L’oroscopo di oggi martedì 12 luglio 2022: Gemelli e Acquario faranno dichiarazioni d’amore L’oroscopo di oggi, martedì 12 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: oggi la Luna è tra Sagittario e Capricorno. Venere si fa seriosa con il trigono a Saturno. Le leggerezze sentimentali lasciano il posto a dichiarazioni molto serie!

L'oroscopo di oggi, martedì 12 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: l'amore sarà meno impulsivo e sbarazzino del solito, nonostante Venere si trovi nel segno dei Gemelli. Questo pianeta infatti sarà contemporaneamente trigono, cioè in sintonia, con Saturno che lo vuole serioso e costruttivo. Allo stesso tempo sarà quadrato a Nettuno, risultando privo di fantasia. Insomma dichiarazioni concrete e poco creative.

Con la Luna tra Sagittario (la mattina) e in Capricorno (dall'ora di pranzo), direi che il segno fortunato oggi sarà la Vergine nonostante la pigrizia sentimentale. Il segno sfortunato sarà l'Ariete.

Ariete

Ultimamente sei un vero credulone a causa di Mercurio in quadratura. Infatti alla notizia che Britney Spears sarà forse ospite al prossimo festival di San Remo, tu hai già tirato fuori tutte le t-shirt e poster che hai collezionato negli anni e ne fai subito bella mostra. Se la divina Britney però non dovesse presentarsi per vari motivi, non prendertela troppo. Ti puoi dare facilmente una risposta canticchiando la famosissima it: Ooops! I did it again!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: lo gusti come un goloso ghiacciolo sulla spiaggia così da raffreddare un pochino i tuoi bollenti spiriti.

Lavoro: oggi a ogni critica tu rispondi seccamente: ‘chi sbaglia, impara!’. Vedrai che nessuno avrà più nulla da ridirti.

Salute: sei in movimento perpetuo perché appena ti fermi ti annoi subito. Il tuo programma giornaliero è come quello dei bambini sulla spiaggia, pieno di divertimenti di ogni genere.

Il consiglio del giorno: lasciati coinvolgere dai racconti del fondatore della Lonely Plantet Tony Wheeler nel suo libro autobiografico: ‘Un giorno viaggiando… The Lonely Planet Story’. Per vivere il viaggio come una favola e tu ci riuscirai benissimo.

Voto 6

Toro

Il ciclista Meintjes ha una determinazione unica tanto da arrivare al traguardo di una tappa del tour de France in stile bersagliera a causa del cambio rotto. Anche tu, che hai Marte proprio nel tuo segno, non ti arrendi di fronte a nulla e sei disposto a tutto pur di raggiungere il tuo obiettivo, anche caricarti in spalla bici con tanto di ciclista.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei davvero irresistibile tanto che basta solo la tua vista per sentire un boato di sospiri delle tue fans.

Lavoro: oggi ti senti come un vero capofamiglia che deve difendere il suo territorio ma anche prepararsi per espandere i confini. Con te al comando di sicuro il fatturato e i nuovi clienti sono in continua crescita.

Salute: forte e perfettamente adattabile a tutto, non temi assolutamente i colpi di freddo dell’aria condizionata.

Il consiglio del giorno: prenditi cura del tuo palato e ricorda sempre di abbinare un buon vino a tutti i piatti che mangi. Se per caso le idee scarseggiassero, tu puoi sempre consultare la tabella degli abbinamenti su alimentipedia.it. Sei comunque sempre libero di seguire il tuo, in questo campo, infallibile istinto.

Voto 8 e mezzo

Gemelli

Le vostre serate continuano ad essere come il concerto dei Måneskin al Circo Massimo, movimentatissime e piene di incontri interessanti. Venere è sempre a favore e se vi capitasse di adocchiare tra la folla la bella Angelina Jolie, vi affrettate a farle uno dei vostri famigerati occhiolini. In fondo lei è ancora single, perché non buttarvi?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: sdolcinati e appiccicosi da stupire non solo il partner ma anche gli amici che vi hanno ormai tolto la nomea di resident degli aperitivi per tacchinare.

Lavoro: avete unicamente voglia di sdrammatizzare, tanto che ad ogni conferma d’ordine vi scatenate in un balletto da villaggio vacanze.

Salute: oggi siete così presi bene che anche il pagamento dell’F24 lo considerate come un buon momento per fare un resoconto positivo delle vostre finanze.

Il consiglio del giorno: se state valutando un cambio d’auto, il mese di luglio è l’ideale per sconti e ottime offerte. Controllate subito su autoscout24 per comparare subito i prezzi migliori.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Sembra proprio che sia stato proprio tu ad organizzare il compleanno di Kevin Becon. Con Mercurio nel tuo segno la festa è all’insegna dello stare insieme a amici e famigliari in un ranch bucolico, il tutto movimentato da ottima musica. Ti vedo già vestito da cow boy a controllare che tutto proceda liscio come l’olio.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: attento a lasciarti trasportare da chiacchiere fino a notte fonda perché dopo non ci sarà abbastanza tempo per limonare, vorrai solo andare a dormire.

