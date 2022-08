L’oroscopo di oggi mercoledì 10 agosto 2022: Scorpione e Toro hanno pochissima pazienza L’oroscopo di oggi, mercoledì 10 agosto 2022, e le previsioni segno per segno su amore, fortuna e lavoro. Oggi l’oroscopo parla chiaro: la pazienza sarà davvero pochissima, anche per cercare un po’ di fortuna tra i meteoriti. Colpa del Sole quadrato a Urano.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, mercoledì 10 agosto 2022, e le previsioni astrali su amore, fortuna e lavoro per tutti i segni zodiacali. Diciamo che oggi chi dedica anche solo dieci minuti della sua serata a testa in sù per cercare stelle cadenti non avrà molta pazienza. E sarà pronto a fare esposto alla federazione cosmica se non sarà messo nelle condizioni di esprimere almeno un paio di desideri. Dei quali desidera ovviamente la ricevuta!

Con la Luna, fortissima nel pomeriggio, in Capricorno, il segno fortunato di oggi sarà la Vergine, mentre il segno sfortunato la Bilancia.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Che quest’anno non fosse la stagione dell’amore l’hai capito molto bene con il transito di Venere in quadratura. Infatti per te non è assolutamente una sorpresa che coppie famose come Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi si siano lasciati. Sappi che Venere adesso sta per arrivare a tuo favore e tu vuoi essere single e approfittare di ogni occasione.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei in quella fase che pare sia finita la tempesta e aspetti il sereno.

Lavoro: è quel fastidioso pensiero che ti accompagna in vacanza.

Salute: una giornata di calma e detox è quello che fa per te.

Il consiglio del giorno: goditi il mare appieno con una bella nuotata con pinne fucile occhiali proprio come la famosa canzone degli anni 50.

Voto 6

Toro

Con tutto questo cielo favorevole hai uno stuolo di fans pari a quelli di Del Piero e Nedved che sono apparsi insieme in un video della Juventus mandando tutti i tifosi in visibilio. Quando passi tu si alza subito la ola.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: pronto ad accogliere tutti sul tuo comodo lettino da spiaggia.

Lavoro: disponibile anche per una riunione all’ultimo minuto prima di prendere l’aereo.

Salute: sei solido e affidabile come la boa in mezzo al mare.

Il consiglio del giorno: lo so che sai fare tante più cose nello stesso momento come un coltellino svizzero ma ricordati sempre che quando usi Google Map sarebbe meglio non guidassi.

Voto 8

Gemelli

Devete prestare più attenzione del solito con Mercurio in quadratura perché anche voi potreste per un errore pagare 31.000 € per una multa di eccesso di velocità del valore di 62. Occhio agli zeri delle cifre e soprattutto pagate in contanti, per non fare casino con il conto online.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: inizate ad avere voglia di cose concrete come un bel fritto misto a pranzo invece della solita insalatina.

Lavoro: anche ordinare il caffè al bancone per il vostro partner lo considerate come un compito imposto.

Salute: vi vedete già un pochino più carini.

Il consiglio del giorno: andate a visitare uno dei siti dell’UNESCO come le ville del Palladio e approfittatene per degustare anche l’ottima cucina della regione. In questo caso si parla di Veneto, ae per caso non è lo aveste realizzato.

Voto 6 –

Cancro

Goditi quest’ultimo giorno di Venere a favore. Potrai ancora andare in visibilio guardando le foto della vacanza di Belen e Stefano de Martino. Anche tu vorrai andare nella stessa location insieme a tutta la tua adorata famiglia.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: potresti tenere i corsi per diventare perfetto principe azzurro.

Lavoro: disponibile per finire il lavoro dei colleghi già in vacanza.

Salute: ti senti ancora il più figo della spiaggia.

Il consiglio del giorno: con i tuoi modi amorevoli saresti capace anche di insegnare ai bambini a fare la propria valigia. Basta contare i giorni e decidere il numero di magliette, mutande, costumi e braghette da portare.

Voto 8

Leone

Stai aspettando ardentemente l’arrivo di Venere nel tuo segno per cui ti vedi già in cima al piedistallo adorata come una diva di Hollywood. Alla notizia di Kim Kardashian che dopo nove mesi si è lasciata con Pete Davidson tu pensi ad una carenza di attenzioni. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: dovresti provare ad essere un po’ più disponibile e provare a sorridere, vedrai che anche il tipo sul lettino di fianco ti potrebbe contraccambiare.

Lavoro: ricordati di mettere l’out of office.

Salute: hai bisogno di un po’ di relax. Conceditelo con un po’ di meditazione.

Il consiglio del giorno: Per l’estate ispirati allo stile bohemian di Jean Birkin, con abiti bono e capelli lunghi al vento sarai sicuramente è meraviglioso.

Voto 6

Vergine

Sei sempre stata una vera precisetta e adesso che hai Mercurio nel tuo segno anche un'infallibile stratega. Probabilmente hai suggerito proprio tu al comune di Ischia di installare il primo autovelox fisso sul rettilineo impostato a 50 all’ora. Questoa decisione ha fatto sì che nei primi quattro giorni siano state date ben 1400 multe. Tu siì che sai fare i conti per incrementare il tuo portafogli.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: una vera dominatrice super sexy.

