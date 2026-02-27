L’oroscopo di sabato 28 febbraio 2026: Cancro e Pesci dialogano direttamente col cuore

Nell’oroscopo di sabato 28 febbraio 2026 le parole si fanno zuccherose con Venere e Mercurio congiunti nel segno dei Pesci.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Questa Luna a favore ti riaccende un po’ di attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità – come cantano i Bandabardò – soprattutto dopo giorni in cui ti sei sentito più solo, malinconico e meno brillante. Ed è proprio lei, oggi, a spingerti a tirare fuori quello che hai dentro, nel tuo cuoricino, e a muoverti in una direzione tutta nuova.

Toro

Hai proprio voglia di costruire qualcosa che duri con le persone che ami e questa Luna a sfavore non riesce a scalfire granché il tuo buon umore. In realtà, però, oggi hai anche un altro obiettivo, quello di ricaricare corpo e mente e startene tranquillo. Ti basta la giusta compagnia, qualche chiacchera leggera e il profumo di ragù fatto in casa per sentirti felice e appagato.

Gemelli

Per fortuna almeno la Luna è a vostro favore, cari Gemellini, e fossi in voi me la terrei stretta stretta, visto che Venere in quadratura vi rende talmente intolleranti al genere umano che oggi preferite girare in incognito, con berretta e occhiali da sole, pur di non dover salutare chi incontrate per strada…nemmeno la vostra adorata mamma.

Cancro

Con Mercurio e Venere a favore, l’idea di passare la giornata a indagare sentimenti nascosti e profondi, lasciandoti trasportare dalle emozioni, ti piace parecchio, e non solo a parole ma anche per iscritto. Lo sai che il “diario segreto” è tornato un must have anche da adulti? Mettere su carta pensieri e stati d’animo aiuta a gestire lo stress e a fare chiarezza, e in questo sei un vero maestro.

Leone

Questo weekend parte col piede giusto perché la Luna nel tuo segno ti rimette in circolo un minimo di slancio emotivo che ultimamente si era un po’ appannato. Certo, non è che ti metti a proporre chissà quali piani audaci alla tua dolce metà, perché con Marte in opposizione il divano resta il tuo posto preferito e, al massimo, sei disposto a condividere la copertina.

Vergine

Ti viene proprio voglia di sparire e startene per i fatti tuoi, con la porta chiusa a tripla mandata e le persiane abbassate. Il motivo è semplice: con Venere e Mercurio in opposizione le persone intorno a te ti sembrano tutte incredibilmente superficiali e anche un “filo” invadenti, anche senza motivo. Quindi, se qualcuno si avvicina al tuo citofono, oggi il rischio di prendersi una bella scossa è molto alto.

Bilancia

Già solo perché la Luna non è più in quadratura ma si mette addirittura a favore, direi che merita un brindisi… magari non proprio appena metti i piedi giù dal letto. Anche perché, a colazione, noi italiani restiamo super tradizionali, caffelatte e biscotti sono ancora la scelta numero uno per 6 persone su 10. Riesci ad aspettare almeno l’orario dell’aperitivo?!

Scorpione

La Luna storta ti innervosisce parecchio, proprio adesso che, con Venere a favore, avresti solo voglia di amoreggiare come piace a te e di goderti liberamente i piaceri della vita. Peccato che, con questo umore, tutto quel romanticismo tu preferisca affogarlo in solitudine con un bel calice di vino rosso.

Sagittario

Dribbli ogni invito come se fosse un’ora in più da passare in ufficio il venerdì sera, perché hai bisogno di vivere il momento senza pressioni sociali, soprattutto quelle fatte di programmi, orari e impegni. E chissà che questo vagare senza meta non ti aiuti a ritrovare la direzione giusta, quella che con Mercurio in quadratura sembra essersi un po’ persa.

Capricorno

Hai voglia di risolvere al volo qualsiasi rogna ti si presenti, giusto per poter dedicare il resto della giornata a pace e benessere. Con Venere a favore, oggi il tuo unico obiettivo è startene beato in ammollo e girare in accappatoio come se fosse la tua uniforme. Che tu sia in una lussuosa spa o nella tua casalinga salle de bain cambia poco, l’importante è sciallartela.

Acquario

Con la Luna storta la tua voglia di socialità cala drasticamente. Però lo so che non posso chiederti di fermarti, rilassarti e goderti un weekend casalingo, perché Marte resta nel tuo segno e appoggiare il didietro sul divano non è proprio nei tuoi programmi. Una bella uscita outdoor, magari sulla neve, è esattamente quello che ti serve per scaricare e mettere a tacere quel nervosismo. Va benissimo andarci in solitaria, ma lascia acceso il tracking, eh.

Pesci

Dedicarvi a ciò che amate, alle persone che vi stanno accanto e al vostro benessere spirituale per voi è essenziale, e lo sapete benissimo che sono proprio queste le cose che contano. Con Venere e Mercurio congiunti nel vostro segno vi viene facile metterlo in pratica e usare questa vostra convinzione per insegnare anche agli altri il vostro modo semplice e autentico di stare bene.