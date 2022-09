L’oroscopo di oggi martedì 13 settembre 2022: Leone e Capricorno non trattengono le emozioni Oroscopo di oggi, martedì 13 settembre 2022, e previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna tra Ariete e Toro rende ancora più deciso e concreto il Sole che è contemporaneamente trigono a Urano e sestile a Lilith.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, martedì 13 settembre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Il Sole oggi è potentissimo ma, cadendo nel segno della Vergine, apparentemente innocuo. Ho detto apparentemente, non fatevi fregare! Sestile a Lilith e trigono a Urano: anche i dubbi diventano subito nuove certezze.

Con la Luna ancora nel segno dell'Ariete che solo nel pomeriggio passa in Toro, il segno fortunato è il Leone e il segno sfortunato il Cancro.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ragionare in maniera obiettiva è praticamente impossibile con Mercurio in opposizione e ormai ti affidi solo all’emotività della Luna che sta creando parecchio scompiglio soprattutto nei rapporti con le persone a te più vicine. Puoi tranquillamente consolarti pensando che anche il mitico Hemingway aveva dei problemi di relazioni controverse proprio con i familiari. Forse anche lui era come te una vera "testa calda".

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 12 al 18 settembre 2022

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: fare all’amore a tutte le ore.

Lavoro: fai rewind su progetti che pensavi non avresti visto mai più.

Salute: sempre pronto per uno sprint da centometrista.

Il consiglio del giorno: esercita la tua sensibilità con piccoli gesti come separare la plastica e la carta delle buste da lettere. Un allenamento per arrivare a gestire questioni decisamente più rilevanti.

Voto 6 e mezzo

Toro

Il godimento e i piaceri sono proprio la base della tua vita e Venere a favore enfatizza questa tua necessità di essere in armonia con tutto e con tutti. Per soddisfare le tue esigenze di vita nella natura vorresti anche tu tornare scolaretto delle elementari e andare a fare le lezioni direttamente in spiaggia come sta succedendo in questi giorni a Forte dei Marmi. Sono certa che farai di tutto per seguire questo tuo bisogno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti piace molto pasticciare.

Lavoro: sei un vero praticone che fa di tutto.

Salute: panino alla mortadella e birretta è la tua dieta perfetta (e fa anche la rima).

Il consiglio del giorno: acquista la guida di Venezia redatta dai gondolieri, dove puoi trovare i locali dove si gusta la vera cucina della laguna. Avere questo genere di suggerimenti per te è assolutamente fondamentale.

Voto 7

Gemelli

La sensibilità è decisamente posizionata nei piani inferiori delle vostre priorità con Venere che si trova in una posizione assolutamente poco favorevole. Non mi stupirebbe, infatti, sentirvi pronunciare dichiarazioni di dubbio gusto proprio come quelle di Alessandro Gassman che descrive la regina Elisabetta II come "una semplice qualsiasi anziana signora". Ricordatevi sempre che la vostra ironia spesso può essere fraintesa dai più sensibili.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: gli sgarri erotici sono molto apprezzati.

Lavoro: davvero polemici con chi vi interrompe mentre siete presissimi da tutt’altro.

Salute: più che belli, molto intriganti.

Il consiglio del giorno: ascoltate l’irriverente punk inglese degli anni '70. Un bel ripasso nel mondo della musica e di un periodo storico in cui essere controcorrente e pungenti era assolutamente da veri fichi.

Voto 7

Cancro

Appena si parla di amore tu vuoi sapere ogni minimo dettaglio per poter sguinzagliare ancor di più le tue già vibranti emozioni grazie a Venere. Infatti vorresti sapere come si sente Camilla, Cancro come te, nuova regina (consorte) d’Inghilterra. Per fortuna anche per lei come per te l'amore (per Carlo) vince su qualsiasi titolo nobiliare.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: il tuo ideale è la canzone ‘Felicità’ di Albano e Romina.

Lavoro: è più confuso di un quadro di Pollock.

Salute: allenato solo per maratone di coccole e baci.

Il consiglio del giorno: riguarda la scenetta dell’orsetto Paddington che beve il thè con la regina per l’inaugurazione del Giubileo. Sono certo che scenderà anche una bella lacrimuccia. Voto 6 –

Leone

Che tu in questo periodo sia tutto un fuoco scoppiettante è evidentissimo con Marte e oggi anche con la Luna che ti infiammano sulle questioni amorose. Credo proprio che tu abbia bisogno, proprio come Federica Pellegrini estremamente passionale della vita di coppia, di un bel "disinnescatore" che lei ha trovato in suo marito ‘Giunti’. Un uomo che sa indirizzare e perfettamente smontare i suoi colpi di testa. Ora hai anche tu l’identikit del perfetto compagno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: lo guidi come l’uomo nella danza del tango.

Lavoro: perfetto problem solving.

Salute: devi sempre avere qualche cosa da fare.

Il consiglio del giorno: Sui social sono comparse le foto del Burning Man, il festival pazzesco in mezzo al deserto. Inizia a risparmiare per partecipare a quello dell’anno prossimo perché questo genere di eventi, pur sembrando semplici e accessibili a tutti in realtà sono estremamente selettivi. Proprio come piace a te.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Sono certa che hai particolarmente apprezzato l’idea ingegnosa dei tifosi olandesi che hanno provato a costruire una tribuna abusiva per vedere l’ultima corsa di Formula 1. Da quando Venere è nel tuo segno sei molto benevola tanto che avresti commentato questa situazione con le forze dell’ordine con un semplice: “è una ragazzata". Così buona non ti si vedeva davvero da moltissimo tempo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: dopo lo studio approfondito dovresti fare anche la pratica.

