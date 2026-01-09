L’oroscopo di sabato 10 gennaio 2026: Giove rende seriosi Capricorno e Bilancia

Nell’oroscopo di sabato 10 gennaio 2026, con Sole, Marte e Venere congiunti in Capricorno e opposti a Giove non c’è spazio per l’improvvisazione.

Ariete

Ti ci vorrebbe proprio una bella vacanza, caro il mio Arietone, in un paradiso tropicale con un drink freddo servito in una noce di cocco. Con questa Luna storta, hai bisogno di un posto tranquillo per ritrovare forza e determinazione, e con le relazioni umane ridotte al minimo… Ma se mai dovessi cambiare idea, sappi che la tua astrologa preferita viene volentieri ad oziare con te (prometto di stare in silenzio, eh: giurin giuretto).

Toro

Con Venere e Marte a favore, l’amore passa dallo stomaco e tu senti una vocazione per scoprire le eccellenze gastronomiche del Belpaese. Altro che insalatina triste o barrette proteiche: ti muovi tra sagre e botteghe per degustare la polenta fatta con il mais spinato di Gandino, la focaccia con la cipolla rossa di Breme e il pecorino di Pienza. Il palato ringrazia, e pure il cuoricino, perché certi sapori ti fanno sentire proprio nel posto giusto.

Gemelli

Questa Luna vi scalda il cuoricino e vi mette addosso quel coraggio un po’ incosciente che serve per buttarvi senza pensarci troppo in nuove avventure, tipo scrivere al collega di scrivania che vi piace in modo diretto e senza troppi ghirigori. E se dovesse andare male, lunedì potete sempre non presentarvi e dare la colpa a un malanno stagionale.

Cancro

Il tuo mood, con tutti i pianeti veloci in opposizione, è quello di chi legge le previsioni climatiche del 2026 e si sente il peso del mondo addosso. Le stime parlano di un aumento medio di +1,46 °C, con ondate di calore sempre più lunghe e ghiacciai che continuano a ritirarsi. Eppure, anche se il trend resta preoccupante, non tutto è perduto: ognuno può dare un piccolo contributo, tipo abbassare il riscaldamento di un grado e mettere un maglione in più. Sii di buon esempio.

Leone

Con la Luna a favore sei fermamente convinto che la collaborazione batta sempre la competizione e sei disposto a premiare chi ci mette impegno e dedizione. Nulla di nuovo per i ratti talpa nudi: vivono sottoterra, ma hanno un sistema ben collaudato in cui chi si dà da fare non resta a scavare per sempre e può conquistare ruoli più vicini alla regina. Oggi fai squadra e dai credito a chi lo merita. Bravo!

Vergine

Puntualità e precisione sono proprio tra le tue “funzioni di base”, ma in questi giorni sono amplificate. Mercurio e Marte non ti fanno scappare nemmeno un dettaglio. Sei integerrima, noti subito se in un messaggino manca una “h” o se qualcuno ha messo l’accento al posto dell’apostrofo. Occhio però, con tutta questa mania di perfezione rischi di esagerare e stressarci… ops…stressarti.

Bilancia

La tua vita sociale ha un attimo un sussulto grazie alla Luna nel tuo segno, che ti restituisce un po’ di fiducia nel prossimo, quella che Venere ti aveva totalmente fatto dimenticare. Avresti voglia di risentire le farfalle nello stomaco, ma al momento è più probabile un brivido da reflusso. Per non correre rischi, meglio tenere a portata di mano un gastroprotettore e rimanere in bianco per pranzo.

Scorpione

Hai la lingua affilata e i riflessi pronti di chi sa esattamente quando infilare la battuta giusta, anche nel momento meno atteso. Marte ti dà ritmo, Mercurio brillantezza, e tu con quell’aria sicura da chi ha sempre la battuta pronta riporti leggerezza anche l’aria si taglia con il coltello. Sei praticamente pronto per Zelig 30, che sta per tornare con vecchie glorie e nuove promesse. E un microfono, per te, è già acceso!

Sagittario

Il tuo animo curioso e un po’ rock vibra con questa Luna a favore e senti che hai bisogno di bellezza, arte e visioni fuori dall’ordinario. Hai già messo gli occhi sull’attesissima mostra dedicata a Franco Battiato al MAXXI di Roma: un viaggio nel suo universo fatto di musica, spiritualità e sperimentazione. Cosa aspetti a prendere i biglietti?

Capricorno

Oggi che hai la Luna storta dovresti mettere, almeno per un attimo, da parte tutte le questioni legate all’accoppiamento. E non è affatto un male, perché con Marte e Venere nel segno, le tue prestazioni amorose, degne di un bonobo in piena attività, hanno messo a dura prova le tue parti basse. Ora serve una pausa rigenerativa, a base di riposo e mutande di cotone.

Acquario

Questa Luna a favore ti mette nella predisposizione di sintonizzarti sui bisogni degli altri. Proprio in questi giorni, il mondo hi-tech ha fatto un passo avanti con il nuovo microchip neurale BISC, capace di creare un ponte wireless tra cervello e computer per aiutare la comunicazione in chi ha difficoltà. Un passo avanti incredibile nella tecnologia empatica, che, proprio come te, mette al centro l’ascolto profondo e il contatto umano.

Pesci

Pesciolini, con Mercurio e Venere a favore vi muovete con empatia e puntate tutto sul benessere, perché prendersi cura di sé è importante anche con strumenti moderni. Nell’ultimo anno la piattaforma Unobravo ha supportato oltre 300.000 pazienti e gestito più di 5 milioni di sedute in Europa: segno che scegliere il benessere psicologico non è più un tabù, ma un gesto di cura condivisa. Bravi voi, che da sempre ne siete portabandiera.