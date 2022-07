L’oroscopo di oggi lunedì 18 luglio 2022: Pesci e Cancro dolcissimi L’oroscopo di oggi, lunedì 18 luglio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Oggi c’è una bella novità: il pianeta dell’amore, Venere, entra in Cancro dove starà fino alla prima decina di agosto. I segni d’acqua sono pronti a grandi gesti d’amore.

L'oroscopo di oggi, lunedì 18 luglio 2022, e le previsioni segno per segno. Continua la fortissima spinta emotiva data dal Sole trigono a Nettuno e dalla Luna in Pesci che abbiamo avuto anche nel weekend. Con oggi però si aggiunge Venere, pianeta dell'amore, che entra nel segno zodiacale del Cancro portando romanticismo e voglia di coccole a tutti i segni d'acqua ma anche a Toro e Vergine. Siete pronti?

Con la Luna che oggi sarà tra Pesci e Ariete, direi che il segno fortunato sia lo Scorpione (che se lo merita dopo tanto tempo) e il segno sfortunato il Gemelli che da oggi non ha nemmeno Venere a proteggerlo.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ora che Venere è in quadratura sei anche tu in piena crisi come il Governo. Nonostante le varie riunioni per farti ragionare e raggiungere accordi tu non vuoi assolutamente ascoltare, non perché tu abbia idee diverse, ma perché ti fidi solo di te stesso e del tuo istinto. La politica e le trattative le lasci volentieri agli altri.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: da oggi e per qualche settimana sarai allergico ad abbracci e coccole. Praticamente è come se avessi preso troppo sole e ora vuoi stare unicamente all’ombra dell’ombrellone.

Lavoro: ti senti più confuso e demotivato del solito. Vista la scarsa brillantezza potresti fare due chiacchiere con le risorse umane per fare un calcolo di quanti anni ti mancano al prepensionamento.

Salute: neppure una bella sudata rigenerante può sollevare il tuo umore davvero nero. Opti per divanata e cibo spazzatura.

Il consiglio del giorno: se ti stai chiedendo se sia più salutare il condizionatore o un bel ventilatore, ti assicuro che entrambi hanno delle controindicazioni ma sopportare questo caldo solo con le tapparelle abbassate è praticamente impossibile.

Voto 5 e mezzo

Toro

Sei un ottimo businessman appassionato sia alla tua azienda che alla tua terra e ora che hai anche i favori di Venere sei ancora più attento e dedicato. Sei proprio come Fortunato Amarelli che gestisce l’azienda di famiglia in proprio e attività che qualificano il territorio. Insomma bravo, giudizioso e bello… Cosa vuoi di più?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sentimenti e passioni trionfano come una vera marcia nuziale. E tu sei pronto a solcare la navata con passo sicuro e cuore trepidante.

Lavoro: hai la netta impressione che tutti ti adorino e seguano le tue indicazioni come i cavalli del circo Orfei. Non esagerare con evoluzioni acrobatiche troppo estreme, eh.

Salute: non ti sei mai sentito meglio, ed è come se fossi appena uscito da una una beauty farm con texture della pelle e energie totalmente rinnovate.

Il consiglio del giorno: se volessi perdere qualche chiletto, ma non ne hai proprio bisogno, potresti provare la dieta di Marc Hyman, pare faccia davvero miracoli.

Voto 9 –

Gemelli

Potreste lasciarvi sopraffare da giudizi superficiali perché con Venere che vi ha salutato non avete alcuna voglia di impegnarvi troppo nel leggere tutte le minime sfumature che vibrano nell’aria. Voi siete molto più approssimativi proprio come gli statunitensi che ancora oggi generalizzano sull’Italia con le famose tre parole: pizza, mandolino, mafia. Tutta colpa della trilogia ‘Il Padrino’, ovviamente.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: tenetevi stretto il vostro partner perché avrete unicamente voglia di stare avvinghiati per tutta la serata sul divano e sapete bene che trovarne un altro è durissima.

Lavoro: davvero poco convincenti, avete perso totalmente il fascino da venditore di enciclopedia porta a porta. Ora dovrete dedicarvi ad altro.

Salute: alle serate affollate preferite di gran lunga la calma domestica e un buon libro. Al massimo vi concedete un buon Jazz ma a volume bassissimo.

Il consiglio del giorno: riguardate il film cult Blade Runnes per arrivare preparati e con affermazioni illuminanti alla serata del cineforum. Mi raccomando preparatevi bene perché l’argomentazione sarà di altissimo livello.

Voto 6 +

Cancro

Venere arriva proprio nel tuo segno e tu la prendi subito a braccetto come la tua migliore amica. Insieme al pianeta dell’amore ti senti capace di tutto come la coppia di fratelli gemelli Alberto e Davide, che supportandosi in ogni situazione, raggiunge traguardi importanti tra cui la laurea proprio nello stesso giorno. Dovrai solo ricordarti di ordinare due corone d’alloro dal fiorista.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: è un vero tripudio di sentimenti, lacrime, risate da vivere tutti insieme a fior di pelle. Un vero film romantico.