Lavoro: ossessionata dalla perfezione.

Salute: anche la stringa delle scarpe deve essere in pendant con il tuo outfit.

Il consiglio del giorno: rileggiti le favole di Esopo, con insegnamenti e significati molto profondi. Potrebbero infatti aiutarti ad aprire un pochino più gli occhi in certe situazioni.

Voto 7

Bilancia

I tuoi commenti sugli intoppi che stanno succedendo al festival di Venezia sono ancora più pungenti forse perché oggi hai proprio la Luna storta. Alla notizia della perdita di un gigantesco anello di diamanti nel canale da parte di Angela Caloisi, tu non solo hai storto il naso ma la prima cosa a cui hai pensato è la tipologia di assicurazione che le aziende applicano durante questi eventi. Mercurio, che adesso è pure retrogrado, ti aiuta a valutare qualsiasi situazione anche quelle più improbabili.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore non hai proprio di che lamentarti.

Lavoro il decision making process è oliato perfettamente.

Salute: lanciarsi in situazioni impensate è proprio quello di cui hai bisogno.

Il consiglio del giorno: dovresti valutare la gentilezza e i modi rispettosi dei giapponesi che sanno dire cose orribili con il sorriso stampato sul viso. Un’ottima tecnica da imparare e portare subito a casa.

Voto 8 –

Scorpione

Avremo tutti quanti bisogno di un tuo bello schemino per districarci tra la galassia dei partiti per le prossime elezioni. L’unico problema è che ora che sei più buono e sentimentale proprio grazie a Venere non avremmo alcun chiarimento ma solo lunghissime liste di apprezzamento per tutti i programmi. Attendiamo che torni il tuo sguardo critico e pungente.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: dolcezze a tutte le ore.

Lavoro: sei bravissimo a trovare argomenti per fare colpo.

Salute: sei sexy e aitante ma non lo sai.

Il consiglio del giorno: sei anche disposto ad una breve fuga d’amore all’isola d’Elba. Un posto magico che nelle giornate di settembre dà suo meglio anche perché non c’è più la ressa di agosto.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Solitamente avresti apprezzato moltissimo il labirinto di mais nel parco delle Groane in Lombardia, come un’avventura che viene dai racconti mitologici dell’antica Grecia. Ma adesso che hai Marte in opposizione non hai alcuna voglia di cimentarti in un’impresa di questo tipo. Ogni cosa che ti implica uno sforzo eccezionale è solo un vero e pesantissimo sbattimento.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: è un impegno fastidioso.

Lavoro: pungoli tutti per testare fino a quando potranno sopportarti.

Salute: fastidiosamente incarognito e lo fai pesare a tutti.

Il consiglio del giorno: rilassati guardando Brad Pitt in smoking a Venezia, è sempre un gran bel vedere che riuscirebbe anche ad attizzare nuovamente il tuo fuoco interiore ormai spento.

Voto 6

Capricorno

Occhio a lasciarti andare a promesse che non potresti mantenere solo perché hai Venere a favore e vuoi rendere tutti quanti più felici. Il rischio è che le tue affermazioni siano come quella di piantare 1000 miliardi di alberi fatta dal G 20. Non sto qua a precisare il perché al momento il progetto non sia ancora partito, ma puoi ben immaginare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: pronto per scelte importanti.

Lavoro: puntuale e iper organizzato

Salute: maestro di apparecchiamento con stile tanto che potresti farne una professione.

Il consiglio del giorno: acquista i biglietti per il tour di Roger Waters che effettuerà ben quattro concerti in Italia. Un rock romantico da condividere ovviamente con la persona che ami. Voto 7 +

Acquario

Non hai assolutamente alcun dubbio sul fatto che l’insegnamento fatto attraverso i social (e in particolare su Tik Tok) sia estremamente efficace. Infatti sbucano professori rock che insegnano la chimica e la fisica di Einstein con solo pochissimi post. Cioè, la accennano ma in modo coinvolgente. Con Mercurio a favore vuoi che l’apprendimento sia facile, veloce e divertente, altro che studiare su libroni di 1000 mila pagine!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sempre irresistibile.

Lavoro: pronto a risolvere problemi impossibili.

Salute: correre è parte fondamentale della tua giornata.

Il consiglio del giorno: prenota la settimana della chiusura delle discoteche ad Ibiza. Uno degli eventi della musica imperdibile, da fare almeno una volta nella vita.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Il vostro cuoricino è ormai infranto dall'assenza di qualsiasi emozione a causa di Venere in opposizione e pungolato da Marte. Per consolarlo vi assicuro che c’è un’unica soluzione, o almeno questa è quella che propongo: una bella uscita con gli amici del cuore magari durante un evento organizzato dalla città. Lo scorso weekend a Milano si è festeggiato il Gin Day. Nel caso ve lo foste perso sono certa che i baristi saranno più che contenti di farvi assaggiare tutti i drink ideati con il celebre distillato per l’occasione. Occhio solo a non alzare troppo il gomito.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: è sempre il vostro cruccio.

Lavoro: occhio a fare sempre quelli fuori luogo.

Salute: disponibili solo per attività facili e motorizzate.

Il consiglio del giorno: fantasticate su come la borsetta della regina Elisabetta II possa diventare un must per la prossima stagione. Immaginatela di tutti i colori e materiali possibili immaginabili e poi, soprattutto, vendete a qualcuno le vostre magnifica idee.

Voto 6 +