L’oroscopo di oggi giovedì 9 giugno 2022, previsioni segno per segno: Bilancia e Capricorno hanno crisi isteriche L’oroscopo di oggi, giovedì 9 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: la luna in Bilancia forse riuscirà a mantenere un po’ di stabilità. Nel frattempo il pensiero si fa rivoluzionario e profondo grazie a Mercurio trigono a Plutone: l’amore è molto messo in discussione!

L'oroscopo di oggi, giovedì 9 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: le emozioni sono poco propense ad essere contenute. Mercurio è sempre in trigono a Plutone per un pensiero profondo e rivoluzionario. Venere si sta pericolosamente avvicinando a Urano in un momento di rottura, che sia l'inizio di qualcosa di nuovo.

La Luna si trova nel segno della Bilancia, a mitigare un po' questa forza dirompente. Il segno fortunato oggi sarà il Sagittario mentre il segno sfortunato è il Cancro.

Ariete

Anche se sei super esaltato da Marte, sei un po’ placato dalla Luna in opposizione. Infatti se ti chiedessero delucidazioni sulla tua situazione amorosa, tu risponderesti come De Martino, con un semplice ‘bene’. E se ci fosse qualche inesistenza aggiungeresti anche tu la citazione: ‘tutto il resto è vita!’. Complimenti per lo stile e la citazione poetica.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: stai bene anche con queste temperature calienti che non tendono ad abbassarsi, ovviamente in termini di passione e non di meteo.

Lavoro: hai completamente raggiunto tutti gli obiettivi di quest’anno. È il momento giusto per seminare per il prossimo anno.

Salute: per aumentare la tua credibilità non basta più mostrare i tuoi muscoloni scolpiti, dovrai trovare anche qualche cosa intelligente da dire.

Il consiglio del giorno: per la tua voglia di movimento c’è la regata su canoa sul fiume Po' da Milano a Venezia, ti può bastare come allenamento giornaliero?

Voto 8 –

Toro

Questo è l’anno dove il tema green domina al Salone del Mobile. Tu che sei amante profondo della natura e hai la benefica Venere al tuo fianco, ti senti subito nel tuo habitat naturale soprattuto per questo magico abbinamento: casa e natura.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sfrutti le tue ottimi doti di oratore come arma per le tue conquiste, perché l’amore passa anche dalla testa.

Lavoro: sei sempre pronto a dare un bella pacca sulla spalla di incantamento stile Canavacciuolo, un vero scossone per stimolare l’intelletto.

Salute: la tua bellezza tutta genuina e al naturale è come un meraviglioso pomodoro rosso, da cogliere direttamente dalla pianta e da gustare unicamente con un pizzico di sale.

Il consiglio del giorno: puoi finalmente portarti la schiscetta per pranzo con le tue ricette di pasta fredda preferita. La pasta alla Norma senza doverla scaldare al microonde sarà ancora più buona.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Sicuramente la signora centenaria a cui è stata rinnovata la patente fino al 2024 deve avere come voi sia Marte che Giove a favore. Infatti con una forma fisica da record e qualche colpo di fortuna potete ottenere anche l’impossibile. Non illudetevi che possa durare per due anni però, eh?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oltre che arditi avete la grande consapevolezza dei bisogni degli altri e soddisfarli pienamente, soprattutto se si tratta di contorsioni sotto le coperte.

Lavoro: il lavoro di routine sta davvero ammazzando il vostro entusiasmo. Dovete resistere ancora qualche giorno perché da settimana prossima cambia subito la musica.

Salute: dovreste provare a vivere di più nel presente perché siete troppo proiettati sul futuro. Vi ci vuole una buona meditazione con un bravo maestro zen.

Il consiglio del giorno: per la vostra fame di cultura potreste fare un salto al Torino Comics con tutte le novità dei vostri animae preferiti. Imperdibile!

Voto 7 +

Cancro

Vorresti fortemente anche tu la settimana lavorativa di quattro giorni appena adottata negli UK. Con Giove in quadratura vedo davvero poco probabile questa opzione per te, sia se la proponessi al tuo capo sia se pensassi di trasferirti nel Regno Unito. Come minimo hai il passaporto scaduto.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti basta un nonnulla per farti disinnamorare. Non è colpa del partner, sei tu che pretendi un po’ troppo.

Lavoro: fatichi a gestire contrattempi e cambi di programma. Per te dovrebbe tutto procedere secondo la scaletta che hai sapientemente organizzato.

