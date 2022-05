L’oroscopo di oggi lunedì 23 maggio, previsioni segno per segno: Cancro e Scorpione emozionatissimi L’oroscopo di oggi, lunedì 23 maggio 2022 e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Con la Luna in Pesci e ancora Marte vicino a Nettuno sarà difficile mettere ordine nei sentimenti di Pesci, Scorpione e Cancro.

L'oroscopo di oggi, lunedì 23 maggio 2022 e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Il Sole è ufficialmente entrato nel segno dei Gemelli. Quindi, da adesso e per 30 giorni prepariamoci ad essere invitati alle feste di compleanno più divertenti e chiassose! Nel frattempo Mercurio retrogrado è entrato in Toro.

La Luna di oggi si trova nel segno dei Pesci amplificando l'emotività giù fortissima dei segni d'acqua data anche da Marte ancora vicino a Nettuno. Il segno fortunato quindi oggi è proprio il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato sarà la Vergine… Ma davvero ancora per pochissimo!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Con Mercurio che ti ha salutato ora ti trovi a non avere una chiara direzione mentale. Potresti far gara a chi è più indeciso e provocatorio con il miliardario Elon Musk che dopo aver dichiarato di voler acquistare e rivoluzionare totalmente Twitter, ora fa un po’ di tira e molla. Dubito che sia una strategia a tavolino perché senza i favori e la scaltrezza del pianeta del pensiero meglio evitare anche un piccolo tweet compromettente per l‘alta probabilità di scatenare una ‘shitstorming’.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sembra che tu non lo riesca a capire come vorresti perché è come un verso romantico di Shakespeare e neppure con la messa in prosa riesci a dargli un senso.

Lavoro: hai bisogno del gobbo, quello con i cartelli giganti con tutte le frasi scritte che devi ripetere, ti servono anche per rispondere al telefono perché dopo il ‘buongiorno’ non ti ricordi più nulla.

Salute: sembra che tu abbia preso il giorno per la notte infatti ti potremmo trovare in giro direttamente in pigiama, e nonostante non sia un must di stagione sei sempre molto cool.

Il consiglio del giorno: segui Enrico Porzio il più famoso pizzaiolo su tik tok e oltre ai buoni consigli sulla pizza puoi ispirarti a un modo di comunicare simpatico e accattivante, ora che non hai i favori di Mercurio può tornarti utile.

Voto . 7 e mezzo

Toro

Te le sei segnate tutte in questo periodo e hai unicamente atteso che il pianeta del pensiero Mercurio tornasse a favorirti per fare la lista delle persone che non sono state molto gentili con te, ed è lunga come quella della spesa il sabato mattina. Ti avviso che l’effetto è come quello delle recenti dichiarazioni di Fedro del Grande Fratello su Luca Argente: un po’ esagerate. Lo so che non ce la facevi più a tenerti tutto dentro ma tira fuori prima la tua dolcezza che di sicuro ti può portare grandi soddisfazioni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: credo proprio verrai accontentato da questa buona Luna che ti regala una cenetta romantica per farsi perdonare, ovviamente nel pacchetto c’è anche un ‘dopo’ dalle sfumature bollenti.

Lavoro: nel tuo team hai riacquistato un vero fuori classe. Mercurio ti ha raggiunto e con lui puoi subito tirare un bel colpo in porta e fare gol, il campionato per te non è ancora finito.

Salute: anche per le sfide più dure tu sei capace di rialzarti, capire subito la lezione e centrare subito il bersaglio meglio di un centauro che prende la mira.

Il consiglio del giorno: è arrivato il momento di scegliere i corsi estivi per i bambini e tra quelli sportivi, artistici, in lingua, all’aperto o in un museo, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ti ci vorrà una buona mezza giornata per trovare quello che ti convince di più.

Voto . 7 +

Gemelli

Siete facilmente impressionabili ora che Mercurio non vi massaggia più i neuroni e vi passa tutte le risposte. Infatti quando in rete avete visto la razza gigante del Mekong avete pensato si trattasse di un vero e proprio mostro marino alieno. Provate ad uscire dai vostri fumetti di fantascienza e iniziate a pensare che la realtà è così meravigliosa che tutto può accadere. Anche una creatura marina di dimensioni atipiche.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: anche se avete i favori del pianeta dell’amore siete davvero insopportabili peggio di rimettersi la maglietta tutta sudata e puzzolente dopo la doccia.

