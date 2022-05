L’oroscopo di oggi martedì 31 maggio, previsioni segno per segno: Pesci e Sagittario stiano attenti alle parole L’oroscopo di oggi, martedì 31 maggio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: è ancora bene fare attenzione a ciò che diciamo e al modo in cui lo diciamo. Avremo tanta voglia di comunicare ma poca attenzione e accortezza nel farlo. Questo vale soprattutto per Sagittario, Pesci e Vergine.

L'oroscopo di oggi, martedì 31 maggio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Mentre Sole e Luna si trovano ancora nel segno dei Gemelli, Giove e Marte sono sempre più vicini. La congiunzione di questi due pianeti estroversi e dinamici nel segno decisamente forte e attivo dell'Ariete, donerà sicuramente tante energie a questa giornata ma, in qualche caso, anche incontenibili tensioni.

La Luna in Gemelli di oggi in fase già crescente potrebbe rendere difficile la comunicazione. Il segno sfortunato di oggi è lo Scorpione che, spavaldamente, potrebbe esprimersi in modi non comprensibili ai più. Il segno fortunato invece è il Sagittario che ha voglia di giocare anche con le parole.

Ariete

Il periodo è davvero propizio perché sei in piena esaltazione di Marte, che ti dona il coraggio per affrontare qualsiasi chance che Giove ti sta offrendo. Proprio come Rkomi che si è subito buttato nell’avventura da giudice di XFactor, senza pensarci due volte. Certe occasioni non devono essere ponderate. Si prendono al volo e basta, e tu lo fai benissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: hai raggiunto il Gotah dei sex symbol mondiali. Tra Justin Bieber, René-Jean Page e il Duca di Bridgerton, appari magicamente anche tu.

Lavoro: saltelli da una riunione all’altra con piglio deciso senza saltare pranzo business e seduta il palestra. Hai energie per tutto.

Salute: prontissimo a festeggiare qualsiasi evento, anche il più banale come un semplice ok in una mail. Ogni scusa è buona per un brindisi.

Il consiglio del giorno: per sentirti sempre protagonista, potresti andare a visitare la reggia di Caserta, dove sono state riprese alcune scene della mitica saga di Star Wars, e immaginare di essere uno degli eroi con tanto di spada Laser e richiamo della ‘Forza’.

Voto . 8

Toro

Solitamente un qualsiasi ritardo, anche di pochi minuti, ti mette di cattivo umore, ma questa Venere proprio nel tuo segno ti ha decisamente addolcito. Infatti, durante i ben quaranta minuti di ritardo della partita Liverpool Real a causa di qualche tafferuglio, tu ne hai approfittato per chiacchierare allegramente con gli amici. In modo da creare il giusto clima per festeggiare (in anticipo) il mitico mister Mancini. Bravo perché finalmente te la godi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: è una bellissima armonia di un concerto da camera, dolce, delicata e con un riferisco delizioso. Per te un equilibrio perfetto.

Lavoro: metti grande passione in qualsiasi cosa, era da un po’ che non ti vedevo così affabile e paziente come un vero maestro Zen.

Salute: grande bontà e desiderio di cose semplici, stai già preparando la tua famosa tagliatella al ragù per tutti, vero?

Il consiglio del giorno: sul sito del comune di Amatrice si trova la ricetta ufficiale per cucinare la pasta più famosa al mondo. Vai subito a vedere i trucchi per ottenere la deliziosa cremina fondamentale per la riuscita del piatto.

Voto . 7 +

Gemelli

Siete come quei datori di lavoro illuminati che aboliscono la richiesta di ferie e permessi dei loro collaboratori. Siete talmente fiduciosi, con la congiunzione di Marte e Giove, che siete pienamente convinti che lasciando libertà di azione le performance miglioreranno vertiginosamente. Responsabilizzare ed avere fiducia sono i tuoi nuovi obiettivi. Questa volta avete centrato l’obiettivo perché più un team è felice e più aumentano le prestazioni e per tua gioia anche i guadagni.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: avete un blocchetto pieno di baci e coccole da distribuire a tutti come i premi della riffa del paese. Il primo premio, ovviamente è galattico.

Lavoro: vi dedicate alle chiacchiere produttive perché sono importanti come la revisione del budget. Il lavoro di squadra per voi è tutto.

Salute: grande dinamismo che non accenna a rallentare anche la centrifuga rinfrescante si beve in piedi e poi via di corsa.

Il consiglio del giorno: per tenere ben pulito il tuo tablet e smartphone c’è la pasta collosa nei colori fluo da usare tutti i giorni per avere i vostri device puliti e prontissimi all’uso.

Voto 8

Cancro

Sei così amorevole, grazie a Venere, che pur di accontentare il tuo partner sei quasi sempre disposto a fare quello che non ti entusiasma. Infatti, pur non essendo particolarmente amante dei fantasy horror come ‘Stranger things’, ti sorbirai tutte e sette le puntate appena uscite in una maratona notturna. Poi però che non ti si chieda alcuna performance particolare, perché vorrai unicamente dormire.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: finalmente puoi fare il pieno di coccole e riempire il tuo serbatoio in riserva. Anche se raggiungerai il pieno tu ne vorrai ancora un po’.

