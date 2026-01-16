L’oroscopo di sabato 17 gennaio 2026 per tutti i segni: Venere abbandona il Capricorno per l’Acquario

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con tutti quei pianeti in Capricorno hai proprio zero voglia di scendere a patti o fare concessioni. Hai lo sguardo talmente incazzoso che, nel raggio di qualche metro intorno a te, cala il silenzio assoluto e non senti volare neanche una mosca. Chi vive sotto il tuo stesso tetto ci pensa due volte prima di chiederti che ore sono o, ancora peggio, cosa ti va per cena… perché la risposta potrebbe arrivare direttamente in formato gestaccio.

Toro

Se hai una decisione da prendere, caro Torone, sfrutta il cielo di oggi. Con la Luna e Mercurio a favore, qualsiasi strada tu decida di imboccare la percorrerai col sorriso sulle labbra. E soprattutto troverai il modo più giusto, chiaro e convincente per comunicarlo agli altri, senza impappinarti e senza lasciare spazio a fraintendimenti… anche se fosse dire alla mamma che ormai sei cresciuto e vai a vivere da solo.

Gemelli

Gemellini, con Venere in Acquario avete la sensazione che sia il momento di rimettervi in moto, perché il mondo ha bisogno di voi. E avete ragione! C’è proprio bisogno della vostra leggerezza che sdrammatizza, delle vostre idee originali e di quella curiosità un po’ caotica che, alla fine, vi fa sempre inciampare nella cosa giusta al momento giusto, oggi più che mai.

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

Cancro

Cancretto… ambasciator non porta pena, ma mi duole dirti che anche oggi il buon umore latita e non ha nessuna intenzione di farsi vedere, nemmeno da lontano. In compenso, visto che sei il segno più sensibile ed emotivo dello Zodiaco, puoi sfruttare questa insofferenza — con tutti quei pianeti in opposizione — per andare a sondare anche gli angolini più nascosti del tuo cuoricino e capire che cosa, davvero, non va.

Leone

Non ti posso nascondere che sono un pochino preoccupata, perché da oggi Venere, il pianeta dell’amore e dell’armonia, sarà in opposizione al tuo segno zodiacale e questo potrebbe mandare un po’ in crisi la tua verve da adone. Ricordati però che conta la sostanza, non l’apparenza: quindi anche svogliato, spettinato e con l’orlo della mutanda molle, cerca di usare parole gentili, pure quando non ti va particolarmente.

Vergine

Verginona, oggi sei proprio in forma smagliante. Con Marte, Luna e Mercurio dalla tua ti butti in mezzo alla gente senza fare la timida: due sorrisi, quattro chiacchiere e pure l’occhietto malizioso. E mentre parli capisci al volo cosa manca nella vita degli altri e ti prodighi per rimetterla in ordine, come se fosse la cosa più ovvia del mondo… non starai mica peccando un tantino di presunzione?!

Bilancia

Con tutti questi pianeti in Capricorno ti viene facile pensare che ce l’abbiano tutti con te… e magari un pizzico di verità c’è, visto che nelle ultime settimane non ti sei proprio sprecata in dolcezza con chi ti sta intorno. Però adesso che Venere torna a favore, sfruttala: abbassa i toni e inventati modi nuovi per farti voler bene.

Scorpione

Con Venere in quadratura ti sembra di vedere difettucci nello specchio anche dove non ci sono e, con Marte a favore, sei prontissimo a una disciplina ferrea pur di rivedere le tue chiappette sode e sculettanti. Però dimmi la verità, non sarebbe più importante allenare lo sguardo che hai su di te, invece che i glutei?

Sagittario

Con Venere di nuovo dalla tua parte ti viene voglia solo di cose semplici e belle, stare vicino a chi ami, senza programmi impegnativi e senza l’ansia da performance. Il top è una serata da plaid, tazza fumante tra le mani, spalla contro spalla e due chiacchiere lente su quello che vi immaginate per dopo… tipo progetti, viaggi e desideri detti sottovoce. Che tenerone!

Capricorno

Puoi cavalcare ancora un po’ la scia della fama da fidanzato d’Italia che ti sei guadagnato nei giorni scorsi, anche se Venere non è più dalla tua parte. Resti comunque adorato e desiderato, con la fila di spasimanti praticamente fuori dalla porta di casa. E con Marte a favore hai l’energia per reggere il ritmo e soddisfarle tutte, senza andare in affanno.

Acquario

Con Venere che entra nel tuo segno oggi non hai proprio nessuna voglia di dedicarti a tutto ciò che sa di fatica e sbattimento. L’unica cosa che ti sembra davvero interessante è startene a pomiciare come ai tempi del liceo, con la testa leggera e il burro cacao a portata di mano. E, sinceramente, come potrei darti torto?

Pesci

Il vostro unico obiettivo, con questa Luna a favore, è portare benessere, felicità e sollievo al maggior numero di persone possibile. E non vi importa se, per riuscirci, dovete inventarvi strategie fantasiose o tirar fuori impegno e perseveranza, perché, come scriveva Christopher McCandless in Into the Wild, “la felicità è reale solo quando è condivisa”. Ecco, per fortuna ci siete voi!