L’oroscopo di oggi mercoledì 12 novembre 2025
L'oroscopo di oggi, Mercoledì 12 Novembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.
C'è ancora la Luna nel segno del Leone oggi quindi ancora tanto fuoco e tanta eccitazione nel cielo. Il segno fortunato sarà l'Ariete e il segno sfortunato l'Acquario.
Ariete
Ti si spalancano porte che credevi riservate solo ai VIP, come se avessi un pass speciale per entrare ovunque senza coda né preavviso. Con Marte, Mercurio e la Luna a favore, sei persuasivo, carismatico e capace di farti dire sì da chiunque, come Robert De Niro ricevuto in udienza lampo dal Papa. La tua sicurezza conquista tutti: sei il protagonista indiscusso della giornata.
Amore: acceso come una luce che non teme interruttori, conquista con spontaneità.
Lavoro: scorre liscio come una porta automatica che si apre al tuo passaggio.
Fortuna: ti segue come un assistente personale che anticipa ogni tuo desiderio.
Il consiglio del giorno: credi nel tuo potere di convincere, ma usalo con grazia.
Voto: 8 +
Toro
Gli ostacoli oggi ti sembrano montagne, e l’amore un campo da tennis dove l’avversario è Djokovic e tu sei Musetti battuto in quattro set ad Atene. Con Venere in opposizione e la Luna in quadratura, la partita è complessa e il punteggio non ti è favorevole. Non serve però tentare imprese titaniche: la bellezza sta nei piccoli gesti quotidiani. Anche un abbraccio sincero può valere una vittoria.
Amore: altalenante come un match ai vantaggi, ma il cuore non si arrende mai.
Lavoro: lento come un impasto che lievita, ma destinato a dare ottimi frutti.
Fortuna: si nasconde come una pallina dispettosa, ma arriverà la tua battuta vincente.
Il consiglio del giorno: accetta i tempi lenti, sono la tua lezione di equilibrio.
Voto: 5 +
Gemelli
Oggi niente pensieri pesanti, solo contemplazione e leggerezza. La Luna a favore vi invita a fermarvi un attimo e godervi il bello: una foto mozzafiato, un tramonto o anche solo un respiro più profondo. Proprio come le immagini strepitose del Golden Gate Bridge riprese da un drone e diventate virali. Con Marte e Mercurio in opposizione, la pace va conquistata come un panorama dopo una lunga salita. Ma quando la trovate, è pura magia.
Amore: tenero come una carezza al rallentatore, vi ricarica l’anima.
Lavoro: instabile come una connessione Wi-Fi in montagna, ma migliorerà presto.
Fortuna: vi abbraccia come una brezza leggera dopo un giorno afoso.
Il consiglio del giorno: lasciatevi ispirare da ciò che vi calma, non da ciò che vi agita.
Voto: 7
Cancro
La dolcezza è la tua superforza. Con Venere che accende il cuore, tutto ti commuove: le buone notizie, gli abbracci, persino la news sulla nuova maternità di Raffaella Fico. Sei pronto a vivere e dare amore come se fosse la tua missione nel mondo. Sognare per te significa farlo in coppia, mano nella mano, verso un futuro luminoso.
Amore: profondo come una ninna nanna sussurrata sottovoce.
Lavoro: accogliente come una cucina piena di profumi familiari.
Fortuna: arriva come un biglietto d’auguri scritto col cuore.
Il consiglio del giorno: abbraccia, consola, ama: è la tua terapia più efficace.
Voto: 7 e mezzo
Leone
Hai il dono di rendere tutto iconico. Con la Luna nel tuo segno e Marte e Mercurio a favore, sei un generatore di tendenze. Trasformi ogni idea in stile, proprio come Caparezza che mixa filosofia, fumetti e musica disco anni settanta nel suo ultimo disco. Anche l’abbinamento più bizzarro, nelle tue mani, diventa geniale.
Amore: scoppiettante come un fuoco d’artificio d’agosto.
Lavoro: è una passerella, e tu la percorri con passo sicuro e magnetico.
Fortuna: luccica come una paillettes sotto i riflettori.
Il consiglio del giorno: osa anche negli accostamenti impossibili: ti riusciranno alla grande.
Voto: 8 e metto
Vergine
La tua forza è nella sincerità. Con Venere che ti sostiene e Marte e Mercurio in quadratura, riconoscere i tuoi limiti diventa un atto di eleganza. Come Elodie che sul palco si scusa con i fan per la voce bassa, tu scegli la verità invece della perfezione. È questo che ti rende unica.
