L’oroscopo di oggi giovedì 7 luglio 2022: Gemelli e Acquario hanno voglia di chiacchierare L’oroscopo di oggi, giovedì 7 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: la Luna e Venere vanno a braccetto. Questo aspetto è ottimo per i segni d’aria, ma anche per tutti coloro che vogliono sfruttare il transito per una bella chiacchierata in famiglia.

L'oroscopo di oggi, giovedì 7 luglio 2022, e le previsioni segno per segno. La Luna nel segno della Bilancia per buona parte della giornata sarà in sestile alla Venere in Gemelli. Questo aspetto è ottimo sia per la comunicazione anche all'interno di gruppi di amici, colleghi e famigliari ma anche per fare nuove conoscenze.

Con la Luna in Bilancia appunto, il segno fortunato di oggi sarà la Bilancia stessa mentre il segno sfortunato è il Capricorno.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Giove è sempre pronto a sorprenderti e potresti anche tu ricevere per sbaglio una bella cifra dalla tua azienda come l'operaio cileno che si è visto addebitarsi ben 330 stipendi ed è fuggito con il malloppo. Peccato che tu non possa più sfruttare l’energia inesauribile di Marte che, invece di scappare come Thelma e Louise, ti suggerisce di fermarti al primo Mc Drive per uno spuntino.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: il tuo appetito ha orari molto precisi come quelli suggeriti per i bambini. Tu vorrai attenzioni sia durante i pasti comandati ma obblighi il tuo partner a fare dei ‘spuntini’ nell’arco di tutta la giornata.

Lavoro: sei troppo preso ad ascoltare i bisogni del tuo stomaco che se non è ben rimpinzato non ti permette neppure di connettere il cervello per le funzioni basilari.

Salute: hai deciso di goderti la vita seguendo i ritmi naturali. Ti svegli all’alba e vai dormire al canto del gallo. Per fortuna la stagione ti permette anche un po’ di vita sociale post lavoro prima di lanciarti nel pigiama.

Il consiglio del giorno: anche se ti sei preso la giornata mondiale del bikini, tu sei così in forma che se ti presentassi in costume in ufficio con quegli addominali scolpiti non si lamenterebbe nessuno.

Voto 6 e mezzo

Toro

Sei davvero indignato alla notizia di due attivisti che fisicamente si incollano a un quadro dell’Ottocento a Londra rovinandolo irrimediabilmente. Avresti molto più apprezzato un bel sit-in silenzioso ma efficace e questo Mercurio particolarmente zen, a tuo favore, concorda pienamente. Ti senti un vero figo ora che hai Marte nel tuo segno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: il termine perfetto per definirti è godereccio, in tutte le salse e in ogni luogo.

Lavoro: Mercurio tira fuori davvero il meglio di te e ti vedremo particolarmente accudente e comprensivo anche se in ufficio hanno bucato una consegna e il cliente ti chiama imbufalito ogni cinque minuti. Tu di certo non ti smuovi.

Salute: i tuoi tempi di preparazione mattutina sono biblici ma in fondo per presentarsi al meglio ci vuole assolutamente la giusta dedizione.

Il consiglio del giorno: dobbiamo tutti essere più coscienziosi sul consumo dell’acqua in questo periodo. Quindi abituati subito a chiudere l’acqua quando lavi i denti o ti fai una doccia. Restare con il rubinetto aperto inutilmente non va assolutamente bene.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Vi piace essere sempre ripresi dalla mamma ma più per una ricerca di attenzione che di sfida. Con questo mood vi unireste volentieri ai ragazzini che si presentano in giacca e cravatta alla proiezione dell’ultimo film dei Minions per imitare tutte le bravate del protagonista ‘Gru’. Con Venere e Giove a favore farete unicamente la figura dell’adorabile peste.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: quando si è così belli e desiderabili come le star del rock è impossibile non concedervi tutto quello che desiderate. Siete pienamente soddisfatti.

Lavoro: considerate questo momento come un periodo di pausa dalle grandi imprese. In fondo vi meritate un po’ di santa pace, no?

Salute: gongolatevi nel benessere e tranquillità che vi sta regalando Venere, finalmente non avete più bisogno di correre in ogni dove come un neutrone impazzito.