Salute: la mattina, anche se hai riposato per ben otto ore, ti senti come se avessi appena superato le dodici fatiche di Ercole.

Il consiglio del giorno: per sfinare i tuoi rotolini di ciccia dovresti evitare per tutti i mesi senza la lettera ‘R’ i carboidrati. So che è difficile ma ce la potresti fare.

Voto 6 –

Leone

Se da una parte brilli di luce propria, dall’altra sei proprio maldestro a causa della quadratura di Venere e Mercurio. Infatti potresti essere proprio tu ad aver lasciato squillare il telefono durante il concerto della scala ed ed essere rimproverato dal direttore Chailly con un perentorio: ‘Risponda pure!’. Certe figure potresti tranquillamente evitartele.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: chi ti vuole tenere stretto dovrà adularti e inventarsi tutti i giorni un modo per tenere la fiamma sempre accesa. Sei un filino impegnativo.

Lavoro: va tutto meravigliosamente bene basta che tu metta il più piccolo appunto o modifica. Segui il flusso.

Salute: hai una energia vibrante che no cenna a smorzarsi neppure con un il clima tropicale di questi giorni. Non temi minimamente il gonfiore alle caviglie.

Il consiglio del giorno: prima di acquistare l’abbonamento della Scala per la prossima stagione, fai subito un fioretto promettendo che non porterai mai il telefono in teatro neppure per farti i selfie sul palchetto.

Voto 6 e mezzo

Vergine

La proposta di matrimonio a Disneyland Paris interrotta da uno degli addetti della sicurezza ti ha proprio stretto il cuore perché, con i favori di Venere, tu che sei sempre tutta regole e cartelli, per non rovinare quel momento di romanticismo avresti sicuramente chiuso un occhio. Anzi tutti e due!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei sicuramente più audace, ma resti sempre composta e misurata. Sesso sì ma senza esagerare.

Lavoro: ti prendi a cuore tutti i drammi dei tuoi colleghi consolandoli con un buon tè freddo, in attesa che arrivi l’ordine dell’anno.

Salute: quando si ha Venere a favore bisogna farla splendere e celebrarla in tutti i modi, tipo andare subito a fare le foto per carta d’identità e passaporto.

Il consiglio del giorno: per rendere un servizio alla comunità, potresti accompagnare Margherita Buy ad annaffiare le nuove piante di Villa Ada e magari offrirle anche un caffè e diventare la sua nuova bff dal pollice verde.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Per te non ci dovrebbe essere nessun dibattito sul dress code per la scuola, perché con Venere in opposizione hai perso il tuo tocco di stile. Se dovessi dare retta al tuo amato Saturno faresti indossare il grembiule con tanto di fiocchetto dall’asilo fino alla maturità. Così non ci sarebbe neppure il problema di scegliere cosa mettersi la mattina appena sveglia.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: anche con un binocolo professionale non riesci a scovarlo in fondo all’orizzonte.

Lavoro: oggi sei soprannominata: ‘la difficile’. Infatti è più probabile che per ogni cosa tu dica di no senza neppure prenderla in considerazione che elargire qualche parola di incoraggiamento.

Salute: avresti bisogno di un muletto per alzarti la mattina, e qualcuno che ti vesta come se fossi Maria Antonietta. Invece ti tocca fare proprio tutto faticosamente da sola.

Il consiglio del giorno: calcola subito i crediti della Maturità, per capire come giocarsela durante l’esame per raggiungere il sessanta.

Voto 5 e mezzo

Scorpione

Credo proprio che, come te, anche Beppe Grillo debba avere Mercurio in opposizione secca perché pare abbia proposto di aggiungere ai menù delle mense scolastiche i ‘grilli’ per il loro valore proteico. Probabilmente era una battuta ma con il pianeta del pensiero avverso, non l’ha capita nessuno.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: se fosse una caramella di sicuro ti tocca quella al rabarbaro che piace unicamente alla tua zia zitella. Stai iniziando a farti qualche domanda vero?

Lavoro: Mercurio continua a farti terribili scherzi come farti dimenticare le password che tu ovviamente non hai trascritto sulla tua amatissima agenda cartacea. Chiama subito l’IT.

Salute: ricorda che il brutto anatroccolo si trasforma poi in cigno. E tu dovrai solo aspettare che Venere si tolga dall’opposizione. Porta pazienza.

Il consiglio del giorno: con i ritardi dei treni in questi giorni meglio evitare qualsiasi spostamento e optare per le video call, sempre che la tua connessione sia abbastanza potente e funzioni perfettamente.

