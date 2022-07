L’oroscopo di oggi martedì 5 luglio 2022: Toro e Cancro iniziano la loro vera estate L’oroscopo di oggi, martedì 5 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: oggi assistiamo al passaggio di Marte in Toro e di Mercurio in Cancro. I due segni, Toro e Cancro, sono molto femminili quindi smorzano le tensioni e l’aggressività.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, 5 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: contemporaneamente Marte entra in Toro e Mercurio entra in Cancro. Due pianeti veloci che si spostano di segno modificando le previsioni astrali di molti segni zodiacali.

Marte in Toro dona energie ai segni di terra per tutta l'estate, mentre Mercurio in Cancro rende ancora più intuitivi i segni d'acqua. Con la Luna in Vergine il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato i Gemelli.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Hai proprio diritto ad una pausa da tutto l’entusiasmo astrale dell’ultimo periodo. Infatti da oggi Mercurio cambia totalmente ritmo e ti troverai a dover decifrare le email con Google translate. Questo sì che è un vero ribaltone e se speri che il tuo cervello sia strutturato come quello dei polpi, che pare sia simile a quello umano, ti dovrai rassegnare al fatto che il tuo è più simile a quello di un pesce rosso.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: organizza una bella festa per salutare degnamente il tuo grande compagno di questo ultimo periodo di tacchinaggio, Marte, che da domani ti saluta. Quindi un’ultima uscita spumeggiante è d’obbligo.

Lavoro: pare che tu abbia finito i gettoni per le risposte giuste e ora prima di sbilanciarti tutto impettito dovrai fare una bella analisi approfondita per essere certo di quello che stai dicendo.

Salute: non hai più la forza inesauribile di Ercole, ma ti rimane quel senso di benessere come quando dopo un tramonto tutto pare abbia un senso nella tua vita.

Il consiglio del giorno: da quest’estate Airbnb ha deciso di vietare le feste in tutte le case di affitto. Poco male perché si possono sempre continuare a fare in spiaggia. Acquista subito un bel frigorifero da viaggio.

Voto 7 –

Toro

Potresti addirittura pensare di abbracciare la dieta vegana da quando hai scoperto che ogni bistecca sulla griglia spreca più acqua di una doccia. Mercurio è tornato a favore portando con se' un bel carico di buoni consigli tra cui quello che per avere più chance in amore ci vuole un certo livello di igiene personale, promossa già da parecchi secoli dal buon Casanova.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: hai capito come fare per ottenere le coccole che desideri, basta semplicemente chiedere e tu hai finalmente deciso di farlo.

Lavoro: già dal primo mattino ti accorgi subito che la situazione è cambiata radicalmente con i conti che tornano e se ti chiedi cosa sia successo, è che Mercurio è tornato a favorirti.

Salute: sei preso così bene che stai pensando di inserire nella tua routine una bella corsetto di prima mattina per sfogare un po’ la tua energia inesauribile.

Il consiglio del giorno: visto il tuo grande interesse per l’ambiente ma la scarsa voglia di pedalare con questo caldo, on line trovi tantissime soluzioni per trasformare la tua bicicletta muscolare in elettrica. Ti basterà fare un semplice cambio di ruota, agganciare due contatti e il gioco è fatto.

Voto 7 +

Gemelli

Al momento siete troppo impegnati a seguire l’amore e vi dedicate totalmente anima a e corpo. Infatti se vi trovaste anche voi come i ragazzi di Stranger Things a fuggire dagli attacchi di Vecna, non avreste alcun bisogno di chiedere a Spotify di suggerirvi la canzone per salvarvi. Voi sapete già che quella del primo incontro con il vostro grande amore è quella perfetta.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete dei veri romanticoni, quelli che fanno un’improvvisata all’ultimo munito con tanto di fioni e bollicine per brindare alle gioie dell’amore.

Lavoro: avete decisamente meno voglia di contrattare per qualsiasi cosa ma siete prodighi di pacche sulle spalle e caffè offerti anche se alla fine non concludete alcun deal.

Salute: avete solo voglia di dare coccole e abbracci e stringere le persone a cui volete bene in una morsa da boa constrictor.

Il consiglio del giorno: è partito il Jova Beach Party, avete preso i biglietti per le prossime date per trascorrere una serata emozionantissima con il vostro partner? Affrettatevi!

Voto 8 –

Cancro

Finalmente i pianeti si stanno muovendo in tuo favore e oggi accogli festeggiando l’arrivo di Mercurio proprio nel tuo segno. Ti senti come l’autostrada Fi-Li-Pi che finalmente torna a scorrere a pieno ritmo e i lavori verranno ripresi a fine settembre. Pare proprio che una lunga e serena estate si stia avviando.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti senti un vero sapientino e il partner lo consideri solo se sa rispondere prontamente alle tue citazioni in greco antico.

