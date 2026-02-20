L’oroscopo di sabato 21 febbraio 2026: schiettezza sfrenata per Leone e Ariete

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con la Luna nel segno hai quella spinta extra che ti fa tagliare un traguardo e puntare subito a quello successivo, senza perderti in futili distrazioni. Quando ci metti passione, oltre che impegno, i risultati non tardano ad arrivare. Potresti conquistare anche il tuo primissimo oro olimpico e già ti vedo lì, bello dritto, con la mano sul cuore, a cantare l’Inno d’Italia.

Toro

Meriti assolutamente un premio, caro il mio Torone, perché stai sopravvivendo con eroismo a questo periodo, con Marte in quadratura che ti sta prosciugando ogni tipo di energia. Scegli tu tra una fetta della tua torta preferita oppure quella borsa griffata che stai puntando da mesi… oppure tutte e due.

Gemelli

Ma se vi metteste a fare qualcosa di più manuale che mentale? Cura delle piante, lavoretti di bricolage, piccole riparazioni. Con Mercurio in quadratura il cervello ringrazia se lo fate riposare con un po’ di sano lavoro pratico. E se volete unire l’utile al dilettevole, potete sempre mettere mano alla cantina e darle una sistematina come si deve.

Cancro

Ricordati, Cancretto, che anche con questo cielo un po’ più pensieroso puoi comunque far fruttare la giornata. Osserva, prendi appunti e ascolta con attenzione chi ti sta intorno. È proprio dall’osservazione, infatti, che possono arrivare spunti nuovi e utilissimi, così quando sarà il momento di decidere e la Luna storta se ne sarà andata, avrai già le idee più chiare.

Leone

Marte continua a infastidirti e nemmeno la Luna dalla tua parte riesce a regalarti la tranquillità che ti servirebbe. Ti ritrovi a litigare con il navigatore che, per la terza volta, ti fa fare lo stesso giro in tondo, e la prendi così sul personale che a un certo punto spegni tutto e passi all’analogico “tutto città”, conservato come una reliquia nel cruscotto della macchina del babbo… ti ricordi ancora come si consulta?!

Vergine

Con Mercurio in opposizione, Verginona, rischi di diventare la regina del pensiero ossessivo. Ti viene il dubbio di aver tralasciato qualcosa e, per paura di sbagliare, finisci per essere troppo dura e intransigente con te stessa e con gli altri. Prova a fare un passo indietro e a guardare il quadro intero. Una visione d’insieme che funziona è molto più utile che perdere tempo dietro a piccole cose secondarie.

Bilancia

Con Marte dalla tua parte e la Luna storta hai la supponenza di chi non ha voglia di ingoiare rospi e dice la sua senza troppi ghirigori. Sei pronta a partire con un’arringa incalzante, soprattutto quando si tratta di sostenere la tua causa del momento, cioè che le slingback sono l’unico vero must have di primavera. E guai a contraddirti.

Scorpione

Hai quella bella sensazione che oggi tutto giri nel verso giusto e che ogni tassello si incastri da solo, senza dover forzare nulla. Con Venere e Giove a favore ti senti proprio baciato dalla fortuna e ti viene naturale festeggiare come si deve. Ti versi un calice del tuo rosso preferito o ingaggi un coro gospel per intonare la colonna sonora dei tuoi successi?

Sagittario

Il pianeta delle energie continua a essere generoso con te e ti rabbocca la benzina nel serbatoio, così riesci a restare in rotta e a recuperare il tempo che Mercurio in quadratura ti sta facendo perdere con i suoi pasticci, su più fronti. La voglia di sbottare e mandare tutto all’aria c’è, certo, ma tu hai più tenuta di quanto credi.

Capricorno

Con Venere e Mercurio a favore, nella tua testa frullano idee di investimenti e di come far fruttare il tuo gruzzoletto. E onestamente, chi può darti torto? Tu hai innato quel fiuto che capisce dove vale la pena mettere i risparmi e soprattutto quando farlo, anche quando il mercato va su e giù. Però, con la Luna storta, i tuoi segreti azionari te li tieni stretti… mannaggia, un po’ ci speravo!

Acquario

Con Marte dalla tua parte ti senti fighissimo e sei pronto a distribuire, fuori dai locali e ai semafori, le tue immaginette da portafoglio come fossero santini. Perché sì, oltre a essere sexy e super sicuro di te, oggi la Luna ti rende anche più disponibile e generoso… insomma, se non proprio santo, almeno beato.

Pesci

Tutte le decisioni che prenderete oggi saranno sicuramente più sentite e più etiche del solito, con Venere nel segno che vi rende di una bontà disarmante. Cercate solo di non esagerare con quelle scelte un po’ bizzarre che vi contraddistinguono, tipo comprare cibo per un’intera colonia di gatti e poi ritrovarvi a dover spiegare ai vicini perché, alle tre di notte, sotto casa c’è un concerto di miagolii.