L’oroscopo di oggi martedì 26 luglio 2022: mettete la museruola a Leone e Ariete L’oroscopo di oggi, martedì 26 luglio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Oggi è forte il desiderio di dire quello che pensiamo, senza mezze misure e senza filtri. Attenzione soprattutto ai segni di fuoco!

L'oroscopo di oggi, martedì 26 luglio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Oggi vediamo Mercurio in Leone con un modo di parlare già piuttosto sicuro di sé, quadrato a Marte e Urano. Questo significa che, soprattutto i segni di fuoco, saranno poco diplomatici e, soprattutto il Leone, sarà pronto a dire la sua, con poco tatto, anche nei momenti meno opportuni.

La Luna in Cancro vicina vicina a Venere sarà molto dolce così il segno fortunato sono i Pesci e il segno sfortunato il Capricorno.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Se pensi di poter contrastate la quadratura di Venere con qualche filtro durante le dirette su Instagram, dovresti fare molta attenzione. Potresti anche tu incappare nell’errore della Santanché che, per presentarsi al meglio e levigare le rughette del contorno occhi, ha fatto ringiovanire anche l’immagine di Draghi sullo sfondo. Certi ‘trucchetti’ li devi proprio studiare al dettaglio.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: lo hai depennato pure dal dizionario, per il momento.

Lavoro: ti impegni solo se ti danno una posizione di spicco.

Salute: per spostare il divano dovrai comunque chiedere aiuto…

Il consiglio del giorno: segui su Instagram Licia Troisi che spiega le origini delle parole, così potrai sempre esprimerti in maniera corretta ed erudita.

Voto 6 +

Toro

Grazie a Marte nel tuo segno puoi davvero fare di tutto: ti basta volerlo e hai l’energia perfetta per far diventare ogni ambizione una realtà. Pensa a Samantha Cristoforetti che, proprio nei giorni passati, ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi: fare una passeggiata nello spazio. Anche tu poniti un obiettivo e lavora costantemente per raggiungerlo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: vorace, non ne hai mai abbastanza.

Lavoro: col caldo ti si sono bloccate le sinapsi.

Salute: puoi fondare la Toro spa azienda di traslochi.

Il consiglio del giorno: il Papa di recente si è espresso a favore di una alimentazione con meno carne sia per la salute che hai fini ambientali. Infatti da sempre i religiosi sostengono: ‘Mens sana in corporea sano’. Almeno una prova è d’obbligo.

Voto 7 +

Gemelli

Ultimamente amate molto la vostra privacy, in particolare quella amorosa ed evitate assolutamente gli sguardi curiosi. Proprio come la tartaruga che ha dovuto abbandonare il tentativo di nidificare in una spiaggia di Ischia per via di un pubblico invadente. Mercurio come Waze, vi dà ottimi consigli su come tenere tutti alla larga evitando le rotte più affolate.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: se son rose, fioriranno!

Lavoro: hai il portafogli bello gonfio.

Salute: vai diretto alle Olimpiadi di Sudoku.

Il consiglio del giorno: informati sull’uscita della nuova auto elettrica di Xiaomi pare abbia opzioni integrate per utilizzare il telefono, dello stesso brand ovviamente, mentre guidi. Così potrai essere sempre connesso in sicurezza mentre dribbli il traffico della città.

Voto 7

Cancro

La proposta di matrimonio all’arena di Verona tra l’etoile della scala Nicoletta Manni e il primo ballerino Timofej Andrijashenko è stata sicuramente una della più romantiche della stagione. Di sicuro tu e Venere, che ormai vivete in simbiosi, state guardando il video in loop da giorni con tanto di fazzoletti per la lacrimuccia, commentando che non avete mai provato delle emozioni tanto grandi e travolgenti. Vero?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: più dolci dello zucchero filato. Tuto Rosa ovviamente.

Lavoro: tutto sotto maniacale controllo!

Salute: rappresenti lo zodiaco per Mr Universo!

Il consiglio del giorno: per riequilibrare tutta questa dolcezza, segui sui social ‘Le etero basiche’ un duo dissacrante e molto ironico che ti permetterà di portare un po’ i piedi per terra.

Voto 8 e mezzo

Leone

Si sa che tu, oltre a voler essere al centro dell’attenzione, sei sempre molto generoso. Infatti hai particolarmente apprezzato il gesto di fair play tra Vinegaard che aiuta Pogacar a rialzarsi per giocarsi il tour de France alla pari. Mercurio proprio nel tuo segno ti consiglia quale sia per te la posizione sempre più vantaggiosa per affrontare qualsiasi sfida. Il trionfo quando si gioca onestamente ha proprio un altro sapore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: come le patate al forno: non è mai abbastanza!

Lavoro: ti senti conduttore del tg delle 20 vuoi tutti in silenzio e attenti.

Salute: vedrai che le maniglie dell’amore saranno un vero successone!

Il consiglio del giorno: come i Ferragnez, prenota per una notte la stanza all’omelia Eden che ha ospitato Ingrid Bergman per un’esperienza da vera diva.

Voto 7 –

Vergine

Ti sei molto commossa alla notizia della coppia di novantenni che ha finalmente avverato il sogno di fare un giro in barca nel golfo di Orosei. Con Venere, e oggi anche la Luna, a renderti dolcissima come un bigné alla crema, il tuo cuoricino sta letteralmente esplodendo di gioia e di amore al pensiero che per qualsiasi esperienza non è mai troppo tardi. Soprattutto se si tratta di progetti di coppia.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: una vera farfallina amorosa.

