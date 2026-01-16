L’oroscopo di oggi, venerdì 16 gennaio 2026 per tutti i segni: Vergine e Toro fuori dagli schemi

L'oroscopo di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di venerdì 16 la Luna entra nel segno del Capricorno e inizia il suo percorso per congiungersi al Sole ed essere quindi una Luna nuova, cosa che accadrà domenica! Con anche la Luna nel segno del Capricorno, direi che i pianeti in Capricorno sono veramente tantissimi, ma occhio perché sabato 17 Venere passa in Acquario e sarà lì quando ci sarà la Luna nuova. Per oggi il segno zodiacale fortunato sarà proprio il Capricorno, mentre il segno sfortunato è il Cancro, che da domani però quantomeno si libererà di Venere.

Ariete

Con tutti i pianeti nel segno del Capricorno, che non ti piacciono per niente perché sono in quadratura, quindi a sfavore del tuo Sole, perderai la calma molto ma molto rapidamente e potresti avere delle reazioni un po' esagerate. Ad esempio, così ha fatto Donald Trump che, in risposta a un operaio che lo ha insultato alla Ford di Detroit, ha fatto un evidente dito medio a favore di telecamera. Insomma, caro Ariete, oggi non ti contieni!

Amore: l'impazienza prende il sopravvento e rischi di dire tutto senza filtri. Meglio evitare discussioni a caldo, soprattutto con chi non regge il tuo stesso ritmo emotivo.

Lavoro: le pressioni esterne aumentano e ti senti sotto esame. Concentrati su una cosa sola alla volta e non pretendere risultati immediati.

Fortuna: altalenante, più legata all’umore che agli eventi reali. Se ti calmi, gira meglio.

Il consiglio del giorno: attività fisica intensa o una camminata veloce per scaricare tensione.

Voto: 6

Toro

Con tutti, ma proprio tutti, i pianeti a tuo favore, oggi davvero puoi puntare in alto, ma quello che ti vorrei ricordare di fare è di esprimere chiaramente tutto quello che pensi e che provi, senza dare niente per scontato e, perché no, regalando sorrisi alle persone che ti stanno intorno. Stai tranquillo che te li renderanno con gli interessi quando ne avrai bisogno tu, ad esempio la settimana prossima, ma ne riparliamo. Ti senti come il dilettante che a Melbourne ha eliminato Jannik Sinner: praticamente un miracolato!

Amore: clima sereno e complice, ideale per rafforzare legami già esistenti o per fare una mossa chiara con chi ti interessa.

Lavoro: ottima giornata per chiedere, proporre, avanzare. I pianeti in Capricorno ti sostengono sul piano concreto.

Fortuna: alta, soprattutto nelle piccole scelte quotidiane.

Il consiglio del giorno: concediti un buon pranzo o un piccolo regalo meritato.

Voto: 8 e mezzo

Gemelli

Con tutti i pianeti che si trovano nel segno zodiacale del Capricorno, a te potrebbe prendere l'ansia da prestazione, caro Gemelli. Non che ti diano tecnicamente fastidio, ma proprio non sopporti l'aria da performance che si respira così forte. Potresti reagire un po' nervosetto anche soltanto per un senso di instabilità, come i cervi che sono stati trovati a lottare proprio nel centro di Barrea, vicino al Parco Nazionale d'Abruzzo. Praticamente in piazza!

Amore: sei più vulnerabile del solito e potresti sentirti giudicato. Meglio parlare chiaro piuttosto che fantasticare troppo.

Lavoro: richieste precise e scadenze ti mettono pressione. Organizzati e spezza i compiti in passaggi semplici.

Fortuna: discreta, migliora se rallenti.

Il consiglio del giorno: fai ordine nella scrivania o nel telefono, ti schiarisce le idee.

