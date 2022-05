L’oroscopo di oggi martedì 17 maggio 2022: Leone e Sagittario innamoratissimi Nell’oroscopo di oggi, martedì 17 maggio 2022, la Luna si trova nel segno di fuoco del Sagittario a favore della Venere in Ariete. Un amore molto focoso quindi, ma anche intenso e non sempre lucido nelle dichiarazioni. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, martedì 17 maggio 2022, ci sarà una certa focosità. La Luna si trova infatti nel segno del Sagittario, da dove farà un bel trigono con la Venere in Ariete. Intanto oggi sarà precisa e perfettissima la congiunzione tra Marte e Nettuno. Come dire che nessuno ci tratterrà dal pensare, progettare, idealizzare e sognare in grandissimo, anche in amore; come vi anticipavo nelle previsioni della settimana.

Il segno fortunato di oggi quindi non può che essere l'Ariete stesso, che sente come un'onda di fortuna che lo travolge e lo porta in alto. Il segno sfortunato è il Capricorno che oggi non ne vuole proprio sapere d'amore.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il periodo è decisamente propizio da quando sei entrato nei favori di Giove. Stai vivendo una seconda primavera! Proprio come Cinecittà che dopo anni di sole, richieste nazionali e pure una Pandemia, torna ad essere richiestissima per le produzioni straniere. Piaci davvero a tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: vuoi goderti i sentimenti in tutte le sfaccettature dell’amore, e se non ti bastasse le vorrai esplorare anche in lingua straniera.

Lavoro: oggi sei super convincente, perché con i favori del pianeta del pensiero la tua parlantina fa invidia a quella di un cronista sportivo. È sempre coerente e attenta a qualsiasi azione.

Salute: sembra che i tuoi outfit siano studiati a tavolino da una fashion stylist, in realtà sei proprio tu che hai ormai gran dimestichezza per accostamenti di colore e dettagli da copertine di moda.

Il consiglio del giorno: ispirati al look di Elodie perché l’animalier oltre a essere super trendy, è estremamente donante anche quanto lo si indossa da testa a piedi. Un classico quasi come il pois.

Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

La voglia che ti è venuta di fare tabula rasa di rapporti e amicizie con l’eclissi di Luna, ti fa valutare l'idea di cambiare pianeta. Oggi puoi però provare con la Luna: pare infatti che sul suolo lunare possano crescere delle piante e, con il tuo rinomato pollice verde, sei di sicuro il segno giusto per fare qualche esperimento. Per ora allenati da casa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: risenti ancora un po’ degli influssi della Luna, per cui ti troveremo con il naso all’insù a guardare la luna e a chiederle qualche consiglio.

Lavoro: oggi hai il vigore di portare avanti i tuoi progetti come una linea retta che tende all’infinito. Attenzione a qualche deragliamento improvviso a causa di Saturno.

Salute: dovresti rivedere le tue capacità, perché se pensi di poter fare di tutto e di più seguendo il tuo istinto, ti troverai ad aspettare che la segretaria della palestra trovi il tuo certificato medico per lasciarti entrare.

Il consiglio del giorno: dovresti riprendere a leggere un po’, tra i vari testi nuovi in commercio c’è il terzo volume della orai ‘saga’ dei Bridgerton, per ripartire con qualche cosa di facile e spensierato. Che ne dici?

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete abituati a passarla sempre liscia ma oggi, con Mercurio in retrogradazione e con uno sbandamento di fantasia dato da Nettuno, potreste combinarne delle belle. Come i genitori che lasciano guidare il figlio quattordicenne in autostrada e gli fanno superare i limiti di velocità sorpassando la Polizia. Una combinazione davvero unica. Per non rischiare troppo è meglio andare al Bingo sfruttando i favori di Giove, che dite?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: potreste essere particolarmente gelosi perché tutto vi sfugge dal controllo anche se guidate una mini auto elettrica ai venti all’ora.

Lavoro: vi trovate addirittura ad ammettere gli errori fatti e per di più vi cospargete il capo di cenere per chiedere addirittura scusa. Non sembra vero.

Salute: siete fermi all’incrocio di Shibuja a Tokyo e non siete assolutamente in grado di attraversarlo visto il vostro scarso senso del tempo, seguite la folla e non vi sbaglierete.

Il consiglio del giorno: è tornato il look anni novanta e voi avete la fortuna di non dover acquistare assolutamente nulla, vi basterà rovistare nell’armadio a casa della mamma per ritrovare tutti i capi più trend, anche la borsa a triangolo di Prada.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei un grandissimo promotore della forza e dei benefici dell’immaginazione, enfatizzata ancor di più oggi da Marte in congiunzione a Nettuno. Su questo punto concordi perfettamente con Jova, che nel suo Beach Tour ha anche inserito una raccolta di poesie. Da leggere sdraiati sulla spiaggia guardando le stelle, proprio come piace a te (anche con Venere quadrata).

