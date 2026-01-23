L’oroscopo di sabato 24 gennaio 2026 per tutti i segni: Acquario e Gemelli inarrestabili

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Potresti facilmente sovrastimare le tue capacità e, senza nemmeno accorgertene, ritrovarti nei pasticci. Con Venere e Marte a favore e la Luna nel segno hai la sensazione di poter compiere qualsiasi impresa. Bello puntare così in alto, ma ricordati di leggere le istruzioni e di agganciare per bene il paracadute prima di lanciarti…Ci siamo capiti vero?!

Toro

Con Venere in quadratura hai la sensazione di guardarti allo specchio e rivivere l’imbarazzo di quando la mamma ti tagliava la frangia convinta di avere doti da parrucchiera. Però, trattieni le lacrime: tagli shaggy, mullet rivisitati e acconciature un po’ glitchate, sono davvero di tendenza. Certo, da Fantaghirò alla copertina di Vogue il passo non è breve, ma con Giove dalla tua parte non si sa mai che un talent scout passi proprio sotto casa tua.

Gemelli

Venere e Marte vi regalano un’invidiabile botta di autostima, vi sentite talmente sicuri che gli ostacoli li superate come i ragazzini che scavalcano i tornelli della metro. Ma Saturno in quadratura vi ricorda che la vera forza non è fare gli spacconi, ma rispettare le regole: quindi rallentate un attimo, riflettete e, da bravi, andate a comprare il biglietto.

Cancro

La bella notizia è che tu, Cancretto, tra tutti i segni sei quello che vive l’amore e i sentimenti come qualcosa di unico e speciale. Quando credi in una storia, sei disposto a cambiare c, condividere la password di Netflix e persino cedere un pezzetto del tuo armadio. La brutta notizia è che, con questa Luna storta, oggi tutto questo non vale… ti basta un messaggino visualizzato e non risposto per tener su un bel musone e toglierti la fascia da fidanzato modello.

Leone

Questo Mercurio in quadratura rende i tuoi pensieri più intricati del Labirinto Dedalo in Romagna, il percorso di mais più impegnativo d’Europa. L’unica tecnica per uscirne è la famosa “regola della mano destra”: tieni sempre una mano appoggiata al muro e, prima o poi, trovi l’uscita. Vale anche per te, Leoncino.. oggi un pensiero alla volta, finché rivedi la luce.

Vergine

Tutte le volte che la Luna si toglie dall’opposizione tu tiri un sospiro di sollievo, perché è noto che al mondo onirico preferisci di gran lunga quello concreto, fatto di agende e liste in ordine alfabetico. Ma lo sai che, secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PNAS, sognare aiuta davvero a sciogliere nodi e trovare soluzioni? I sogni servono eccome…sono brainstorming notturni, gratis e potentissimi.

Bilancia

Sei quella che, tra tutti, arriva impeccabile anche dopo una notte insonne — e con Marte e Venere a favore, non certo perché te ne stai sul divano a mangiare popcorn davanti a una serie TV. Anzi… le notti, per te, sono fatte di lenzuola stropicciate e ritmi tutt’altro che rilassanti. Peccato solo che, con questa Luna storta, sgattaioli via prima ancora che suoni la sveglia. Pettinata sì… ma in fuga.

Scorpione

È stato introdotto di recente il filtro anti-spoofing dell’Agcom, che prevede il blocco automatico delle chiamate moleste per proteggere gli utenti da spam e truffe telefoniche. Con il nervosismo di Marte e Venere a sfavore, non mi stupirei se, “accidentalmente”, per amici e parenti pure le tue chiamate finissero dritte tra le indesiderate. E diciamolo… te la sei un po’ cercata, eh.

Sagittario

Con tutti questi pianeti veloci a darti manforte, vai spedito come un treno… ma mica un regionale, eh! Qui si parla di alta velocità, come il Frecciarossa appena annunciato che collegherà Milano a Monaco in quattro ore spaccate. Perché, diciamolo, non hai proprio tempo da perdere… I tuoi obiettivi ti aspettano e tu non hai nessunissima intenzione di farti troppe fermate.

Capricorno

Con la Luna in quadratura, caro Capricornone, oggi sei così freddo che alle dichiarazioni d’amore preferisci una chiamata dal commercialista. Per scaldarti dentro e anche fuori, rispolvera la pelliccia della nonna, che in fondo è il vero must-have del guardaroba di questo inverno. Se non ti scioglie il cuore, almeno ti regala quell’effetto très chic che non delude mai.

Acquario

Acquarione, proprio oggi a Richmond apre “Love Letters”, la mostra gratuita dei National Archives che racconta 500 anni d’amore in lettere, poesie, disegni e perfino testamenti — da Jane Austen a Oscar Wilde. Con Venere nel segno e la Luna a favore, trabocchi di romanticismo e sei certo che tra quelle pagine ci sia anche una tua dedica alla cotta del liceo. Se fossi in te…andrei subito a sbirciare.

Pesci

Con Saturno ancora nel segno vi siete alleggeriti di tutto ciò che non funzionava, proprio come in un detox. Via schifezze, dentro solo ciò che nutre. Se vi va di sperimentare, il caffè con tahini, crema di sesamo ricca di proteine, ferro e magnesio diventata virale sui social, può diventare il vostro rito di pulizia quotidiana. Agli amanti del gusto classico forse farà venire la pelle d’oca…ma voi restate anime curiose e bizzarre.