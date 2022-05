L’oroscopo di oggi mercoledì 18 maggio 2022: Toro e Vergine scavano nei pensieri L’oroscopo di oggi, mercoledì 18 maggio, e le previsioni astrali per i 12 segni zodiacali. Passione, impulsività e idealismo caratterizzano l’oroscopo del giorno: la fortuna bacia il Toro.

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 18 maggio 2022, il Sole è trigono a Plutone, Marte e Nettuno sono ancora congiunti in Pesci mentre la Luna si trova tra Sagittario e Capricorno. Aspettiamoci ancora giornate intense nelle quali saranno le pulsioni, quelle irrefrenabili, a guidarci.

Con questa Luna che cambia segno proprio a metà giornata direi che il segno fortunato resta il segno del Toro così sollecitato dalla passione. Il segno sfortunato è il Gemelli.

Oroscopo Ariete oggi 18 maggio

Di recente si stanno sviluppando parecchi studi di Biontech sul ringiovamento cellulare con pazzeschi risultati estetici. Mio caro Ariete, tu non hai assolutamente alcun bisogno di dover attendere lo sviluppo di queste nuove tecnologie perché, con i favori di Venere e Giove, hai la fonte dell’eterna giovinezza che sgorga direttamente dal tuo lavandino in bagno.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: è per te come una birretta sulla spiaggia a coronamento di una giornata perfetta in vacanza.

Lavoro: come i Bot negli anni ottanta, tu sei un vero investimento sicuro su cui punta tutto l’ufficio.

Salute: bello da impazzire e già pronto per le finali di Miss Italia. Cosa vuoi di più?

Il consiglio del giorno: anche se gli skinny jeans ti stanno da paura, dovrai nascondere tutte le tue virtù con il nuovo trend decisamente over. Puoi sempre decidere come vestirti eh.

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti sembra che tutto ti sfugga dalle mani e, nonostante il vigore che ti dona Marte, il fatto che sia congiunto all’imprevedibile Nettuno ti fa traballare la terra sotto i piedi. Alla notizia che l’Italia ha raggiunto l’overshoot day, il giorno in cui abbiamo già consumato tutte le risorse naturali a disposizione per arrivare a capodanno, ti dà la conferma che il tuo sesto senso è davvero infallibile. Di questo puoi starne certo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: prima di fare qualsiasi prima mossa, tu vuoi essere sicuro di quello che provi, ma sembra che ci impiegherai ancora un bel po’ per capirlo.

Lavoro: se un meccanismo non è ben oliato rischia di fare cilecca, per cui questo è il momento della revisione, di conti e strategia prima di ingranare qualsiasi marcia.

Salute: hai raggiunto una vera forma fisica da sogno. Jason Momoa scansati please.

Il consiglio del giorno: per consolarti un po’ invece della solita tagliatella al ragù potresti optare per qualche cosa di più leggero vista la stagione. E un buon spaghetto aglio e olio fa proprio per te, occhio che non è così facile da fare.

Voto 7 e mezzo

Le previsioni astrali di oggi per i Gemelli

I colpi di fortuna con Giove dalla vostra sono sempre dietro l’angolo come per il sostituto batterista diciottenne che si è trovato a suonare con gli iconici Pearl Jam durante l’ultimo concerto, ricevendo grandi apprezzamenti dalla critica. In effetti, non capita tutti i giorni di stare spalla spalla con i propri idoli. State sempre pronti per questi piacevolissimi imprevisti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi siete muniti di una lente di ingrandimento per controllare da vicino il benessere del vostro cuoricino. Allontanate qualsiasi dubbio amletico.

Lavoro: come da manuale dovete optare per un portafoglio differenziato, non potete puntare su un unico cavallo come Bruno Fioretti in ‘Febbre da Cavallo.

Salute: siete un ossimoro vivente a infatti a causa di Marte, è meglio che non facciate alcuno sforzo perché siete dei morti in piedi.

Il consiglio del giorno:la barba è sempre cool ma quest’estate deve essere corta e anche non troppo curata da portare un po’ casual, come il principe Harry.

Voto 7 –

Oroscopo Cancro oggi 18 maggio

Hai decisamente bisogno di stabilità, perché il pianeta della fortuna, Giove, ti si è messo di traverso facendo anche ingiallire il prato di casa nonostante l’irrigazione automatica. Quindi corri subito a iscriverti al concorso Nazionale per gli enti locali e a unirti al vecchio team degli amanti del posto fisso, per una futura routine casa-lavoro senza intoppi.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: le tue voglie di stravaganza sono più fantasiose delle puerpere al settimo mese. Altro che ciliegie in pieno dicembre.

