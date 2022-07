L’oroscopo di oggi venerdì 8 luglio 2022: Scorpione e Cancro hanno un fiuto infallibile L’oroscopo di oggi, venerdì 8 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: se si ha una sensazione forte è bene seguirla, soprattutto se siete di un segno d’acqua. Con il Sole in Cancro sestile a Urano e la Luna in Scorpione, l’istinto sarà infallibile.

L'oroscopo di oggi, venerdì 8 luglio 2022, e le previsioni per tutti i segni zodiacali: il Sole sestile a Urano indica il desiderio di fare, concretamente, senza mezze misure. Il Cancro spesso è il segno della titubanza ma oggi userà il suo sesto senso per agire secondo quanto gli dice l'istinto, ma in modo fattivo.

Con la Luna nel segno dello Scorpione e il Sole in Cancro l'intuizione è forte: il segno fortunato è il Cancro stesso, mentre il segno sfortunato di oggi sarà l'Acquario.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ti piacciono i piaceri della vita grazie a Marte che si trova in un segno godereccio come il Toro. Infatti credo proprio che sia stata tua l’idea di inviare del vino italiano sulla stazione spaziale internazionale per dare un po’ di ‘gusto’ di casa alla super Samantha Cristoforetti, che dallo spazio ammira il nostro stivale.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: vorresti che il tuo partner fosse come l’autista Ambrogio, pronto a tutto per soddisfare la sua signora in ‘Giallo’ ma a te di certo non basterà solo un Balsen (citazione dagli irriducibili anni ottanta).

Lavoro: oggi sei bravissimo a organizzare il pranzo con i colleghi e prenoti il tavolo migliore con la specifica che appena ti siedi deve arrivare subito in tavola qualche cosa da sgranocchiare. Questo sarà l’apice della tua giornata lavorativa.

Salute: vorace in tutte le situazioni, dal cibo alle emozioni. Il tuo stomaco non teme assolutamente la digestione lenta.

Il consiglio del giorno: quest’estate opta per una vacanza in agriturismo, luogo per antonomasia dove si può trovare dell’ottimo buon cibo.

Voto 6 e mezzo

Toro

La tua forza incredibile grazie a Marte è inarrestabile e molto vorace come quella della lumache giganti in California che stanno divorando proprio di tutto. Occhio che andando avanti così rischi una quarantena per lo meno nella zona frigorifero/dispensa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi sei una vera sex machine, pronta a metterti al lavoro in ogni momento.

Lavoro: hai la serenità di chi sa prendere tutto con la giusta leggerezza e la consapevolezza anche nei momenti di stress che in qualche modo tutto si metterà per il verso giusto.

Salute: la tua è una lentezza inesorabile e fortissima, come quella di chi cammina per ore in alta montagna e sa che per raggiugnere la cima bisogna godersi ogni passo.

Il consiglio del giorno: puoi tranquillamente viaggiare all’estero perché ormai se avrai la necessità di mangiare uno spaghetto come si deve lo potrai facilmente trovare in moltissimi ristoranti anche se si trattasse del sud est asiatico. Parti pure sereno.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Con questa meravigliosa Venere proprio nel vostro segno, oggi decidete di superare un record e finire nel libro dei Guinness dei Primati. Infatti a partire dalla giornata internazionale del bacio, un paio di giorni fa, voi siete ancora incollati alle labbra del vostro partner e non avete intenzione di mollare perché volete assolutamente superare le 60 ore no stop. Sono certa che ce la farete.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: avete la capacità di amare profondamente tutto e tutti. Vi sentite come gli abitanti di Pandora del film Avatar, interconnessi con le energie di tutto il mondo.

Lavoro: anche se non siete sempre propriamente sul pezzo, rimediate subito offrendo un buon caffè a tutti i colleghi per farvi aggiornare sugli ultimi gossip dell’ufficio.

Salute: godetevi questo momento dove vi sentite dei fighi pazzesco anche quando indossate i pantaloni della tuta con le Birkestock.

Il consiglio del giorno: prendetevi un paio di giorni per fare un reset dalla vita digitale per godere ancor di più i sentimenti e la persona che amata e non avere alcuna distrazione.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Avere Marte a favore per te, che se un vero introverso, ha i suoi vantaggi. Oggi ti senti così coraggioso da poter esprimere senza troppi problemi tutto quello che pensi anche se sai benissimo che possono creare polemica. Proprio come Marevivo che si è espresso contro l’amatissimo Tour Jova Beach Party per il timore che il post concerti sia irrimediabilmente dannoso per l’ecosistema delle spiagge. Impopolare si, ma con ragione.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti basta un solo sguardo per capire i bisogni del tuo partner. Avere un compagno come te è una vera fortuna.

Lavoro: la tua strategia è fatta di comprensione delle sottilissime dinamiche tra le persone del tuo ufficio. Saprai essere comprensivo con alcuni e decisissimo con altri. Te la cavi davvero alla grande.