Lavoro: vuoi fare solo quello che ti compete. Ogni extra dovrà essere pagato profumatamente altrimenti non ne vale la pena.

Salute: alzarsi la mattina presto non fa proprio per te, ma anche se posticipassi la sveglia di alcune ore non avrai comunque le forze necessarie per iniziare la giornata con grande sprint. Sei in modalità riserva energetica.

Il consiglio del giorno: tu che ami profondamente dormire e il totale relax dovresti provare gli hotel galleggianti per farti addormentare cullato dalle onde. Una vera goduria.

Voto . 7 –

Leone

Sei tutto energia e dinamismo ma con pochi obiettivi, proprio a causa di Mercurio. Infatti in uno dei tuoi slanci potresti inavvertitamente combinare qualche pasticcio e scioccare tutti quanti, come il turista mascherato che lancia una fetta di torta imbrattando il quadro della Gioconda al Louvre. Se proprio vuoi essere al centro dell’attenzione basta semplicemente che tu sia te stesso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: per te solo grandi fiammate per poi scappare verso nuovi lidi. Svegliari la mattina in un letto che non sia il tuo non è assolutamente contemplato.

Lavoro: Giove ti aiuta nel riuscire a tirar fuori il coniglio dal cappello, il resto però dovrai farlo da solo, cerca di non rovinare l’effetto a sorpresa.

Salute: questo momento è da immortalare come le foto nella tua libreria del telefono. Non farti trovare impreparato e tieni sempre la fotocamera accesa a portata di mano.

Il consiglio del giorno: per l’estate il duo cappello e occhiali da sole è un vero must. Da copiare subito sopratutto per quell’effetto incognito per non farti riconoscere quando nei hai combinata una delle tue.

Voto 6 –

Vergine

Dovresti allentare un pochino la presa, perché ora che hai Venere dalla tua ti si chiede di diventare dolce e amorevole, e soprattutto ottimista. Infatti sei terrorizzata che ti possa succedere come alla cara Ginevra Lambruschi, di essere lasciata prima delle nozze. Prova a prendere tutto con un filo di leggerezza in più, perché se metti sempre il carro davanti ai buoi, il rischio è di rimanere bloccati e sarebbe un vero peccato.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: lanciati con i favori di Venere nelle braccia dell’amore, e concediti anche per soli cinque minuti un meritato godimento.

Lavoro: da brava super organizzata dovresti delegare un po’, fidati anche dei tuoi collaboratori e lasciali liberi senza il tuo continuo fiato sul collo. Vedrai che lavoreranno meglio. Salute: hai tutto perfettamente in regola, ora devi solo divertirti. Capito?

Il consiglio del giorno: se pensi di non aver chance per il concorso per il posto fisso, ti sbagli di grosso, perché si stanno liberando tantissimi posti. Quindi rilassati e vai sicura allo scritto perché di certo sei anche molto preparata.

Voto 7 –

Bilancia

Vorrei ricordarti che la perfezione non esiste e che dovresti provare con il compromesso. Lo so che quando Marte è in opposizione tutto sembra pesante come un obbligo, ma sarebbe meglio non intestardirsi. Infatti potresti ricadere su alcuni comportamenti un po’ estremi, come Gianluca Vacchi che obbliga (pare) i suoi domestici ad apparire nei suoi famosi balletti. Ricorda che l’importante è divertirsi, anche quando si è scoordinati e non si ha il senso del ritmo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non potrai lanciarti senza paracadute ma con le giuste precauzioni puoi godere il giusto, senza esagerare.

Lavoro: lo so che per te l’estetica è tutto, ma la perfezione si raggiunge piano piano con lavoro costante. Basterà non farsi prendere la mano da dubbi e sicurezze ma procedendo un passettino alla volta.

Salute: con Marte in opposizione è meglio non esagerare, quindi meglio partire con un ottimo stretching per evitare qualsiasi strappo muscolare.

Il consiglio del giorno: se credi che la dieta del gelato sia il nuovo metodo per una prova costume da urlo, puoi sempre provarla ma ricorda che al secondo giorno potresti già avere una forte nausea al gusto nocciola che ti piace tanto.

Voto 6 –

Scorpione

Marte ti ha salutato e per di più ora di trovi anche Venere in opposizione secca così quando si accennano argomenti che hanno a che fare con passione e sentimenti ti senti proprio fuori luogo. Praticamente sei finito direttamente sulle Dolomiti sotto ad una gelida nevicata improvvisa e tu sei in braghette corte e canottiera. Meglio correre subito in un rifugio di un buon amico a chiedere riparo accanto al fuoco.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: Venere in opposizione ti ha messo un vero stop e tu ti senti fermo come alla barra in attesa che il treno regionale passi. L’attesa per te è davvero sfinente.

Lavoro: dovrai tenere a bada la tua lingua biforcuta e il tuo pessimismo cosmico. Prova vedere il bicchiere mezzo pieno con un po’ di sana pazienza.