Lavoro: il tuo non è senso del dovere ma necessità di fare per dare sfogo al tuo cervellone che non si ferma mai.

Salute: è un bellissimo connubio tra voglia di fare, intelletto e grande sensibilità. Per te un vero sogno.

Il consiglio del giorno: tra i vari compleanni da festeggiare proprio nel tuo mese, c’è anche quello della torta Sacher. Visto il caldo forse sarebbe meglio andare a gustare il celebre dolce proprio nella città dove è stato inventato: Vienna.

Voto 7 e mezzo

Leone

Sei molto deluso dal fatto di non essere stato invitato alla partita degli Iron Maden con una squadra di dilettanti a Bologna. Se credi di essere stato escluso perché, a causa di Marte in quadratura, sei una vera pippa ti sbagli di grosso. Ricorda che c’è sempre Saturno in opposizione e prima di poterti divertire devi regolare i ‘famosi’ conti sempre con lui.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi unicamente viverlo come il relax davanti alla televisione con il ventilatore accesso. Ti accontenti unicamente di tenere per mano il tuo partner.

Lavoro: ti senti così insicuro e dubbioso che anche farti scegliere se prendere il caffé con o senza zucchero ti mette già in gran difficoltà.

Salute: essere così sensibile tanto da percepire tutti dolorini dei tuoi muscoli è un’ottima lezione per imparare quali siano effettivamente i tuoi limiti.

Il consiglio del giorno: approfitta gli sconti fiscali di quest’estate che includono condizionatore e depuratore per l’acqua potabile. Ne non li sfrutti subito, quando li prenderai in considerazione a settembre, sarà troppo tardi. Voto 5 e mezzo

Vergine

Sei simpatica e sfrontata come il pugile Chisora che si presenta sul ring con la maschera di Boris Johnson. Gli ottimi influssi di Marte ti hanno trasformata in una vera guerriera che non teme assolutamente di schierarsi apertamente in una precisa fazione. Mi piaci moltissimo in questa versione ‘Stella della Senna’.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: scatenati mia cara e converti il tuo senso del dovere dai i grafici di excell verso tutte le posizioni del kamasutra. Fidati!

Lavoro: oggi lascia un po’ perdere la tua perfetta routine, vedrai che sviare dal programma non ti causerà una crisi irrimediabile.

Salute: sei instancabile e procedi con gran grinta verso una giornata carica di impegni. Tranquilla perché sarai fresca come una Rovelli a fino a tarda notte.

Il consiglio del giorno: sei così rivoluzionaria che alle macchinette del caffé super tecnologiche, per cui solitamente impazzisci, preferisci di gran lunga la tua storica e affidabilissima moka. Concordo pienamente!

Voto 8 +

Bilancia

Da quando hai Mercurio in quadratura fai davvero poco o per nulla caso agli strafalcioni che ascolti. Per te che i maturandi di quest’anno abbiano affermato che la siepe dell’infinito è un cespuglio e Leopardi un estetista, cambia davvero poco. Sei troppo presa a goderti l’amore che questi ‘dettagli’ per te non contano.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi i tuoi baci sono davvero unici, garantiti da tutti i commenti di apprezzamento dei tuoi spasimanti.

Lavoro chi ti chiederà consigli è meglio che sappia che tu sei così buona e gentile che non sei assolutamente in grado di rispondere che stanno sbagliando.

Salute: la vita per te è assolutamente meravigliosa, vivi proprio nel tuo mondo dorato.

Il consiglio del giorno: fai molta attenzione ad acquistare i biglietti aerei on line perché i prezzi sono davvero alle stelle e finiresti per prenotare un volo nazionale allo stesso prezzo di uno per Bali. Vista la spesa opta per la meta che ti attrae di più.

Voto 7

Scorpione

Il fatto che in questi giorni sia prevista una nuova ondata di caldo, ti rende davvero felicissimo. Con Marte in opposizione non vedi l’ora di chiuderti dentro la tua tana ber refrigerata e non farti vedere da nessuno. I contatti con il mondo esterno sono ridotti al minimo: per sapere come stai, bisogna inviarti un’email perché anche sul tuo status su whatsapp hai precisato: ‘non disturbare!’.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: hai momentaneamente sospeso il servizio e il tuo partner dovrà accontentarsi di lunghi monologhi filosofici sul perché la vita non può essere un dolce e lungo godimenti. Un vero pesantone.

Lavoro: praticamente hai in testa tutta la contabilità dell’ufficio che anche quando acquisti un pacchetto di caramelle sai già il totale delle spese mensili del bilancio.

