L’oroscopo di oggi lunedì 25 aprile 2022: la Luna tra Acquario e Pesci per grandi ideali L’oroscopo di oggi, lunedì 25 aprile, ricorda una giornata importante, simbolo di libertà e di democrazia, valori tanto attuali dati gli ultimi eventi politici. Per questo i tanti pianeti che si trovano nel segno dei Pesci oggi sono davvero di buon auspicio. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Nell’oroscopo di oggi, lunedì 25 aprile 2022, la Luna sarà tra Acquario e Pesci. In questo giorno importante, simbolo di libertà e indipendenza, i tanti pianeti nel segno dei Pesci sono davvero di buon auspicio.

Con questo trionfo di elementi acqua nel pomeriggio, direi che il segno fortunato sia il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato la povera Vergine che, diciamocelo, in questi giorni si sente davvero sempre sbagliata.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Direi proprio che sei nostalgico di quei giorni in cui avevi tutti gli astri dalla tua parte, mentre ora hai unicamente la Luna favorevole… e solo per poche ore. Se vuoi tornare ai ricordi dei tempi felici in cui da bambino la mamma ti dava mille lire per uscire a prendere tutto quello che volevi, potresti recarti a Lamezia e acquistare, solo per oggi, un gelato proprio con le vecchie monetine della tua infanzia. Prepara il borsellino tintinnante.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: un po’ troppo romantico e gentile per i tuoi gusti, perché a te piace decisamente più ruvido, come un rock alla Gun’s and Roses.

Lavoro: oggi niente decisioni importanti, ma se per caso avessi proprio una necessità impellente, segna tutto in un bel vocale da inviare domani ai tuoi colleghi.

Salute: per fortuna oggi puoi svegliarti tardi e goderti la giornata seguendo i tuoi ritmi lenti.

Il consiglio del giorno: dovremmo fare come i bambini e vivere sempre nel presente. Il domani per loro è un concetto astratto e il passato be ormai è passato.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Toro

Pare che per il tuo compleanno anche il fiume Po in secca abbia deciso di farti un bel regalo, facendo riaffiorare addirittura il cranio di un cervo di ben 180.000 anni fa. Con tutti, o quasi, gli astri che ti favoriscono, non c’è da stupirti del fatto che questo sia davvero un periodo per te eccezionale. Da parte mia so già che più che una preziosa rarità, tu sarai contento se ti facessi trovare una bella tagliatella fumante al ragù, perché è di sicuro nella tua top 5 dei regali preferiti. Merito di Marte che ti rende un buongustaio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei romanticissimo così dolce da essere quasi stucchevole come un caffè con troppo zucchero.

Lavoro: puoi tranquillamente metterti a lavorare e scrivere email a tutti, basta che posticipi l’invio a domani perché nessuno avrà alcuna voglia di risponderti.

Salute: anche se è una giornata di festa, tu non molli e esci alle sei per la classica corretta del lunedì.

Il consiglio del giorno: per fare colpo su una persona bisogna conoscerla a fondo perché bastano piccoli ma graditissimi regali senza dover per forza esagerare.

Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Con tutti i pianeti nel segno dei Pesci che vi sono in quadratura c’è una vera e propria messa in discussione profonda. State ripercorrendo le tappe salienti della vostra vita come il cantante Liam Gallagher che di recente ha confessato di essersi molto pentito di aver sciolto la famosissima band Oasis. Non fatevi confondere le idee da ripensamenti perché ogni lasciata è persa ma bisogna guardare avanti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: i fugaci incontri del week end sono solo un dolce ricordo, infatti rimane solo il profumo di passione e amore sul vostro pigiama.

Lavoro: potete starvene tranquilli in panciolle perché nessuno vi disturberà con richieste di lavoro extra o consegne all’ultimo minuto.

Salute: stare in pigiama tutto il giorno è un piacere che oggi vi potete assolutamente concedere.

Il consiglio del giorno: niente rimpianti sul passato ma guardate diritto in faccia il futuro e tiratevi su le maniche.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Nella giornata della Liberazione tu che sei un vero patriottico sei vestito di tutto punto per la parata della banda in giro per la città. Di certo non andrai solo perché al tuo fianco, per farti vivere alla grandissima questa giornata, hai un cielo tutto a tuo favore, a partire da una bellissima Luna. A questo punto offri a tutti da bere nel bar della piazza.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: con tutto questo amore e sex appeal di sicuro hai contribuito ad aumentare la media dei rapporti settimanali nazionali. Insomma tieni proprio alta la tua bandiera.