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: oggi sei tutto un bollore, tanto da far sembrare i film di Tinto Brass delle innocenti commedie da High school Musical.

Lavoro: sarai passionale anche nelle email che invii al cliente, non so bene cosa penseranno quando leggeranno quel ‘Ciao Amore,’ come incipit delle tue comunicazioni.

Salute: oggi dedichi direttamente una poesia d’amore a te stesso, non sei mai stato così aitante come in questo momento.

Il consiglio del giorno: un bel corso di burlesque per esaltare i tuoi bei muscoli e dare spazio alla tua sensualità è proprio quello che ci vuole. Sei la nostra Dita von Teese.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ora che hai superato la Luna piena con tanto di eclissi puoi davvero tutto, anche perché hai pur sempre Giove a favore. Sei come la splendida Victoria Cabello che, in una recente intervista, dichiara che dopo aver mangiato un ‘pene’ a Pechino Express è pronta a tutto. Tranquillo perché tu, pur non avendo osato tanto, puoi ugualmente essere padrone della tua vita. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: hai realizzato che l’amore viene prima di tutto, anche del caffè della moka subito dopo la sveglia. §

Lavoro: Saturno contro bussa alla porta come le tasse, sarà meglio farti trovare preparato con tanto di dichiarazione dei redditi già firmata.

Salute sei così buono che non risparmi complimenti e lusinghe anche durante la riunione di condominio così metti tutti subito d’accordo.

Il consiglio del giorno: esiste una ricerca che spiega un modo infallibile per smascherare le bugie. Tu non ne hai bisogno ma per il futuro meglio leggerla subito, non si sa mai.

Voto . 8 E mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Devo dirti che purtroppo sei ancora totalmente disorientata da Mercurio e Marte. Ti senti proprio come in centro a Calcutta quando il gps non funziona. Visto questo preambolo, per i nuovi acquisti di stagione non lasciarti influenzare dai consigli delle riviste glamour, perché se hai adocchiato le Converse tutte stracciate e super griffate da mille euro, ci penso io a darti quelle che usavo al liceo. Ti giuro che sono anche più fighe.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei la mia gattara preferita, sola e incazzosa con il mondo, ma dolce con i tuoi fidati amici pelosi.

Lavoro: oggi per difenderti dalle accuse di poca performance in ufficio non ti serve vestirti come il portiere della squadra di Hokey, anche se di sicuro otterrai il risultato desiderato.

Salute: anche se si trattasse di una raccolta fondi per Save the Children, partecipare alla corsa campestre non è assolutamente contemplato. Al massimo puoi fare una donazione seduta sul tuo bel divano.

Il consiglio del giorno: con i primi caldi stagionali ci vuole un’ottima bibita fresca, e la classica limonata può avere qualche variazione creativa. Vista la tua scarsa immaginazione online trovi ricette davvero simpatiche. O, se preferisci, basta aggiungere un po’ di menta, eh…

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Solo gli ammiratori più convinti e provenienti da altri pianeti avranno il coraggio di avvicinarsi a te che, con Venere in opposizione, ti sei trincerata con doppio filo spinato. Attenta perché di recente su Marte è stata fotografata una porticina, e chissà che da lì non sbuchi il tuo uomo perfetto, con in mano la combinazione per slegare l’amore imprigionato nelle segrete del tuo cuore??? Chissà…

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: il tuo cuoricino si è trasformato in blocco di granito, difficilissimo da modellare e lucidare e soprattutto da trasportare in giro.

Lavoro: il tuo portafogli è così vuoto che per pagare il caffè al bar paghi con i bronzini da cinque centesimi. Quelli che hai racimolato nello svuota tasche all’ingresso di casa. Occhio alle finanze…

Salute: sei tutta razionalità e controllo, tanto che riesci a sorprendere l’istruttore di pilates per quanto tu riesca a far lavorare il muscolo psoas, sconosciuto alla gran maggioranza.

Il consiglio del giorno: alla Statale di Milano ci sono gli open day e tra le nuove facoltà sono state inserite quelle green. Stai già facendo un pensierino per rimetterti sui libri, vero?

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Il tuo sex appeal oggi, con la congiunzione di Marte e Nettuno, è come i prezzi delle spiagge in Puglia che, pare, siano aumentati del 450%. Va bene che vuoi battere tutti i record, anche quello di esclusività, ma sali un gradino alla volta… Non hai mica lo zaino a propulsione di Ironman, eh!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei così passionale che i tuoi desideri più reconditi sono pronti ad esplodere come i geyser in Islanda.

Lavoro: il trasporto sentimentale non si ferma neanche se si parla di bilanci e mercato azionario, perché anche solo vedere un incremento dello zero virgole 5 percento ti arrapa da morire.

