L’oroscopo di sabato 27 dicembre 2025: battuta d’arresto per Ariete e Gemelli

Nell’oroscopo di sabato 27 dicembre 2025, i segni di Terra — Toro, Vergine e Capricorno — sono pieni di energia e determinazione. Oggi il segno fortunato è il Toro mentre quello sfortunato la Bilancia.

Ariete

Le energie scarseggiano — Marte in quadratura ci mette del suo — e ti senti più spettatore che protagonista. Ma la Luna nel tuo segno ti dà la spinta giusta per rientrare in gioco, come in una partita a Risiko: ti ritrovi con quattro carri armati sperduti in Kamchatka, ma riesci comunque a conquistare l’Europa. Serve strategia, e quella non ti manca.

Toro

Torone, questa cosa dei festeggiamenti l’hai presa proprio sul serio, e con Venere e Giove a tuo favore è il caso di dire: “Crepi l’avarizia!”. Ti concedi l’ennesima fetta generosa di panettone farcito con crema al pistacchio e cioccolato fuso, senza il minimo senso di colpa. Hai voglia di lasciarti guidare dalla gola, che detta legge senza opposizione. Trigliceridi e calorie? Se ne riparla dopo l’Epifania!

Gemelli

Tenere a freno tutte le emozioni impetuose che porta questa Luna in Ariete sarà davvero dura. Vi direi: “Ok, allora concentratevi su quello che succede nella vostra testolina”, ma con Mercurio in opposizione non è proprio un’idea geniale: il rischio è farvi un film mentale e poi incavolarvi per una scena che avete girato e visto solo voi.

Cancro

Con la Luna e Venere di traverso, il tuo cuoricino è rinsecchito come quel vecchio limone abbandonato nel portauova del frigorifero. L’idea di legami ti entusiasma quanto un brindisi con una Coca-Cola aperta, calda e sgasata. Ma non puoi farci nulla: se è così, va bene così. Prenditi il tuo tempo, chi ti vuole bene si munisca di pazienza… e aspetti!

Leone

Secondo una statistica dell’Università dell’Arizona, dal 2005 al 2025 abbiamo parlato meno: dalle 16.000 parole al giorno siamo scesi a 13.000, anche per colpa dell’esplosione della messaggistica scritta. Ma tu fai storia a parte, caro Leoncino: con Mercurio a favore oggi potresti tranquillamente raddoppiare… e non solo con dolci parole d’amore verso te stesso.

Vergine

Verginona, questa combo Venere e Marte in Capricorno ti piace parecchio, perché parla di obiettivi concreti, impegno e risultati misurabili — roba che ti fa brillare gli occhioni. Certo, il tuo pianeta preferito, Mercurio, rimane in quadratura, ma non ti fai scoraggiare: perché, anche con la mente un po’ stanchina, riesci in qualche modo a far quadrare tutto. Proprio come piace a te.

Bilancia

Con Venere — e adesso anche la Luna — ad infastidirti, resti nervosetta e un filo intrattabile. Però con quella tua ironia fulminante e le risposte sempre pronte… come si potrebbe non volerti bene? Mercurio ti accende la testolina : hai voglia di chiacchiere, stimoli nuovi, qualcosa che ti entusiasmi. Peccato solo per quella svogliatezza cronica che ti incolla al divano a scrollare il cellulare.

Scorpione

Con Marte a favore hai energia da vendere, e grazie a Venere potresti usarla per qualcosa di bello e utile anche per gli altri. Tipo unirti a realtà come Retake Roma, dove i volontari si rimboccano le maniche per ridare vita a strade e piazze dimenticate. Anche tu, con un piccolo gesto pratico, potresti regalare un angolo più curato alla tua città.

Sagittario

Lo sapevi che il set LEGO più grande mai prodotto è il LEGO Art World Map, con ben 11.695 pezzi? Con Mercurio a favore, una sfida così ti esalta un sacco e non ti spaventano nemmeno tutti quei minuscoli “dots” da incastrare uno a uno. Anzi, sei già lì con i mattoncini extra, pronto a piazzare bandierine sui posti che hai visto… e su quelli che sogni ancora di scoprire.

Capricorno

Con Venere nel segno ma la Luna storta, oggi le tue emozioni sono instabili come un ombrello pieghevole in una giornata di vento, a tratti tutto sotto controllo, poi sbam, si ribalta all’improvviso. Hai voglia di coccole, attenzioni, baci… ma non è facile starti dietro se, a ogni tentativo, non si sa se risponderai con un abbraccio o ci guarderai come se avessimo speso tutto il tuo patrimonio in piante grasse e candele dalle fragranze discutibili.

Acquario

Con Luna e Mercurio a favore vuoi scoprire, capire, esplorare, conoscere tutto ciò che ti incuriosisce. La tua testolina è in modalità spugna e le vacanze natalizie sono perfette per saziare questa voglia. Lo sai che le Gallerie d’Italia hanno aumentato le aperture, anche con giornate straordinarie e mostre temporanee? Che dici, ci fai un salto?

Pesci

Pescioloni, con Marte che vi dà il ritmo giusto siete pronti a shakerare il vostro fondo schiena… e non solo per ballare. Altro che divano e cinepanettoni: siete carichi e pronti a tutto, dallo svegliarvi all’alba per una sciata in quota al restare volontariamente sotto le coperte per intense e prolungate sessioni corpo a corpo. Festività movimentate, avanti tutta!