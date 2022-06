L’oroscopo di oggi mercoledì 1 giugno 2022, previsioni segno per segno: Capricorno e Bilancia non sopportano nessuno L’oroscopo di oggi, mercoledì 1 giugno 2022, e le previsioni astrali segno per segno: oggi recupereremo il pensiero emotivo e l’intelligenza sentimentale. Mercurio, pianeta del pensiero, è sestile a Nettuno, mentre la Luna entra nel sensibile e dolce segno del Cancro.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 1 giugno 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: la Luna entra nel segno del Cancro in mattinata, mentre Nettuno resta sestile a Mercurio. Le emozioni tornano ad avere una voce in capitolo nelle decisioni prese.

Con la Luna in Cancro di oggi il segno fortunato sarà il Toro mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Sei baciato dalla fortuna con Giove che si trova proprio nel tuo segno. Infatti il lancio della nuova Deloran sembra proprio un regalo fatto ad hoc per te, e ti immagini viaggi mirabolanti tra passato e futuro con Doc al tuo fianco, pieni di colpi di scena, e ovviamente con il lieto fine. Sei pronto ad andare oltre le 88 miglia all’ora?

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei come Loredana Berté, per te stupire è innato.

Lavoro: questo è il momento giusto per un colpo vincente, e di certo il capo non saprà dirti di no a qualsiasi tua richiesta. Ti potrebbe addirittura prestare anche la sua poltrona.

Salute: il tuo buon umore è più gasato di una bottiglia di Perrier da bere con ghiaccio e limone in qualsiasi momento della giornata.

Il consiglio del giorno: per le vostre serate mondane il trucco con applicazioni gioiello è il trend delle star da copiare subito. Pronto a tempestare il tuo sguardo di Swarovski luminosi? Voto 8 –

Toro

Non ti piace essere scocciato da inutili commenti e, nonostante tu sia sempre pacifico e accomodante grazie a Venere, se provocato insistentemente anche tu potresti reagire bruscamente, proprio come è successo a due cantati al festival indie MiAmi. Visto che hai Mercurio dalla tua, è sempre meglio optare per la logica e il dialogo amichevole, ed evitare inutili gossip.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: è voluttuoso, carnale e sincero come il primo bacio che vorresti durasse per sempre.

Lavoro: Saturno è sempre pronto a sottoporti prove difficili, ma tu le affronti con sorrisi e gentilezze perché la prima impressione è sempre quella che conta e tu ormai lo hai capito benissimo.

Salute: Venere si prende cura di te, portandoti addirittura il caffè appena sveglio. Non puoi far altro che alzarti già pieno di carica e positività.

Il consiglio del giorno: per la tua gola il festival della Fragola a Torre di Pisa fa proprio per te. Occhio però a non fare indigestione.

Voto . 7

Gemelli

Voi che siete grandi amanti del gioco, di sicuro avrete apprezzato il nuovo volante proposto da tesla che è stato sostituito da una cloche. Con l’entusiasmo che vi sta dando Marte, di sicuro guidare per le strade sarà per voi come stare in un videogioco. L’unica cosa a cui dovrete fare attenzione è non superare i limiti di velocità.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: volete tutto e subito tanto da indossare i pantaloni con il velcro, quelli degli spogliarellisti, per farvi trovare subito pronti quando la situazione si scalda e anche tirare giù la zip è una vera perdita di tempo.

Lavoro: avete fretta di finire tutto e subito, probabilmente perché i programmi fuori dall’ufficio sono molto più interessanti e siete così irremovibili che alle sei cade la penna, cascasse il mondo.

Salute: è tutto un turbinio di eccitanti energie, occhio o non farvi travolgere proprio dal vostro stesso ciclone.

Il consiglio del giorno: per le vostre uscite in macchina la nuova hit da mettere è senza dubbio: ‘Wuthering Heights’ di Kate Bush. Da mettere a palla e tornare immediatamente nell’epoca d’oro degli anni ottanta.

Voto 7 +

Cancro

Ami profondamente le tue sicurezze e le tue piccole comodità che si trovano nella casa in cui ti sei trincerato per affrontare questo Marte in quadratura. Sei come gli inglesi che hanno riabbracciato le care e vecchie misure imperiali come once, pinte e pollici. Al tuo comfort e alle tue sicurezze non sai proprio rinunciare, saranno gli altri a doversi adeguare.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: vuoi solo ricevere attenzioni ma non hai alcuna intenzione di ricambiarle. Sei proprio sicuro di voler fare il difficile proprio quando Venere è tornata a favorirti?

Lavoro: riduci tutto allo stretto indispensabile, tanto che le tue comunicazioni sono scritte unicamente con acronimi. Per chi le legge sarà una faticaccia doverle decodificare con tanto di dizionario alla mano.

Salute: stare sul divano tutto il giorno e regolare con il telecomando la temperatura del condizionatore è l’unica attività che hai intenzione di fare, e sudi al sol pensiero di doverti alzare anche solo per andare in bagno o prendere qualche cosa da sgranocchiare dal frigorifero.