Lavoro: se da una parte ti senti bombardato dalle confidenze dei colleghi, potresti anche utilizzarle a tuo favore tanto da sentirti un bravo burattinaio che sa tirare i fili di tutto l’ufficio.

Salute: sei concentratissimo ad esercitare la tua voglia di cultura, appena hai cinque minuti a disposizione apri il Sole 24 Ore per essere subito aggiornato.

Il consiglio del giorno: acquista la Guida Blu 2022 del touring, per avere tutte le indicazioni di sentieri e servizi per raggiungere le più belle spiagge del litorale italiano e tuffarti in punti poco affollati con acque cristalline.

Voto 6 e mezzo

Leone

Per festeggiare l’ultimo giorno di Marte a favore vuoi proprio organizzare una festa d’addio di quelle indimenticabili. Dovresti chiamare come animatrici e DJ della serata il mitico duo Paola e Chiara, che di recente hanno animato un evento intrattenendo gli ospiti in balli e canti diventati virali. In questi momenti tu, vuoi solo il meglio. Come darti torto…

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi sempre sentirti una vera diva, ammirata e coccolata, il partner si dovrà rassegnare a farti da assistente.

Lavoro: hai raggiunto lo status di chi si può aggirare per gli uffici e dare ordini. Vorrai alzare la penna solo per le firme importanti, mentre il duro lavoro lo lasci ovviamente agli altri.

Salute: bellezza e buon umore ti accompagnano anche oggi, sono come le tue amiche del cuore con cui ti trovi tutte le mattine per il primo caffè al bar.

Il consiglio del giorno: è in arrivo lo Sky Cruise, l’albergo nel cielo con tanto di piscine e discoteche, lo so che vorresti essere tra i primi fortunati passeggeri ma il primo viaggio ahimè è solo per vip e influencer e pare che tu non sia in questa fortunata lista. Non te la prendere.

Voto 7

Vergine

La notizia del primo ragazzo italiano laureato nel Metaverso non ti stupisce per nulla. Infatti tu che da oggi hai Mercurio a favore, che ti rende davvero super tecnologica, non solo ne sei pienamente al corrente ma di certo hai partecipato alla cerimonia per non perderti questo immancabile evento.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: prima di concederti vuoi assolutamente avere il programma dettagliato di tutte le evoluzioni che verranno eseguite sotto le coperte e già che ci sei farai anche qualche correzione.

Lavoro: Mercurio torna ad appoggiarti e tu sei già pronta con la matita rossa e blu, quella degli insegnanti, per fare tutte le correzioni e le postille affinché tutto sia perfetto, almeno per te ovviamente.

Salute: di certo non ti senti un vero splendore ma puoi comunque sopperire a questa mancanza acconciando perfettamente i tuoi capelli con l’aiuto del phon Dyson che sai magistralmente maneggiare.

Il consiglio del giorno: Amazon ha deciso di eliminare la plastica utilizzata per le spedizioni. Puoi quindi continuare il tuo shopping sapendo che per una piccola percentuale rispetti anche l’ambiente. Una magra ma convincente consolazione.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

L’amore, grazie a Venere, è tornato ad essere la cosa più importante e sopratutto più preziosa tanto da volerla condividere solo con pochi intimi. Sei perfettamente concorde con Francesca Pascale e Paola Turci che avrebbero gradito una certa privacy per le loro nozze e invece sono state assaltate da media e curiosi. Quando un sentimento è così grande non si può contenere.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: zuccherosa al limite delle carie ai danti e resti appiccicata al tuo partner proprio come le gomme da masticare sotto la suola delle scarpe.

Lavoro ti troveremo a sospirare in attesa della fine dell’orario di lavoro per poter riabbracciare il tuo amore, nel mentre farti concentrare per più di due minuti sarà davvero impossibile.

Salute: perfetta per ogni situazione con un outfit pazzesco che si trasforma come l’abito di Blake Lively al Met Gala, e ti basta slacciare un nodo per essere subito in lingerie sexy.

Il consiglio del giorno: fai subito un corso di balli di coppia. Sono sempre utili sia che frequenti le sagre paesane, sia che tu debba inaugurare le danze al tuo matrimonio.

Voto 6 e mezzo

Scorpione

Alla notizia che il film Goonies diventerà presto una serie, tu sbuffi annoiato. Preferiresti di gran lunga vedere sul piccolo schermo l’Iliade e preferibilmente in lingua originale. Certe scene infatti sono così romantiche che neppure la traduzione di Vincenzo Monti le fa giustizia. Anche Mercurio a favore, a queste tue affermazioni sbadiglia.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti vorresti tuffare a capofitto e esplorarlo nelle sue vaste profondità peccato che tu non abbia ancora incontrato un apneista che voglia unirsi a questa avventura.

