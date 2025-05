video suggerito

L’oroscopo di sabato 31 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di sabato 31 maggio 2025 Gemelli e Leone sono già con il microfono in mano, pronti ad esibirsi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Ariete

Amore: sei da prendere al volo.

Fortuna: alta come la tua autostima.

Il consiglio del giorno: partecipa a una conversazione senza sapere di cosa si parli. Inventati esperto, e poi se ti va confessa.

Voto: 8

Toro

Amore: cerchi stabilità ma conosci solo gente che vive in van.

Fortuna: precaria, come la tua pazienza.

Il consiglio del giorno: non tutto quello che luccica è da acquistare con un click.

Voto: 5

Gemelli

Amore: se parlate meno, vi baciate prima.

Fortuna: rapita dalla vostra ironia.

Il consiglio del giorno: mettete il cellulare in modalità aerea almeno per un’ora per far riposare i pollci.

Voto: 7 e mezzo

Cancro

Amore: senti tutto, anche quando non è ancora successo.

Fortuna: meglio buttarsi sul gelato.

Il consiglio del giorno: prepara un piatto che ti coccoli, magari la ricetta della nonna.

Voto: 5

Leone

Amore: sei irresistibile anche quando fingi modestia.

Fortuna: alta come l’autostima che ti porti in giro.

Il consiglio del giorno: prova l’ebrezza di uscire senza trucco e parrucco.

Voto: 8 e mezzo.

Vergine

Amore: analizzi anche le emoji.

Fortuna: nascostissima.

Il consiglio del giorno: fai ciò che ti viene meglio, tipo sistemare l’armadio in ordine cromatico.

Voto: 5

Bilancia

Amore: scegli bene a chi dedicare il tuo tempo.

Fortuna: in equilibrio.

Il consiglio del giorno: cerca un oggetto di casa che non ti serve più e regalalo. Fare spazio apre anche spazi interiori inattesi.

Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Amore: non corri rischi di inciampare nel principe azzurro.

Fortuna: ti guarda perplesso.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata da solo, senza auricolari e ascolta il suono della natura che ti circonda.

Voto: 5

Sagittario

Amore: si fa trovare sotto casa.

Fortuna: non riporla nella logica.

Il consiglio del giorno: prova tutti i giochi del parco, anche se ormai superi l’altezza massima da un pezzo: proprio come quando eri piccino.

Voto: 7 e mezzo

Capricorno

Amore: ti apri poco, per non dire nulla.

Fortuna: migliora con il controllo.

Il consiglio del giorno: fai un bilancio della settimana con carta e penna, e concediti una piccola ricompensa.

Voto: 5

Acquario

Amore: uno sguardo vale tanto quanto mille parole.

Fortuna: creativa come te.

Il consiglio del giorno: prova un piatto nuovo in cucina, anche se l’ultima volta hai bruciato pure l’acqua.

Voto: 5

Pesci

Amore: pretendete chiarezza.

Fortuna: ferma un giro.

Il consiglio del giorno: cambiate posto al divano di casa: il cervello ama i punti di vista leggermente fuori posto.

Voto: 4