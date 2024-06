video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 7 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 7 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’è ancora una forte introspezione: la Luna non sarà più Luna nuova in Gemelli, ma durante la giornata passerà nel segno profondo del Cancro. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato il Sagittario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, venerdì 7 giugno 2024, la Luna dopo essersi congiunta al Sole in Gemelli passa in Cancro a metà giornata. Resta un momento di introspezione che la Luna in Cancro saprà amplificare e comprendere. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: ti regala la famosa ‘pace dei sensi’.

Lavoro: hai il celebre ‘magic touch’ da usare come e quando ti pare.

Fortuna: rende ogni momento meraviglioso meglio di un filtro Instagram.

Il consiglio del giorno: fai foto e video per immortalare questo momento davvero unico.

Voto: 8 e mezzo al settimo cielo.

Toro

Amore: pretendi che stia sempre sull’attenti.

Lavoro: le regole sono fatte per essere pedestremente rispettate.

Fortuna: non hai tempo per futili divagazioni.

Il consiglio del giorno: fai uno scrub su tutto il corpo con la pietra pomice.

Voto: 7 e mezzo.

Gemelli

Amore: voto 10 e lode con tanto di applauso della commissione.

Lavoro: avanti tutta a vele spiegate.

Fortuna: come un’orchestra in perfetta armonia.

Il consiglio del giorno: fate business plan come le parole crociate sotto l’ombrellone.

Voto: 10 cosmici.

Cancro

Amore: solo se lo conosci almeno da vent’anni.

Lavoro: non sei un fan dei ‘voli pindarici’ e progetti impossibili.

Fortuna: ha la forma di un divano posizionato vicino a un condizionatore.

Il consiglio del giorno: organizza vacanze ‘italiane’.

Voto 6 e mezzo casalingo.

Leone

Amore: si incastra perfettamente come un pezzo del puzzle.

Lavoro: sei come un guru con i seguaci pronti a seguire tutti i suoi consigli.

Fortuna: ti piace tenerla stretta stretta come il cuscino quando dormi.

Il consiglio del giorno: niente dubbi o perplessità. Tu sei perfetto.

Voto: 9 splendido.

Vergine

Amore: solo formali strette di mano.

Lavoro: chiedi sempre una verifica all’ufficio comunicazioni interne.

Fortuna: potresti passare ore a cercarla in soffitta sperando di trovarla tra secchiello e paletta per la spiaggia.

Il consiglio del giorno: impara ad ascoltare chi ne sa più di te.

Voto: 5 silenziosa.

Bilancia

Amore: pronta a incontri che cambiano il destino.

Lavoro: ti diverti come se fosse una partita a beach volley.

Fortuna: è come il profumo, non esci mai di casa senza averne spruzzata un po’.

Il consiglio del giorno: riscopri il concetto di serenità.

Voto 8 + felice come non mai.

Scorpione

Amore: sprigioni rinnovata fiducia.

Lavoro: puoi tranquillamente iniziare ad impegnarti da lunedì.

Fortuna: devi solo capire come funziona e poi il gioco è fatto.

Il consiglio del giorno: metti il telefono in modalità aereo.

Voto: 7 in ripresa.

Sagittario

Amore: solo nei tuoi sogni.

Lavoro: come ordinare un pesce alla griglia da McDonald's.

Fortuna: va di pari passo con il tuo umore, al momento non proprio luminoso.

Il consiglio del giorno: puoi solo rispondere alle domande con semplici si o no.

Voto: 5 niente colpi di testa.

Capricorno

Amore: solo se lo trovi nel pacchetto all inclusive.

Lavoro: gli extra sono addebitati a parte.

Fortuna: ti va anche bene un massaggio total body di un paio d’ore.

Il consiglio del giorno: evita le questioni noiose e complicate facendo ‘specchio riflesso’.

Voto: 6 e non aggiungo altro.

Acquario

Amore: un tripudio di passione.

Lavoro: stai facendo un vero ‘potpourri’.

Fortuna: ti salva sempre in corner.

Il consiglio del giorno: sei fautore di ‘abbinamenti’ davvero originali, ma non esagerare.

Voto: 9 incontenibile.

Pesci

Amore: dovreste ripassare le basi prima di buttarvi a capofitto.

Lavoro: accettate consigli anche dagli sconosciuti.

Fortuna: optate sempre per la calma.

Il consiglio del giorno: evitate decisioni come acquistare un volo last minute.

Voto: 5 e mezzo a bocce ferme.