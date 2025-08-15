L’oroscopo di sabato 16 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: non ascolti ragioni.
Fortuna: alza le mani.
Il consiglio del giorno: leggi “La misura del mondo” di Daniel Kehlmann, che con un po’ di scienza e tanta ironia ti ricorda che la Terra è tonda.
Voto: 5
Toro
Amore: sei tutto un bacio.
Fortuna: quando passi del tempo con le persone che ami.
Il consiglio del giorno: fai un salto al canile: non serve adottarli tutti, basta qualche coccola. Anche i cuccioli apprezzano le visite senza impegno.
Voto: 6 e mezzo
Gemelli
Amore: sotto le lenzuola vi date molto da fare.
Fortuna: vi fate delle grandi risate.
Il consiglio del giorno: prendetevi delle micro pause sacre di almeno 5 minuti ciascuna.
Voto: 8 +
Cancro
Amore: ti senti al posto giusto.
Fortuna: ti fa sentire accolto.
Il consiglio del giorno: lasciati coccolare come il cocomero quando viene messo in frigo e tutti aspettano solo lui.
Voto: 7
Leone
Amore: assorto nei tuoi pensieri.
Fortuna: nella pianificazione.
Il consiglio del giorno: prendi le distanze da tutto ciò che non ti va.
Voto: 6 –
Vergine
Amore: in questa versione morbida, piaci.
Fortuna: a braccetto come due amiche di vecchia data.
Il consiglio del giorno: approfitta di tutta questa dolcezza per iniziare a scrivere i primi biglietti di auguri di Natale. Dopotutto, mancano 131 gorni al 25 dicembre… e tu lo sai meglio di chiunque che non è mai troppo presto per organizzarsi.
Voto: 7 +
Bilancia
Amore: l’ironia non viene apprezzata da tutti.
Fortuna: così sexy che Salma Heyek scansati.
Il consiglio del giorno: cerca di non arrivare a conclusioni affrettate.
Voto: 7
Scorpione
Amore: gioca a nascondino tra i tuoi dubbi.
Fortuna: ti abbraccia di nascosto.
Il consiglio del giorno: dedica tempo alle tue piante, togliendo semplicemente le foglie secche.
Voto: 5
Sagittario
Amore:meglio prendersi il weekend libero.
Fortuna: ti permette di scappare veloce.
Il consiglio del giorno: fai una lista a mano di quello che ti agita — anche le cose più piccole — e poi scegline solo una da affrontare oggi.
Voto: 6
Capricorno
Amore: se riesci a sopportarti tu, è già un miracolo.
Fortuna: ti sbeffeggia.
Il consiglio del giorno: dopo una bella camminata, un automassaggio ai piedi è quello che ci vuole.
Voto: 5
Acquario
Amore: uno sguardo dice tutto.
Fortuna: fai ordine nella testa.
Il consiglio del giorno: fai una passeggiata senza meta e lascia che sia il caso a portarti dove serve.
Voto: tra il 5 e il 6
Pesci
Amore: "Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi / ritrovarsi a volare…"
Fortuna: vi risveglia i sensi.
Il consiglio del giorno: scrivete poesie da attaccare ai lampioni.
Voto: 8 e mezzo