L'oroscopo di sabato 14 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di sabato 14 giugno 2025 la Luna passa dal Capricorno all'Acquario e il weekend si fa più leggero e frizzante.

Ariete

Amore: solo se c’è della passione.

Fortuna: vorrebbe farti ragionare.

Il consiglio del giorno: prova a fermarti almeno per il tempo di un espresso al bancone.

Voto: 6 –

Toro

Amore: fedelissimo.

Fortuna: la senti dalla tua parte.

Il consiglio del giorno: invita a cena chi ti fa battere il cuore, accendi qualche candela…e poi ordina una pizza.

Voto: 6 +

Gemelli

Amore: mettete i muscoli in bella mostra.

Fortuna: godete di qualche piccola rendita.

Il consiglio del giorno: anche solo 30 minuti di tapis roulant vi riportano in contatto con voi stessi.

Voto: 7

Cancro

Amore: ti senti incompreso.

Fortuna: ti ci devi ancora abituare.

Il consiglio del giorno: punta sempre a relazioni solide, dove ci si capisce davvero e ci si incontra a metà strada.

Voto: 6

Leone

Amore: ti arrabbi con poco.

Fortuna: la tua determinazione è l’arma vincente.

Il consiglio del giorno: una maschera capelli all’olio di cocco e burro di karité. Nutre, lucida e ti restituisce quel volume che senti mancare.

Voto: 5

Vergine

Amore: come si fa a non volerti bene?

Fortuna: ti ci sei abituata molto velocemente.

Il consiglio del giorno: essere sempre impeccabile non è una passeggiata, ma a te riesce come se stessi solo facendo ordine nel beauty case.

Voto: 8 e mezzo

Bilancia

Amore: ti senti fraintesa.

Fortuna: ha lasciato un vuoto.

Il consiglio del giorno: in attesa di partire per il mare, puoi portare un po’ di atmosfera vacanziera a casa: una piscinetta gonfiabile sul balcone, una sdraio piazzata vicino alla finestra e una bibita fresca in mano.

Voto: 5 e mezzo

Scorpione

Amore: qualche problemuccio

Fortuna: la risposta sempre pronta.

Il consiglio del giorno: come disse Les Brown…punta alla luna: anche se la manchi, atterrerai tra le stelle.

Voto: 6 misero

Sagittario

Amore: lascia spazio all’improvvisazione.

Fortuna: hai l’occhio lungo.

Il consiglio del giorno: fai una deviazione del solito percorso.

Voto: 7

Capricorno

Amore: ti sorprende.

Fortuna: nel tuo conto in banca.

Il consiglio del giorno: concediti una pausa da qualsiasi impegno mentale e regalati una gita in mezzo alla natura.

Voto: 7

Acquario

Amore: senti l’eco in lontananza.

Fortuna: te la senti sfuggita di mano.

Il consiglio del giorno: le sorprese migliori arrivano quando non ti aspetti nulla.

Voto: 6

Pesci

Amore: belli e colti, impossibile resistervi.

Fortuna: è sotto casa che vi aspetta con la Vespa accesa.

Il consiglio del giorno: impegnatevi per una causa che vi sta a cuore.

Voto: 8