Salute: Marte ti ha preparato la tabella per un allenamento soft ma funzionale comodamente da casa. Sei pronto a una super sudata solo perché dopo puoi si frescasti nella tua doccia.

Il consiglio del giorno: puoi tranquillamente partecipare al Festival di Filosofia di Frosinone e spiegare il perché dentro il libro ‘La Fenomenologia dello Spirito’ di Kant ci sono tutte le risposte a come mettere a posto la nostra caotica società.

Voto 7 +

Leone

Vuoi essere sempre protagonista e per questo motivo eviti prontamente di ascoltare le tue necessità, soprattutto quelle fisiche. Sei come Carlos Santana che alla veneranda età di settantun’anni, non rinunciando a esibirsi, sviene durante un concerto. Non sottovalutare assolutamente gli influssi sfinenti di Marte in quadratura.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: grande romanticismo e delicatezza, sei piombato dai film di passione esagerata a quelli emozionali psicologici stile Woody Allen.

Lavoro: non sei più l’anima delle riunioni, dove coordini la discussione meglio di Bruno Vespa. Ti troveremo zitto in un angolo a morderti la lingua per non esprimere le tue opinioni sconvenienti.

Salute: dovrai posticipare le tue imprese sportive un po’ più avanti. Se partecipassi ora alla manifestazione Spartan, ti troveremmo sfinito in mezzo alla fanghiglia del campo di gara già pochi passi dalla partenza.

Il consiglio del giorno: puoi tranquillamente permetterti gli abiti cut out, vero trend dell’estate. Con i favori di Venere sei così bello che anche i rotolini ci ciccia ti stanno da paura!

Voto 6 e mezzo

Vergine

Fisicamente sei prontissima a imprese straordinarie, come il giro del mondo estremo in jetsky sulle orme di Magellano, che sta realizzando un gruppo di esploratori spagnoli. Anche se hai Marte a favore e non temi nulla, tu non ti senti ancora pronta a lanciarti di prima persona. Infatti preferisci ascoltare Mercurio che ti suggerisce di organizzare tutto nei minimi dettagli e restare sulla nave di accompagnamento per coordinare efficientemente i soccorsi in caso di emergenza.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: passa tutto dalla tua testolina. Appena sentirai un click simile a quello del forno quando è giunto a temperatura, allora potrai lasciarti andare.

Lavoro: hai ripreso in mano tutta la situazione e ora che tutto è nuovamente preciso e ordinato, procedi inesorabile a completare tutti i punti della tua to do list.

Salute: oggi sei particolarmente socievole e pronta anche a lievi cambi di programma, come un’uscita trasgressiva il giovedì sera quando avevi già previsto di restartene a casa. Brava perché stai smussando un po’ gli angoli.

Il consiglio del giorno: alle grandi imprese preferisci di gran lunga un bel viaggio studiato nei minimi dettagli. Un’ottima meta è sicuramente la Corsica dove puoi unire mare e relax ad attività più movimentate come il trekking sulle scogliere. Non male vero?

Voto 7 –

Bilancia

Da brava signora dello stile non riesci proprio a trattenerti dal dire la tua riguardo alla Lamborghini ‘pelosa’ che si è appena regalata Kim Kardashian. Su certe cose tu non sai proprio tacere ma ora che hai Mercurio in quadratura, più che motivare il tuo sdegno con parole sensate e posate, dalla tua bocca potrà uscire un suono di disgusto come nei fumetti, tipo: bleah!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi sei tutta un bollore e ti raffreddi solo dopo aver scaricato tutta la tua carica erotica.

Lavoro meglio non affidarti progetti troppo impegnativi perché sei così presa a vivere e a divertirti che potresti facilmente dimenticartene.

Salute: sei meravigliosa anche di prima mattina tutta spettinata dopo una folle notte d’amore. Con Venere a favore non temi assolutamente le classiche occhiaie.

Il consiglio del giorno: pare che sia possibile affinare i vini anche all’interno di un igloo, se su questa idea originale tu vorresti rispondere alla Fantozzi che è una ‘cagata pazzesca’, su certi temi provocatori spesso è meglio tacere. Fidati!

Voto 7

Scorpione

Stai un po’ patendo Marte in opposizione che limita il tuo senso di comando, quindi ti affidi alla logica e soprattutto al potere del denaro. Proprio come il Fan, milionario, di F-Zero che acquista ben 40.000 euro di azioni Nintendo solo per chiedere se ci sarà un sequel. Sei sicuro che valga la pena di svenarsi per ottenere quello che vuoi?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: torna un po’ il tuo rinomato sex appeal ma solo per poco e unicamente grazie alla Luna nel tuo segno.

Lavoro: sbuffi per qualsiasi cosa anche per la pausa pranzo che eviteresti volentieri per startene da solo a risolvere i problemi del mondo.

Salute: oggi non te ne va bene una, anche il fatto che tu sia bello da morire, ti da quasi fastidio.

