L’oroscopo di oggi venerdì 29 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

L'oroscopo di oggi, venerdì 29 agosto 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di oggi la luna resta nel segno dello Scorpione, come già anche ieri, ma la Venere particolarmente sollecitata va decisamente allentandosi. Restiamo soltanto un po' acciaccati per colpa di un Marte non proprio in forma e quindi probabilmente avremmo bisogno di una dose doppia di coccole, da farci e da farci fare. Il segno fortunato di oggi è lo scorpione mentre il segno sfortunato il toro.

Ariete

Un po' perché sei davvero open mind con questo mercurio a favore e un po' perché Marte contro ti fa adorare essere trasgressivo e anche un po' provocatorio, oggi da te possiamo aspettarci davvero delle uscite di grande indipendenza intellettuale. Ovviamente apprezzatissime! Ti piace moltissimo l'iniziativa di un'assessora di Padova che, avendo partorito, ha appeso fuori dalla porta dei fiocchi arcobaleno, dicendo che sarà poi il suo bambino a scegliere se essere maschio o femmina. È una provocazione di grande effetto.

Amore: Con Venere a favore ti accendi di passione, anche se Marte opposto può renderti impulsivo nelle parole.

Lavoro: Le idee brillanti volano, ma occhio a non sfidare inutilmente autorità e colleghi.

Fortuna: Alti e bassi legati al tuo umore, l’energia resta comunque travolgente.

Il consiglio del giorno: Prova un’attività di scrittura creativa per incanalare la tua ribellione.

Voto: 7½

Toro

Per colpa della Venere, anche di mercurio e della luna tutti a sfavore, oggi quando farai dei complimenti sarai decisamente poco credibile. Quindi puoi tranquillamente evitare di farli e limitarti a un sorrisino di circostanza che ti verrà meglio. Tanto si sa che a te le cose che pensi si leggono in faccia e oggi ancora di più. Sarai come Trump che si complimenta ufficialmente con Taylor Swift per il suo fidanzamento e la definisce "una ragazza magnifica". L'espressione diceva tutt'altro…

Amore: Le parole non convincono, meglio gesti semplici e concreti.

Lavoro: Mercurio storto porta rallentamenti e poca concentrazione.

Fortuna: Luna e Venere non aiutano, giornata da tenere bassa.

Il consiglio del giorno: Regalati un massaggio rilassante, ne hai bisogno.

Voto: 5½

Gemelli

È impossibile che tu oggi viva dei sentimenti tiepidi, delle emozioni a metà, delle ideologie per le quali non saresti pronto a buttarti nella mischia. È bello quando un segno zodiacale intellettuale come te si lascia trasportare dai valori, da quello che ritiene essere davvero importante. Ami pazzamente l'attrice americana Susan Sarandon che si imbarcherà in una delle navi della missione di pace Global Sumud Flotilla. Applausi!

Amore: Con Venere complice senti il bisogno di legami autentici.

Lavoro: Porti avanti idee visionarie con coraggio e intelligenza.

Fortuna: L’ispirazione ti guida e ti apre nuove strade.

Il consiglio del giorno: Acquista un libro di filosofia o spiritualità che ti accenda.

Voto: 8

Cancro

Sarà Giove nel tuo segno zodiacale o sarà la luna che amplifica le emozioni e ti fa capire quanto davvero siano nascosti i tuoi grandi tesori, ma oggi hai la sensazione di essere la persona più ricca del mondo anche soltanto se qualcuno ti porta la colazione a letto o se c'è un amico vero dall'altra parte del telefono ad ascoltare i tuoi pensieri profondi. Quanto mi piaci così saggio caro cancro! Ti senti fortunato quasi come colui che ha venduto la figurina più costosa della storia per 12,9 milioni di euro. È la figurina di Kobe e Michael Jordan insieme.

Amore: Venere ti invita a cercare legami che nutrano davvero il cuore.

Lavoro: Piccoli rallentamenti, ma l’intuito ti salva.

Fortuna: Grazie a Giove percepisci la vita come un dono.

Il consiglio del giorno: Offri la colazione a una persona cara, ti farà bene.

Voto: 8-

Leone

Il bello di questa giornata, anche se ti ritroverai ad avere la luna storta che abbassa un pochino l'empatia e la dolcezza, sarà proprio la tua grande capacità di guardare e vivere le cose con lucidità e maturità. Troppo facile dire quello che ti fa amare dagli altri, molto più difficile considerare davvero il valore e la forza delle tue dichiarazioni. Oggi sarai perfettamente in grado di fare tutto ciò! Come Emanuela Fanelli, nuova conduttrice del festival del cinema di Venezia che, nonostante sia vicina ai palestinesi di Gaza, non ne parla nel suo discorso introduttivo: è consapevole del fatto che sarebbe fuori luogo.

Amore: Venere nel segno ti rende magnetico, irresistibile.

Lavoro: Mercurio aiuta a esprimere idee chiare e convincenti.

Fortuna: Qualche sbalzo di umore, ma la forza resta intatta.

Il consiglio del giorno: Dedica tempo a scrivere un discorso o un post di impatto.