Il consiglio del giorno: l’attacco hacker di Killnet per te è una manna dal cielo, così puoi tranquillamente spegnere telefono e computer e rilassarti in totale silenzio e tranquillità. Già che ci sei stacchi anche il citofono.

Voto 7

Leone

Occhio ad esporti con Mercurio in quadratura che non ti permette di ragionare con piena lucidità, perché Giove ti ascolta e ti mette subito in condizioni di dimostrare le tue parole. Come Giuseppe Conte che è sceso dal palco del comizio per fare il parrucchiere e tagliare i capelli dal barbiere di Ardea con risultati sufficienti. Mi raccomando se non sei sicurissimo prima di parlare, conta (almeno) fino a dieci.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti piace solo quando e come lo vuoi tu. Meglio che tu vada in giro con il libretto delle istruzioni per far capire subito come gira.

Lavoro: il lavoro di squadra è contemplato solo se faranno come dici tu e se soprattutto verrà fatta anche la tua parte. Sei troppo impegnato ad occuparti di te stesso per fare anche altro.

Salute: superare il record di arrampicata in stile libero non sarebbe assolutamente un problema, solo che non hai alcuna voglia né tempo per farne mostra agli altri. Tu lo sai e questo per te è già più che sufficiente.

Il consiglio del giorno: come i giovani a Milano, anche tu cerca la tua prossima casa in un palazzo con il portiere, così sei sempre certo di poter ricevere i pacchi di Amazon. Capito?

Voto 6

Vergine

Sei molto più comprensiva e flessibile, grazie ai buoni influssi di Venere. Infatti, in merito all'eterna polemica sul personale dei ristoranti, tu potresti far ragionare tutti sul fatto che negli ultimi anni il numero degli esercizi è aumentato quasi del 100% e avrebbe senso proporre corsi di formazione per i giovani che si vogliono affacciare a questo mestiere. Questa tua visione propositiva è un vero toccasana, per tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: riscopri i piaceri della vita a due, e anche la tua capacità di essere dolce e appassionata, tanto da voler prendere la buona abitudine di fare un po’ di stretching con il partner sia di prima mattina, sia prima di andare a dormire.

Lavoro: ti puoi rilassare un po’ e lasciare Mercurio lavorare al tuo posto. Direi che una buona pausa te la sei proprio meritata.

Salute: ti senti in ottima forma e puoi goderti una bella sauna, anche se non hai sudato sette camicie sul tapis roulant.

Il consiglio del giorno: a Milano durante il weekend ci sono laboratori educativi a favore dell’ambiente. Iscriviti subito per imparare nuove tips e raccontarle subito agli amici.

Voto 7

Bilancia

Sei decisamente ossessionata dalla precisione e sei un po’ troppo puntigliosa, probabilmente anche a causa di questa Luna che oggi ti è avversa. La Disney avrebbe proprio bisogno di una tipa come te a prendere le sue difese. Infatti, non avendo più rinnovato i diritti sul personaggio di Winnie the Pooh, ne è uscita una versione horror dove il tenero orsetto divora l’asinello Ih-oh. Alla fine hai ragione tu, ma con un sorriso sarebbe subito più chiaro a tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti lamenti appena il partner si presenta senza giacca all’appuntamento galante, ricorda che la perfezione non esiste, nemmeno nell’amore con la A maiuscola.

Lavoro: borbottando come una pentola di fagioli non otterrai quello che vuoi, anzi, il rischio è di infastidire tutti e far rimandare le tue urgenze a domani. Capito?

Salute: dovresti trovare un po’ di pace interiore, e magari provare con un po’ di meditazione, ma di certo al terzo respiro mandi tutto all’aria per metterti a guardare la tua serie preferita. A ognuno il suo modo per svuotare la testa.

Il consiglio del giorno: per le tue passeggiate in solitaria dovresti acquistare un paio di scarpe più adatte delle tue vecchie Superga. Magari quelle sneaker con grip ormai indispensabili per gli appassionati di escursioni. Ti basta un rapido giro in rete per trovare il modello più adatto.

Voto 6 –

Scorpione

Con l’opposizione di Venere e Marte hai proprio perso la trebisonda. Proprio come l’oca che si è smarrita nelle acque della Senna e non riesce più a raggiungere l’oceano. Anche tu ti senti esposto ad acque a te poco affini e speri al più presto di tornare a sguazzare nel tuo tranquillo e sicuro stagno.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: se pensi che stando fermo qualche cosa possa arrivare miracolosamente dal cielo, ti sbagli di grosso. Venere non lascia passare nulla, nemmeno un piccolissima briciola.

Lavoro: ti devi rassegnare a questa calma piatta e accettare che l’unica sorpresa è la sveglia la mattina che ti ricorda che anche oggi sarà uguale ieri. Nulla di più.

Salute: so già che se ti dicessi di rilassarti, tu sei pronto a scoppiettare come una pentola di pop corn sul fuoco. Quindi mio caro butta fuori tutto il tuo malcontento come un bel flato liberatorio.

Il consiglio del giorno: per colpire anche da lontano i tuoi avversari potresti optare per una simpatica pistola d’acqua. Le più potenti arrivano fino a una distanza di 20 metri. Può bastare?