Salute: un po’ troppo preso da pare esistenziali tanto che i tuoi amici ormai evitano di invitarti alle uscite per evitare i tuoi ‘pipponi’. §

Il consiglio del giorno: partecipa al concorso per svelare il mistero del noir ‘Il puzzle di Andromeda’. Il primo premio è una badilata di libri e volumi della casa editrice New Comptone. Tu che sei avido di conoscenza e di carta stampata, sarai sicuramente al settimo cielo.

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Ti salva solo il fatto che Giove ti è indiscutibilmente favorevole, perché anche tu per eccesso di zelo rischieresti, come il presidente Biden, mentre parli ad un folto pubblico di leggere anche i commenti del gobbo. Fare sempre quello che deve avere l’ultima parola può essere controproducente.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ormai sei certo che dovrai rimandare le pomiciate serali come gli esami a settembre. Non essere così drastico ma ahimè è proprio vero che almeno per ora rimarrai a bocca asciutta.

Lavoro: non buttare tutte le tue frustrazioni sul lavoro rendendo la vita impossibili ai tuoi colleghi con decine di puntualizzazioni. Il risultato sarà che non vorranno più ascoltarti.

Salute: oggi ti sembra di avere sempre un peso sulla stomaco, forse non riesci più a digerire tutti quei gelati per consolarti dalle pene d’amore.

Il consiglio del giorno: affidati ai suggerimenti dell’alta moda su bellezza e stile. Potresti prendere qualche spunto per aumentare, almeno esteticamente, il tuo appeal.

Voto 6 –

Capricorno

I tuoi modi con Marte a favore sono più o meno come quelli dei Lanzechinecchi durante le invasioni barbariche dell’impero Romano. Dovresti andare a lezioni di educazione dai cinghiali che hanno ormai invaso la capitale. Infatti questi suini selvatici si sono così adattati alla metropoli che attraversano addirittura sulle strisce pedonali. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: è puramente un atto fisico molto passionale prima di andare a dormire per facilitare il sonno.

Lavoro: l’atteggiamento è sicuramente da capo incazzoso peccato che fare lo zelante sul catering per la riunione o su come siano disposte le sedie ti fa scivolare nel ruolo dell’assistenze pedante.

Salute: hai un routine militaresca che comprende allenamento, lavoro e uscite. Tutto in uno schema rigidissimo.

Il consiglio del giorno: se decidessi di intraprendere il cammino della via Francigena di sicuro tu vorrai farlo in totale autonomia e con lo zaino in spalla per tutto il tragitto. Salvati comunque in rubrica il numero del Flexbus in caso di vesciche hai piedi. Puoi anche ottenere uno conto sul biglietto. Ti può salvare piedi e portafogli in un colpo solo.

Voto 6

Acquario

Vuoi sentirti desiderato proprio come i meravigliosi abiti di Valentino dalle fashionistas di tutto il mondo, quando hanno sfilato sulla scalinata di Trinità dei Monti. Venere ti è sempre a favore facendoti sentire un figo pazzesco ma non ti basta perché con Marte in quadratura tu vuoi sentirti dire che sei sempre bravissimo. Un divino capriccioso proprio come gli outfit della celebre maison.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: vuoi unicamente essere adorato e accudito. Avvisa subito partner e ammiratori vari.

Lavoro: meglio affidarti unicamente progetti a cui tieni veramente altrimenti sono unicamente una vera scocciatura.

Salute: un po’ troppo preso dalla paranoia di non essere preso sul serio. Non farti risucchiare da questo vortice di pensieri negativi.

Il consiglio del giorno: da quando hai saputo che la villa di Greta Garbo a Roma è in vendita tu pensi che sia assolutamente perfetta essendo appartenuta a una famosissima star a cui tu ti senti tranquillamente pari. Prima però dovresti almeno andarla a visitare una volta prima di fare subito un’offerta.

Voto 7 –

Pesci

Vi siete messi davvero sotto e state lavorando no stop proprio grazie alla spinta propulsiva di Marte e Mercurio. Vi occupate davvero di tutto e di più e andando avanti così potreste raggiungere grandi successi. Ricordatevi che Rihanna, di recente riconosciuta come la più giovane miliardaria degli USA, non ha fatto la sua fortuna unicamente grazie alla musica ma mattoncino su mattoncino ha costruito un impero pazzesco. Fatevi ispirare da questa meravigliosa donna.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: per conquistarvi non basterà un semplice sbattere di ciglia. Voi volete un lungo corteggiamento fatto di chiacchiere e citazioni letterarie.

Lavoro: vi sentite il peso di portare avanti da soli tutta la baracca e per questo dopo solo dieci minuti siete già in sbattimento.

Salute: fate affidamento sulla vostra forza inesauribile perché è come quella di Ercole che lo aiuta a superare tutte le dodici fatiche.

Il consiglio del giorno: tra un lavoro e l’altro andate a vedere la guida Touring Club sui borghi italiani e programmate le vacanze. Non si vive di solo lavoro.

Voto 7 +