Lavoro: hai la ferma convinzione che nessuno sia in grado di collaborare in modo propositivo e ti senti tutto il peso sulle spalle come il titano Atlante che regge il mondo.

Salute: non perdi l’occasione per sottolineare a tutti che la bellezza non è tutto, ci vuole anche grande intelligenza e a te di certo non manca.

Il consiglio del giorno: per la tua voglia di segretezza, puoi mandare dei messaggi poco rintracciabili con l’app Note. Per maggiori dettagli leggi l’articolo su Wired.

Voto:7 –

Sagittario

Se leggendo la notizia che in Inghilterra stanno costruendo delle stazioni per taxi volanti, tu possa pensare di essere ancora perseguitato dall’opposizione di Mercurio, ti sbagli di grosso. Finalmente il pianeta del pensiero non ti dà più fastidio e in futuro ci saranno nuovi trasporti alternativi. Il periodo dei malintesi e delle allucinazioni è per fortuna finito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: tutti intorno pomiciano, tranne te. Non so se riuscirai a fartene una ragione.

Lavoro: finalmente torni a ragionare e visto che di amoreggiare non se ne parla, ne approfitti per buttarti a capofitto e con grande slancio al lavoro. Vorrai occuparti di tutto, che i tuoi colleghi si preparino a essere continuamente interpellati.

Salute: vista la scarsa voglia di stare in compagnia puoi mettere a posto tutti i cassetti che dopo il cambio di stagione stanno letteralmente esplodendo. Un lavoro che prima o poi avresti comunque dovuto fare.

Il consiglio del giorno: ti ricordo che il roaming zero per chi viaggia in Europa è valido fino al 2032 per cui puoi tranquillamente chiamare tutti i tuoi amici che vivono in questo continente senza temere bollette stratosferiche.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Mercurio si è messo in opposizione e tu punti tutto sul ritorno di Marte favorevole come Hollywood che attende trepidante il nuovo film di Julia Roberts e George Clooney ‘Ticket to Paradise’. Ti senti già come il bel George pronto a tacchinare anche nei bagni della metropolitana e che con sorriso sornione esclama: ‘What else?’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: inizi a sentire un friccicorio nell’aria e anche nelle mutande. Dagli retta senza pentirtene.

Lavoro: le tue strategie di business sono scomparse come i tuoi guadagni investiti nelle cripto valute. Ala fine è meglio non pensarci.

Salute: hai così voglia di movimento che sei pronto a tornare in palestra con tanto di tabella fatta dal tuo Personal trainer e fitbit per controllare subito tutte le calorie che stai consumando.

Il consiglio del giorno: a Milano c’è il cocktail bar più piccolo del mondo. Quattro metri quadrati ma con duecento etichette di wiskey. La prenotazione è d’obbligo, mi raccomando!

Voto 6 +

Acquario

Inizia un periodo in cui sarai poco attento e fuori luogo come i cinghiali che grufolano nel giardino dell’ospedale Villa St. Pietro a Roma. Mercurio ti saluta e si porta via entusiasmo e razionalità. Ti trovi solo con una forza esauribile, ancora per poco, che non sai assolutamente come spendere.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: vuoi sentirti coccolato e ti aspetti dal tuo partner di essere servito e riverito come farebbe la tua amorevolissima mamma.

Lavoro: vorresti trovarti su un bel lettino sulla spiaggia a dormicchiare, con questo mood credo proprio che oggi quaglierai davvero poco o nulla.

Salute: è giunto il momento del riposo del guerriero, in fondo sei stato in movimento perpetuo nell’ultimo periodo. Te lo meriti tutto.

Il consiglio del giorno: sono in via di produzione i primi aerei con cuccette anche per la classe economica. Pur essendo un vero viaggiatore con lo zaino in spalla, vedrai che non rimpiangerai un po’ di comfort nei viaggi oltre oceanici. Fidati!

Voto 7 e mezzo

Pesci

Fino a pochi giorni fa se vi avessero detto che il Drago avrebbe vinto il Palio di Siena avreste sicuramente immaginato un vero mostro che, divorando tutti i cavalli della gara, si è aggiudicato il primo posto. Per fortuna Mercurio si è tolto dalla quadratura e voi avete subito chiamato i vostri amici della contrada vincitrice per congratularvi e farvi invitare alla festa.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: ormai avete adottato così tante volte la scusa del mal di testa che il vostro partner sta chiamando il dottere per farvi prescrivere un check um completo da testa a piedi.

Lavoro: nella vostra testa avete tutto perfettamente studiato e programmato. Peccato che non abbiate voglia di condividerlo con nessuno.

Salute: il massimo per voi è poter dormire ben 22 ore come fanno i koala.

Il consiglio del giorno: tornano le puntate di ‘Mai dire Gol’ con gli storici personaggi del programma. Segnate subito sul calendario per non perdervi quella con Felice Caccamo.

Voto 6 –