Lavoro: la vecchia tecnica del cascamorto funziona quasi sempre, l’unico che non ci casca è il precisissimo e inattaccabile ragioniere. Ricordatelo.

Salute: ti piace piacere e, se nessuno dovesse farti complimenti, ci pensi tu con lo specchietto da borsa a rimirarti e complimentarti per quanto tu sia davvero fico.

Il consiglio del giorno: una bella manicure multicolor, come da indicazioni di Chiara Ferragni, per ravvivare il proprio look dell’estate. Da provare subito.

Voto . 7 –

L'oroscopo del giorno per il Leone

Difficile resisterti con questa bella Venere che ti illumina. Potresti affermare che sei più richiesto di Renato Zero che di recente ha raggiunto la quota di cinque date di concerti consecutivi solo al Circo Massimo. Di certo hai anche tu il tuo stuolo di ammiratori, che ti tampinano fin sotto casa, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei avvolto in una tenera e candida nuvola rosa di sentimenti e passione dove passerai amorevolmente tutta la giornata.

Lavoro: gli intoppi sono dietro l’angolo ma tu rispondi a suon di Mercurio e Giove a favore.

Salute il mondo è un luogo meraviglioso e con questo buon umore saresti capace di coinvolgere anche il Mastino del Trono di spade.

Il consiglio del giorno: la Mondadori è uscita con una collezione sulle Grandi Dinastie d’Europa. Stai già sfogliando l’indice per trovare la tua vero?

Voto 8 e mezzo

Le previsioni astrali di oggi per la Vergine

La vecchia zia ipercritica vedendo quello che dici e quello che fai ti direbbe subito che sei inappropriata. Proprio come Jason Momoa in visita alla cappella Sistina, che si mette a fare selfie con i suoi ammiratori senza badare al fatto di trovarsi in uno dei luoghi sacri più famosi al mondo. Recupera subito dalla tua libreria i manuali di educazione e buone maniere.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: preparati a sentir uscire dalla tua boccuccia parole più acide di un lime, da far impallidire anche la single più incallita.

Lavoro: guai a farti anche il più piccolo appunto perché il rischio è essere totalmente ricoperti da rimproveri, con tanto di riferimenti a fatti, errori e mancanze in ordine cronologico degli ultimi cinque anni.

Salute: anche oggi la voglia di mettersi le scarpette da corsa viene automaticamente rimandata a domani.

Il consiglio del giorno: i gatti sono degli ottimi compagni di vita e pare che si ricordino tutti i nomi dei componenti della famiglia, un vero aiuto per la tua scarsa memoria.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Nonostante tu abbia i favori di Mercurio che ti aiuta a capire tutto con la logica, ci sono alcuni meccanismi che ti sfuggono. Infatti alla scoperta della tribute band dei Måneskin, i Moonskin, tu sei rimasta alquanto perplessa. In fondo con questa Venere che continua ad esserti opposta tutto quello che riguarda le passioni per te è assolutamente cosa ignota. Per le stesse ragioni rassegnati anche al fatto che il calcio per qualcuno non è solo uno sport ma una vera religione.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non c’è alcun modo di poterti addolcire un po’, pensa che neppure i video dei cuccioli di Koala riescono a smuovere minimamente la tua impassibile voglia di coccole.

Lavoro: Giove in opposizione ha prosciugato il tuo portafogli, e se continui così, ti si prospetta un’estate in tenda… ma nel giardino sotto casa.

Salute: ti fai quasi un vanto di quanto tu sia controllata, e soprattutto della perfezione della tua gamba, che si piega perfettamente a novanta gradi mentre fai gli affondi.

Il consiglio del giorno: pare che il massaggio facciale con la pietra chiamata Guo-Sho sia davvero imbattibile. Da provare assolutamente sulle tue rughette su fronte e contorno occhi.

Voto 6

Oroscopo Scorpione oggi 18 maggio

Con i favori di Marte che ti ha reso praticamente più sexy e libidinoso di Rocco Siffredi, sei di certo il più ambito di tutto il cerchio dello zodiaco. Sei come un desideratissimo panino del Mc Donald in Russia che proprio in questi giorni riapre i negozi con un nuovo nome: Zio Vana. Sul nome però con i favori di Mercurio tu avresti di certo trovato qualche cosa di più appealing. Vero?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sotto, ma anche sopra le coperte è un vera festa, con tanto di coriandoli, striscioni e trenino stile capodanno.

Lavoro: godi come un riccio in amore appena si parla di performance e bonus di metà anno perché, al momento, hai superato le aspettative del duecento per cento.

