Attualità
video suggerito
video suggerito

L’oroscopo di oggi mercoledì 12 novembre 2025

Aspettiamoci tanta eccitazione e passione, colpi di testa compresi, con la Luna in Leone dell’oroscopo di oggi.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Ginny Chiara Viola
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'oroscopo di oggi, Mercoledì 12 Novembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

C'è ancora la Luna nel segno del Leone oggi quindi ancora tanto fuoco e tanta eccitazione nel cielo. Il segno fortunato sarà l'Ariete e il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

Ti si spalancano porte che credevi riservate solo ai VIP, come se avessi un pass speciale per entrare ovunque senza coda né preavviso. Con Marte, Mercurio e la Luna a favore, sei persuasivo, carismatico e capace di farti dire sì da chiunque, come Robert De Niro ricevuto in udienza lampo dal Papa. La tua sicurezza conquista tutti: sei il protagonista indiscusso della giornata.

Leggi anche
L'oroscopo di venerdì 7 novembre 2025

Amore: acceso come una luce che non teme interruttori, conquista con spontaneità.
Lavoro: scorre liscio come una porta automatica che si apre al tuo passaggio.
Fortuna: ti segue come un assistente personale che anticipa ogni tuo desiderio.
Il consiglio del giorno: credi nel tuo potere di convincere, ma usalo con grazia.
Voto: 8 +

Toro

Gli ostacoli oggi ti sembrano montagne, e l’amore un campo da tennis dove l’avversario è Djokovic e tu sei Musetti battuto in quattro set ad Atene. Con Venere in opposizione e la Luna in quadratura, la partita è complessa e il punteggio non ti è favorevole. Non serve però tentare imprese titaniche: la bellezza sta nei piccoli gesti quotidiani. Anche un abbraccio sincero può valere una vittoria.

Amore: altalenante come un match ai vantaggi, ma il cuore non si arrende mai.
Lavoro: lento come un impasto che lievita, ma destinato a dare ottimi frutti.
Fortuna: si nasconde come una pallina dispettosa, ma arriverà la tua battuta vincente.
Il consiglio del giorno: accetta i tempi lenti, sono la tua lezione di equilibrio.
Voto: 5 +

Gemelli

Oggi niente pensieri pesanti, solo contemplazione e leggerezza. La Luna a favore vi invita a fermarvi un attimo e godervi il bello: una foto mozzafiato, un tramonto o anche solo un respiro più profondo. Proprio come le immagini strepitose del Golden Gate Bridge riprese da un drone e diventate virali. Con Marte e Mercurio in opposizione, la pace va conquistata come un panorama dopo una lunga salita. Ma quando la trovate, è pura magia.

Amore: tenero come una carezza al rallentatore, vi ricarica l’anima.
Lavoro: instabile come una connessione Wi-Fi in montagna, ma migliorerà presto.
Fortuna: vi abbraccia come una brezza leggera dopo un giorno afoso.
Il consiglio del giorno: lasciatevi ispirare da ciò che vi calma, non da ciò che vi agita.
Voto: 7

Cancro

La dolcezza è la tua superforza. Con Venere che accende il cuore, tutto ti commuove: le buone notizie, gli abbracci, persino la news sulla nuova maternità di Raffaella Fico. Sei pronto a vivere e dare amore come se fosse la tua missione nel mondo. Sognare per te significa farlo in coppia, mano nella mano, verso un futuro luminoso.

Amore: profondo come una ninna nanna sussurrata sottovoce.
Lavoro: accogliente come una cucina piena di profumi familiari.
Fortuna: arriva come un biglietto d’auguri scritto col cuore.
Il consiglio del giorno: abbraccia, consola, ama: è la tua terapia più efficace.
Voto: 7 e mezzo

Leone

Hai il dono di rendere tutto iconico. Con la Luna nel tuo segno e Marte e Mercurio a favore, sei un generatore di tendenze. Trasformi ogni idea in stile, proprio come Caparezza che mixa filosofia, fumetti e musica disco anni settanta nel suo ultimo disco. Anche l’abbinamento più bizzarro, nelle tue mani, diventa geniale.

Amore: scoppiettante come un fuoco d’artificio d’agosto.
Lavoro: è una passerella, e tu la percorri con passo sicuro e magnetico.
Fortuna: luccica come una paillettes sotto i riflettori.
Il consiglio del giorno: osa anche negli accostamenti impossibili: ti riusciranno alla grande.
Voto: 8 e metto

Vergine

La tua forza è nella sincerità. Con Venere che ti sostiene e Marte e Mercurio in quadratura, riconoscere i tuoi limiti diventa un atto di eleganza. Come Elodie che sul palco si scusa con i fan per la voce bassa, tu scegli la verità invece della perfezione. È questo che ti rende unica.