Lavoro: potete affidarvi ciecamente alla fortuna, ebbene sì, perché Giove oggi è pronto ad abbuonarvi l’ultima interrogazione dell’anno con un sei politico pur sapendo che non avete studiato una mazza.

Salute: praticamente pedalate su una cargo bike pesantissima con la batteria scarica, una vera faticaccia.

Il consiglio del giorno: per riportarvi coni piedi per terra, potresti partecipare al progetto di donazione di pasti organizzato da Mc Donald. Ti farà sicuramente bene. Voto . 6 e mezzo

Cancro

Finalmente ti vedo sorridere un pochino forse sarà il pianeta del pensiero che ti torna a favorire o la Luna che ti da un po’ di sicurezza. Infatti vorresti mandare in video diretta nazionale la dichiarazione di Marco Mengoni in cui dice che essere gentili è da super eroi, per fare un po’ di giustizia ai dolci e sensibili animi che come te che tengono testa alta alla quadratura di Giove. Bravissimo e coraggiosissimo.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: passioni a non finire, unisci un po’ di ‘golosità’ alle tue fantasie e sporcarti le mani sarà un bellissimo gioco erotico.

Lavoro: si torna a ragionare con Mercurio che da bravo ‘precisetti’ ti reimposta anche la grafica delle email, perché la prima impressione, anche online, è quello che conta.

Salute: ricorda sempre di fare il conto delle calorie perché è vero che al momento con l’energia di Marte puoi permetterti la coppa Mont Blanc tutti i giorni, ma Giove è lì in agguato per farti lievitare come panino all’olio.

Il consiglio del giorno: per darti un po’ di tono dovresti optare per il look ‘capelli effetto mare’ che sta impazzando tra le star è davvero facile basta lasciar asciugare naturalmente i capelli senza L un bisogno del Phon. Facile e pratico.

Voto . 6 e mezzo

Leone

Non rinunci assolutamente a metterti in mostra ma occhio a Mercurio in quadratura perché tutto quello che dici o che fai non verra ben capito. Come il nuovo tatuaggio a forma i bambolina vudù sulla mano della coppia Megan Fox e Gun Kelly. Pare voglia essere un inno all’amore in realtà sembra uno scarabocchio fatto da un bimbo all’asilo. Tu come loro non te la prendere e lascia che gli altri ne parlino.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: è come quando hai voglia di salato e nel buffet della colazioni trovi solo la crostata di marmellata e la torta al cioccolato con panna. Se fossi in te non farei così tanto il difficile.

Lavoro: neanche se oliassi il tuo sguardo da piacione per bene riusciresti a far passare le battutacce al vetriolo che ti escono a mitraglietta dalla bocca. Occhio a non finire con una mela in bocca ad abbrustolire sul girarrosto.

Salute meglio non contrastarti e lasciarti fare quello che vuoi perché sei più pericoloso di una tartaruga azzannatrice affamata.

Il consiglio del giorno: per dare ancora più tono al tuo già radioso incarnato per la stagione calda dovresti optare per le creme all’acqua che tanto spopolano in oriente dove la cura della pelle è una vera religione. provare per credere.

Voto . 7 –

Vergine

Vuoi assolutamente tutto il riconoscimento che ti meriti proprio come Giorgia Soleri che dichiara di non voler più essere unicamente identificata come la fidanzata di Damiano dei Måneskin. Con la Luna e Marte opposti meglio non mettersi a discutere perché sei più determinata e agguerrita di un attivista che protegge i cuccioli di foca. Hai anche ragione ma non credo otterrai così tutto e subito.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei particolarmente difficile e anche se l’amore si presentasse già pronto e tutto nudo, resteresti ferma a valutare le varie opzioni possibili su cosa fare.

Lavoro:il tuo motto è pulizia, infatti ti sei messa foulard in testa e hai portato i bidoncini della differenziata dove buttare disordine, testi sgrammaticati e procrastinazione. Un vero reset da testa a pieni.

