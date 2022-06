L’oroscopo di oggi lunedì 6 giugno 2022, previsioni segno per segno: Pesci e Toro molto perspicaci L’oroscopo di oggi, lunedì 6 giugno 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. L’intelletto tornerà a galoppare grazie a Mercurio sestile a Nettuno, quindi fantasioso, e trigono a Plutone, quindi profondo e perspicace. Ne godranno soprattutto i segni di terra, ma anche i Pesci.

L'oroscopo di oggi, lunedì 6 giugno 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: tanta attività, soprattutto dal punto di vista intellettuale. La Luna è in Vergine ma soprattutto Mercurio, in Toro, è contemporaneamente sestile a Nettuno e trigono a Plutone. Insomma una giornata nella quale i pensieri sono tanti e profondissimi.

Con la Luna in Vergine oggi il segno fortunato è proprio la Vergine, che deve sfruttare l'intelletto prima che Mercurio entri in Gemelli. Il segno sfortunato sarà quello dei Pesci, ma solo per la confusone che potrebbe degenerare.

Ariete

Hai la meravigliosa capacità di coinvolgere tutti con il tuo entusiasmo e la facoltà di vedere sempre tutto strapositivo, grazie a Marte che ti fa credere che qualsiasi cosa con la determinazione sia possibile. Forse per l’utilizzo delle parole più giuste hai preso spunto dal discorso che Silvio Berlusconi ha fatto alla squadra del Monza nello spogliatoio durante l’intervallo. Sei proiettato anche tu alla vittoria e alla serie A.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: adorato, osannato e desideratissimo come il divo hollowodiano Johnny Depp a cui viene perdonata qualsiasi ‘marachella’.

Lavoro: a determinazione non ti batte nessuno, peccato che non ci sia nessuna gara per vincere l’oro mondiale in questa disciplina perché saresti sicuramente sul gradino più alto del podio.

Salute: sei fortissimo tanto da fare invidia a tutti i body builder in palestra alzando il massimo del carico come se fossero leggeri palloncini.

Il consiglio del giorno: per approfittare di qualche brindisi gratuito in Liguria c’è il giro delle cantine Wine Around. Puoi anche portare i tuoi amici

Voto 7

Toro

La piantagione dell’alga marina posedonia più grande del mondo si trova a Shark Bay e pare sia una reale risorsa per pulire i nostri mari. Da questa notizia, con i favori di Mercurio, hai colto subito l’importanza di farla proliferare nel nostro mediterraneo e con Venere sei pronto a ‘coltivarla’ con tanto di parole dolci per farla crescere forte e vigorosa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: guai a chi ti tocca o si avvicina al tuo partner come minimo chiedi carta d’identità e numero di telefono da aggiungere al tuo schedario dei tipi da tenere sotto controllo.

Lavoro: l’ufficio è come la tua casa, da proteggere dai competitor che verranno tenuti ben alla larga perché le tue offerte saranno più irresistibili di un gelato per merenda.

Salute: sei di una bellezza abbagliante da oscurare le tutte le istallazioni avveniristiche del salone del mobile di Milano.

Il consiglio del giorno: i prezzi delle ciglierei al chilo sono alle stelle quindi meglio mangiare prima quelle dell’albero che hai in giardino e investire dopo quando arriva la ‘ferrovia’ (quelle grosse sugosissime e nere).

Voto 7 e mezzo

Gemelli

I cambiamenti non vi spaventano perché li affrontate con grande entusiasmo e positività con la consapevolezza che, avendo i favori di Giove, tutto potrà andare solo alla grande. Anche i tifosi del Milan al cambio di proprietà non hanno più di tanto commentato. Per loro è sufficiente che resti il magico allenatore che li faccia esultare e sognare con grandi successi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete una vera sex machine pronta a mettersi in azione appena viene inserito il gettone. Ma siete ovviamente pronti anche a dimostrazioni gratuite.

Lavoro: i contratti commerciali sono solo a vostro favore, peccato perché i buoni deal si fanno sempre quando entrambe le parti guadagnano. Non fate troppo gli ingordi.

Salute: avete l’energia per partecipare al Primavera Sound di Barcellona senza neppure un albergo per dormire o fare una breve pennica perché sarete sempre freschi come delle roselline.

Il consiglio del giorno: per alternare le proteine animali con quelle vegetali ci sono i nuovi hamburger planted a base di piselli. Per provare nuovi gusti e avere un’ottima dieta equilibrata.

Voto 7

Cancro

Sei il segno che guarda sempre al passato con grande nostalgia. Infatti il nuovo film di Jurassic che pare abbia rispolverato tutto il cast dei primi due episodi degli anni novanta, entrerà subito nella tua top five. Guardare troppo indietro però potrebbe farti perdere qualche ottima conquista che ti sta segnalando Venere meglio di un’insegna luminosa del cinema.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: forse non sarà una nottata di sesso bollente ma tu ci metti l’ingrediente magico: l’amore.

Lavoro: hai bisogno dei tuoi tempi per carburare, come il bagno in mare dopo pasto, tu devi come minimo aspettare due ore.