Lavoro: al pugno deciso aggiungi quel tocco di empatia che ti garantisce di poter strumentalizzare le persone convincendole che la cosa migliore è mettersi a lavorare di gran carriera. La paraculaggine è davvero a mille.

Salute: non hai bisogno di dimostrazioni, tu sei bello e in perfetta forma e sono proprio i tuoi jeans del liceo a confermartelo perché ti stanno proprio d’incanto.

Il consiglio del giorno: fai sempre attenzione ai furti di dati. In questo periodo vanno per la maggiore quelli di numeri di carte di credito salvate su Crome. Fa un bel reset di tutti i dati che hai salvato in rete.

Voto 8 +

Leone

Ora che hai perso anche Venere sei esattamente come la moglie di Jova che durante i Beach Party si aggira per l’evento senza pass pensando di essere facilmente riconosciuta come il marito. I periodi in cui anche con cappelli e occhiali neri venivi immediatamente riconosciuto, ahimé sono proprio finiti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sarà l’atmosfera delicata e fluttuante ma tu ti senti proprio un pesce fuor d’acqua alla ricerca di emozioni decise. Per quelle dovrai aspettare ancora un po’.

Lavoro: abituati a questa routine sfinente fatta di casa e lavoro. Per te niente slanci iperbolici perché potresti stramazzare di fatica per lo sforzo.

Salute: il massimo che puoi fare sono movimenti lenti sul genere Thai Chi unicamente all’alba per tutto il resto della giornata sei fermo sulla poltrona attaccato al ventilatore.

Il consiglio del giorno: la zeppa è certamente la scarpa perfetta per l’estate perché molto comoda e allunga la gamba. Da usare sia per andare in spiaggia che durante le serate in disco. Vedrai che indossandole ti sentirai subito una regina della notte pronta a ruggire.

Voto 5 +

Vergine

Ora che hai anche Venere a favore, il benessere ma soprattutto la sicurezza di tutti diventa un punto fondamentale. Ti unisci volentieri come un coro all’appello di Chiara Ferragni per portare attenzione sul livello di delinquenza nelle strade di Milano. Se fosse per te fonderesti un gruppo di vigilantes tipo ‘Guardian Angels’ di New York per essere certa dello standard del servizio.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: finalmente sei dolce e lussuriosa come una golosissima torta gelato che si lascia felicemente ‘mangiare’ in quattro bocconi.

Lavoro: sai ben bilanciare lavoro e vita privata e in entrambi i campi sei pienamente soddisfatta.

Salute: da oggi ci penserà Venere a favore a vestirti, acconciarti e truccarti per essere sempre perfetta. Tu dovrai solo ricordarti di mettere sul viso la crema base, poi fa tutto lei.

Il consiglio del giorno: a breve verranno introdotti sacchetti per la differenziata con chip e cassonetti intelligenti per obbligare tutti a fare la raccolta differenziata. Inizia a preparare un bel riassunto per tutti i tuoi condomini con tanto di disegni esemplificativi affinché non ci siano dubbi.

Voto 8 +

Bilancia

Da oggi Venere ti saluta e tu resti basita e irritata proprio come il rapper Rhove quando, mentre canta la sua hit ‘Shakerando’ , non vede nessuno del pubblico ballare e se na via vomitando una marea di improperi. Ti assicuro che tu potrai fare altrettanto se non di peggio.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: speravi che fosse proprio amore e invece era un calesse… con questa citazione alla Troisi ti lascio cogitare sulla complessità di questo sentimento.

Lavoro meglio evitare decisioni importanti perché tu sei troppo emotiva e per ripicca potresti prendere decisioni assolutamente poco produttive. Ti è proibito toccare qualsiasi cloche di comando.

Salute: svogliata anche nel preparare il caffè la mattina, infatti Potresti mettere troppa acqua o troppa poca miscela. Il risultato è comunque deludente.

Il consiglio del giorno: mi raccomando, ricordati in questi giorni di bere molta acqua e di idratarti per spegnere un po’ il tuo malumore, altrimenti potresti essere ancora più incazzosa del solito.

Voto 5 +

Scorpione

Vuoi dire tutta la verità, soltanto la verità e nient’altro che la verità anche quando è scomoda ma lo fai assolutamente per il tuo bene. Sei come il bimbo di tre anni e mezzo di Livorno che smaschera subito il ladro che gli aveva appena rubato il cellulare. Venere inibisce tutte le tue strategie segrete e porta a galla a gran voce la giustizia.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sembra proprio che l’aria stia cambiando tanto che vorrai addolcire i tuoi modi almeno con i tuoi affetti. Un piccolo passo che è già una grande conquista.

Lavoro: non arrabbiarti troppo se qualcuno non vorrà seguire pedestremente i tuoi consigli. E’ giusto che si sbaglino per poi sentirti dire la famosa frase: ‘avevi proprio ragione tu’.

Salute: raggiante e davvero affascinante nonostante un lieve broncio stampato sul viso. Ti assicuro che l’effetto è Molto sexy tipo Dylan Mc Kay del telefilm Beverly Hils 90210.