Salute: il ritmo tra attività diurna e notturna è senza sosta ma con Marte favorevole non hai alcun tentennamento.

Il consiglio del giorno: le mutandine del brand Chité possono essere personalizzate diversi ricami dal nome ai simboli, ai glifi astrologici. Per Le tue notti infuocate sono come una ciliegina sulla torta.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Potresti avere anche tutto il cielo che ti illumina ma, con Marte in quadratura, quindi a sfavore, non riesci proprio a fare nulla, neppure allacciarti le scarpe. Infatti, alla notizia dei problemi di salute del super campione Rafael Nadal, tu vorresti sederti con lui a sorseggiare un tè freddo ghiacciato e leggergli tutta la tua cartella clinica per solidarietà. Lascia perdere che è meglio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: per te solo dolci coccole e attenzioni come quelle per i cuccioli di Labrador. Solo così riesci a tirar fuori tutta quella voglia di vivere e allegria che sa sempre ti contraddistingue.

Lavoro: sarebbe meglio chiudere la tua bocca a doppia mandata perché appena la apri sei più fastidioso, pungente e raggelante della corrente d’aria in pieno inverno.

Salute: non c’è rimedio a questa stanchezza cronica e alle caviglie gonfie, quindi accontentati di un pediluvio con i sali del mar morto.

Il consiglio del giorno: attento ai colpi di testa perché le Crocs di Balenciaga sono si comode da indossare ma intorno devi costruire tutto un look post apocalittico fluido, altrimenti sembri solo la tua bambolina Bratz degli anni novanta, quelle con la testa grande e delle scarpe improponibili.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Tenerezza e dolcezze vade retro! Con questa Venere in quadratura hai affilato denti e unghie per combattere anche le emoticon a forma di cuoricino. Non mi stupirei infatti se la tartaruga azzannartice trovata nella fontana di un palazzo a Roma fosse il tuo animaletto da compagnia. Così saresti certissimo di tener tutti quanti a debita distanza.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti dedicherai a un minimo sindacale di coccole solo tra la fine della pausa pranzo e la ripresa del lavoro d’ufficio, praticamente trenta concentratissimi secondi.

Lavoro: sei più determinato di Annibale che vuole far scalare le alpi agli elefanti, non sto qui a ricordarti com’è andata a finire…

Salute: sei multitasking ma non per questo riuscirai a fare tutto bene come vorresti come nel classico detto: il troppo stroppia.

Il consiglio del giorno: te l’ho già detto ma te lo ripeto, scarica One podcast per imparare nuovi argomenti anche mentre stai cucinando al cena per i tuoi bambini. tanto per te fare due o tre o attività allo stesso momento è una vera abitudine.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ti trovi tra i segni più favoriti dalle stelle ed oggi si aggiunge anche la Luna a favore, dopo averti fatto qualche scherzo durante il fine settimana. Sei vittorioso come L’Ukraina all’Eurovision con un entusiasmo così travolgente che sei il classico brillantone che entra nel bar ed offre un giro di cocktail a tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: per te è tutto uno stimolo mentale sessuale per un godimento da testa a ‘piedi’.

Lavoro: conquisti tutti con il tuo smagliante sorriso, in barba a chi non ti vuole credere o non si vuol fare trascinare dalla tua vitalità dirompente.

Salute: ci sai davvero fare tanto che riesci a virare l’allenamento funzionale con una passeggiata zen in giardino per ringalluzzire ancor di più il tuo spirito inarrestabile.

Il consiglio del giorno: il campeggio sospeso tra gli alberi è un vero trend quest’estate, e tu che vuoi sempre essere il piu cool del gruppo di certo non te lo lascerai scappare. Stai già pensando di prenotare anche per tutti i tuoi amici, vero?

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

State un po’ esagerando con tutto questo eros acceso da Marte e oggi, con anche la congiunzione a Nettuno, volete sentirvi liberi e senza veli. Occhio a cosa postate su Instagram… Vorrete mica fare concorrenza alle foto di Britney Spears che un giorno sì e l’altro pure di presenta ai sui fans come mamma l’ha fatta?? Ci vuole un po’ di sana riservatezza… Sui social, s'intende.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: una vera bomba sexy, con Marte e Venere le tue idee sotto le coperte veramente fuori da ogni immaginazione e performance.

Lavoro: decisi a farvi rispettare occhio che in un solo giorno non potete recuperare tutto il tempo che avete passato ‘dormendo sugli allori’.

Salute: le energie sono come le bollicine della Coca-Cola, frizzanzi e infinite.

Il consiglio del giorno:: in alternativa alle vostre notti infuocate potete andare a fare un passeggiata immersi nella magia delle Lucciole con l’associazione Lusiroeula. Di sicuro vi conquisterà con la sua magia.

Voto 7