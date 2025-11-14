L’oroscopo di sabato 15 novembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con la Luna decisamente di traverso sembri un po’ un elefante in un negozio di tazzine: entri, fai due passi e zac, qualcosa rischia di andare in pezzi. Solo che, nel tuo caso, non è anzi, allarghiamo pure al vicinato, così nessuno potrà dire che non era stato avvisato.

Toro

Torone, tu di solito non fai mai mancare niente in dispensa, figurati il frigo. Eppure con questa Venere che ti guarda storta potresti aprirlo e trovare solo una triste fettina di formaggio e mezzo limone ammuffito che chiede pietà. Anche il tuo cuore è un po’ raggrinzito, lo so. Ma non ti abbacchiare: un dolcetto d’asporto dopo pranzo ti può sollevare un pochino l’umore.

Gemelli

Gemellini, con la Luna a favore partite con una discreta dose di entusiasmo e spargete buonumore come zucchero a velo sui croissant. Poi però basta un nonnulla, una parola fuori posto o qualcuno che vuole avere ragione a tutti i costi (e incredibilmente non siete voi) e, complice Mercurio di traverso, ecco che scatta la modalità professore indispettito, pronto a spiegare pure perché la Terra non è piatta.

Leggi anche L'oroscopo di venerdì 14 novembre 2025

Cancro

Con Venere a favore ti senti come seduto a una tavola imbandita di cose buonissime: risotti cremosi, focaccia calde, torte fumanti e tartine dolci che chiamano il bis già solo a guardarle. Però la Luna storta ti riporta alla realtà ricordandoti che tra poco tocca fare gli esami per colesterolo e zuccheri. E lì, il buonumore impazzisce… proprio come una maionese fatta con uova troppo fredde.

Leone

Con Marte dalla tua ti senti carico, adrenalinico, proprio come un atleta professionista che ha appena portato a casa una finale importante e si sente pronto a sfidare il mondo. Però sotto la divisa da campione, complice la quadratura di Venere, il cuore resta un po’ timido: tipo bimbo dei pulcini alla sua prima partita ufficiale, emozionato e con le gambe molli.

Vergine

Questo Marte a sfavore ti sta stancando e tu vorresti solo due cose: pace e riposo. Sei arrivata allo stremo, cara Verginona, ti capisco. Per te che vorresti mantenere tutto sotto controllo non sentirti al pieno delle tue capacità fisiche e intellettive è una vera tortura ma sappi che, perlomeno, c’è sempre qualcuno pronto a consolarti e darti un abbraccio.

Bilancia

Marte ti dà la grinta di chi apre la sfilata e non teme nemmeno gli sguardi critici in prima fila. Ti muovi sicura, coordini tutto con leggerezza e gusto, e sai arrivare dritta al cuore, complice la Luna nel tuo segno. Indecisione? La lasci nell’armadio, insieme a quei look che — fidati — non torneranno mai più di moda.

Scorpione

Come un barista in pieno aperitivo, hai mille ordinazioni che arrivano insieme ma non ne sbagli nemmeno una. E le richieste più importanti? Con Venere nel segno sono ovviamente quelle dei tuoi ammiratori: rispondi, ammicchi e gestisci tutto con la scioltezza di un vero professionista rubacuori. Praticamente un turno extra… ma tu non sembri stancarti mai.

Sagittario

Tu che sei tra tutti il più avventuroso, tra i protagonisti di un romanzo chi sceglieresti? Potresti tranquillamente optare per Ulisse che, dopo aver superato scogli, tempeste e distrazioni varie, arriva a destinazione soddisfatto. Archiviata la Luna avversa, brilli di testa sveglia, immaginazione accesa e quei muscoloni da eroe che trova sempre la strada giusta.

Capricorno

Vorresti la pazienza di chi pianta semi uno a uno e aspetta che facciano il loro corso, ma con la Luna in quadratura anche il più piccolo imprevisto ti fa venire voglia di lanciare via l’annaffiatoio. Le buone intenzioni ci sono, eccome, solo che ogni germoglio ti sembra crescere troppo lento e tu sbuffi e ti offendi perché la terra non si muove.

Acquario

La tua testa è un cantiere creativo in piena attività: con Mercurio e la Luna a favore, ti basta guardare uno spazio qualsiasi per immaginare cose bellissime. Il balconcino diventa la tua piccola “riserva d’ossigeno”, tra piante rampicanti, sedie comode e quell’angolino dove prendere aria. Magari ci metti pure un vasetto di basilico e un paio di piante mangia-smog, perché per te è importante dare una mano anche al pianeta.

Pesci

Se non foste scarichi come uno smartphone lasciato tutta la notte senza caricatore e nervosetti come chi apre l’app della banca e trova due euro contati, grazie a Venere, spargereste amore senza chiedere nulla in cambio. Invece vi rintanate sul divano perché, con Marte in quadratura, l’unica cosa che avete la forza di abbracciare è il vostro cuscino.