Salute: dovresti optare per quei massaggi rilassanti ayurvedici che oltre al corpo riallineano anche tutto il flusso energetico, dalla testa ai piedi.

Il consiglio del giorno: per sollevare il tuo umore malmostoso, dovresti andare al RistorArte di trani dove durante la cena entrano in scena attori comici per risate assicurate.

Voto 5

Sagittario

Ti senti riscattato dall’ultimo periodo in cui avevi Giove in opposizione e ora che si è girato a tuo favore, tutto è una festa o un motivo per festeggiare. Anche la vittoria del Monza che entra in serie A non ti è assolutamente sfuggita infatti con grande probabiltà sei stato proprio tu a iniziare il corteo di macchine suonando il clacson per tutte le città dell’interland, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei in piena fase conquistadores e oltre a rafforzare tutte le tue relazioni, sarai anche otto attratto nello scoprire nuove terre e continenti. Hernan Cortés ti fa un baffo.

Lavoro: tutte le occasioni sono buone e non te ne lasci sfuggire neppure una. In ufficio ormi di chiamano Bulldozer.

Salute: il movimento per te è fondamentale sia sportivo che come principio di vita le scarpette da corsa sono per te indispensabili da mattina fino a notte fonda.

Il consiglio del giorno: potresti andare al premio per la letteratura sportiva Gianni Mira per stringere la mano ai giornalisti che seguono con tanta passione ogni genere di sport. Con il tuo amore per il movimento di sicuro non ti mancheranno argomenti e chiacchiere da condividere.

Voto 8 +

Capricorno

Sembra proprio che non te ne vada bene una a causa della quadratura di Marte e Giove. Purtroppo non sei il solo, infatti pare che parecchi quarantenni recentemente stiano tornando a vivere nelle loro camerette a causa di qualche intoppo. Lo so che è una magra consolazione ma puoi fare sempre affidamento su Venere che ti ricorderà quanto è bello stare a casa con la mamma e farsi coccolare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei travolto da una nuvola rosa di dolcezza e ti sei magicamente trasformato in un dolce orsetto del cuore che vive sulle nuvole con tanto di arcobaleni.

Lavoro: sei papà buono dell’ufficio, affabile e pronto ad aiutare gli altri senza nessun torna conto. Forse ci saranno scarsi risultati ma tutto questo affetto per te è un ottimo risultato.

Salute: se da una parte sei più affettuoso di un cucciolo di Koala, ma dall’altra appena non ti danno la tua giusta protezione di foglie di eucalipto e di sonno, mordi.

Il consiglio del giorno: per le finanze in difficoltà Franco Berlino ha appena creato un menu bio da 5 euro al giorno. Da leggere subito prima di andare a fare la spesa.

Voto 5 e mezzo

Acquario

Con questi modi scorbutici a causa di Mercurio e Venere che sono come dei fastidiosi sassolini nella scarpa, risulti davvero poco simpatico e amabile. Infatti se facessi bene i conti, con grande probabilità, ti troveresti con più followers sui social che amici nella vita reale, come accade agli adolescenti di oggi. Lo so che meglio pochi ma buoni, ma cerca di essere meno selettivo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: pretendi assoluta chiarezza, perché appena intuisci tentennamenti o giochetti, giri subito i tacchi.

Lavoro: dovresti metterti un annuncio che inizia subito con la frase: ‘No perditempo!’. Infatti perché per te tutto deve essere in pieno dinamismo e non hai intenzione di aspettare chi si adagia sugli allori. I pigri e gli svogliati sono avvertiti.

Salute: il massimo per te è sentirti libero di muoverti come, dove e quando vuoi. Tutto segue in perfetto flow energetico!

Il consiglio del giorno: per fare pulizia tra i tuoi vecchi device elettronici dovresti portarli nell’oasi ecologica più vicina o in un negozio specializzato. In alternativa controlla prima su ebay perché magari puoi anche venderli e farci qualche soldino. Mica male.

Voto 6

Pesci

Tutta questa concretezza che vi stanno dando Venere e Mercurio ha tolto una buona parte della fantasia che vi caratterista. Vi sentite come quelle popolazioni delle isole del pacifico che vedono unicamente in bianco e nero perdendosi tutta la poesia dei colori vivi e splendi di quelle zone del pianeta. Tranquilli perché per voi basterà che uno dei pianeti continui il suo cammino sull’eclittica per tornare a fantasticare ad occhi aperti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: volete tutto di grandissima qualità e anche i baci bastionavi dovranno essere unicamente DOC altrimenti ne fate volentieri a meno.

Lavoro: con tutta questa necessità di concretezza, anche un semplice castello di sabbia deve avere solide fondamenta di cemento.

Salute: non vi basta alzarvi la mattina e sentirvi bene, voi volete assolutamente l’ok del dottore con tutti i risultati per esserne ceri al cento per cento.

Il consiglio del giorno:: avete bisogno di una ricetta anche per una semplice insalata di riso, eppure è così facile perché è proprio una di quelle ricette svuota frigorifero, ci si può tranquillamente mettere dentro di tutto.

Voto 7