Voto: 6 e mezzo

Cancro

Hai sentito parlare di questa nuova tendenza, ovvero di fare le vacanze insieme alle persone che ti stanno simpatiche, amici, parenti o anche il partner, ma di avere come attività principale il leggere un libro? Ciascuno il suo o anche lo stesso! Si chiamano book retreats e pare proprio stiano spopolando. Ti sembra proprio la soluzione migliore per non dover incappare nell'imbarazzo di richieste emotive che non hai alcuna voglia di soddisfare.

Amore: con Venere ancora opposta ti senti più chiuso e selettivo. Hai bisogno di silenzio emotivo e di confini chiari.

Lavoro: poca voglia di confronto diretto. Meglio lavorare in autonomia e rimandare discussioni importanti.

Fortuna: bassa, migliora da domani.

Il consiglio del giorno: compra un libro o concediti un pomeriggio offline.

Voto: 5

Leone

Con tutti questi pianeti nel segno del Capricorno, forse oggi, caro Leone, potresti esagerare un po' con il desiderio di essere protagonista. Non permetti davvero a nessuno di metterti in secondo piano nemmeno per un attimo. Ovviamente tutti coloro che tu desideri devono caderti immediatamente ai piedi, altrimenti ti arrabbi parecchio! Ci tengo a specificare però che il fascino che eserciti è davvero travolgente. Potresti esagerare un pochetto, però, e finire come la parrocchiana salentina che deve rispondere in un processo di stalking per aver perseguitato, invaghita, il suo prete.

Amore: magnetismo alle stelle, attenzione solo a non diventare troppo invadente. Lascia spazio anche all’altro.

Lavoro: desideri riconoscimenti immediati. Meglio dimostrare con i fatti più che con le parole.

Fortuna: buona, se non forzi le situazioni.

Il consiglio del giorno: scegli un outfit che ti faccia sentire potente.

Voto: 7

Vergine

Con tutti i pianeti nel segno del Capricorno, senti davvero che questo sia il tuo momento, cara Vergine, e non hai alcuna intenzione di fartelo rovinare né dal senso del dovere né dal senso di colpa, né tantomeno dal senso del limite e del contenimento. Oggi ti vedremo davvero strafare, traboccare di energia e di amore. Ti senti un po' come l'attrice più amata dalla Gen Z, che è Sadie Sink, diventata famosissima al grande pubblico con Stranger Things.

Amore: ti senti finalmente libera di esprimere quello che provi senza troppe analisi. Emozioni dirette e sincere.

Lavoro: giornata super produttiva, ideale per portare avanti un progetto personale con entusiasmo.

Fortuna: alta e costante.

Il consiglio del giorno: inizia qualcosa di nuovo, anche piccolo.

Voto: 8

Bilancia

Il senso del pudore e il senso dell'indulgenza comprensiva nei confronti delle persone che ti stanno intorno oggi proprio non ti appartengono. Non che tu abbia perso in un attimo tutta la tua educazione, ma direi che con tutti i pianeti a sfavore vince la voglia di far valere le tue ragioni e soprattutto vince l'insofferenza verso quasi tutto il resto del genere umano. Dolce e diplomatica, sei soltanto un ricordo! Per esempio, dai assolutamente ragione alla signora che abita vicino a un supermercato e che gli ha fatto causa perché scaricano le merci di mattina troppo presto, disturbando il sonno.

Amore: poca pazienza e zero voglia di mediare. Meglio stare sulle tue e rimandare confronti delicati.

Lavoro: irritazione facile con colleghi e superiori. Fai il minimo indispensabile.

Fortuna: bassa, specie nei rapporti.

Il consiglio del giorno: prenditi una pausa tutta per te.

Voto: 5 e mezzo

Scorpione

Ci tieni a sfruttare tutto il tuo fascino e per questo oggi ti vedremo fare anche delle cose che per te sono un pochetto fuori dalle righe. D'altronde, prima che Venere passi a sfavore (da sabato 17), hai ancora sguardi da conquistare e applausi da strappare, e oggi non vorrai certo perdere l'occasione. Ti senti pronto anche a metterti in gioco in situazioni che per te non sono proprio confortevoli, come la premier giapponese Takaichi che ha suonato la batteria nella canzone Golden del film d'animazione K-pop Demon Hunters, oramai un successo planetario.