Salute: forma e sex appeal insuperabili tanto che anche il Cern di Ginevra ha deciso di sviluppare uno studio proprio per capire quale sia il tuo segreto. Facile, si tratta dei favori di Marte.

Il consiglio del giorno: investi subito in tech art, i famosi NFT perché a breve li vedremo nei musei virtuali che stanno aprendo nel metaverso.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo del giorno per il segno del Sagittario

Ricorda sempre che con Mercurio in opposizione il rischi di incappare in incomprensioni è davvero altissimo. Per intenderci potresti fare la fine del Sindaco di Trieste che ha deciso di esporsi sul raduno degli alpini cadendo come su una buccia di banana su cliché tradizionalisti. Ricorda che se non hai un forte ufficio di PR che ti copre le spalle fai una bellissima figura standotene semplicemente zitto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei più dolce di un buon maritozzo con la panna di prima mattina.

Lavoro: metti da parte il ruolo da maestrino perché con Mercurio in opposizione, dovresti stare seduto tra i banchi a fare ripetizioni di grammatica e sintassi.

Salute: riesci a trascinarti fuori casa solo per stare con gli amici a fare chiacchiere da bar o per vedere la partita. Meglio se il ritrovo è sotto casa, ovviamente.

Il consiglio del giorno: un bel cerchietto gioiello è quello che ti ci vuole per ravvivare un po’ la tua testa a compensare il fatto che le sinapsi proprio non funzionano.

Voto 7 –

Oroscopo di oggi 18 maggio per il Capricorno

Guai a darti fastidio perché con i favori di Marte ma non quello di Venere sei decisamente fumantino. Infatti ti vedo già a discutere animatamente sulla spiaggia di Posillipo per aggiudicarti l’ultimo lembo libero di spiaggia. Occhio però che ti dovrai difendere dai colpi di casco, praticamente ti ritroverai in mezzo ad un incontro di boxe. Ci siamo intesi vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: il tuo cuoricino è come un’albicocca secca eppure a qualcuno piace perché nonostante l’aspetto poco invitante ma si sa che sotto sotto è dolcissima.

Lavoro: sei un vero don Chisciotte e anche se vai a combattere contro i mulini a vento, nessuno si metterà in mezzo a farti ragionare.

Salute: forza e vigore da record tanto da essere più tosto del wrestler The Undertaker.

Il consiglio del giorno:per evitare le resse in spiaggia durante il weekend, dovresti optare per l’entroterra e magari una bella masseria in Puglia, ce ne sono per tutti i gusti e per tutti i portafogli.

Voto 6

Oroscopo Acquario oggi 18 maggio

Hai sempre la capacità di saper vedere il bicchiere mezzo pieno, grazie ai meravigliosi influssi di Mercurio. Infatti alla scoperta di un enzima che mangia il Pet in meno di quarantotto ore, tu ti immagini già un mondo totalmente libero dalla plastica in un paio di anni. Vorrei avere almeno un decimo della tua positività… Non è che me ne presti un po’?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: fai davvero fatica a tenere tutto a posto nelle mutantine, perché la tua voglia di esplorazione non vuole alcun tipo di costrizione.

Lavoro: il sorriso è il miglior modo per presentarsi e andare sicuri al punto giusto, e tu sei così preso bene che potresti fare corsi di aggiornamento ai vecchi manager decaduti.

Salute: sei un vero asintoto quando si parla di movimento, infatti tu in palestra ci vai ma ti fermi al bar vicino alla reception per tacchinare un po’ e cogliere qualsiasi situazione al volo.

Il consiglio del giorno: sul tracciato del tour de France in Danimarca è stata realizzata una guida per ristoranti e foodtrack da visitare subito per un weekendino fuori porta.

Voto 8 e mezzo

Le previsioni astrali del giorno per i Pesci

Occhio Pesciolini che siete già abbastanza bollenti con i favori di Marte e ora che sta per arrivare l’anticiclone Hannibal con temperature africane rischiate di saltare come il tappo del radiatore. Munitevi subito di un bel condizionatore per raffreddarvi subito appena andate troppo su di giri.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vorrete fare all’amore h24 perché non avrebbe mai abbastanza. Avvisate il partner di prendersi la giornata di ferie.

Lavoro: la vostra creatività è dirompente e non ci sarà nessun argine razionale a poter contenere questo tsunami.

Salute: avete un’energia praticamente infinita come quella che si trova unicamente nelle stelle, mica male eh.

Il consiglio del giorno:: una buona pratica è visitare le città di notte o la mattina presto di corsa, quando non c’è traffico e i monumenti sono ben visibili. Una figata.

Voto 7 –