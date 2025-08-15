L’oroscopo di sabato 16 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di sabato 16 agosto 2025 ci regala la giusta e meritata dose di pigrizia con la Luna in Toro e Venere in Cancro.

Ariete

Amore: non ascolti ragioni.

Fortuna: alza le mani.

Il consiglio del giorno: leggi “La misura del mondo” di Daniel Kehlmann, che con un po’ di scienza e tanta ironia ti ricorda che la Terra è tonda.

Voto: 5

Toro

Amore: sei tutto un bacio.

Fortuna: quando passi del tempo con le persone che ami.

Il consiglio del giorno: fai un salto al canile: non serve adottarli tutti, basta qualche coccola. Anche i cuccioli apprezzano le visite senza impegno.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Amore: sotto le lenzuola vi date molto da fare.

Fortuna: vi fate delle grandi risate.

Il consiglio del giorno: prendetevi delle micro pause sacre di almeno 5 minuti ciascuna.

Voto: 8 +

Cancro

Amore: ti senti al posto giusto.

Fortuna: ti fa sentire accolto.

Il consiglio del giorno: lasciati coccolare come il cocomero quando viene messo in frigo e tutti aspettano solo lui.

Voto: 7

Leone

Amore: assorto nei tuoi pensieri.

Fortuna: nella pianificazione.

Il consiglio del giorno: prendi le distanze da tutto ciò che non ti va.

Voto: 6 –

Vergine

Amore: in questa versione morbida, piaci.

Fortuna: a braccetto come due amiche di vecchia data.

Il consiglio del giorno: approfitta di tutta questa dolcezza per iniziare a scrivere i primi biglietti di auguri di Natale. Dopotutto, mancano 131 gorni al 25 dicembre… e tu lo sai meglio di chiunque che non è mai troppo presto per organizzarsi.

Voto: 7 +

Bilancia

Amore: l’ironia non viene apprezzata da tutti.

Fortuna: così sexy che Salma Heyek scansati.

Il consiglio del giorno: cerca di non arrivare a conclusioni affrettate.

Voto: 7

Scorpione

Amore: gioca a nascondino tra i tuoi dubbi.

Fortuna: ti abbraccia di nascosto.

Il consiglio del giorno: dedica tempo alle tue piante, togliendo semplicemente le foglie secche.

Voto: 5

Sagittario

Amore:meglio prendersi il weekend libero.

Fortuna: ti permette di scappare veloce.

Il consiglio del giorno: fai una lista a mano di quello che ti agita — anche le cose più piccole — e poi scegline solo una da affrontare oggi.

Voto: 6

Capricorno

Amore: se riesci a sopportarti tu, è già un miracolo.

Fortuna: ti sbeffeggia.

Il consiglio del giorno: dopo una bella camminata, un automassaggio ai piedi è quello che ci vuole.

Voto: 5

Acquario

Amore: uno sguardo dice tutto.

Fortuna: fai ordine nella testa.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata senza meta e lascia che sia il caso a portarti dove serve.

Voto: tra il 5 e il 6

Pesci

Amore: "Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi / ritrovarsi a volare…"

Fortuna: vi risveglia i sensi.

Il consiglio del giorno: scrivete poesie da attaccare ai lampioni.

Voto: 8 e mezzo