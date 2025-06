video suggerito

L’oroscopo di oggi, venerdì 20 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di venerdì 20 giugno, l’ultimo giorno di primavera, ha tutta la potenza energica dell’Ariete. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

L'oroscopo di oggi sarà l'oroscopo dell'ultimo giorno di primavera, che ci lascerà con una Luna in Ariete particolarmente sollecitata e un Marte ancora non del tutto placato. Le forze dirompenti di chi si rialza, ricomincia, si rimette in gioco, anche oggi saranno molto forti. Il segno fortunato di oggi sarà il Leone, nonostante Venere, mentre il segno sfortunato sarà il Cancro.

L'oroscopo di oggi, venerdì 20 giugno 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Sarà decisamente meglio non farti arrabbiare oggi, perché è un attimo che ti infiammi: ti fuochi di passione ma anche di nervosismo, con la Luna nel tuo segno zodiacale. In compenso, però, proprio tutta questa passione risveglia anche la tua rinomata determinazione, la forza e il coraggio. Potresti essere anche tu fortissimo come la nostra Alice Bellandi, che ha vinto l’oro nei mondiali di judo a Budapest.

Amore: ti innamori con una velocità che fa girare la testa. E se qualcuno sbaglia tono, reagisci come se fosse un affronto personale. Altro che cuori e fiori.

Lavoro: nessuno può fermarti quando hai un obiettivo. Hai la stessa energia di una squadra olimpica in finale. Prendi decisioni fulminee e ci prendi pure.

Fortuna: hai una scia astrale da protagonista. Ti sembra tutto in salita, ma è solo la tua impazienza a creare ostacoli dove non ci sono.

Il consiglio del giorno: allenati con un circuito HIIT o prova un corso di autodifesa. Il corpo ringrazia e la mente si sfoga.

Voto: 8

Toro

Oggi hai proprio l'impressione di avere una panoramica completa dell'amore in tutte le sue forme. Che si tratti di passione, dolcezza, gentilezza, pazienza, ma anche empatia e comprensione di quelle che sono le emozioni di chi ti circonda, tu oggi eccellerai proprio in tutto. La Luna dal segno zodiacale dell’Ariete va ad amplificare il tuo desiderio di rendere felici gli altri almeno la metà di quanto non lo sia tu. Venere e Marte continuano a essere favorevoli! Potrebbe essere tua l'idea che ha messo in pratica una start-up indiana di assumere un Golden Retriever come il responsabile ufficiale della felicità tra le scrivanie.

Amore: sei un distributore automatico di coccole e comprensione. Chi ti ama oggi si sente in una spa emotiva. L’intesa è profonda e duratura.

Lavoro: hai idee solide e resistenti come cemento armato. Con Marte e Venere dalla tua, ogni progetto trova la sua strada naturale verso il successo.

Fortuna: la fortuna ti segue come un segugio fedele. Basta un tuo sorriso per cambiare il corso della giornata. E gli altri lo notano eccome.

Il consiglio del giorno: prepara un dolce fatto in casa da condividere. Nutri anche gli affetti mentre impasti la serenità.

Voto: 8

Gemelli

Marte vi rende decisamente nervosi perché vi mette sotto pressione, e voi odiate avere l'ansia da prestazione! Però sappiate che siamo tutti con voi, cari Gemelli, che avete anche il favore della Luna oggi. Vi si vuole bene e vi si incoraggia, come facciamo con il nuovo c.t. della nazionale di calcio Gattuso. Anche lui non può certo sbagliare e deve riconquistarsi quel mondiale.

Amore: avete voglia di stimoli, giochi mentali e battute brillanti. Chi vi sta vicino deve sapere tenere il passo o verrà messo in panchina.

Lavoro: la mente corre veloce, quasi troppo. Vi distraete facilmente, ma basta un obiettivo stimolante per trasformarvi in un razzo creativo.

Fortuna: vi sfiora, vi guarda e poi corre via. Tocca a voi trattenerla con uno slancio d'ingegno. Non sempre funziona, ma oggi potete provarci.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un quiz online o a un torneo di giochi di logica. Allenatevi divertendovi.

Voto: 7+

Cancro

Sei così pulito e sicuro di te che non hai alcuna intenzione di lasciare che girino voci false e tendenziose. Ci tieni a dimostrare la tua completa innocenza! Anzi, dici la tua forte e chiara, soprattutto perché hai tanta, ma tanta voglia di essere amato, rispettato, definito il migliore amico possibile. Anche tu faresti come Elon Musk, che pubblica gli esami delle urine sul suo profilo di X per dimostrare di essere completamente pulito da qualsiasi genere di droghe.