Lavoro: è tutto incasellato nel tuo excell perfetto.

Salute: piena di impegni dal culturale allo sportivo.

Il consiglio del giorno: ricordati che il sorriso “Durban” è il modo migliore per presentarsi. Di certo con la tua meticolosità tu potresti addirittura accecare qualcuno.

Voto 9

Bilancia

Il rapporto che hai avuto con Venere in questo periodo è come quello tra una nuora e una suocera: decisamente non dei migliori. Pensa che neanche Victoria Beckham è riuscita ad istaurare un buon rapporto con Nicole Peltz perché la giovane moglie del suo adorato Brooklyn la ritiene un po’ troppo ingombrante. Vedi che non sei la sola?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: senti che sta per arrivare perché anche il vento è cambiato e da oggi tira il maestrale.

Lavoro non se ne parla proprio di aprire neanche le emails sotto all’ombrellone.

Salute: inizia a fare un po’ di stretching alle labbra.

Il consiglio del giorno: Se ultimamente trucco e parrucco non sono state la tue priorità, ricordati che il clean look tanto amato da star come Gwyneth Paltrow è un vero must distagione e tu seiperfettamente allineata a questo imperdibile trend.

Voto 5 +

Scorpione

Ti stai avvicinando alla quadratura di Venere ma grazie ai favori di Mercurio tu potrai trattarla come la bomba della seconda guerra mondiale di recente comparsa sulle rive del fiume Po. Ti basterà semplicemente disinnescarla per renderla innocua.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: fai scorta più possibile di baci e carezze.

Lavoro: studi la strada migliore per trovare meno traffico possibile. Altro che Google maps.

Salute: di muoverti non ne vuoi proprio sentirne parlare.

Il consiglio del giorno: vista la tua passione per la precisione dovresti giocare a bocce. Se ti trovi nella Francia del sud ricordati che in ogni piazza di di qualsiasi paesino c’è sempre un torneo.

Voto 7 –

Sagittario

Sei totalmente disorientato a causa proprio di Mercurio. Nel tuo caso però non si tratta come della truffa ai danni della signora inglese che continua a trovare decine di turisti da tutto il mondo che bussano alla porta pensando sia un Airbnb. Tu sei proprio stonato così come sei.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: inizia a solleticarti l’idea di rotolarti sotto alle coperte.

Lavoro: impegnati per fare delle vacanze ecosostenibili.

Salute: allungati con un po’ di pilates. Vedrai che ti tornerà molto utile.

Il consiglio del giorno: Se ti trovi nei pressi di Polignano a Mare, vai a prendere il gelato in piazzetta adatto a tutti anche a i celiaci e agli intolleranti. Così non dovrai specificare tutte le tue necessità ma solo scegliere il gusto preferito.

Voto 6 +.

Capricorno

Appena si parla di doveri tu rispondi subito all’appello e non hai alcun problema a mettere in secondo piano l’amore. Sei proprio come l’attaccante Tutay che è stato convocato dalla squadra del Malmö il giorno del suo matrimonio e in sostituzione (al matrimonio) ha mandato il fratello a presenziare alla funzione. Tu passi anche quando si tratta di quello che viene comunemente definito il giorno più bello di sempre.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei ancora per oggi in modalità aereo.

Lavoro: non temi alcuna grande acquisizione durante le vacanze.

Salute: vento forte e e randa cazzata per arrivare primo alla regata.

Il consiglio del giorno: prenotati subito per acquistare i 100 look più amati da Kate Middleton prodotti da Marx and Spencer. Per essere sempre perfetto in qualsiasi situazione anche se dovessi essere convocato dalla regina.

Voto 8 e mezzo

Acquario

Sei proprio insofferente a causa di Marte. Ti senti esattamente come il beluga bloccato nella Senna e di recente avvistato da un drone. Non sai bene se sia meglio andare a destra o a sinistra contro corrente o a favore di corrente, è tutto un grandissimo casino.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti senti sempre in panchina come le riserve.

Lavoro: simpatico solo di notte quando dormi.

Salute: è partita per un viaggio senza dirti dov’è fuggita.

Il consiglio del giorno: per distrarti un po’ da tutte le paturnie vai a Verona a vedere l’opera la Turandot di Zeffirelli. Uno spettacolo davvero imperdibile.

Voto 6 e mezzo

Pesci

A causa di Mercurio in opposizione avreste anche voi confuso i cuccioli di lupo rinvenuti sull’Appennino con dei tenerissimi cagnolini. Non gettatevi a “pesce” in tutte le situazioni e nel caso fatevi consigliare da qualcuno che è un pochino più sveglio di voi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: maestri si kamasutra estremo.

Lavoro: il cervello vi ha lasciato totalmente a piedi.

Salute: seguite sempre i tutorial, non fare assolutamente da soli.

Il consiglio del giorno: per non sbagliare outfit, quest’estate mettetevi sempre i bermuda di jeans vanno bene in qualsiasi situazione dalla spiaggia alla serata in discoteca.

Voto 7