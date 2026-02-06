L’oroscopo di sabato 7 febbraio 2026 per tutti i segni: ancora tanto amore per Bilancia e Acquario

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Il bello è che oggi ti senti forte, deciso e determinato come un eroe dell’antica Grecia. Però, proprio come il Pelide Achille, anche tu hai un tallone scoperto che ti rende vulnerabile, ed è proprio il tuo cuoricino. Di solito l’emotività non ti appartiene, ma con questa Luna storta che bussa alla tua porta è il caso che tu le dia ascolto tra i mille programmi del giorno.

Toro

Dovremmo davvero imparare a vestirci seguendo più la pancia che le solite regole sociali. Ma chi l’ha deciso che felpone e tuta siano concessi solo quando vaghi tra divano e frigorifero? Con Venere storta, tu, caro Torone, oggi non hai proprio nessuna voglia di sbatterti per outfit raffinati e io ti capisco benissimo… però mi raccomando, la doccia resta d’obbligo.

Gemelli

L’amore è al primo posto nella tua classifica delle priorità, con Luna e Venere pronte a riempirvi di baci. E fate benone, perché in serata, con Mercurio che entra in quadratura, qualsiasi attività intellettuale scivola così in fondo alla lista che, tra mostrare i tuoi muscoloni e pomiciare con il partner, non riuscirete davvero a combinare molto altro.

Cancro

Quando si parla di empatia e sensibilità emotiva, tu non sei solo il numero uno in circolazione, ma anche una specie di insegnante “pro bono”, sempre sul pezzo e sempre disponibile. Ti meriteresti pure una medaglia… se non fosse che oggi, con questa Luna in quadratura, più che un tenero cucciolone sei un mastino ringhioso.

Leone

L’opposizione di Mercurio, quella che ti faceva andare in crisi pure davanti al menù del pranzo, finalmente si è allontanata e tu puoi rilassarti un attimo. In più, la Luna ti dà una mano a rimettere insieme i pezzi e a ritrovare un filo di fiducia in te stesso. Goditi questa tregua, perché la sicurezza interiore sa essere volubile. Ma forse è proprio lì la chiave per capire per benino qual è la direzione che vuoi prendere.

Vergine

Con Mercurio in quadratura ti senti confusa e questa cosa ti innervosisce parecchio. La tua testolina, di solito super efficiente, non sopporta questi momenti di blocco in cui tutto sembra più complicato del dovuto, persino la pagina di enigmistica di Topolino. In queste condizioni anche comunicare diventa un’impresa: hai già pensato di cavartela solo con il linguaggio dei segni?

Bilancia

Bilancina, con la Luna nel tuo segno e Marte e Venere a favore, oggi ti senti così in forma che non hai nessuna voglia di aspettare Carnevale per sfoggiare il vestitino da infermiera sexy. Il partner è già gasatissimo e si inventa pure qualche colpetto di tosse, tanto per farsi “visitare” e stare al gioco.

Scorpione

Ti senti ancora spaesato e il fatto di non avere tutto sotto controllo ti manda fuori di testa. Posso capire che, con Venere e Marte in opposizione, la tua sicurezza vacilli, ma non è appostandoti sotto casa del partner o sbirciando il suo cellulare che ti sentirai meglio. Anzi. Ricordati che certi atteggiamenti non sono uno scherzo e, giustamente, possono avere conseguenze serie. Meglio un confronto diretto, non credi?

Sagittario

Con Marte a favore sei pieno di energia e continui ad aumentare la mole dei tuoi impegni, ma oggi non è detto che sia la scelta più saggia. Con Mercurio in quadratura, la tua testa sta chiedendo una pausa e, se potesse decidere lei, ti piazzerebbe sul divano con qualcosa di leggero in tv, a defaticare senza pensieri. Solo che poi arriva l’altra priorità, quella irresistibile, che vince su tutto… la voglia di pomiciare.

Capricorno

Con questa Luna in quadratura hai solo un enorme bisogno di tranquillità, ma senza dover essere tu a costruirla pezzettino per pezzettino. Sei stanco e, oggi, vorresti solo poterti appoggiare, sentirti ascoltato e dare spazio a quei bisogni emotivi che, giustamente, chiedono attenzione. Perché anche tu hai bisogno di coccole e non è mica un problema, sai?!

Acquario

Ti senti fortunato come quando, in una giornata di pioggia, i mezzi passano puntuali e tu arrivi a destinazione esattamente all’ora prevista. Con Luna, Venere e Marte a favore ti piace vincere facile, ma c’è anche da dire che, quando l’occasione si presenta, tu non sei di certo il tipo che sta lì a fissarla. Insomma, la strada è libera e tu hai il piede pronto, quindi premi fino in fondo sull’acceleratore!

Pesci

Pescioloni, voi lo sapete benissimo. Per stare sereni serve dedicare del tempo alla cura sia del corpo che della mente. Con Mercurio a favore vi riesce talmente bene passare il messaggio che vi conviene mettere il telefono in modalità silenziosa, almeno nelle ore serali. Altrimenti rischiate le chiamate notturne di chi non dorme e vuole sapere qual è il vostro segreto per trovare pace e sonno. Non dite che non vi ho avvisato!