Amore: grande seduzione e voglia di osare. Approfittane per chiarire un interesse o accendere una passione.

Lavoro: spirito d’iniziativa alto, anche in contesti insoliti.

Fortuna: buona, se segui l’istinto.

Il consiglio del giorno: cambia look o fai qualcosa di audace.

Voto: 7 e mezzo

Sagittario

Con tutti i pianeti nel segno del Capricorno tu hai proprio voglia di concretezza, dimenticandoti molto rapidamente sia della forma sia di tutto il contorno di malelingue, commenti e insinuazioni. Per te oggi contano soltanto i risultati e, se saranno buoni, come dovrebbero essere in effetti, tu sarai soddisfatto. Di tutto il resto te ne infischi! Fai un po' come Chiara Ferragni, finalmente prosciolta dall'accusa di truffa aggravata per il Pandoro Gate, che ringrazia i suoi follower e ignora i contestatori.

Amore: meno parole e più fatti. Chi ti sta accanto apprezza la tua chiarezza.

Lavoro: obiettivi centrati e approccio pragmatico vincente.

Fortuna: stabile.

Il consiglio del giorno: chiudi una questione rimasta in sospeso.

Voto: 7

Capricorno

Ti senti bollente, caro Capricorno, decisamente fuori da ogni controllo! Saranno proprio tutti i pianeti che si trovano a transitare nel tuo segno zodiacale a darti una grande energia, ma soprattutto una grande voglia di essere al centro dell'attenzione. Sarà decisamente difficile chiederti di contenerti oggi, perché non ne hai alcuna intenzione. Sei proprio da termometro rosso, come il caldo a Rio de Janeiro, dove si sfiorano i 40°.

Amore: passione alta e desiderio di essere visto e scelto. Emozioni intense e coinvolgenti.

Lavoro: sei protagonista assoluto, guida e riferimento per gli altri.

Fortuna: molto alta.

Il consiglio del giorno: prendi l’iniziativa senza aspettare conferme.

Voto: 9

Acquario

Anche oggi hai proprio la sensazione che sia il caso di rallentare e quindi magari anche di posticipare di un po' le date che ti sei dato per raggiungere i tuoi obiettivi personali. Sembra proprio che tutto, dal tuo corpo fino ai piccoli intoppi quotidiani, ti chieda di prenderti un attimo di tempo. Oggi più che mai, con la Luna in Capricorno! Ti senti un po' come l'astronauta che ha chiesto il rientro anticipato per un problema di salute e che proprio in questi giorni è ammarato in California.

Amore: hai bisogno di spazio e silenzio emotivo. Chi ti ama lo capirà.

Lavoro: giornata lenta, utile per riorganizzare e riflettere.

Fortuna: bassa, meglio non forzare.

Il consiglio del giorno: concediti riposo o una pausa digitale.

Voto: 6

Pesci

Senti davvero che la tua testolina viaggia ai massimi livelli e la cosa ti piace parecchio, soprattutto perché spesso la tua grande fantasia ti ha tenuto lontano dalle idee più concrete e di successo. Il tuo successo è sempre arrivato un po' più tardi e in una modalità più artistica e creativa. Adesso invece ti senti particolarmente concreto e sei felice che tutti lo notino. Ti senti fiero di te e delle tue capacità intellettuali, come Wikipedia che spegne 25 candeline ed è ancora in splendida forma.

Amore: sicurezza nuova che ti rende più affascinante e credibile.

Lavoro: idee chiare e finalmente spendibili.

Fortuna: buona e in crescita.

Il consiglio del giorno: scrivi un’idea o un progetto nero su bianco.

Voto: 7 e mezzo