Voto 5 e mezzo

Sagittario

Con tutta l’eccitazione che ti ha portato la congiunzione di Giove e Marte sei pronto a fare un viaggio alla scoperta di tesori marini. In realtà potrai trovare una barriera corallina più colorata di quella in capo al mondo proprio nel Mar Tirreno vicino alla capitale dove, a causa del cambiamento climatico, proliferano coralli e pesci tropicali. Prepara subito pinne, maschera e boccaglio e lascia il tuo adorato passaporto a casa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: più travolgente di un’onda hawaiana di otto metri che tu sei pronto a surfare con grande abilità e passione.

Lavoro: con tutte queste opportunità che ti sta dando Giove potresti essere un po’ sovraccarico ma tu non molli perché sei così positivo che riesci a fare tutto anche se ti terrà impegnato fino a notte fonda.

Salute: con i favori di Marte non c’è impresa impossibile e fare andata e ritorno fino a Singapore in due giorni per te è come prendere la metro da Duomo a Stazione Centrale.

Il consiglio del giorno: per i tuoi bagagli super efficienti lo shampoo secco per te è l’ideale e orami se ne trovano per tutti i tipo di capello. Ovviamente c’è anche il balsamo e il bagno schiuma.

Voto 8 e mezzo

Capricorno

Da quando hai appeso al chiodo la tua determinazione e l’hai trasformata in sentimenti e bontà a causa di Venere, hai perso un po’ di rispetto. Ma poco ti importa, al momento. Dovresti però fare attenzione agli invidiosi come il vincitore di un gratta e vinci, tristemente derubato. Goditi l’amore ma fai capire che sei sempre sul pezzo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: che tu sia dolce e coccoloso non è più un mistero e vuoi sventolare ai quattro venti quanto sia meraviglioso aprire il cuoricino all’amore.

Lavoro: prendi proprio tutto a cuore e appena vedi spuntare anche il più piccolo problema, tu sei pronto a risolverlo senza neppure prenderti i meriti. Più buono di così non si può!

Salute: alla competitività e al primeggiare tu opti per la felicità di tutti. Sei in modalità Pollianna.

Il consiglio del giorno: non sarebbe il momenti degli investimenti, ma se proprio non puoi rinunciarci bastano cento euro al mese, tutti i mesi, per continuare a giocare in borsa ma con un minimo rischio. Mi sembra un buon compromesso. No?

Voto 5

Acquario

Mercurio sta a te come gli hacker russi al sito delle Poste. Quindi mio caro Acquario, se pensi di fare tutto con grande rapidità ti trovi bloccato, e come rimedio, potresti riprendere in mano tutti gli appunti di tecniche zen ormai impolverati nella libreria. In alternativa, puoi sempre organizzare una buona uscita con gli amici, ma avvertili subito che dovranno pagare loro.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti piace solo se ognuno sta a casa sua, perché non vuoi assolutamente alcuna intromissione nella tua sfera privata. Neanche un semplice spazzolino da denti nel bicchiere del bagno. Certe confidenze sono esagerate.

Lavoro: hai la pazienza di un capo treno che chiude le porte dell’intercity all’orario prestabilito. I ritardatari tu li lasci a piedi senza alcuna remora.

Salute: vuoi solo emozioni strong, come il lancio col paracadute o un volo in deltaplano. Il massimo della libertà è librare nell’aria, perché appena metti i piedi per terra mordi!

Il consiglio del giorno: se non hai prenotato almeno sei mesi fa una stanza per la design week è meglio optare per il couch surfing, perché con i prezzi di stanze o case rischi di spendere tutto il budget per le vacanze fino all’estate del 2023.

Voto 6 –

Pesci

Ultimamente vi siete trasformati nel Furio, il padre amante del controllo del film ‘Bianco, Rosso e Verdone’, dello zodiaco. Infatti gli influssi di Mercurio vi vogliono precisi fino al millesimo tanto da leggere e imparare a memoria tutti i bugiardini dei medicinali che avete in casa. Proprio come il mitico Carlo Verdone proprio grazie alla sua fissazione per la medicina ha appena ricevuto la laurea honoris causa di Medicina a Napoli. Alla fine tutta la vostra dedizione a progetti e sentimenti, vi porterà sicuramente a un ottimo risultato.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avete ben chiaro quello che provate e lo proclamate con poesie d’amore e messaggini tutto cuoricini su whatsapp. L’unica cosa che prendete è essere corrisposti. I no, non sono contemplati.

Lavoro: guai a chi tocca i vostri progetti. Sono come le fidanzate: una proprietà privata.

Salute: avete scritto sul vostro bel quadernino tutti i vostri miglioramenti e i carichi con cui esercitarvi per ottenere il risultato certo. Tutto è perfettamente dimostrato.

Il consiglio del giorno:: prima di acquistare un power bank fa una bella ricerca perché ultimamente nel mercato si possono trovare dei modelli che surriscaldandosi rischiano di esplodere. Mai come in questo caso i commenti degli utenti sono davvero preziosi.

Voto 7 –