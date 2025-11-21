L’oroscopo di sabato 22 novembre 2025: inizia la stagione del Sagittario

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con Marte e la Luna così a favore non sei certo una piccola utilitaria da città… sei più tipo un bolide con assetto sportivo, quello che senti arrivare dal rombo. Hai il piede sull’acceleratore e la voglia di sfondare ogni “limite di velocità” che ti sei messo finora. Tutto ok nel voler osare, eh, ma occhio: in autostrada oltre i 130 la multa vola a 170 euro. Ogni tanto meglio buttare un occhio al tachimetro.

Toro

Caro Torone, con Venere che ti guarda di traverso basta che ti capiti per sbaglio quella canzone delle medie -sì, quella che ascoltavi col walkman e le cuffiette mezze rotte— per ritrovarti con gli occhi lucidi pensando al tuo primo amore. Però, per favore, non infierire: evita il pellegrinaggio nostalgico sui profili delle vecchie crush. Alcune reliquie è meglio lasciarle dove stanno.

Gemelli

La Luna opposta vi prende in contropiede come una notifica urgente proprio mentre stavate tirando un sospiro di sollievo: un secondo prima sembrava tutto ok, quello dopo è già ANSIA. Questa irritabilità vi annebbia i pensieri e restare tranquilli diventa un’impresa. Ma c’è un trucchetto semplice semplice: il respiro “4-2-4”. Inspiri 4 secondi, tieni 2, espiri 4. Tre cicli e la mente rallenta. Provare per credere!

Cancro

Le tue idee originali, con Mercurio così a favore, potrebbero davvero catturare l’attenzione e renderti irresistibile senza che tu muova un dito. E non stupirti se, in mezzo a tutto questo genio, salta fuori un’attrazione improvvisa per qualcuno che non avevi mai considerato. Venere, con quel suo sorrisetto benevolo, ti osserva e ti ricorda che anche fuori dalla tua comfort zone riesci comunque a fare centro.

Leone

Venere opposta è un po’ come quella volta in cui hai perso la pazienza perché qualcuno aveva finito l’ultimo spruzzo della tua lacca preferita senza avvisare: in un attimo i tuoi bisogni estetici sembrano avere la precedenza su tutto. E con Mercurio ancora storto, se la discussione rischia di prendere una brutta piega, meglio ricordarsi che la lacca si ricompra… un rapporto, invece, va maneggiato con cura.

Vergine

In questo sabato la Luna non perdona: ti ritrovi a fare le pulci a tutto, dal vicino che accende l’aspirapolvere alle otto del mattino al delivery in ritardo di cinque minuti, fino al programma scelto per la serata. Ma se ti fermi un attimo, capisci che non è tutto contro di te: sei solo tu che avresti bisogno di qualcuno che ti prenda la mano, si avvicini piano e ti zittisca con un bacio.

Bilancia

Cara Bilancina, con la Luna che ti spalleggia parti con un’energia così alta che perfino il tuo smartwatch si illumina per farti i complimenti, convinto che oggi nulla potrebbe fermarti. E Marte, con la sua spinta decisa, ti aggiunge talmente tanta carica che, se il cellulare dovesse spegnersi, basterebbero cinque minuti di pranoterapia con la tua mano per farlo ripartire.

Scorpione

Non hai nemmeno bisogno di metterti in mostra: ti basta uno sguardo perché chi ti sta accanto capisca subito quanto sei preparato. Con Venere e Mercurio dalla tua sei un mix di intensità e lucidità, tanto che in un solo pomeriggio ti studi l’intero programma del Noir in Festival di Milano, scegli le presentazioni migliori e annoti sul tuo taccuino segretissimo anche le domande più pungenti da fare.

Sagittario

Con la Luna nel segno e Marte a favore, inauguri la stagione del tuo compleanno con quella voglia di fare qualcosa di un po’ folle: tipo cercare un volo per la Svezia durante le celebrazioni di Santa Lucia, emozionarti all’idea e… cliccare su “prenota”. Se però il portafoglio ti frena, nessun problema: il 13 dicembre Santa Lucia si festeggia anche a Bergamo, tra lucine, bancarelle e profumo di polenta.Che meraviglia!

Capricorno

Il tuo unico desiderio, con Venere che ti sostiene, è avere accanto persone affidabili, serene, capaci di farti sentire al sicuro. E il partner ideale? Deve rispettare i tuoi tempi, non forzare i tuoi silenzi e, già che c’è, pensare anche alla cena senza che tu debba chiederlo. In fondo, per uno pratico come te, è davvero il minimo sindacale.

Acquario

Anche se Marte a favore ti darebbe quella spintarella per correre un po’ di più, nelle faccende di cuore — con Venere quadrata la pressione si sente tutta — è meglio restare fedele ai tuoi tempi. Sei come una notifica push che compare solo quando vuole lei, non quando qualcuno la aspetta. Segui il tuo ritmo: è proprio lì che sai dare il meglio.

Pesci

Con Marte in opposizione vi irrita persino restare lì, impalati, a guardare la tazza che gira nel microonde, soprattutto con le energie sotto terra che vi fanno desiderare una sola cosa: tornare a letto. L’idea di lasciare il tepore del piumone vi ha messo subito di pessimo umore. Con la Luna in quadratura, però, rientrarci sotto è la scelta più sensata… e quella che farete senza il minimo rimorso.