Salute: il calo di pressione tu lo combatti con cucchiaini di gelato che sicuramente alzano il livello di glicemia ma come effetto collaterale fanno lievitare il giro vita.

Il consiglio del giorno: è uscito l’ultimo singolo di Blanco: ‘Nostalgia’. Sono certa che diventerà uno dei tuoi tormentoni preferiti.

Voto 7

Leone

Esprimere in modo appropriato concetti e sentimenti è il tuo tallone d’Achille a causa della, solita, quadratura di Mercurio e Venere. A breve però viene in tuo aiuto la nuova opzione di whatsapp che ti permette di modificare i messaggi dopo averli inviati. Così se avrai qualche ripensamento su quello che hai detto potrai facilmente negare ogni singola riga del messaggio e metterti sempre, come piace a te, dalla parte della ragione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei l’indiscusso vincitore dei ribaltabile. Ogni tuo avversario verrà felicemente con conquistato con grande godimento.

Lavoro: per tua fortuna hai sempre Giove pronto a sistemare qualsiasi situazione anche quando ti trovi in un vero cul de sac.

Salute: travolgi tutti come Attila che marcia alla conquista di Roma. Gli sventurati che ti stanno vicino dovranno mettere a posto tutti i cocci rotti.

Il consiglio del giorno: abbonati subito ad Amazon Key così non dovrai restare chiuso in casa ore in attesa della consegna dei tuoi ordini ma te li faranno trovare direttamente in casa. Un servizio da cinque stelle.

Voto 6

Vergine

L’ingegno è proprio una tua caratteristica tanto da capire la potenza di unire le tue passioni con quello che sai fare bene e questa pare essere proprio la lezione dei due pianeti favorevoli: Mercurio e Venere. Praticamente segui l'esempio del ristorante Clandestino che unisce cucina specializzata nel pesce con l’interesse da sempre del celebre chef Cedroni: il sushi. Il lavoro deve essere guidato dalle passioni e tu sei proprio la prima della classe.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: come una brava mamma pensi a tutto per far stare bene i tuoi piccoli anche alla caramella nel cestino della merenda per farli felici.

Lavoro: vuoi sempre essere connessa e per non rischiare che la batteria del tuo telefono si scarichi giri almeno con un paio di powerbank nello zainetto del lavoro.

Salute: i benefici di Venere sono ben visibili, infatti sei radiosa e tonica come una ventenne sgallettata.

Il consiglio del giorno: tra le curiosità green c’è anche la fontana da giardino che produce energia rinnovabile. Oggetto indispensabile per la tua casa, vero?

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Ti piace sempre avere l’ultima parola e per non essere obiettata rafforzi le tue affermazioni dicendo che si allineano con quelle di illustri personalità. Oggi hai deciso di appoggiare le dichiarazioni di Elon Musk a proposito dello Smart working. Questa tua lotta contro Giove in opposizione ti aguzza l’ingegno per trovare qualsiasi modo per avere sempre e indiscutibilmente ragione.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: lo cerchi come si fa con le chiavi della bicicletta dopo un anno che non la usi e speri di trovarlo nel dimenticatoio dove hai messo i calzini spaiati. Dubito che lo troverai così facilmente.

Lavoro: sei molto esigente tanto da chiedere che i pagamenti vengano registrati con almeno tre zeri dopo la virgola. Non serve a nulla ma per evitare discussioni inutili verrai accontentata.

Salute: ti senti proprio fiacca e ti ci vorrebbe almeno una bella dormita di otto ore. Punta una sveglia per andare a dormire presto, lo so che sembra strano, ma vedrai che ti aiuta.

Il consiglio del giorno: sei controtendenza per principio. Infatti ora che anche la comunità scientifica ha scagionato il latte di mucca, svuoti con grande soddisfazione tutte le alternative proteiche giù per il lavandino e fieramente ordini al bar un cappuccino ‘classico’.

Voto 5

Scorpione

Le tue posizioni sono solide come quelle di Meta dopo che la dichiarazione della dipartita del numero due Sheryl Sandberg ha fatto crollare in borsa il titolo della società. Da quando hai Mercurio in opposizione tutto quello che hai provato a costruire è come un gigante dai piedi di argilla, appena si alza la marea tutto traballa.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: Venere in opposizione per te è come la criptonite per superman. Dovrai rassegnarti a rimanere senza poteri ancora per qualche settimana.

Lavoro: meglio arretrare da ruoli importanti e fare qualche lavoro secondario, quelli che rimandi da tempo come far ordine nei cassetti della scrivania o chiamare il tecnico della stampante, con la scusa di analizzare i famosi tempi e metodi.

Salute: la Luna ti regala un po’ di serenità e forse la voglia di qualche confidenza con gli amici, vedrai che condividere il tuo malessere ti farà bene.

Il consiglio del giorno: se pensi di trascorrere le prossime vacanze in Croazia ma non hai voglia di stare sempre con la calcolatrice in mano per la conversione del conto della cena, puoi posticipare all’anno prossimo quando anche a Dubrovnik la moneta locale sarà l’euro.