Amore: hai bisogno di conferme continue e di sguardi sinceri. Se mancano, vai in modalità sospetto. Oggi sei più sensibile del solito.

Lavoro: vuoi che ti riconoscano impegno e serietà. Sei presente, scrupoloso e con la risposta pronta a ogni critica. Non si discute.

Fortuna: ti senti nel mirino del destino. Non è proprio così, ma l’umore lunare amplifica tutto. Respira e conta fino a dodici.

Il consiglio del giorno: organizza una cena con i tuoi affetti più cari. Il conforto emotivo è un superpotere.

Voto: 5

Leone

Non ti importa proprio se, per colpa di Venere, qualche arte o qualche piacere non siano proprio alla tua portata. Tu esageri e, soprattutto, vuoi essere presente ovunque, anche proprio dove non c’entri niente. Che nessuno osi dimenticarsi di invitarti o non permetterti di stare al centro dell’attenzione come vuoi. Potresti però ogni tanto esagerare un pochetto, come Sinner che duetta addirittura con Andrea Bocelli.

Amore: il romanticismo scarseggia, ma l’ego oggi è alle stelle. Pretendi applausi anche solo per aver risposto a un messaggio. Chi ti ama lo sa.

Lavoro: sei un leone che ruggisce idee a raffica. Anche se non tutte sono utili, oggi fai rumore e ti notano. Missione compiuta.

Fortuna: la Luna ti sostiene e ti esalta. Sei al centro della scena e gli eventi sembrano girare a tuo favore senza nemmeno provarci.

Il consiglio del giorno: compra un nuovo profumo o accessorio scenico. Oggi devi brillare anche visivamente.

Voto: 9

Vergine

Ti piaci così tanto oggi, in particolare, che prenderesti subito un volo intercontinentale per andare a partecipare al nuovo casting newyorkese per selezionare il sosia di Pedro Pascal, il nuovo sex symbol per il quale molti farebbero follie. Tu oggi ti senti anche meglio di Pedro, quasi quasi gli potresti condividere qualche piccolo consiglio per rendere i suoi baffi ancora più irresistibili.

Amore: sei magnetico come mai. Hai il fascino di chi sa esattamente cosa vuole. L’altro non può che capitolare. Con eleganza, s’intende.

Lavoro: ogni dettaglio è sotto controllo. Nessuno sfugge alla tua analisi. Se c’è da correggere, sei più preciso di un chirurgo oculista.

Fortuna: i pianeti non fanno grandi mosse, ma tu non ne hai bisogno. Ti basta un piccolo indizio per far girare la giornata a tuo favore.

Il consiglio del giorno: regalati un trattamento beauty o skincare. Esalta ciò che già funziona benissimo.

Voto: 8 e mezzo

Bilancia

Con la Luna storta e Mercurio che ti toglie davvero ogni possibilità di improvvisare una battuta simpatica o una frase brillante, sarai pieno di brio come i giocatori della Juventus che si sono ritrovati nello studio di Vale insieme a Trump. Insomma, Bilancia, la sensazione di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato oggi sarà la sensazione prevalente. Dovrai mettere mano a tutto il tuo diplomatico senso del gusto per non fare le boccacce.

Amore: ti manca la lucidità per leggere tra le righe. Qualcuno ti guarda con amore, tu pensi sia un accenno di noia. Rallenta e ascolta di più.

Lavoro: la testa è altrove. Dici “ok” a tutto senza pensarci, poi ti chiedi chi abbia preso certe decisioni. Spoiler: eri tu.

Fortuna: non ti sostiene apertamente, ma neanche ti rema contro. Meglio mantenere un basso profilo e agire con discrezione.

Il consiglio del giorno: ritagliati un’ora per un massaggio plantare o una lezione di yoga soft. Riparti da te.

Voto: 6

Scorpione

Venere anche oggi è in opposizione e tu non hai alcuna voglia di passare più tempo del necessario con la tua dolce metà. Anzi, diciamo pure che tutti ti diamo un certo fastidio, e stare da solo è la tua massima aspirazione. Probabilmente non potrai nemmeno più usare la scusa del dover uscire a comperare le sigarette, dato che l'Unione Europea sta prevedendo nuovi aumenti! Dovrai cercarti altre scuse.

Amore: la tua pazienza è ai minimi storici. Ogni parola dell’altro ti sembra fuori luogo. Isolarti sembra l’unica soluzione sensata.

Lavoro: sei schivo, concentrato e risoluto. Fai tutto da solo e anche bene, ma zero spirito di squadra. Tanto vale nemmeno provarci.

Fortuna: Oggi più che fortuna serve autocontrollo. Le stelle ti osservano, ma preferiscono non intervenire troppo.

