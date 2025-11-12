L'oroscopo di oggi, Mercoledì 12 Novembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

C'è ancora la Luna nel segno del Leone oggi quindi ancora tanto fuoco e tanta eccitazione nel cielo. Il segno fortunato sarà l'Ariete e il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

Ti si spalancano porte che credevi riservate solo ai VIP, come se avessi un pass speciale per entrare ovunque senza coda né preavviso. Con Marte, Mercurio e la Luna a favore, sei persuasivo, carismatico e capace di farti dire sì da chiunque, come Robert De Niro ricevuto in udienza lampo dal Papa. La tua sicurezza conquista tutti: sei il protagonista indiscusso della giornata.

Amore: acceso come una luce che non teme interruttori, conquista con spontaneità.

Lavoro: scorre liscio come una porta automatica che si apre al tuo passaggio.

Fortuna: ti segue come un assistente personale che anticipa ogni tuo desiderio.

Il consiglio del giorno: credi nel tuo potere di convincere, ma usalo con grazia.

Voto: 8 +

Toro

Gli ostacoli oggi ti sembrano montagne, e l’amore un campo da tennis dove l’avversario è Djokovic e tu sei Musetti battuto in quattro set ad Atene. Con Venere in opposizione e la Luna in quadratura, la partita è complessa e il punteggio non ti è favorevole. Non serve però tentare imprese titaniche: la bellezza sta nei piccoli gesti quotidiani. Anche un abbraccio sincero può valere una vittoria.

Amore: altalenante come un match ai vantaggi, ma il cuore non si arrende mai.

Lavoro: lento come un impasto che lievita, ma destinato a dare ottimi frutti.

Fortuna: si nasconde come una pallina dispettosa, ma arriverà la tua battuta vincente.

Il consiglio del giorno: accetta i tempi lenti, sono la tua lezione di equilibrio.

Voto: 5 +

Gemelli

Oggi niente pensieri pesanti, solo contemplazione e leggerezza. La Luna a favore vi invita a fermarvi un attimo e godervi il bello: una foto mozzafiato, un tramonto o anche solo un respiro più profondo. Proprio come le immagini strepitose del Golden Gate Bridge riprese da un drone e diventate virali. Con Marte e Mercurio in opposizione, la pace va conquistata come un panorama dopo una lunga salita. Ma quando la trovate, è pura magia.

Amore: tenero come una carezza al rallentatore, vi ricarica l’anima.

Lavoro: instabile come una connessione Wi-Fi in montagna, ma migliorerà presto.

Fortuna: vi abbraccia come una brezza leggera dopo un giorno afoso.

Il consiglio del giorno: lasciatevi ispirare da ciò che vi calma, non da ciò che vi agita.

Voto: 7

Cancro

La dolcezza è la tua superforza. Con Venere che accende il cuore, tutto ti commuove: le buone notizie, gli abbracci, persino la news sulla nuova maternità di Raffaella Fico. Sei pronto a vivere e dare amore come se fosse la tua missione nel mondo. Sognare per te significa farlo in coppia, mano nella mano, verso un futuro luminoso.

Amore: profondo come una ninna nanna sussurrata sottovoce.

Lavoro: accogliente come una cucina piena di profumi familiari.

Fortuna: arriva come un biglietto d’auguri scritto col cuore.

Il consiglio del giorno: abbraccia, consola, ama: è la tua terapia più efficace.

Voto: 7 e mezzo

Leone

Hai il dono di rendere tutto iconico. Con la Luna nel tuo segno e Marte e Mercurio a favore, sei un generatore di tendenze. Trasformi ogni idea in stile, proprio come Caparezza che mixa filosofia, fumetti e musica disco anni settanta nel suo ultimo disco. Anche l’abbinamento più bizzarro, nelle tue mani, diventa geniale.

Amore: scoppiettante come un fuoco d’artificio d’agosto.

Lavoro: è una passerella, e tu la percorri con passo sicuro e magnetico.

Fortuna: luccica come una paillettes sotto i riflettori.

Il consiglio del giorno: osa anche negli accostamenti impossibili: ti riusciranno alla grande.

Voto: 8 e metto

Vergine

La tua forza è nella sincerità. Con Venere che ti sostiene e Marte e Mercurio in quadratura, riconoscere i tuoi limiti diventa un atto di eleganza. Come Elodie che sul palco si scusa con i fan per la voce bassa, tu scegli la verità invece della perfezione. È questo che ti rende unica.

Amore: autentico come una foto senza filtro ma piena di luce.

