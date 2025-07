video suggerito

L'oroscopo di sabato 5 luglio 2025, le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di sabato 5 luglio 2025 i Gemelli e il Sagittario vogliono avere ragione a tutti i costi.

Ariete

Amore: come una soap turca.

Fortuna: quando dici cose intelligenti.

Il consiglio del giorno: basta un piano chiaro e deciso ma dai un occhio anche ai dettagli.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Amore: il cuore ti è scivolato sotto la cintola.

Fortuna: nella tua perseveranza.

Il consiglio del giorno: esci senza specchiarti.

Voto: 5 –

Gemelli

Amore: messaggi vocali e doppio cuore.

Fortuna: avete un account condiviso.

Il consiglio del giorno: iniziate una nuova serie TV in lingua originale.

Voto: 7

Cancro

Amore: confort zone.

Fortuna: formato xxl.

Il consiglio del giorno: riguarda una vecchia foto e scrivile una didascalia sincera.

Voto: 8

Leone

Amore: hai bisogno dei tuoi tempi.

Fortuna: come la brillantina sui capelli.

Il consiglio del giorno: registrati mentre parli da solo e riascoltati. Potresti scoprire che il tuo monologo interiore merita un podcast.

Voto: 7 –

Vergine

Amore: deve superare il controllo qualità.

Fortuna: come una lista ben spuntata.

Il consiglio del giorno: rispondi a quella conversazione lasciata in sospeso con un meme e guarda cosa succede. È flirt, non curriculum.

Voto: 6

Bilancia

Amore: dai il massimo.

Fortuna: ti regala l’effetto wow.

Il consiglio del giorno: scrivi una lista di sogni da realizzare ma metti per primo quello più assurdo. Ti sorprenderà quanto non lo è.

Voto: 7

Scorpione

Amore: intenso ma poco chiaro.

Fortuna: si muove silenziosamente.

Il consiglio del giorno: fai pulizia nella cronologia delle conversazioni: se rileggere certi messaggi ti accende come un cerino, è ora di archiviare.

Voto: 6 e mezzo

Sagittario

Amore: l’emoji preferita è quella con il broncio.

Fortuna: segue il filo del discorso.

Il consiglio del giorno: vai a letto presto e punta la sveglia 20 minuti prima, hai bisogno di fare le cose con calma.

Voto: 5

Capricorno

Amore: a prova di contratto.

Fortuna: si aggrappa con tenacia.

Il consiglio del giorno: srotola il tappetino, imposta un video workout e allenati come se stessi per scalare l’Everest.

Voto: 7 +

Acquario

Amore: connessione instabile.

Fortuna: come al mare quando c’è poco vento.

Il consiglio del giorno: dai una rinfrescata allo smalto, scegliendo un colore che urla “non sono come gli altri”.

Voto: 6 –

Pesci

Amore: va a onde.

Fortuna: vi consiglia di riposare.

Il consiglio del giorno: fissate una pianta per 5 minuti e cercate di entrarci in connessione emotiva.

Voto: 6