Il consiglio del giorno: la t-shirt nera che piace tanto ai nerd come te è un vero must have di stagione. Pare proprio che tu sia destinato ad essere un vero figo!

Voto: 7

Sagittario

Finalmente ti sei liberato da quel peso sul petto e le emozioni riaffiorano come il relitto di un galeone in Oregon che ha ispirato il film: ‘I Goonies’. Venere si è tolta dall’opposizione e tu hai di nuovo voglia di romanticherie e azzardi e persino di qualche gesto passionale. Ricorda che quando uno sa come andare in bicicletta, tornare a pedalare non è poi così difficile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: inizi a vedere la luce in fondo al tunnel. Non sei ancora convinto della potenza dei sentimenti ma almeno inizi a prenderli in considerazione.

Lavoro: non ti lasci facilmente intenerire e anche se è periodo di saldi il tuo lavoro ha sempre un prezzo fisso. Non cedi neppure di un centesimo.

Salute: buono e amichevole con tutti, la tua rinomata allegria e convivialità torna a risplendere.

Il consiglio del giorno: controlla sempre lo status dei tuoi voli perché sono previsti ancora contrattempi per i viaggiatori. Usa app o se non sei certo di voler proprio partire per mete lontane a questo punto posticipa il tuo viaggio in un periodo meno affollato. Potresti toglierti da questa annosa e passe.

Voto 7

Capricorno

Il cielo ti sta avvisando in tutti i modi che ti devi dare una calmata, infatti ti mette in opposizione anche l’amabile Venere. Tu che sei esaltato da Marte pensi che tutto sia possibile, anche andare a riprendere con una corriera i cinquantaquattro ragazzini che sono rimasti bloccati a Londra a causa di un volo cancellato. La tua folle idea tra i vari buchi ne ha uno in particolare: dove far stare i ragazzini intanto che tu guidi come un pazzo per le strade di mezza Europa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: vorresti avventarti come un leone sulla gazzella, i tuoi istinti sono al massimo e innescano incendi come le zone verdi, trascurare e orami ingiallite a Roma.

Lavoro: sei un vero toro scatenato, sprizzi energie e proposte di business da tutte le parti ma non hai assolutamente la consapevolezza che non possono realizzare. Le tue sono unicamente sparate.

Salute: fisicamente puoi veramente tutto, anche vincere un rodeo in Texas vista la grande forza, ma hai sempre bisogno di un coach che ti spieghi per filo e per segno quello che devi fare altrimenti sei perso.

Il consiglio del giorno: con tutta questa grinta vorresti immergerti in apnea nelle acque del mediterraneo e rimirare i magnifici fondali. occhio perché alcune pareti arrivano fino a una profondità di venti metri. Sei certo di potercela fare?

Voto 5

Acquario

In caso di emergenza tu puoi sempre contare su Giove che ti garantisce il fattore C (di "culo"). Sei come il pilota che negli Usa ha dovuto fare un’atterraggio di fortuna in autostrada ed è persino riuscito a evitare le auto in entrambe le carreggiate. Anche se Marte ti ha azzerato pressione e forze tu comunque non hai perso i tuoi rapidissimi riflessi.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti vorrai godere il focolare casalingo con tutti i tuoi affetti a portata di mano da abbracciare in sequenza per tutto il giorno.

Lavoro: il ritmo è decisamente lento come quello di un bradipo su un ramo, più che a causa del caldo è per colpa di Marte, rassegnati a questa evidenza.

Salute: vederti stare fermo e rilassato su una sedia pare quasi un miracolo. Eppure ci dovremo abituare a questa visione ancora per un po’ vedrai che poi non è così male godersi la vita stile pensionato al mare.

Il consiglio del giorno: dal Mit arriva la bella notizia del prototipo di bicicletta che si guida da sola. Metti sul tuo telefono gli alert su come si svilupperà questa invenzione perché vuoi assolutamente essere il primo ad averla.

Voto 6

Pesci

Lo so che ora che l’amore è tronato a risplendere voi volete comunicarlo a tutti e vi piacerebbe tanto anche incidere il nome del vostro innamorato in un posto memorabile. Dello stesso avviso è sicuramente la turista australiana che ha ben pensato di scrivere il suo nome e quello dell’innamorato in una delle pietre del Colosseo. Per questo genere di gesti a Roma si attacca un bel lucchetto a Ponte Milvio a suggellare l’amore eterno senza dover rovinare irrimediabilmente un monumento storico.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: finalmente è tornato come uno squillo di trombe a far sussultare e palpitare il vostro cuoricino avvizzito.

Lavoro: sarete capaci di condividere sia le vostre fatiche che i vostri successi. Puntate tutto sul gioco di squadra e fate proprio bene.

Salute: mi piace definirvi sublimi per eleganza, tatto e bellezza. Se vi dovessi dare un voto per voi senza alcun dubbio è: dieci.

Il consiglio del giorno: approfittate di questa rinnovata dolcezza per leggere le favole a letto con i vostri bambini. Vi assicuro che è meraviglioso. Lo faccio anche io, quasi, tutte le sere.

Voto 8 e mezzo