Il consiglio del giorno: prova un nuovo hobby solitario come la calligrafia o una mini-serra da balcone. Ricarica senza rumori.

Voto: 6 e mezzo

Sagittario

Con Marte a sfavore che ti rende particolarmente nervoso, e una Luna che invece ti vorrebbe grande protagonista, anche tu oggi potresti decisamente sbottare, come ha fatto l'attrice Matilde De Angelis che si è trovata a dover condividere un premio molto ambito, il Nastro d'Argento, con la cantante Elodie. Senza nulla togliere alle doti di Elodie, infatti, l’attrice ha ribadito che sia quantomeno di cattivo gusto dover condividere un premio. In qualche modo, comunque, è riuscita a essere su tutti i giornali. Che nessuno osi sottovalutarti!

Amore: cerchi stimoli forti e passioni travolgenti. Se manca l’adrenalina, ti annoi. Occhio a non fare terra bruciata attorno a te.

Lavoro: il nervosismo ti rende poco diplomatico. Hai ragione da vendere, ma il modo in cui lo dici può sembrare un assalto.

Fortuna: è volubile come l’umore. Può offrirti una svolta o un inciampo a seconda di come reagisci agli imprevisti.

Il consiglio del giorno: scegli un'attività fisica intensa come una corsa o un kickboxing: scarica e ti schiarisce le idee.

Voto: 7

Capricorno

Hai solamente la Luna storta oggi e un sacco di voglia di farti gli affari tuoi, senza dover rendere conto a nessuno e, soprattutto, senza farti alcun problema a dire tutto quello che pensi. Anche i pensieri saranno semplici ma direttissimi e totalmente inscalfibili. L’amore per te stesso supera qualsiasi cosa! Speri proprio di non trovarti nella situazione del nuovo Papa Leone XIV che, secondo un'inchiesta del New York Times, si scopre parente sia di Madonna che di Justin Bieber. Capitasse a te, dovresti trovare un’ottima scusa per non passare con loro i prossimi Natali, dato che preferisci la tranquilla solitudine.

Amore: ti basti da solo. L’amore richiede energie che non vuoi concedere. Se ti cercano, rispondi con monosillabi saggi.

Lavoro: oggi sei pratico, secco, risolutivo. Una macchina da risultati. I colleghi ti temono e ti ammirano allo stesso tempo.

Fortuna:si nasconde nei silenzi e nei “no” che dici senza sensi di colpa. Quando tagli il superfluo, tutto gira meglio.

Il consiglio del giorno: compra un libro tecnico o biografico e dedicati alla lettura concentrata. Nutrimento cerebrale puro.

Voto: 7+

Acquario

Con Venere ancora a tuo sfavore, sarai incorruttibile e senza cuore come i vigili romani che hanno multato un giovane che aveva lasciato l'auto parcheggiata sulle strisce, scrivendo un biglietto sul cofano: "Sono a fare la maturità, abbiate pietà!" Anche tu non hai alcuna intenzione di lasciarne passare qualcuna a chi hai intorno. Pungente e polemico!

Amore: le coccole sono sopravvalutate, il sarcasmo no. Chi ti capisce oggi ride. Chi no, probabilmente scappa via.

Lavoro: sei rigido come un algoritmo e preciso come un orologio svizzero. Ogni deviazione ti sembra una provocazione personale.

Fortuna: arriva in forma di intuizioni geniali. Il colpo di scena può essere dietro un commento pungente o un'email ben piazzata.

Il consiglio del giorno: ascolta un podcast su intelligenza artificiale o futuro tecnologico. Stimola la tua mente ribelle.

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Non vi stupisce per nulla la notizia uscita in questi giorni sui giornali del fatto che, sulla questione "turismo per il Giubileo", le suore battano alla stragrande Airbnb. Pare infatti che molte più persone decidano di farsi ospitare in conventi e simili, piuttosto che affittare un monolocale ad altissimo prezzo. Voi, cari Pesci, siete assolutamente di questa idea, dato che oggi, per colpa di Marte in opposizione ma con Venere a favore, avete proprio voglia di solitudine spirituale e mistica, raccoglimento e profondità anziché di baldoria!

Amore: avete bisogno di dolcezza e connessioni sottili. Se qualcuno alza la voce, vi ritirate nel vostro oceano silenzioso. Delicatezza o niente.

Lavoro: preferite agire dietro le quinte, lontano dai riflettori. I risultati arrivano lo stesso, e forse anche più puliti.

Fortuna: Venere vi protegge in modo invisibile ma efficace. Le coincidenze vi sorridono, basta saperle cogliere.

Il consiglio del giorno: prenotate un ingresso in un centro benessere o un trattamento Reiki. Il vostro spirito ringrazia.

Voto: 8