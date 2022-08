L’oroscopo di oggi martedì 2 agosto 2022: Leone e Ariete pieni di passione L’oroscopo di oggi, martedì 2 agosto 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. La Luna in Bilancia sembra cercare di mantenere la calma nell’eccesso di emozioni e di bisogno di esprimerle. Anche il Sole trigono a Giove amplifica il desiderio di espressione personale.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’oroscopo di oggi, martedì 2 agosto 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Oggi godiamoci il bel trigono tra il Sole e Giove nei segni zodiacali di fuoco, il Leone e l’Ariete, che porta energia e tanta voglia di fare. Certo, come vi ho raccontato in questi giorni, persiste la grande congiunzione tra Marte, Urano e il Nodo nord che parla di svelamenti importanti a livello sociale.

Con la Luna nel segno della Bilancia oggi possiamo dire che il segno fortunato sarà il segno dei Gemelli mentre il segno sfortunato sarà il Capricorno.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Con questo bel Mercurio a favorirti sei proprio il massimo conoscitore di gossip dello zodiaco. Non te ne perdi neppure uno dal matrimonio di Brignano con la compagna Flora, alle presunte dichiarazioni di rivalsa di Totti. Sei quasi più preparato di Alfonso Signorini, fossi in te manderei un curriculum.

Leggi anche L'oroscopo del 28 luglio 2022

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: lo consideri meno della campagna elettorale.

Lavoro: ultime riunioni importanti, poi sei ferie. Forza!

Salute: non ti piacciono le sfide, tu vuoi solo amichevoli.

Il consiglio del giorno: dovresti diventare il migliore amico dell’edicolante per farti spifferare i gossip prima di tutti e poter fare un figurone la mattina quando prendi cornetto e cappuccino al bar.

Voto 6 e mezzo

Toro

Vuoi solo dedicarti alle tue passioni, questo è l’insegnamento di Venere in queste settimane e con la congiunzione di Marte e Urano lo dichiari senza vergogna. Sei come Ignazio La Russa che presiede l’incontro del Senato sfogliando più attentamente le pagine della gazzetta anziché considerare le affermazioni dei suoi colleghi. Dovresti fare un po’ più il politico.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti piace più di impastare la pasta del pane.

Lavoro: sei già con la testa in vacanza.

Salute: sei il campioncino della spiaggia in tutte le discipline anche quella dell’aperitivo più goloso.

Il consiglio del giorno: allenati in questi giorni prima della partenza per essere al top al torneo di beach tennis della spiaggia.

Voto 7+

Gemelli

Sono certa che la notizia della biblioteca nella fermata della metropolitana di Porta Venezia vi ha subito ringalluzzito l’ingegno. Voi che adorate tutto quello che riguarda la cultura e l’acculturarsi in qualsiasi momento della giornata, ne approfitterete sicuramente. Mercurio è già pronto a consigliarvi una bella lista di titoli, dal classico alle ultimissime uscite .

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: solo cose poco impegnative.

Lavoro: sta andando così bene che offrite da bere a tutti.

Salute: il massimo è calcetto con gli amici, birra e pizza. Top!

Il consiglio del giorno: per i sapientini come voi ci sono i divertentissimi giochi da tavola ispirati alle location in vacanza. Potete scegliere se preferite ambientazione mare o montagna.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Per te è il momento di celebrare la vita, la famiglia e l’amore grazie a Venere. Proprio come Blanco che durante la tournée ‘Blanchissimo’ ringrazia suo padre chiamandolo sul palco per ricevere una bagno di applausi. Anche tu sei sempre pronto a dire grazie e a far sentire tutti importanti.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: lo vivi come una principessa Disney.

Lavoro: sai esattamente di cosa ci sia bisogno e lo fai molto volentieri.

Salute: bello, bello in modo assurdo. (Cit. Zoolander). Il consiglio del giorno: ormai andare in vacanza con tutta la famiglia compresi i componenti pelosi a quattro zampe non è più un problema, infatti le location PET friendly sono un vero must. Siccome sarai un esperto aspetto le tue review a riguardo.

Voto 8 –

Leone

Lo so che questa è la stagione del tuo compleanno e vorresti avere tanta energia per festeggiarlo alla grande. Cerca di anticipare alcune problematiche che Saturno continua a sottoporti sfruttando al massimo Mercurio a favore. Il rischio è che tu ti possa ritrovare come la cantante Shakira che deve fronteggiare anche i problemi con i suoi conti personali. Con i soldi e le ricchezze non si scherza.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vorresti che il tuo bacio fosse come il rock, ma dovrai aspettare ancora un pochino.

Lavoro: vuoi tutti zitti e attenti!

Salute: ricordati che nella ciccia si pasticcia.

Il consiglio del giorno: per sentirti una vera diva scegli quest’estate il profumo preferito da Jackie Kennedy, Joy di Jean Patou a base di rose e di Ylang Ylang. Ti sentirai subito su un yacht alla baia dei faraglioni di Capri.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Sei passata dallo studio di divulgatore scientifico ad appassionarti all’intervista dì Riccardo Cocciante che fa tutti riflettere sull’importanza dell’interiorità e delle emozioni. Ora che hai Venere dalla tua il minimo comune denominatore di tutto è: il piccolo grande amore.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: abbandonarti totalmente all’amore ti piace tantissimo.