Amore: autentico come una foto senza filtro ma piena di luce.
Lavoro: impegnativo come una tournée, ma ogni giorno ti porta più applausi.
Fortuna: dolce come un biscotto condiviso a metà.
Il consiglio del giorno: la vulnerabilità è la tua nuova forma di potere.
Voto: 7 –
Bilancia
Sai progettare momenti che scaldano il cuore e restano impressi come fotogrammi perfetti. Merito di Mercurio e della Luna a favore, che ti regalano un tempismo da regista. Cogli l’attimo esattamente come Kasia Smutniak immortalata insieme a Domenico Procacci sulla cupola della Mole Antonelliana a Torino: un’immagine romantica, iconica e sospesa nel cielo. Tu oggi confezioni emozioni destinate a durare, come piccoli capolavori d’autore.
Amore: dolce come un abbraccio al tramonto, capace di rendere ogni istante un ricordo da cornice.
Lavoro: preciso come uno scatto a fuoco perfetto: ogni progetto brilla del tuo tocco armonioso.
Fortuna: leggera come una piuma che atterra proprio dove desideri.
Il consiglio del giorno: trasforma la quotidianità in arte, anche solo con un gesto gentile.
Voto: 8 +
Scorpione
Le emozioni sono onde altissime, come quelle che si infrangono a Puerto de la Cruz a Tenerife in questi giorni. Con Venere nel tuo segno la passione è travolgente, ma la Luna in quadratura ti destabilizza come chi cerca di domare un cavallo selvaggio. Meglio prendere fiato e osservare il panorama: anche a distanza, la bellezza resta magnifica.
Amore: impetuoso come una tempesta tropicale.
Lavoro: caotico come una corsa a ostacoli, ma ti tiene in forma.
Fortuna: irregolare come le onde, ma ti spinge sempre avanti.
Il consiglio del giorno: rallenta, osserva e lasciati stupire.
Voto: 5 e mezzo
Sagittario
Curioso, aperto e cosmopolita: sei un esploratore dell’anima e del mondo. Con Marte, Mercurio e la Luna a favore, ami le contaminazioni e le scoperte. Esulti per la vittoria del Giappone al campionato mondiale di tiramisù tenutosi a Roma: ogni mix è una sorpresa deliziosa. Accogli la diversità come fosse la tua spezia preferita.
Amore: esotico come un bacio sotto le lanterne di Kyoto.
Lavoro: energico come una playlist di hit internazionali.
Fortuna: esplosiva come una festa di strada a Rio.
Il consiglio del giorno: mescola, combina, crea: il mondo è la tua ricetta perfetta.
Voto: 9 –
Capricorno
Oggi sei il custode del calore domestico, del sentirsi al sicuro. Con Venere a favore, il tuo istinto protettivo si amplifica: sei come chi propone all’UNESCO di rendere patrimonio dell’umanità tutta la cucina italiana. Tradizione, amore e stabilità sono il tuo mantra.
Amore: accogliente come un piatto di pasta fumante.
Lavoro: affidabile come una ricetta tramandata da generazioni.
Fortuna: saporita come un dolce ben riuscito.
Il consiglio del giorno: difendi ciò che ami, è la tua vera ricchezza.
Voto: 7 +
Acquario
Hai il coraggio di fermarti, di dire “stop” quando il ritmo diventa troppo veloce. Con la Luna e Venere storte, è tempo di riflettere. Proprio come i Negramaro che si prendono una pausa per ritrovare la propria essenza per non essere fagocitati dall’iper produttività contemporanea. Il silenzio oggi è la tua più grande rivoluzione.
Amore: sospeso come una nota musicale che aspetta di essere suonata.
Lavoro: introspettivo come un diario di bordo pieno di riflessioni.
Fortuna: timida come un raggio di sole dietro le nuvole.
Il consiglio del giorno: metti in pausa il mondo, ma non il cuore.
Voto: 5
Pesci
Siete affascinati dalla bellezza e dalla perfezione, tanto da rischiare di inseguirle troppo. Con Venere a favore ma Mercurio e Marte in quadratura, i vostri sogni diventano business complicati. Attenzione ad incastrarvi in lanci come la skincare per bambini di Shay Mitchell che ha scatenato polemiche. L’intenzione è buona, ma serve misura: la vera bellezza è quella che fa respirare.
Amore: etereo come una poesia scritta sull’acqua.
Lavoro: confuso come una tavolozza troppo carica di colori.
Fortuna: arriva a ondate, come una carezza marina.
Il consiglio del giorno: non cercate la perfezione, siate la vostra ispirazione.
Voto: 6