Voto: 8

Vergine

Venere e mercurio dal segno del leone in questi giorni ti stanno facendo capire di quanto poco tu abbia davvero bisogno per essere felice. Il lusso, i beni materiali, quella stabilità che era rassicurante adesso sembra avere meno importanza a favore, invece, di tempo per te e spazio per le tue emozioni. Questo distacco dal materiale ti rende più forte e libera! Apprezzi quindi tantissimo l'iniziativa milanese del "poveriTiVo", ovvero la segnalazione di luoghi nei quali prendere l'aperitivo a un prezzo accessibile a quasi tutti.

Amore: Dolcezza e semplicità ti guidano verso relazioni sincere.

Lavoro: Preferisci attività tranquille a competizioni stressanti.

Fortuna: Oggi la serenità vale più di qualsiasi guadagno.

Il consiglio del giorno: Organizza un aperitivo easy con amici fidati.

Voto: 7½

Bilancia

Marte nel tuo segno zodiacale ti rende anche oggi particolarmente determinata nel raggiungere i tuoi risultati. L'elasticità non è mai stata il tuo forte, soprattutto quando si tratta di perfezionismo. Adesso potresti esagerare e sottoporti a dei ritmi poco Zen! Occhio a non strafare, come la tennista Venus Williams che dichiara che per anni si è allenata duramente senza mai uscire con gli amici o concedersi una cenetta in relax.

Amore: Non sempre riesci a rilassarti, ma la passione c’è.

Lavoro: Marte ti regala forza e ambizione, occhio agli eccessi.

Fortuna: Una giornata intensa, da vivere senza rigidità.

Il consiglio del giorno: Concediti una cena lenta e rilassante.

Voto: 7+

Scorpione

Hai così tante emozioni da esprimere che non sopporti proprio che la tua comunicazione sentimentale venga tarpata. Se qualcuno non ti ascolta o, peggio, ti impedisce di parlare, andrai su tutte le furie perché il tuo cuoricino produce davvero un sacco di cose da condividere! Anche tu, come la popolazione russa, saresti pronto a scendere in piazza venendo a sapere che Putin ha intenzione di bloccare tutte le chiamate di WhatsApp e Telegram.

Amore: Luna e Venere accendono emozioni intense, difficili da contenere.

Lavoro: Energia altalenante, meglio gestire le discussioni con calma.

Fortuna: Puoi contare sull’intuito, meno sulla pazienza.

Il consiglio del giorno: Fai una lunga chiacchierata con un amico fidato.

Voto: 7

Sagittario

Con Venere a favore e anche quasi tutti gli altri pianeti direi che oggi sei proprio un trionfo d'amore in tutti i sensi. Non c'è essere vivente, zanzare e moscerini compresi, che tu non faccia di tutto per ascoltare e coccolare. Pensi di meritarti un lieto fine, come quello di Taylor Swift che annuncia sui social finalmente il suo matrimonio con quel bel fidanzato tutto muscoli che si ritrova! La favola è soltanto agli inizi.

Amore: Venere ti regala calore, tenerezza e passione.

Lavoro: Ottima energia per nuovi progetti e collaborazioni.

Fortuna: Oggi sei baciato dalle stelle.

Il consiglio del giorno: Concediti un regalo romantico, magari un profumo.

Voto: 9

Capricorno

Marte è ancora a sfavore, ma la luna che amplifica le tue emozioni e i tuoi sentimenti ti faranno prendere decisioni solide e concrete. Certo, qualche volta saranno un po' drastiche e poco elastiche, ma mosse dai tuoi bisogni emotivi più profondi. Come Gianni Morandi, anche tu potresti desiderare una pausa ufficiale dai social, promettendo di ritrovarci presto.

Amore: Tendi a essere rigido, lascia spazio alla dolcezza.

Lavoro: Decidi con fermezza, anche a costo di sembrare duro.

Fortuna: Marte storto riduce un po’ la leggerezza.

Il consiglio del giorno: Spegni i social per un giorno intero.

Voto: 6½

Acquario

Con Venere e la luna entrambi a sfavore, il tuo look oggi potrebbe non trovare l'apprezzamento delle persone che ti circondano. Il bello è che te ne fregherà anche meno del solito, se possibile! D'altronde sei ancora perso tra pensieri profondi e dell'outfit o del rossetto sbavato te ne importa davvero pochissimo. Succede quando si è immersi in cose grandi e tu lo sei. Per questo farai come il tennista Alcaraz che si presenta agli US Open con un taglio rasato e snobba i commenti criticanti.

Amore: Venere opposta porta tensioni nei rapporti.

Lavoro: Idee valide, ma fatichi a esprimerle senza contrasti.

Fortuna: Giornata poco scorrevole.

Il consiglio del giorno: Concediti un nuovo taglio di capelli liberatorio.

Voto: 6

Pesci

Ti si ama, caro pesciolino, anche se oggi non dovessi fare nulla di particolare per meritarti tutto il nostro affetto e il nostro apprezzamento. La luna a tuo favore amplifica quel magnetismo empatico che ti lega a quasi tutto il resto del mondo. Ti senti in sintonia. Se anche tu facessi come Francis Ford Coppola che si è presentato al festival del cinema di Venezia senza preavviso, saresti accolto da applausi e una standing ovation.

Amore: Oggi sei dolce e magnetico, tutti ti vogliono accanto.

Lavoro: Ti muovi con delicatezza, senza fretta.

Fortuna: La luna ti regala charme e sintonia con l’ambiente.

Il consiglio del giorno: Scrivi una lettera o un messaggio affettuoso a qualcuno.

Voto: 8+