Voto 5 e mezzo

Sagittario

Devi ringraziare i benevoli influssi di Marte e Giove perché hai le forze e la prestanza fisica di Mick Jagger che a quasi ottant’anni tiene il palco con la stessa energia di quando ne aveva venti. Se credi di essere, quasi, al pari di questa iconica star del rock, sfrutta questa combinazione astrale che ti dona la sicurezza di un vero divo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: quando si parla di amoreggiare non te lo fai ripetere due volte e senza alcun pudore inizi uno striptease dal portone di casa fino alla camera da letto. Ricordati solo di recuperare i vestiti.

Lavoro: sei la star del tuo ufficio preso come esempio e sopratutto già eletto all’unisono impiegato del mese.

Salute: Marte a favore è un vero regalo e tu lo sfrutti appieno. Quando si hanno le scarpette da ballo ai piedi non si può non portarle a scatenare in discoteca tutte le sere. No?

Il consiglio del giorno: a scuola si insegna il campeggio per diventare grandi e responsabili. Prepara subito sacco a pelo e spazzolino per passare una notte con i tuoi adorati compagni di classe.

Voto 8

Capricorno

I social apprezzano molto la spontaneità delle persone e tu, con Venere e Mercurio a favore, sei capace di mostrarti tranquillamente e serenamente per quello che sei. Infatti il papà di Fedez ha conquistato il web e in particolare Tik Tok mostrandosi proprio per quello che è: un affettuoso padre di famiglia che ama cucinare per i suoi cari. Chi l’avrebbe mai detto che con la ricetta per l’uovo in camicia perfetto si può arrivare subito ad un pubblico di 17 mila follower…

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sospiri ogni volta che pensi al tuo amore, sei così dolce che parte subito la carie ai denti.

Lavoro: secchionissimo, a ogni domanda, tu rispondi con una perfetta definizione da enciclopedia Treccani con aggiunta di sinonimi e contrari per rendere il tuo linguaggio comprensibile anche ai meno dotti.

Salute: ‘All you need is love’ è la canzone dei Beatles che descrive perfettamente questo tuo momento. Tutto quello di cui hai bisogno è l’amore e tu ce l’hai sempre vicino, non ti lascia mai.

Il consiglio del giorno: dovresti programmare una gita a Procida che quest’anno sarà la capitale dell’inclusione, perfetta meta per chi come te è prontissimo ad abbracciare tutti e accoglierli sotto la tua ala protettiva.

Voto 6

Acquario

L’unico motivo per cui sei favorevole alla costruzione della nuova città carbon -free sui terreni dell’Expo è che ci sarà prima una maxi demolizione e tu ti vedi già guidare un bel rullo compressore e spianare tutto quello che si trova sul tuo percorso. Sarà il favore di Marte che ti spinge ad essere molto determinato e molto freddo tanto da voler snobbare l’opposizione di Venere che tiene lontani tutti i sentimenti. Tu al momento sei così: uno sterminatore.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: stai perfettamente bene nel gruppo Cougars/Scapoloni d’oro. L’amore è una chimera ma il sesso invece è altamente gradito, poi amici come prima.

Lavoro: metti subito in chiaro che le tue battaglie riguardano unicamente la tua voglia di vincere non centrano nulla con alti principi o la solidarietà. Chiaro, ma non scaldarti subito troppo.

Salute: siccome pensi di essere ferito, parti subito in contropiede. Fidarsi, ogni tanto, del mondo e degli altri non è poi così male.

Il consiglio del giorno: ascolta la puntata di Onepodcast della Fosca intitolata: ‘Essere innamorati è stupendo’. Potrebbe esserti di ispirazione.

Voto 6 –

Pesci

Con gli ottimi influssi di Venere siete capacissimi di accettare di buon grado le necessità delle altre persone senza porre alcun giudizio. Anche voi siete abbastanza concordi con l’affermazione della comunità scientifica che il cibo dovrebbe essere una questione di istinto e non una imposizione dettata da diete studiate a tavolino. Perr qusto vi vedremo fare un falo' di tutta la tabella con i valori nutrizionali per non eccedere con le calorie ingerite.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: è un vero sogno per voi vivere l’amore e essere ricambiati con la stessa intensità. Un vero entanglement.

Lavoro: non vi concedete neppure un minuto per perdervi sulle nuvole. Ricordatevi ogni tanto che la vostra fantasia deve essere annaffiata come le piante prima di partire per il weekend.

Salute: siete controllatissimi tanto che ormai se non vi sono delle istruzioni da seguire voi non siete più in grado di autoregolarvi. Il rischio è o caffé senza zucchero o con otto cucchiaini.

Il consiglio del giorno: acquistate solo magazine che hanno pagine sostenibili, quelle con la carta riciclata per intenderci. Anche se le riviste patinate hanno sempre un certo fascino, bisogna promuovere anche il ruvido green che nel prossimo lustro sarà il protagonista indiscusso del glam e della carta stampata.

Voto 7