Lavoro: come i compiti delle vacanze, un vero peso ma prima o poi li dovrai fare.

Salute: più travolgente della schiacciata di Paola Egonu.

Il consiglio del giorno: cantare le canzoni di Cristina d’Avena a squarcia gola insieme a un gruppetto di bambini e di eterni ragazzini per far diventare anche una semplice merenda una vera festa.

Voto 8 +

Bilancia

La polemica in questo periodo è proprio la tua bandiera con Venere in quadratura ma con Mercurio a favore. Potresti infatti unirti al gruppo di attivisti che si è incollato al vetro della Primavera di Botticelli agli Uffizi. Anche se le tematiche che sostieni sono giuste e molto importanti, i tuoi modi, ahimé, possono essere qualche volta discutibili.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non gli dai nemmeno un diciotto politico.

Lavoro severa ma in fondo giusta. Stai comunque antipatica a tutti.

Salute: ricorda che ogni specchio rotto, per non vederti, sono sette anni di sfighe.

Il consiglio del giorno: quest’estate durante i bagni al mare fai molta attenzione perché la Caravella Portoghese, una medusa molto velenosa, si è avvicinata alle coste italiane. Meglio evitare qualsiasi contatto con i tuoi tentacoli.

Voto 5

Scorpione

Pensi sempre al benessere di tutti i tuoi cari grazie a Venere ma occhio a qualche sorpresa. Infatti potresti anche tu voler istallare delle telecamere per controllare il gattino che hai lasciato a casa durante le vacanze e scoprire che il vicino a cui hai lasciato le chiavi usa la tua camera da letto come alcova d’amore. Con la quadratura di Mercurio, che ti rende proprio poco sveglio, puoi solo fidarti solo dei parenti strettissimi.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei il fedele fidanzato perfetto. Da non credere..

Lavoro: anche oggi, lo inizi domani…Salute: patinato come una rivista di moda.

Il consiglio del giorno: è possibile affittare su Airbnb la casa del Padrino a New York, un’occasione imperdibile per rivivere in prima persona le scene di un Colossal pazzesco. Controlla subito in quali date è ancora disponibile.

Voto: 6 –

Sagittario

Ora che Mercurio è tornato a dare grande entusiasmo e velocità al tuo cervellone, potresti anche rimetterti a studiare. Prendi esempio da Giuseppe Paternò l’uomo di 99 anni che ha appena conseguito la laurea magistrale in filosofia. Ora che hai il pianeta del pensiero dalla tua non puoi assolutamente cincischiare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: con la tua simpatia travolgente fai grandi conquiste.

Lavoro: fai il bravo maestro anche con il direttore finanziario.

Salute: preso bene al sol pensiero che sia estate.

Il consiglio del giorno: per una degustazione si pizza molto curiosa, potresti andare da Robert e ordinare quell’all’oro a novantanove euro. Di sicuro è per tutti i palati ma non per tutti i portafogli.

Voto 7

Capricorno

Il grande entusiasmo di Marte, ora che Mercurio non è più in opposizione, torna a farsi più vivo che mai. Sei proprio come Vettel che continua a credere e voler gareggiare in F1 dichiarando apertamente che l’accordo con Aston Martin va avanti e non ci pensa proprio di ritirarsi dalle scene. Cavalca quest’onda di positività e credici.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: è come il frigorifero del papà da solo in città, così vuoto che c’è l’eco.

Lavoro: sei un re ma senza il castello.

Salute: tutta quest’energia non sai più dove metterla.

Il consiglio del giorno:anche se ti senti sempre in forma, guai a saltare la prima colazione perché garantisce buon umore durante tutta la giornata. Capito?

Voto 5 +

Acquario

Con Mercurio in opposizione sei davvero molto diffidente. Infatti concordi perfettamente con Federica Pellegrini che chiede ai suoi follower di controllare e addirittura inviare dei video del futuro marito all’addio al celebato. Un filino esagerato ma per te è sempre consigliabile avere tutto messo sul piatto.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ogni due minuti chiedi al partner se gli piaci ancora. Che noia!

Lavoro: la scusa per non lavorare oggi è il computer in tilt.

Salute: il tuo drink preferito è a base di Polase.

Il consiglio del giorno: se la cucina con i raggi solari ti incuriosisce molto ti avviso subito che non è per tutti. Prima di approcciarti non fidarti dei tutorial sui social perché la bistecca messa a cuocere su una roccia la mattina potrebbe essere pronta per la cena.

Voto 5 e mezzo

Pesci

Potete tranquillamente mettervi ad ammirare il cielo e perdervi tra le meraviglie celesti come le Pleiadi che danzano vicino alla falce della Luna. Il cielo in questo periodo è assolutamente meraviglio per voi grazie a Marte e a Venere. Nulla, per il momento, può andare storto.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: trionfante come una marcia nuziale.

Lavoro: correggete la punteggiatura anche al capo.

Salute: più sexy di Pamelona Anderson in Bay Watch.

Il consiglio del giorno: on line trovate i nuovi singoli di Billie Eilish per accompagnare i momenti di svago mentre rimirate le stelle.

Voto 8 e mezzo