Lavoro: è una giornata di vacanza ma tu hai sempre la testa sul business, tra un pranzo con gli amici e una passeggiata in campagna non manca uno sguardo agli appuntamenti della settimana.

Salute: se il tempo lo permette potresti già mettere in mostra il tuo bell’addominale scolpito come anticipo alla prova costume.

Il consiglio del giorno: decorate la vostra casa a festa con fiori festoni colorati e per i più arditi con una bella bandiera.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Leone

Da quando hai Mercurio in quadratura non capisci bene neppure le notizie più semplici al telegiornale. Infatti quando hai sentito che un missile balistico è stato lanciato come prova nella regione della Camciatca, hai pensato subito che si trattasse di una partita a Risiko e hai deciso di rispondere con un lancio di tre dadi. Occhio prima di prendere posizione o esprimere opinioni, mi raccomando.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: come in un deserto quando si cerca un oasi e si viene illusi da un miraggio o in alternativa con appare nulla all’orizzonte.

Lavoro: puoi tranquillamente dire tutto quello che vuoi perché fuori dall’ufficio, con i tuoi amici, di sicuro non verrai preso sul serio.

Salute non vale proprio la pena arrabbiarsi quindi prima di uscire, assicurati di aver lasciato il tuo cattivo umore a casa.

Il consiglio del giorno: se non ne hai approfittato il lunedì dio pasquetta di certo oggi organizza un bel partitone a Monopoli con gli amici.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Stai vivendo un periodo caotico: mentre Mercurio a favore è positivo, di contro tutti gli altri pianeti nel segno dei Pesci sono a sfavore tanto che ti senti come in una lavatrice in centrifuga. Alla notizia che l’Unione Europea sta promuovendo un unico caricatore per tutti i device tu sospiri di sollievo perché, anche in pieno caos, sei almeno sicura che in qualche modo riuscirai ad avere computer, telefono e tablet sempre perfettamente funzionanti come piace a te. Almeno un problema è risolto, insomma.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei come un’adolescente innamorato che disegna pagine e pagine di cuoricini nel suo diario segreto.

Lavoro: lascia computer e telefono spenti per tutta la giornata, tanto non ti servono per l’uscita fuori porta.

Salute: il massimo che potrai fare è prendere la macchina per raggiungere il ristorante e goderti un buon pranzo in compagnia. Mi raccomando niente piatti pesanti perché anche la digestione è rallentata e ti rimane tutto sullo stomaco.

Il consiglio del giorno: punti sempre alla perfezione e all’efficienza. Ricorda che non sei un T1000.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Pur sembrando unicamente alla ricerca dell’amore, sei abbastanza concreta grazie a Mercurio che spinge più ai fatti concreti che non alle chiacchiere. Infatti non ti sarai certamente fatta scappare l’opportunità del bonus vacanze e tu, che di leggi e codici sei sempre un’esperta, potresti pensare di ottenere anche qualche cosa in più. Quasi quasi, in cambio di un bell’oroscopino, non è che mi daresti una mano con la burocrazia? Tu sei perfetta.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sogni nottate di sconvolgente passione, dovresti ridimensionare le tue aspettative o cercare subito un Mr Grey per soddisfare le tue voglie.

Lavoro: mettiti tranquilla a prendere il sole su una sdraio con un buon vinello in mano. Oggi si parla solo gossip.

Salute: dovresti optare per una buona via di mezzo invece continui a strafare o pensare di poter fare cose impossibili come dipingere un’intera casa in un giorno.

Il consiglio del giorno: partecipa anche tu alla lotteria dello scontrino della spesa. non vorrai mica perdere una buona occasione per vincere qualche cosa no?

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Mio caro Scorpione, per quanto riguarda amore e sentimenti tu ne sfoderi davvero a pacchi, come i pannolini per i neonati. Con questa grande abbondanza sei la persona giusta per poter consolare la ormai sconsolatissima Rihanna, nell’occhio del ciclone del gossip a causa (ora) del recente arresto del suo compagno e futuro padre del bimbo. Sulla tua spalla c’è sempre posto per qualcuno che si vuole lamentare.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: dopo un weekend a stecchetto, puoi tranquillamente recuperare il tempo perduto e passare tutto il pomeriggio a giocare sotto le coperte.

Lavoro: oggi puoi ancora startene in panciolle a cantare come una cicala sotto la pianta.

