine con nuove luci a tonalità calda: perfette per rilassarsi, creare intimità e dare un tocco più morbido a ogni stanza.

Voto: 7