Lavoro: procrastinatrice seriale.

Salute: sei super sexy anche appena sveglia e tutta spettinata.

Il consiglio del giorno: ispirati quest’estate ai look di Beyoncé spoilerato del suo nuovo album ‘Reminiescence’.

Voto 8 +

Bilancia

Quando si parla di questioni di principio tu sei subito in prima fila perché sempre stimolata da Saturno e ora con Mercurio hai la grande necessità di esprimere chiaramente quello che pensi. Infatti vorrai raccontare a tutti che in Nuova Zelanda le sigarette sono vietate per legge con severe sanzioni a tutti i minorenni. Prova, ogni tanto, a fare qualche chiacchiera leggera.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: inizi a realizzare che ti manca qualcosa e non è il sale grosso per la pasta.

Lavoro: non esci mai senza la matita rossa e blu, quella della maestra per correggere i temi.

Salute: le sliders sono la tua nuova ossessione. Ma non donano a nessuno.

Il consiglio del giorno: distraiti guardando la guida Lonely Planet sulle isole greche e sogna il mare è blu e le spiagge bianchissime che raggiungerai a breve. Vedrai che dopo sarai un pochino più buona e serena.

Voto 5 +

Scorpione

I tradimenti estivi quasi ti scioccano con questa Venere che ti vuole fedele e innamorato. Infatti lo spettegolezzo di un presunto tradimento del principe William ti sembra assolutamente improbabile. Non ne vuoi proprio sentir parlare.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei tutto cuoricini rosa, il fuoco si è proprio spento.

Lavoro: non è proprio il momento per le le strategie da Risiko.

Salute: bello solo se resti tutto impagliato.

Il consiglio del giorno: nella tua valigia estiva non ti dimenticare assolutamente qualche capo di abbigliamento di colore bianco per essere pronto anche ad un invito last minute per un esclusivissimo White Party.

Voto 5 e mezzo

Sagittario

Sai cogliere ogni occasione per divertirti, anche le estenuanti code in autostrada per te sono un buon momento per improvvisare divertenti giochi o addirittura una partitella di calcio, mentre aspetti che la situazione si sblocchi. Da quando hai Mercurio a favore sei più divertente del capo animazione dei villaggi vacanze.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: per te solo incontri fortuiti al chiaro di luna.

Lavoro: troppi progetti da poter chiudere in pochi giorni prima delle ferie. Lavorerai anche in vacanza.

Salute: accontentati di come sei perché stai benissimo.

Il consiglio del giorno: il trend dell’estate sono le magliette T-shirt con stampe essenziali, per essere sempre pronto in qualsiasi situazione, dall’aperitivo sulla spiaggia, alla serata nel locale di grido.

Voto 7

Capricorno

Ti senti travolto da questo eccesso di energia a causa della congiunzione di Marte e Urano a favore. L’effetto che stai provando è come quello della boy band Mirror avvolta da un maxischermo durante il concerto di Hong Kong. Chiudi gli occhi e fai un bel respiro. No panic.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei un vero infrangi cuori.

Lavoro: prova ad essere un po’ meno esigente.

Salute: grade campione anche di ping pong.

Il consiglio del giorno: per sfogare un po’ tutta questa energia prova il Down Hill, la discesa in bicicletta per le pendici di una montagna. I migliori sentieri li trovi tra Livigno e Courmayeur.

Voto 5 +

Acquario

Anche tu, che al momento non sei proprio il segno più perspicace dello zodiaco a causa di Mercurio in opposizione, hai totalmente compreso l’indignazione dei cugini francesi nei confronti delle auto blu col motore acceso e aria condizionata a palla davanti all’Eliseo. Devi ringraziare Saturno nel tuo segno che ti aiuta a comprendere le buone regole per vivere nella collettività. Fatti paladino della sostenibilità!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: al momento non è tra le tue attività preferite.

Lavoro: ti senti già in vacanza.

Salute: per te solo spa con impacchi drenanti.

Il consiglio del giorno: siccome ultimamente ti senti sottosopra, dovresti recarti a Brighton e visitare la casa capovolta e divertirti a fare le selfie pazzeschi e improbabili perfettamente in tono con il tuo mood.

Voto 5 e mezzo

Pesci

Alla notizia che migliaia di americani hanno scelto come nome del proprio figlio Firenze perché legato al luogo di concepimento o anche solo per passione, voi avete subito collegato il fatto alla grande energia dell’amore che in questo momento state vivendo grazie a Venere. Quasi quasi vorreste anche voi seguire questo trend d’oltre oceano. Attenti perché funziona solo quando si tratta di luoghi esotici.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vivete una vera favola d’amore.

Lavoro: non pensate di portarlo in vacanza, eh!

Salute: state bene con tutto, a voi l’imbarazzo della scelta.

Il consiglio del giorno: attenti a farvi prendere dall’entusiasmo perché potremmo vedervi incollati al monumento della piazza del vostro paesino seguendo l’esempio degli eco attivisti. Ci sono anche altri modi per promuovere importanti iniziative. La determinazione di certo non vi manca.

Voto 8 +