Salute: senti ancora una infinita stanchezza fin dentro alle ossa, ti mando subito a far riabilitazione alla Jolla con un gruppetto di vecchietti super pimpanti che sapranno darti anche degli ottimi consigli dalla pressione bassa fino ai problemini amorosi.

Il consiglio del giorno: l’unica cosa che puoi fare effettivamente è fare la richiesta del bonus condizionatori, in vista di dell’estate più calda di sempre. Voto . 5 e mezzo

Bilancia

Se tutti, ma proprio tutti, si sono inteneriti alla storia della coppia che ha ottant’anni suonati fa il giro del mondo. Tu che sei più scettica che mai hai fatto spallucce. Con Venere in opposizione se ti facessi vedere i video dei koala h24 il risulatato finale sarebbe una lunghissima fila di sbadigli ininterrotta.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: c’è troppo romanticismo nell’aria come il polline in un viale di betulle. Non puoi far altro che starnutire e correre subito a blindarti in casa.

Lavoro: di colpo l’ufficio si è trasformato in un luogo per te austero come il convento delle suore, perché da quando Mercurio ti ha salutato si è portato via anche tutto il divertimento lasciando solo la noiosissima routine.

Salute: stai bene solo quando sei in tuta da lavoro, mangi il panino con la mortazza, bevi una bella birretta con annesso rutto libero, le buone maniere non sono assolutamente ammesse.

Il consiglio del giorno: se pensi che il look mutante e reggiseno sfoggiato dalla modella Julia Fox per andare al supermercato sia giustissimo per te ti sbagli di grosso. Il rischio è una congestione appena passi nella corsia del reparto surgelati. Occhio!

Voto . 6 +

Scorpione

Ora che hai il pianeta del pensiero, Mercurio, in opposizione secca non hai più la capacità di trovare rapide ed ingegnose soluzioni per destreggiarti tra la burocrazia. Infatti ti troverai con una lunga lista di pagamenti inaspettati da fare come la Ryan Air che, finalmente, dovrà inserire i contributi inps nelle paghe dei suoi dipendenti. Ricorda che alla fine tutti i nodi vengono al pettine.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: finalmente arriva un po’ di romanticismo a dare dei toni vagamente pacati al tuo eros predominante. Sarà un po’ come mettere il collarino rosa diamantato ad un pitbull in calore. Su certe cose non molli proprio l’osso.

Lavoro: lo so che odi i lunedì e come darti torto se sai già che dovrai andare in ufficio con Mercurio in opposizione che ti aspetta con il bollettino delle tasse arretrate da pagare…

Salute: l’unico luogo dove ti senti a tuo agio è la palestra perché con i benefici di Marte sei decisamente il più, bravo, forte e tonico. Di la verità, ti piace stare lì solo perché sei il numero uno vero?

Il consiglio del giorno: dedica la giornata all’ascolto dei grandi successi di Franco Battiato, cantando Cuccuruccucù, o ‘Cerco un centro di gravità permanente’, ti tornerà subito un po’ di buon umore.

Voto . 6 e mezzo

Sagittario

Alla notizia della nascita del figlio di Rihanna tu hai deciso subito di festeggiare perché finalmente il tuo animo da party animal è tornato a splendere. Tutta questa voglia di fare baldoria, con chiacchiere tra amici più che per il bebé della badgirl delle Barbados sia dovuta al fatto che non hai più Mercurio in opposizione, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti stai ancora chiedendo dove siano mai finite le sorellastre di Cenerentola, sei così confuso dalla che se non ti ricordi neppure chi è la protagonista di una famosissima favola, figuriamoci a inviare il messaggino di buon giorno al tuo filarino…

Lavoro: hai presente quando vai dall’oculista e per la prima volta ti mette sul naso delle lenti e tu finalmente ci vedi? Ecco oggi, dopo qualche settimana, torni ad avere una chiara visione di quello che stai facendo.

Salute: ti sei già reso conto che hai l’agilità di un comodino e ti assicuro che è già un ottimo punto dia partenza. Ora ti tocca almeno srotolare il materassino e fare un minimo di stretching.

