L’oroscopo di oggi venerdì 29 luglio 2022: Leone e Sagittario si godono la vita L’oroscopo di oggi, venerdì 29 luglio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. La Luna si trova nel segno del Leone e Marte congiunto a Urano non ama le restrizioni. Una giornata esplosiva quindi!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 29 luglio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Marte è sempre più vicino a Urano e al nodo nord nel segno del Toro. Aspettiamoci novità che ci risveglino sia dal punto di vista ecologico sia dal punto di vista economico. Intanto però godiamoci un bel Giove a favore sia del Sole sia della Luna.

Con la Luna ancora molto vicina al Sole nel segno del Leone direi che il segno fortunato sia il Leone stesso mentre l'Acquario il segno sfortunato.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

La grande determinazione e un ottimo pensiero strategico, grazie a Mercurio, ti accompagnano in qualsiasi situazione. Proprio come Sainz al gran premio di Francia che dall’ultima posizione fa il miracolo e arriva quinto. Quando ti impegni i risultati sono subito evidentissimi.

Leggi anche L'oroscopo del 25 luglio 2022

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti piace solo quando lo decidi tu.

Lavoro: sei la tastiera più veloce dell’ufficio.

Salute: la tua stretta di mano è come uno schiaccianoci.

Il consiglio del giorno: attento a lasciarti convincere dalla passione delle ciabatte del momento: le sliders. Saranno anche comode e alla moda ma non si può affermare che siano belle.

Voto 6 +

Toro

Sei davvero prontissimo ad agire con rapidità e precisione grazie a Marte nel tuo segno. Hai lo stesso slancio dei cani bagnino che salvano cinque ragazzini a Palinuro naufraghi di un pedalò affondato. Meno male che ci sei tu per i soccorsi tempestivi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei un vero animale da monta.

Lavoro: sei già partito per il weekend.

Salute: sei assolutamente imbattibile in qualsiasi disciplina sportiva.

Il consiglio del giorno: visto che i lavori per le Olimpiadi Milano-Cortina vanno a rilento, dovresti farti ingaggiare come volontario per mettere lo sprint per arrivare preparati all’evento del 2026.

Voto 7 –

Gemelli

Il social Snapchat sta navigando in acque difficili, dopo aver presentato i risultati dell’ultimo trimestre con una perdita del 25% a causa dei tagli alla pubblicità. Con i favori di Mercurio e di Giove dovreste proporvi come contabile stratega per sollevare le sorti dell’azienda. Mandate subito una proposta su come risanare le finanze.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi piace farlo da Trieste in giù ma abitate a Udine e la cosa non vi tange più di tanto.

Lavoro: parlate solo di massimi sistemi.

Salute: mentalmente siete imbattibili, il resto così così.

Il consiglio del giorno: Amazon propone un nuovo servizio per il riciclo dei rifiuti elettronici. Così finalmente potrete svuotare quel cassetto dove sono finiti tutti i vecchi cellulari che conservate senza un perché.

Voto 7 +

Cancro

Quando si raggiungono grandi successi, il bello è poterli condividere con le persone care, come suggerisce il pianeta dell’amore Venere. Infatti Musetti dedica la vittoria di Amburgo alla nonna, che probabilmente lo portava fin da bambino agli allenamenti e lo aspettava con la merenda nel cestino.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: lo vivi come ‘Shakespeare in Love’.

Lavoro: trascini tutti con forza e passione.

Salute: così bello che il ruolo da protagonista è sempre tuo.

Il consiglio del giorno: andare a gustare le tapas insieme a un gruppetto di amici a Barcellona. Un viaggio godereccio con gli amici è sempre un grande successo.

Voto 8

Leone

Con la Luna proprio nel tuo segno che ti fa sentire una diva e Mercurio che ti rende la persona più simpatica di tutta la stanza sei proprio come Victoria Beckham che si lascia trascinare in una serata karaoke con la famiglia a Saint Tropez e per una notte torna nei panni della mitica Posh Spice. Aspettati video virali con le tue esibizioni notturne.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: va bene che è il tuo compleanno ma non sempre puoi essere accontentato.

Lavoro: ti devi dare da fare e mettere le mani in pasta.

Salute: risplendi solo perché ti sei messo il blush.

Il consiglio del giorno: guarda la sfilata nel deserto di Saint Laurent, per prendere ispirazioni di stile da un maestro della moda.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Da quando sei con Venere a braccetto, sei perfettamente in simbiosi con il tuo partner. Anche a Jessica Biel, dopo anni di matrimonio con Justin Timberlake, basta una parrucca con i capelli ricci corti per essere identica al marito appena uscito dalla doccia. Quando c'è sintonia si fa di tutto.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei più ardita della Rettore quando canta: ‘ il cobra non è un serpente’!

Lavoro: hai un grande potenziale ma non hai voglia di utilizzarlo.

Salute: meravigliosa dalla camicia da notte la mattina all’abito da sera.

Il consiglio del giorno: se ti stai chiedendo chi ospiterà il prossimo Eurovision 2023, ti confermo subito che si terrà in Gran Bretagna. Appena usciranno le date definitive ti conviene acquistare subito i biglietti per l’evento e per il volo. Mi raccomando.