Lavoro: impegnativo come una tournée, ma ogni giorno ti porta più applausi.

Fortuna: dolce come un biscotto condiviso a metà.

Il consiglio del giorno: la vulnerabilità è la tua nuova forma di potere.

Voto: 7 –

Bilancia

Sai progettare momenti che scaldano il cuore e restano impressi come fotogrammi perfetti. Merito di Mercurio e della Luna a favore, che ti regalano un tempismo da regista. Cogli l’attimo esattamente come Kasia Smutniak immortalata insieme a Domenico Procacci sulla cupola della Mole Antonelliana a Torino: un’immagine romantica, iconica e sospesa nel cielo. Tu oggi confezioni emozioni destinate a durare, come piccoli capolavori d’autore.

Amore: dolce come un abbraccio al tramonto, capace di rendere ogni istante un ricordo da cornice.

Lavoro: preciso come uno scatto a fuoco perfetto: ogni progetto brilla del tuo tocco armonioso.

Fortuna: leggera come una piuma che atterra proprio dove desideri.

Il consiglio del giorno: trasforma la quotidianità in arte, anche solo con un gesto gentile.

Voto: 8 +

Scorpione

Le emozioni sono onde altissime, come quelle che si infrangono a Puerto de la Cruz a Tenerife in questi giorni. Con Venere nel tuo segno la passione è travolgente, ma la Luna in quadratura ti destabilizza come chi cerca di domare un cavallo selvaggio. Meglio prendere fiato e osservare il panorama: anche a distanza, la bellezza resta magnifica.

Amore: impetuoso come una tempesta tropicale.

Lavoro: caotico come una corsa a ostacoli, ma ti tiene in forma.

Fortuna: irregolare come le onde, ma ti spinge sempre avanti.

Il consiglio del giorno: rallenta, osserva e lasciati stupire.

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Curioso, aperto e cosmopolita: sei un esploratore dell’anima e del mondo. Con Marte, Mercurio e la Luna a favore, ami le contaminazioni e le scoperte. Esulti per la vittoria del Giappone al campionato mondiale di tiramisù tenutosi a Roma: ogni mix è una sorpresa deliziosa. Accogli la diversità come fosse la tua spezia preferita.

Amore: esotico come un bacio sotto le lanterne di Kyoto.

Lavoro: energico come una playlist di hit internazionali.

Fortuna: esplosiva come una festa di strada a Rio.

Il consiglio del giorno: mescola, combina, crea: il mondo è la tua ricetta perfetta.

Voto: 9 –

Capricorno

Oggi sei il custode del calore domestico, del sentirsi al sicuro. Con Venere a favore, il tuo istinto protettivo si amplifica: sei come chi propone all’UNESCO di rendere patrimonio dell’umanità tutta la cucina italiana. Tradizione, amore e stabilità sono il tuo mantra.

Amore: accogliente come un piatto di pasta fumante.

Lavoro: affidabile come una ricetta tramandata da generazioni.

Fortuna: saporita come un dolce ben riuscito.

Il consiglio del giorno: difendi ciò che ami, è la tua vera ricchezza.

Voto: 7 +

Acquario

Hai il coraggio di fermarti, di dire “stop” quando il ritmo diventa troppo veloce. Con la Luna e Venere storte, è tempo di riflettere. Proprio come i Negramaro che si prendono una pausa per ritrovare la propria essenza per non essere fagocitati dall’iper produttività contemporanea. Il silenzio oggi è la tua più grande rivoluzione.

Amore: sospeso come una nota musicale che aspetta di essere suonata.

Lavoro: introspettivo come un diario di bordo pieno di riflessioni.

Fortuna: timida come un raggio di sole dietro le nuvole.

Il consiglio del giorno: metti in pausa il mondo, ma non il cuore.

Voto: 5

Pesci

Siete affascinati dalla bellezza e dalla perfezione, tanto da rischiare di inseguirle troppo. Con Venere a favore ma Mercurio e Marte in quadratura, i vostri sogni diventano business complicati. Attenzione ad incastrarvi in lanci come la skincare per bambini di Shay Mitchell che ha scatenato polemiche. L’intenzione è buona, ma serve misura: la vera bellezza è quella che fa respirare.

Amore: etereo come una poesia scritta sull’acqua.

Lavoro: confuso come una tavolozza troppo carica di colori.

Fortuna: arriva a ondate, come una carezza marina.

Il consiglio del giorno: non cercate la perfezione, siate la vostra ispirazione.

Voto: 6