Il consiglio del giorno: per le occasioni di festa o solo per fare un po’ il Dady dovresti seguire gli ultimi dettami di moda dalla croisette mettendoti un bel papillon. Potresti subito essere scambiato per il bel Alessandro Borghese. Mica male.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Appena hai letto che l’esercito Usa ha un suo Metaverso per allenare le reclute, tu hai subito pensato che sia il modo più intelligente per utilizzare queste nuove tecnologie. Non tanto per la tematica militare ma perché dà un senso pratico a questa realtà parallela che fino ad oggi ti sembrava solo una fuga dal mondo reale. Su di te, gli effetti di Mercurio a favore si vedono subito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei armato come un corazziere dell’esercito ma sotto sotto si intravede che hai voglia di tenerezza perché sei tutto un sorriso serafico.

Lavoro: quando si parla di concretezza tu sei il segno giusto che sa portare avanti qualsiasi progetto con pugno fermo e determinazione. Attendiamo i tuoi comandi colonnello!

Salute: pronto per un allenamento completo: nuoto, bicicletta e corsa come nei piu classici triathlon.

Il consiglio del giorno: per accedere alla città di Barolo il prossimo autunno, come per Venezia bisognerà acquistare il biglietto, quindi fin da ora se vuoi passare per il periodo della vendemmia e del tartufo meglio acquistare subito i biglietti.

Voto 7 +

Acquario

Concentratissimo su tutte le tematiche che riguardano l’amore e il sesso in tutte modalità e espressioni proprio grazie a Giove che ha dilatato le tue emozioni come il giro vita di Sherman Klump meglio conosciuto come il ‘Professore Matto’. Un’ottima giuda in questo campo è sicuramente la pallavolista Paula Egonu che ti dirà che il segreto non sono termini e definizioni ma l’amore è essere felici è fare quello che realmente piace. Facile, no?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: è come un tiro alla fune tra cuore e mente, se il primo vorrebbe che ti tuffassi nei sentimenti, il secondo ti ha già acquistato un biglietto per fare il giro del mondo in un anno. Una vera battaglia senza vincitori.

Lavoro: nel tuo ufficio è tornato il trend di una gestione piramidale e tu che hai lavorato così tanto per creare un ambiente carico di fiducia e positività ti ritrovi nel regime del terrore al motto di ‘dividi et impera’. Non te la prendere.

Salute: puoi benissimo stare solo e pensare che il mondo sia fatto solo di brutte persone, e fai benissimo, ma sappi che la tua astrologa del cuore è qui pronta per mostrarti il contrario. Quando sei pronto, io ci sono sempre!

Il consiglio del giorno: per la tua indole di condivisione c’è il progetto calcio ‘Lay’s RePlay per insegnare ai bambini l’inclusione e il rispetto attraverso lo sport. Stai già pensando a come partecipare, vero?

Voto 7 e mezzo

Pesci

Con gli influssi della Luna benevola di oggi, proprio nel vostro segno, siete ancora più sensibili, romantici ed empatici. Infatti, sono certa che alla vista delle immagini in altissima risoluzione del Sole, realizzate da Solar Orbiter, vi è scesa una lacrimuccia. Perché vi siete sicuramente accorti di quanto sia immensa e bellissima la stella più grande del nostro sistema vero? O forse vi è sembrata un’enorme pupilla e avete realizzato che ‘tutto è in tutto’ come diceva Anassagora nel 400 a.c.?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete in estasi contemplativa con anche la Luna nel vostro segno che enfatizza ancor di più i sentimenti e anche quello che sta più in basso nelle zone d’ombra.

Lavoro: ora che avete forza fisica e pensiero super attivo siete come Steeve Jobs negli anni ottanta quando ha fondato la Apple. Se lavorate bene dallo scantinato passate subito al palazzo da otto piani nella silicon valley.

Salute: è come surfare tutto il giorno sulle dolci e perfette onde della California. Un vero sogno ad occhi aperti.

Il consiglio del giorno:: pare che il gilet con gli schermi su cui appaio i video di tik tok sia all’ultimo grido. Oltre che essere molto cool potrebbe essere un valido aiutino ai maturando di quest’anno. Vi ho forse dato una buona idea?

Voto 8 e mezzo