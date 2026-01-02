L’oroscopo di sabato 3 gennaio 2026: sbalzi d’umore per Cancro e Capricorno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Arietone, non è proprio il momento di lasciarti prendere dallo sconforto. Con la Luna e Venere in quadratura dovrai tirare fuori tutta la tua pazienza (quella che di solito non hai) per non rispondere in modo a dir poco sgarbato… oppure andare sul pratico e puntare su dei comodissimi tappi per le orecchie: filtri quello che ti infastidisce e non finisci a litigare con tutti.

Gemelli

Gemellini, vi siete ripresi dai giorni scorsi e dall’opposizione di Mercurio e adesso le connessioni tra i due emisferi cerebrali tornano veloci come le notifiche di WhatsApp. Approfittate di questi ultimi giorni di vacanza e della curiosità ritrovata per farvi una visita alla Biblioteca abbaziale di San Gallo, in Svizzera: una meraviglia, piena di volumi e manoscritti antichi. Mi raccomando… voce bassissima!

Cancro

Caro Cancretto, oggi ti serve davvero qualche piccolo escamotage per non affondare nella pesantezza. Per fortuna c’è la Luna nel tuo segno, per di più piena: è vero, alza il volume delle emozioni, ma ti invita anche a respirare con calma e ti sussurra, con voce morbida, che puoi farcela. Ecco, ascolta senza dubbi quella flebile vocina.

Leone

Plutone in Acquario ti sta cambiando la prospettiva, ma non vuol dire che devi strappare tutto e ricominciare da capo: puoi aggiustare la rotta piano piano, con calma, un passo alla volta. Guarda che perfino lo Stato si sta riorganizzando: il Tesoro ha ceduto PagoPA a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (51%) e a Poste Italiane (49%), proprio per spingere ancora di più sui pagamenti digitali. Se cambiano anche le strutture giganti… figurati tu.

Vergine

Verginona, oggi hai proprio l’atteggiamento da capo cheerleader: entri, batti le mani e all’improvviso la squadra si ricorda perché è scesa in campo. Con Venere e Luna a favore sai valorizzare chi ti sta intorno, e con Mercurio e Marte dalla tua non punti solo alla performance, ma al benessere di tutto il gruppo. Distribuisci pompon, cambi formazione al momento giusto e, se qualcuno va in crisi, parti subito col coro motivazionale…Datemi una V!

Bilancia

Bilancina, se ti sentivi già un po’ scarica con Venere, Mercurio e Marte di traverso, oggi la Luna ci mette pure il carico da novanta e quelle poche certezze che avevi sembrano traballare su tacchi troppo alti. Evita discussioni: sorridi, rimanda, cambia argomento. Tieni sempre una via d’uscita elegante, tipo “ne riparliamo con calma dopo le feste”, così puoi costruire una strategia di difesa senza dare troppo nell’occhio.

Scorpione

Con Venere e la Luna dalla tua fiuti l’aria che tira con lo stesso naso di un cane da tartufi: capisci al volo dove sta il valore e dove no. E potresti beccare anche tu qualcosa di prezioso, tipo la cagnolina Lady che ha scovato una trifola da 1.009 grammi, battuta all’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba a 110.000 euro.Che segugio, e che giornata per fidarti dell’istinto!

Sagittario

Ti stai ancora abituando al fatto che uno dei tuoi pianeti preferiti, Mercurio, si sia spostato nel segno successivo: proprio per questo ti meriti un viaggetto motivazionale! Secondo “DOVE Speciale Viaggi 2026 Italia” hai solo l’imbarazzo della scelta: Campobasso o L’Aquila, e poi giù in Basilicata lungo la Ciclovia Meridiana. Scelta difficile, lo so… ma è anche perché l’Italia è bella tutta!

Capricorno

La Luna in opposizione potrebbe portarti qualche piccolo fastidio, Capricornone. Però con Venere, Mercurio e Marte dalla tua riesci ad affrontare tutto con tenacia, lucidità e quel sorriso di chi ha già pronto un piano B (e pure il C). Il tuo rimedio al cattivo umore è una ciaspolata all’alba tra i boschi innevati: freddo che pizzica, fatica nelle gambe e, soprattutto, nessuno che ti parla mentre sali.

Acquario

Acquarione, tu che ami tutto ciò che profuma di futuro, tecnologia e innovazione, oggi sei in fibrillazione. Dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas c’è il CES, una delle fiere tech più importanti al mondo, e anche se non ci sei di persona la tua testa è già lì, tra robot che ti parlano e idee che sembrano uscite dal domani. Se il volo è fuori budget, pazienza: inizia a progettare qualcosa tu, magari in garage. Le cose migliori spesso partono proprio così.

Pesci

Pescioloni, vi scaldano il cuore le storie che parlano di valore umano e collaborazione, come il progetto Sister Island a Nungwi – Zanzibar: una scuola gratuita per bambini che offre istruzione, pasti e assistenza alle famiglie più fragili, coinvolgendo la comunità locale anche in orti, sartoria e attività educative. Con Venere e la Luna a favore, vi aprite al mondo con fiducia, pronti a partire se serve, con la valigia piena di empatia.