L’oroscopo di sabato 23 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: dormire soli ha i suoi vantaggi.

Fortuna: senti il peso delle responsabilità.

Il consiglio del giorno: se proprio devi lamentarti, fallo lontano dai pasti.

Voto: 5

Toro

Amore: da leccarsi i baffi.

Fortuna: la fiamma è sempre accesa.

Il consiglio del giorno: per dolce il classico tiramisù..savoiardi tuffati nel caffè, crema di mascarpone con uova fresche e zucchero, strati alterni, cacao amaro on top, tre ore in frigo.

Voto: 7 e mezzo

Gemelli

Amore: non è un bene ammortizzabile.

Fortuna: ve la siete guadagnata.

Il consiglio del giorno: non aspettatevi troppo dal vostro partner.

Voto: 6

Cancro

Amore: ti bacia tutto.

Fortuna: nelle intuizioni.

Il consiglio del giorno: punta su un look acqua e sapone.

Voto: 7 +

Leone

Amore: ci dai dentro.

Fortuna: sei più veloce.

Il consiglio del giorno: balla come se non avessi un pubblico.

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Amore: sai come ottenere quello che vuoi.

Fortuna: mantiene alta la fiducia.

Il consiglio del giorno: dire “grazie” stimola il rilascio di ossitocina, abbassa il cortisolo e, sul lungo periodo, migliora la variabilità cardiaca e la resilienza allo stress.

Voto: 8

Bilancia

Amore: meglio se tiene le orecchie basse.

Fortuna: ti teme.

Il consiglio del giorno: meglio dire quello che pensi a voce senza lasciare prove scritte.

Voto: 5 e mezzo

Scorpione

Amore: come in un film di romantico.

Fortuna: ti rende dolcissimo.

Il consiglio del giorno: non esagerare con le emoji potresti risultare ambiguo.

Voto: 6 e mezzo

Sagittario

Amore: calma piatta.

Fortuna: testa la tua pazienza.

Il consiglio del giorno: mantieni la calma con gli altri automobilisti.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Amore: un mezzo sorriso.

Fortuna: in aspettativa.

Il consiglio del giorno: concediti un piccolo vizio.

Voto: 5 +

Acquario

Amore: se ti asseconda nelle tue bravate.

Fortuna: vorrebbe offrirti un pò di contegno, ma rifiuti bellamente.

Il consiglio del giorno: annota le tue idee su un foglio e rileggile dopo cena… se ti sembrano ancora valide, allora condividile.

Voto: tra il 6 e il 6 e mezzo

Pesci

Amore: mettetevi al primo posto.

Fortuna: ha prolungato le vacanze.

Il consiglio del giorno: tenetevi dei Kleenex sempre in tasca.

Voto: 5