Voto 5

Sagittario

Potresti aver sfruttato il buon Giove che, oltre ai buoni affari, ti ha di certo offerto qualche nuova fiamma interessante. Attento a non farti trascinare da nuove passioni come Marco Carta che dopo sette anni di amore super fedele pare abbia una nuova fiamma. Dopo la grande iniziale passione, che al momento di dà Marte, potrebbe risultare alla fine un fuoco di paglia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: tacchinare è sicuramente la tua attività preferita infatti no perdi la minima occasione per aggiudicarti una nuova conquista.

Lavoro: ti proponi come il jolly in qualsiasi progetto perché certo di aver quel qualche cosa in più che può sempre servire.

Salute: la tua caratteristica è l’endurance sia sportiva che di divertimenti, puoi andare avanti per giorni di fila senza il minimo riposo.

Il consiglio del giorno: per aver il visto da studente in Usa basta compilare pochi documenti on line, potresti quindi rimetterti a studiare e frequentare facilmente un’ottima università oltre oceano.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Il baby squalo ventresca che si è aggirato nelle acque basse del Salento attirando la curiosità e la tenerezza di molti bagnanti, sei proprio tu. Infatti se grazie a Venere sei più dolce e leggero dello zucchero filato, in fondo bisogna ricordarsi che tu sei sempre uno squalo pronto a mordere anche senza sfiorarti la coda.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: accogli tutti i tuoi amori sotto la tua accudente ala protettiva e li tieni stretti stretti per proteggerli dai pericoli. Occhio che potresti soffocarli.

Lavoro: essere il più bravo della classe non è più la tua ossessione infatti lasci che qualcun’altra tenti di diventare il cocco del capo perché in cuor tuo sai benissimo che meglio di te non ce n’è.

Salute: hai la consapevolezza che non ti corre dietro nessuno e che anche se dovessi arrivare per una volta puntuale invece che in anticipo andrà bene lo stesso.

Il consiglio del giorno: con la quadratura di Giove sarebbe meglio non tentare il toto tema e prepararsi solo su Dante, Montale e crisi energetica che sono al momento le tracce più probabili ma prepararsi bene su tutto il programma.

Voto 6 –

Acquario

La puntualità non è il tuo forte, perché con Marte a favore sei preso da mille programmi. Infatti potresti anche tu arrivare in ritardo al Check-in e con un impeto di ira lanciare una scarpa con tacco dodici allo sventurato operatore, quello che ha osato dirti che non puoi più imbarcare il tuo bagaglio. Dovresti tenere un po’ più a bada i tuoi bollenti spiriti quando sei lontano dal materasso.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: vai in giro direttamente con una maglietta molto esplicativa con scritto: ‘mangia, bevi, tromba’. Che classe!

Lavoro: oggi vai dritto senza ascoltare nessuno, anche quando ti stanno avvisando che ti stai per schiantare contro un muro. Sarebbe meglio che girassi sempre con il casco.

Salute: l’importante e che tu ti senta sempre in movimento e con il vento tra i capelli, perché appena ti fermi hai come l’impressione di aver perso la tua ragione di vita.

Il consiglio del giorno: per le tue attività spericolate, c’è un caschetto di sicurezza specifico per qualsiasi sport, dal down hill all’arrampicata. Qualche protezione di sicurezza di può essere davvero utile.

Voto 6 +

Pesci

Ormai avete i piedi ben saldi a terra tanto che il vostro sogno di ottenere un salario minimo come in tutti i paesi europei sta diventando realtà. Con Mercurio che vi suggerisce concretezza avete abbandonato le immaginazioni fantastiche con unicorni e arcobaleni per far spazio al pensiero filosofico di Karl Marx.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: state vivendo un momento di grande dolcezza e delicatezza da gustare fino infondo e da mordere come un magnum passion in spiaggia.

Lavoro: non vi piace lasciare le cose fatte a metà e restate in ufficio fino a tardi per mettere un chiaro punto con tanto di scritta ‘The End’ in fondo ai documenti.

Salute: con Venere favorevole siete davvero boni da impazzire, ve ne siete già accorti?

Il consiglio del giorno: per concedervi un po’ di poesia in questi giorni con il vostro telescopio potete ammirare l’allineamento di ben cinque pianeti nella volta celeste: Luna, Venere, Marte, Giove e Saturno. Non succedeva dal 2014.

Voto 7