Il consiglio del giorno: lo so che pensi di sapere sempre tutto ma per essere sicuro di mangiare dell’ottimo pesce a Milano, affidati alla selezione fatta dallo chef Borghese. Sono certa che alla fine gli darai pure ragione.

Voto: 6 +

Sagittario

Mercurio, che finalmente non è più in opposizione, ti permette di comunicare in modo delicato delle tematiche importanti. Proprio come Myrta Merlino che ha deciso di ritrarre l’immondizia in giro per le strade di Roma come se fosse una classica natura morta dei vecchi quadri d’arte. Una leggerissima ma efficacissima provocazione. Prendi subito spunto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non riusciresti a ottenere un timido bacino neppure a pagamento. Devi aspettare ancora un pochino prima che Venere torni a sorriderti.

Lavoro: vuoi assolutamente sapere oltre al segno zodiacale del tuo cliente anche quelli di tutta la famiglia per fare uno studio di costellazione famigliare e disporre la migliore strategia per vendergli tutto quello che vuoi.

Salute: non lasciarti andare a spuntini di mezzanotte e gelati merenda per consolarti dall’assenza dell’amore. Non ti piacerà alla fine il fatto che finiscano tutti in fondo al lato B o si tramutano in salvagente per i bagni d’estate.

Il consiglio del giorno: ricordati sempre di abbassare la temperatura della lavatrice per il bucato e di chiudere l’acqua mentre ti insaponi sotto la doccia. Sono piccoli gesti che fanno la differenza per il rispetto dell’ambiente.

Voto 6 –

Capricorno

Grazie a Marte sei pervaso da energie inesauribili. Infatti potresti accompagnare Corrado Sorrentino nell’impresa di percorrere a nuoto tutto il litorale della Sardegna. Potrai seguirlo anche senza l’aiutino delle pinne e ti basterà unicamente un paio di occhialetti e un sexyssimo, su di te, speedo (lo slippino da nuoto).

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti vedremo fare danze d’accoppiamento scatenate come l’uccello del paradiso fin di prima mattina. Fino a quando non trovi una compagna di divertimenti, tu non molli. Lavoro: oggi sei più pronto ad una festa bordo piscina improvvisata che esporre tutti i dati che hai analizzato e sviscerato negli ultimi mesi. Va proprio così!

Salute: grande voglia di divertirsi e di saltellare tra aperitivi e feste in compagnia dei tuoi amici cantando a squaciagola: ‘Siamo una squadra fortissimi’.

Il consiglio del giorno: per aumentare ancor di più le tue performance sportive potresti iniziare a seguire la dieta del mitico Ibrah che ti garantisce unicamente l’otto percento di grassi e tutto il resto del corpo sarà unicamente fatto di muscoli scattanti.

Voto 6 +

Acquario

Le tue smorfie di disappunto sono mitiche quasi come quelle di Ivano Manzoni, l’addetto alla sicurezza del Love Mi. Da quando hai Marte in quadratura e anche solo l’idea di stare in piedi per ore ad ascoltare un concerto ti fa troppa fatica, tu non fai altro che sbuffare e alzare gli occhi al cielo. Offi ancora di più con anche la Luna storta.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: puoi sempre rifugiarti tra le braccia dell’amore come il bimbo che di notte corre nel lettone della mamma dopo aver fatto un incubo. Hai proprio bisogno di conforto.

Lavoro: lascia tranquillamente che l’acqua vada in giù, non hai assolutamente la forza o la voglia di metterti a discutere e precisare la tua posizione.

Salute: decisamente meno esuberante dell’ultimo periodo ma comunque sempre stilosissimo. Hai un perfetto look da surfista anche se non sai assolutamente come si cavalchino le onde.

Il consiglio del giorno: per non diventare matto al supermercato nel dover scegliere tra i diversi brand di pasta, lasciati consigliare dagli chef stellati sul sito della cucina italiana dove indicano anche tempi e condimenti. Il risultato ti assicuro è da leccarsi i baffi.

Voto 6 –

Pesci

Ultimamente, a causa di Venere in quadratura, evitate tutti gli specchi di casa perché proprio non vi piacete. Per fortuna in vostro soccorso arriva la tecnologia, infatti a breve si potranno fare le video chiamate su whatsapp utilizzando il proprio Avatar. Affrettatevi a farne uno davvero cool.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: rassegnatevi al fatto che non troverete il grande amore ma comunque potete iniziare a fare una bella selezione perché siete davvero irresistibili.

Lavoro: avete il coraggio per esporre sapientemente tutte le vostre idee e opinioni. Con Marte dalla vostra avete grinta per farvi avanti.

Salute: nell’analisi grammaticale mettervi in una frase dove si parla di sport è un vero ossimoro. Eppure alle sei siete già pronti alla corsetta mattutina.

Il consiglio del giorno: lasciatevi trascinare dall’entusiasmo partecipando alla querelle di eventi musicali che si terranno in piazza Lucio Dalla a Bologna. Da non perdere!

Voto 7