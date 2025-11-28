L’oroscopo di sabato 29 novembre 2025: calma e coccole con la Luna in Pesci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Caro Arietone, con Marte così a favore ti senti tutto fuorché un chierichetto: altro che tunica fino alle caviglie, qui siamo alla camicia sbottonata e al passo deciso. Il mood è quello di chi vuole stare al centro della scena, lanciandosi con sicurezza attraverso porte che prima nemmeno notava. Che il tuo coraggio venga davvero premiato!

Toro

La Luna a favore ti rende ipersensibile e le emozioni si gonfiano come un soufflé che cresce nel forno. Ma con Venere e Mercurio in opposizione basta un attimo perché tutto rischi di crollare. Proprio per questo, però, hai l’occasione di una piccola grande maturazione interiore: resta vigile e tieni d’occhio la temperatura del cuore… e del forno.

Gemelli

Il vostro cuoricino, già un po’ scombussolato da questa Luna storta, avrebbe bisogno di coccole extra e di qualche parolina d’incoraggiamento sussurrata all’orecchio. Vi sembra di stare sulle montagne russe senza cintura, con la classica sensazione del “capitano tutte a me”. Non prendetela troppo di petto: proteggete la vostra parte più delicata e fate esercizio nel trovare il buono anche nei dettagli più minuscoli.

Cancro

Il tuo cuore, esaltato e sovraccarico d’amore grazie alla Luna e a Venere, corre veloce quanto il Real Madrid, che continua a macinare vittorie lasciando gli altri a distanza. E quando si parla di passioni e piaceri, ti accendi come il Bernabéu al gol decisivo di Bellingham al 90’: un boato, brividi lungo la schiena e quelle immancabili lacrime di gioia.

Leone

In questo periodo ti servirebbe davvero un “centro di gravità permanente” per tenere a bada mente e cuore. Con Venere e Mercurio in quadratura è fin troppo facile sentirsi confusi, quindi la priorità assoluta è rallentare e fare un po’ di ordine tra i pensieri. E se non sai cosa dire o come reagire, fai un passo indietro: prenditi una pausa, respira e concediti il tempo necessario prima di emettere il tuo verdetto.

Vergine

Se bellezza e armonia sono il tuo faro, oggi, con questa Luna storta, rischi di diventare più pignola del dovuto, soprattutto con te stessa. È un po’ come quando ti ritrovi a leggere le calorie di qualsiasi cosa, persino sulla confezione delle erbe aromatiche. Va benissimo voler stare al meglio, ma non trasformare tutto in un controllo militare: è la leggerezza che ti rende davvero luminosa.

Bilancia

Con Marte a favore, cara Bilancina, ti ritrovi addosso una carica che sembra tu abbia appena buttato giù il terzo caffè di fila. È l’energia di chi potrebbe imitare Timothy Loubineaud, che ha appena polverizzato il record mondiale dei 5000 metri sul ghiaccio a Salt Lake City in poco più di 6 minuti. Ecco: oggi scivoli così, rapidissima verso i tuoi obiettivi, lasciando indietro dubbi e tentennamenti.

Scorpione

Con Mercurio e Venere nel segno, il tuo fiuto sugli inciucci è degno di un detective. Ti basta sentire un “devo fermarmi in ufficio per una riunione” o notare uno sguardo sospetto tra colleghi in pausa caffè per collegare i puntini in due secondi. E secondo diverse ricerche, molte storie parallele nascono proprio tra scrivanie e open space… e tu le becchi al volo. Usa questo radar non per impicciarti, ma per parlare chiaro e consigliare onestà.

Sagittario

Emotivamente ti senti travolto e spettinato: questa Luna stortissima ti smonta le certezze del cuore e ogni emozione arriva come un’onda più alta della precedente. È un po’ come ritrovarti sull’ermo colle di Leopardi, davanti a quella famosa siepe che insieme ti spaventa e ti affascina. Lasciati attraversare: scoprirai che in questo mare, alla fine, il naufragare non è poi così male.

Capricorno

Capricornone, Mercurio ti regala una parlantina vivissima e, con la Luna a favore, sei ispirato come non mai. Si calcola che una persona dica in media circa 7.000 parole al giorno: le tue oggi saranno almeno così, se non di più. La cosa bella? Con Venere dalla tua parte, almeno il 50% sarà teneramente rivolto alla tua dolce metà, tra messaggini e vocali romantici.

Acquario

Con Venere contro ti butti a capofitto nello svago: è la tua via di fuga ufficiale. Peccato che, con Mercurio di traverso, la testa funzioni a regime ridotto e ogni tanto vada in tilt. Meglio non accanirsi. Hai voglia di contatti, ma in versione “serata su Tinder e poi ciaone”: niente vincoli né coccole a colazione. Tutto ciò che sa di routine, per ora, ti annoia da morire.

Pesci

Cari Pesciolini, nuotate nei sentimenti come Judy e Nick in Zootropolis 2: mentre tutto intorno va in confusione, loro trovano la strada grazie a fiducia, ascolto e collaborazione. Con Luna, Venere e Mercurio dalla vostra parte, anche quando le emozioni si fanno intense sapete parlare chiaro, capire l’altro e muovervi all’unisono con chi amate. Ed è proprio così che arriva il vostro happy end!