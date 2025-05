video suggerito

L'oroscopo di sabato 24 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: passione e bacini.

Fortuna: ogni porta che bussi si apre.

Il consiglio del giorno: approfitta di tutta questa energia magnetica per dire la tua: oggi ti ascoltano anche quelli col cellulare in mano e lo sguardo fisso sul display.

Voto: 8

Toro

Amore: concreto.

Fortuna: poter sfruttare il Wi-fi del vicino.

Il consiglio del giorno: prepara un dolce per rilassarti.

Voto: 6

Gemelli

Amore: tra coccole e scintille.

Fortuna: potreste inciampare per caso in una promo irresistibile proprio mentre stavate solo specchiandovi in una vetrina.

Il consiglio del giorno: concedetevi una coccola deluxe, comprensiva di massaggio Kobido: un’antica tecnica giapponese che distende i tratti, riattiva la circolazione e dona un effetto lifting naturale.

Voto: 7 e mezzo

Cancro

Amore: prima o poi arriva anche il tuo turno.

Fortuna: come un pugno di mosche.

Il consiglio del giorno: qualche esercizio di allungamento, per rilassarti e ricaricare le energie.

Voto: 5

Leone

Amore: dai spettacolo anche in camera da letto.

Fortuna: ti fa segnare da metà campo.

Il consiglio del giorno: organizza un aperitivo con i tuoi amici in un posto fico.

Voto: 7 e mezzo.

Vergine

Amore: solo se riesce a dire “psiconeuroendocrinoimmunologia“ tutto d’un fiato.

Fortuna: solo se puoi dimostrarla scientificamente.

Il consiglio del giorno: regala o metti in vendita i vestiti che non usi più, libera spazio per il nuovo che arriva.

Voto: 7 +

Bilancia

Amore: mutevole.

Fortuna: opta per una fuga strategica.

Il consiglio del giorno: utilizza le mani, ma non per far del male a qualcuno.

Voto: 5

Scorpione

Amore: offline.

Fortuna: è in modalità reset.

Il consiglio del giorno: pratica yoga, anche solo per pochi minuti: è il modo migliore per riallineare corpo, mente e pensieri disturbanti.

Voto: 5

Sagittario

Amore: appassionato.

Fortuna: se dosi bene l’impulsività.

Il consiglio del giorno: fai un giro sui go-kart, anche solo quelli del luna park: ti aiuta a scaricare l’adrenalina e a ricordarti che divertirsi è una cosa seria.

Voto: 7 e mezzo

Capricorno

Amore: rimandato di qualche giorno.

Fortuna: un pò ti teme.

Il consiglio del giorno: annota su un foglietto ciò che oggi ti pesa o vorresti liberarti. Nascondilo tra le pagine di un libro.Un giorno, riaprendolo, scoprirai se quella cosa conta ancora… o se te ne sei già liberato.

Voto: 5 +

Acquario

Amore: c’è n’è in abbondanza.

Fortuna: solo se segui cosa ti dice la pancia.

Il consiglio del giorno: regalati un mazzo di fiori.

Voto: 7

Pesci

Amore: avete bisogno di connettervi mentalmente.

Fortuna: lascia il posto alla saggezza.

Il consiglio del giorno: scrivete tutto ciò che di bello c’è nella vostra vita, a partire dalle piccole cose.

Voto: 7