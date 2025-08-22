L’oroscopo di sabato 23 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: dormire soli ha i suoi vantaggi.
Fortuna: senti il peso delle responsabilità.
Il consiglio del giorno: se proprio devi lamentarti, fallo lontano dai pasti.
Voto: 5
Toro
Amore: da leccarsi i baffi.
Fortuna: la fiamma è sempre accesa.
Il consiglio del giorno: per dolce il classico tiramisù..savoiardi tuffati nel caffè, crema di mascarpone con uova fresche e zucchero, strati alterni, cacao amaro on top, tre ore in frigo.
Voto: 7 e mezzo
Gemelli
Amore: non è un bene ammortizzabile.
Fortuna: ve la siete guadagnata.
Il consiglio del giorno: non aspettatevi troppo dal vostro partner.
Voto: 6
Cancro
Amore: ti bacia tutto.
Fortuna: nelle intuizioni.
Il consiglio del giorno: punta su un look acqua e sapone.
Voto: 7 +
Leone
Amore: ci dai dentro.
Fortuna: sei più veloce.
Il consiglio del giorno: balla come se non avessi un pubblico.
Voto: 7 e mezzo
Vergine
Amore: sai come ottenere quello che vuoi.
Fortuna: mantiene alta la fiducia.
Il consiglio del giorno: dire “grazie” stimola il rilascio di ossitocina, abbassa il cortisolo e, sul lungo periodo, migliora la variabilità cardiaca e la resilienza allo stress.
Voto: 8
Bilancia
Amore: meglio se tiene le orecchie basse.
Fortuna: ti teme.
Il consiglio del giorno: meglio dire quello che pensi a voce senza lasciare prove scritte.
Voto: 5 e mezzo
Scorpione
Amore: come in un film di romantico.
Fortuna: ti rende dolcissimo.
Il consiglio del giorno: non esagerare con le emoji potresti risultare ambiguo.
Voto: 6 e mezzo
Sagittario
Amore: calma piatta.
Fortuna: testa la tua pazienza.
Il consiglio del giorno: mantieni la calma con gli altri automobilisti.
Voto: 5 e mezzo
Capricorno
Amore: un mezzo sorriso.
Fortuna: in aspettativa.
Il consiglio del giorno: concediti un piccolo vizio.
Voto: 5 +
Acquario
Amore: se ti asseconda nelle tue bravate.
Fortuna: vorrebbe offrirti un pò di contegno, ma rifiuti bellamente.
Il consiglio del giorno: annota le tue idee su un foglio e rileggile dopo cena… se ti sembrano ancora valide, allora condividile.
Voto: tra il 6 e il 6 e mezzo
Pesci
Amore: mettetevi al primo posto.
Fortuna: ha prolungato le vacanze.
Il consiglio del giorno: tenetevi dei Kleenex sempre in tasca.
Voto: 5