Voto 8 –

Bilancia

Dovresti proprio andare all’aeroporto di Francoforte per dare una mano a riorganizzare lo smistamento dei bagagli perché pare ci sia un vero caos, dovuto al fatto che la maggior parte delle valigie è di colore nero. Tu che hai Mercurio a favore, di sicuro sapresti trovare una soluzione intelligente ma di facile impatto per risolvere il problema. Fatti avanti!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: da recenti analisi hai scoperto che sei totalmente intollerante.

Lavoro: vera maestra di punteggiatura.

Salute: non ci siamo.

Il consiglio del giorno: se ti piace un tendenza di moda al momento sappi che non si tratta del tuo buon gusto innato ma lo ha deciso TikTok. Capisco che sia parecchio frustrante ma con Venere in quadratura può succedere anche a te. Voto 5 +

Scorpione

Ormai hai capito che è meglio restare al sicuro nella tua tana scorpionica e mettere il naso fuori dal tuo rifugio solo quando sarà terminata l’opposizione di Marte. La conferma l’hai avuta quando sono stati soppressi moltissimi treni della linea Trenord a causa dell’impossibilità di garantire la sicurezza delle rotaie in alcuni tratti. Tu di certo te ne stai bello e tranquillo nel tuo cantuccio.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei annoiato a morte.

Lavoro: un brocco tra i brocchi.

Salute: costantemente in panchina.

Il consiglio del giorno: in questi giorni dovrebbe uscire un album a sorpresa dei Red Hot Chili Peppers. Metti subito tutti gli alert sullo smartphone per ascoltare subito i nuovi brani della mitica band californiana.

Voto 6

Sagittario

Sei molto preoccupato alla notizia che a causa della siccità è a rischio la produzione di spumante. Tu che hai Mercurio dalla tua hai subito intuito la gravità della situazione sopratutto perché senza le famose bollicine i festeggiamenti perdono uno degli elementi fondamentali. Ti vedi già brindare con un'acqua tonica alla mezzanotte di Capodanno e ti sale la tristezza.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: è solo un divertimento alle feste

Lavoro: ti impegni solo se dopo c’è una festa.

Salute: sei felice proprio perché c’è una festa.

Il consiglio del giorno: proprio ora che c’è scarsità di bollicine si scopre che lo champagne è diventato uno dei drink preferiti dai giovani. Dovrai tirare fuori la tua riserva per le prossime feste. Non fare il tirchio.

Voto 7 +

Capricorno

A volte avere il favore di un pianeta può essere controproducente se mal gestito e nel tuo caso è proprio così con Marte. La tua grande forza non è perfettamente regolata dalla tua ragione proprio come il computer che gioca a scacchi e che, per un errore di programma, afferra il dito del bambino di 7 anni suo avversario e lo rompe. Ricorda sempre che da grandi poteri derivano grandi responsabilità (cit.).

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: non hai idea di che cosa sia.

Lavoro: pesti fisicamente i piedi a tutti.

Salute: ce n’è addirittura troppa.

Il consiglio del giorno: Per esaltare ancor di più il sex appeal la moda consiglia per tutte le età il look nude che sta impazzando tra le star di Hollywood, perfetto per te che vuoi essere sempre molto grintoso.

Voto 5 e mezzo

Acquario

Non andare subito in panico se con la Luna nuova in opposizione i tuoi programmi sono completamente sconvolti, proprio come le tue emozioni. Ricorda che c’è sempre Giove pronto a mettere una bella pezza in tutte le situazioni. Infatti, nel caso non potessi arrivare ad un appuntamento importante, vedrai che qualcuno farà le tue veci facendoti fare ottima figura. Come è successo al giovane Bocelli, bloccato a causa di un volo cancellato, sostituito dal papà Andrea all’evento la ‘Versiliana’.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: non ti fidi nemmeno del tuo fido cane.

Lavoro: non hai idea da che parte iniziare.

Salute: ti piacerebbe molto averne almeno un pochino.

Il consiglio del giorno: per le lunghe attese in aeroporto puoi distrarti con i nuovissimi Tik Tok di Zerocalcare e affrontare con sarcasmo e ironia le disavventure della vita.

Voto 5 –

Pesci

Federico Gilberti, il più giovane ‘battitore’ italiano che certifica la qualità del famoso Grana Padano, è la star del momento. Voi che avete Venere e Marte a favore apprezzate moltissimo chi, a tutte le età, consegue importanti risultati con impegno e passione e soprattutto porta avanti importanti tradizioni italiane. Quasi quasi vorreste un suo poster nella vostra camera, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: più dirompente delle cascate del Niagara.

Lavoro: non è mai andato così bene.

Salute: meravigliosi dalla punta dei capelli a quella dei piedi.

Il consiglio del giorno: organizzate una visita al Mudec di Milano per un’immersione sensoriale nell’arte e annusare l’opera ‘Coppia di innamorati’ di Chagall. Ne rimarrete pienamente soddisfatti.

Voto 8 e mezzo