Amore: autentico come una foto senza filtro ma piena di luce.
Lavoro: impegnativo come una tournée, ma ogni giorno ti porta più applausi.
Fortuna: dolce come un biscotto condiviso a metà.
Il consiglio del giorno: la vulnerabilità è la tua nuova forma di potere.
Voto: 7 –

Bilancia

Sai progettare momenti che scaldano il cuore e restano impressi come fotogrammi perfetti. Merito di Mercurio e della Luna a favore, che ti regalano un tempismo da regista. Cogli l’attimo esattamente come Kasia Smutniak immortalata insieme a Domenico Procacci sulla cupola della Mole Antonelliana a Torino: un’immagine romantica, iconica e sospesa nel cielo. Tu oggi confezioni emozioni destinate a durare, come piccoli capolavori d’autore.

Amore: dolce come un abbraccio al tramonto, capace di rendere ogni istante un ricordo da cornice.
Lavoro: preciso come uno scatto a fuoco perfetto: ogni progetto brilla del tuo tocco armonioso.
Fortuna: leggera come una piuma che atterra proprio dove desideri.
Il consiglio del giorno: trasforma la quotidianità in arte, anche solo con un gesto gentile.
Voto: 8 +

Scorpione

Le emozioni sono onde altissime, come quelle che si infrangono a Puerto de la Cruz a Tenerife in questi giorni. Con Venere nel tuo segno la passione è travolgente, ma la Luna in quadratura ti destabilizza come chi cerca di domare un cavallo selvaggio. Meglio prendere fiato e osservare il panorama: anche a distanza, la bellezza resta magnifica.

Amore: impetuoso come una tempesta tropicale.
Lavoro: caotico come una corsa a ostacoli, ma ti tiene in forma.
Fortuna: irregolare come le onde, ma ti spinge sempre avanti.
Il consiglio del giorno: rallenta, osserva e lasciati stupire.
Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Curioso, aperto e cosmopolita: sei un esploratore dell’anima e del mondo. Con Marte, Mercurio e la Luna a favore, ami le contaminazioni e le scoperte. Esulti per la vittoria del Giappone al campionato mondiale di tiramisù tenutosi a Roma: ogni mix è una sorpresa deliziosa. Accogli la diversità come fosse la tua spezia preferita.

Amore: esotico come un bacio sotto le lanterne di Kyoto.
Lavoro: energico come una playlist di hit internazionali.
Fortuna: esplosiva come una festa di strada a Rio.
Il consiglio del giorno: mescola, combina, crea: il mondo è la tua ricetta perfetta.
Voto: 9 –

Capricorno

Oggi sei il custode del calore domestico, del sentirsi al sicuro. Con Venere a favore, il tuo istinto protettivo si amplifica: sei come chi propone all’UNESCO di rendere patrimonio dell’umanità tutta la cucina italiana. Tradizione, amore e stabilità sono il tuo mantra.

Amore: accogliente come un piatto di pasta fumante.
Lavoro: affidabile come una ricetta tramandata da generazioni.
Fortuna: saporita come un dolce ben riuscito.
Il consiglio del giorno: difendi ciò che ami, è la tua vera ricchezza.
Voto: 7 +

Acquario

Hai il coraggio di fermarti, di dire “stop” quando il ritmo diventa troppo veloce. Con la Luna e Venere storte, è tempo di riflettere. Proprio come i Negramaro che si prendono una pausa per ritrovare la propria essenza per non essere fagocitati dall’iper produttività contemporanea. Il silenzio oggi è la tua più grande rivoluzione.

Amore: sospeso come una nota musicale che aspetta di essere suonata.
Lavoro: introspettivo come un diario di bordo pieno di riflessioni.
Fortuna: timida come un raggio di sole dietro le nuvole.
Il consiglio del giorno: metti in pausa il mondo, ma non il cuore.
Voto: 5

Pesci

Siete affascinati dalla bellezza e dalla perfezione, tanto da rischiare di inseguirle troppo. Con Venere a favore ma Mercurio e Marte in quadratura, i vostri sogni diventano business complicati. Attenzione ad incastrarvi in lanci come la skincare per bambini di Shay Mitchell che ha scatenato polemiche. L’intenzione è buona, ma serve misura: la vera bellezza è quella che fa respirare.

Amore: etereo come una poesia scritta sull’acqua.
Lavoro: confuso come una tavolozza troppo carica di colori.
Fortuna: arriva a ondate, come una carezza marina.
Il consiglio del giorno: non cercate la perfezione, siate la vostra ispirazione.
Voto: 6

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra
in Ucraina
Guerra in Ucraina: “Difendere Pokrovsk a oltranza è un errore”, il parere dell’analista
A che punto è la battaglia di Pokrovsk e perché questa città è così importante per Russia e Ucraina
Tre morti in raid russi, danneggiate infrastrutture energetiche. Zelensky: “Contro di noi 450 droni”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views