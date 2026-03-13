L’oroscopo di sabato 14 marzo 2026: quanta creatività per Acquario e Pesci

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Ariete

Nonostante tu abbia ancora la Luna storta, non ti fai certo fermare dal muso lungo e continui a distribuire bacetti come volantini delle offerte, uno a chiunque ti passi accanto. E visto che con Venere dalla tua col cuore ci sai proprio fare, ti conviene sfruttare subito questo talento e offrire coccole per tutti, in comoda formula 3×2.

Toro

Con Marte e Mercurio a favore sei totalmente concentrato sul produrre e sul tenere in moto l’economia. Guadagnare va benissimo, ma ricordati che la prima forma di reddito è il risparmio. Prima di rincorrere nuove entrate, chiudi i rubinetti delle uscite inutili, anche quelle piccole, tipo fare la spesa senza controllare cosa hai già e poi ritrovarti a buttare verdure dimenticate in fondo al frigo.A fine mese mi ringrazierai.

Gemelli

Con Mercurio e Marte in quadratura partite in quarta e vi fate dei film così esagerati da meritare una candidatura agli Oscar, categoria noir. Basta un messaggio senza emoji per farvi immaginare subito complotti e chissà quali retroscena. Cercate di tenere a bada i nervi, fate tre respiri profondi, contate fino a cento e rimandate le conclusioni a un momento più opportuno.

Cancro

Cancretto, in questo momento per te contano solo le decisioni logiche e razionali. Ti fai guidare da Mercurio e ragioni per schemi e regole, con il manuale delle istruzioni sempre aperto sul comodino. La parte più tenera, invece, con Venere in quadratura, è in standby e il tuo cuoricino sembra essersi preso una bella vacanza senza nemmeno dirti la destinazione.

Leone

Le cose semplici sono sempre le migliori, e tu con Venere a favore lo sai benissimo. Basta il caffè fatto con la moka, con i suoi tempi lenti e quel profumo che invade la cucina, per ricordarti quanto possa essere piacevole ciò che sa di casa. Goditelo a colazione, perché dal primo pomeriggio, con la Luna storta, non avrai più voglia di aspettare il borbottio e vedere il caffè salire piano piano.

Vergine

Ti senti parecchio affaticata, ma la Luna a favore può aiutarti ad alleggerire l’umore, e direi che ne hai proprio bisogno. Ti servono leggerezza e un po’ di sana distrazione. L’idea giusta è organizzare una serata karaoke tutta dedicata alle vecchie hit anni Settanta e Ottanta. Anche se non prenderai tutte le note, poco male…intanto ti sciogli, ti diverti e per un paio d’ore stacchi davvero la spina.

Bilancia

Bilancina cara, se qualcuno ti dice che sei fantastica e speciale, fai fatica a crederci, perché con Venere e la Luna in quadratura l’autostima vacilla. Ti viene da sminuire tutto, anche quando ti trovi davanti al complimento più sincero. Prova, almeno una volta, a sorridere e dire solo grazie. Se le persone ti apprezzano, un motivo c’è, non avere dubbi!

Scorpione

Con Venere a favore ultimamente ti è proprio cambiato l’umore. Sei dolce, presente e affettuoso, praticamente un cucciolone pronto a scodinzolare appena il partner varca la porta di casa. Meglio però avvisarlo che oggi c’è un piccolo cambio di programma e che conviene rientrare entro le 15, perché poi la Luna si storta e tu passi dal cagnolino al mastino.

Sagittario

Mercurio in quadratura ti rende ancora poco lucido e il rischio è proprio quello di mandare un vocale al capo pensando di scrivere all’amica del cuore. Per evitare l’ennesima figuraccia, oggi sarebbe saggio muoversi in coppia con qualcuno un po’ più sveglio di te, che ti stia dietro passo passo e controlli cosa fai.

Capricorno

Con Venere storta, che non ti lascia vivere l’amore come vorresti, finisci per riversare tutte le energie, soprattutto mentali, sul lavoro. Mercurio ti rende lucidissimo quando si parla di business e mercato azionario e, visto che con i numeri ci sai fare, stai già calcolando quale margine di guadagno potrai portarti a casa a fine anno. Decisamente lungimirante.

Acquario

In mezzo a tutto questo caos che ci circonda, sono proprio quelli come te a fare la differenza. Con Venere a favore e la Luna che entra nel tuo segno, hai voglia di stare accanto alle persone che ami senza grandi scene né gesti teatrali, ma con una presenza concreta che arriva dritta al cuore, fatta di gentilezza e generosità.

Pesci

Pescioloni, vi mettete all’opera già di prima mattina perché la lista delle cose da fare è lunga e avete tutta l’intenzione di spuntarla fino in fondo. In testa le idee sfrigolano una dietro l’altra e la determinazione non vi manca di certo, anzi, è proprio quella che vi spinge a trasformarle subito in qualcosa di concreto. E i primi risultati, sono sicura, arrivano entro mezzogiorno.