Salute: tutta quest’energia che ti da Marte dovresti iniziare ad indirizzarla su qualche cosa di più produttivo che giocare, mangiare e dormire a rotazione.

Il consiglio del giorno: la carta imprevisti del monopoli non ti spaventa perché anche se ti facesse sostare in parco della Vittoria con 3 alberghi, tu hai tutte le possibilità per soggiornarvi anche per un paio di giorni.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La confusione domina sovrana mio caro Sagittario perché, anche se lo avevi sottovalutato, Marte in quadratura è davvero tosto e imprevedibile. Sei così perso e poco attento che hai pure dimenticato di celebrare il compleanno della bella città di Roma che il 21 Aprile ha compiuto 2775 anni. Come a una bella signora meglio non chiedere mai l’età ma anche se in ritardo dovresti donarle almeno un fiore o un pensiero, sempre che tu ce la faccia e non ti addormenti prima.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: è come una continua lotta per il potere. Ricorda che nei sentimenti si vince sempre in due.

Lavoro: non hai alcuna intenzione di rovinare questa giornata pensando a quello che devi fare. Oggi vuoi solo una mente libera senza pensieri.

Salute: il programma te lo ha consiglia Rootsie: un bel filmetto, tisanina e kinder fetta a letto.

Il consiglio del giorno: mai dimenticarsi i compleanni. Per educazione e scaramanzia mai fare gli auguri né il giorno prima, né il giorno dopo. Segna tutto sulla tua agenda elettronica che non sbaglia mai.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Credo proprio che tu sia diventato molto geloso quando hai visto l’ultima novità di Barbie. Infatti la bambola più famosa al mondo si è vestita da Elisabetta II per celebrare i suoi 96 anni d’età. Posso capire che anche tu, con tutto quanto ci sia nell’universo a favore, vorresti un bel riconoscimento e magari anche una Barbie dedicata a te. Va bene che sei al top ma attento a paragonarti alla sovrana più longeva di sempre perché i pianeti a favore passano, lei no.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei spensierato e innamorato come i Bennifer nel loro nuovo super lussuoso nido d’amore.

Lavoro: resti sempre connesso come i veri tifosi che nonostante i pranzi o cene in famiglia seguono con un auricolare la partita della squadra del cuore.

Salute: hai superato il massimo del tuo potenziale perché sei addirittura al pari di un dio dell’Olimpo. Come Apollo per intenderci.

Il consiglio del giorno: sei un po’ troppo impettito, meno pancia in dentro e petto in fuori e più relax, in fondo oggi è vacanza, no?

Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Da qualche giorno è passata la legge che negli uffici pubblici l’aria condizionata non deve abbassarsi sotto i venticinque gradi e tu che sei come un toro che vede sempre rosso (quindi imbufalito) sei già pronto a protestare con tanto di cartello sotto agli uffici. Ma non eri tu quello che fino all’altro giorno promuoveva una vita più green e coscienziosa? Mercurio a sfavore ti ha proprio rimescolato tutte le idee e le sinapsi.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ultimo colpo di coda della Luna a favore che ti sta facendo vivere giornate e soprattutto ‘notti magiche’.

Lavoro: hai già un bel sorriso stampato al sol pensiero che oggi non dovrai ‘litigare’ con xcell per far quadrare i conti.

Salute: il massimo che puoi fare è mettere le gambe sotto al tavolo. Nulla di più.

Il consiglio del giorno: bisogna essere sempre coerenti o se non si vuole essere ripresi a volte meglio non esporsi apertamente. Ce la farai?

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Ai rincari delle materie prime voi siete stati i primi a trovare idee alternative e non mi stupirei se aveste deciso di riempire un intero capannone industriale di bottiglie di PET. Pare infatti che ci sia grandissima richiesta di materiali riciclati e da riciclare. Se a volte pensate che la vostra immaginazione sia un po’ oltre, proprio per la congiunzione di Giove e Nettuno, sappiate che prima o poi sono proprio le idee impossibili che diventano realtà.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: è come una vacanza in un posto da sogno dove splende sempre il sole e io vi godete la brezza marina all’ombra di una palmetta. In poche parole un vero sogno.

Lavoro: la vostra immaginazione non conosce tregua, quindi vi troverete a lavorare anche oggi.

Salute: grazie a Venere e Marte non ricordate più che cosa sia la stanchezza e il cattivo umore.

Il consiglio del giorno:: tutti i geni sono passati per matti, da Galileo a Tesla, potete aggiungervi anche voi al folto gruppo sei visionari del futuro.

Voto 10