Il consiglio del giorno: per farvi perdonare di tutte le marachelle dovreste andare a fare plogging una combinazione di Jogging e pulizia degli spazi aperti. Per voi una vera doppia ‘punizione’. Ma vi farà sicuramente bene.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Da quando hai Mercurio nel segno sei un vero genietto. Non mi stupirei affatto se il giovane sedicenne Ryan Dubois, che ha inventato la tastiera per dislessici, fosse proprio del tuo segno. Hai un grande ingegno ma sempre rivolto al benessere degli altri. Bravissimo!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sensibilissimo e dolcissimo, ad ogni abbraccio del partner tu ti commuovi per la gioia.

Lavoro: hai un piglio decisissimo tanto che riuscirai anche a rifiutare le proposte che ti vengono fatte anche se tutti si aspettano da te il contrario. Finalmente tiri fuori le unghie.

Salute: alterni ginnastica mentale con le parole crociate a sessioni di squat. Il benessere per te è un vero total body and mind.

Il consiglio del giorno: di certo saprai sicuramente quale sia il modo migliore per pulire la caffettiera senza rovinare filtro e guarnizione. Attendo le tue dritte per pulire la mia iper incrostata.

Voto 7

Leone

Hai la netta sensazione che la tua carriera stia andando alla deriva come quella di Boris Johnson. Da quando Marte e Mercurio ti hanno salutato, tu non sai bene come gestire tutte le prove a cui ti sta sottoponendo Saturno contro. Puoi sempre abbandonarti alle dolci braccia dell’amore che Venere sa sempre offrirti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Lavoro: dovrai accontentarti di fare un passetto in direzione delle retrovie. Sbuffare annoiato durante gli incontri importanti perché non ti senti al centro dell’attenzione, non ti fa certo onore.

Salute: Venere ti aiuta ad essere impeccabile in ogni situazione ma non più attraente come desideri. Non mi pare un buon motivo per lamentarti.

Il consiglio del giorno: se pensi si prelevare di nascosto dell’acqua per riempire la tua piscina in questo periodo di grande siccità sarebbe meglio che tu rivedessi questa tua intenzione perché le multe per i ‘furbetti’ sono davvero salatissime.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Finalmente ti sei lanciata fiduciosa a goderti la vita con Marte che ti ha messo in lista in tutti i locali più cool. Attenta però a non strafare come Bagnaia che perde la patente dopo una serata di bagordi a Ibiza. Devi andare per gradi e preservarti per tutti i prossimi appuntamenti mondani.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: bisognerà prima scaldare il tuo intelletto a suon di temi letterari e calcoli logaritmici, solo a quel punto sarai pronta, finalmente, a darci dentro.

Lavoro: nelle tue faccende affaccendata. Per poterti anche solo parlare è necessario prendere appuntamento con previo anticipo e email di conferma.

Salute: il movimento torna a far parte della tua perfetta routine incastonandosi come un solitario sul dito anulare, tra una riunione e una pausa pranzo.

Il consiglio del giorno: il limitatore di velocità obbligatorio nelle auto nuove è proprio quello che fa per te. Lo so che ora vorresti goderti la vita premendo a fondo l’accelleratore ma alla fine ne sarai contenta perché così ti senti a posto con le ‘regole’.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Sono certa che approvi assolutamente la scelta della consigliera regionale Antonella Laricchia che per non saltare l’ultima giunta si presenta con la sua bimba di sette mesi. Tu che sei sempre governata da un forte senso del dovere, ora che godi dei favori di Venere, sei disposta a trovare un buon compromesso per poter soddisfare entrambi questi importanti aspetti del tuo essere.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti lasci travolgere da quest’ondata di sentimenti perché peni proprio di meritarmi finalmente te questa ventata di fiducia e romanticismo.

Lavoro sei una vera svampitona che dimentica appuntamenti, riunioni e dimentica pure la sveglia la mattina. Hai testa solo per le questioni che ti piacciono.

Salute: sprizzi armonia da tutti i pori con outfit coloratissimi che trasmettono subito grande gioia e entusiasmo.

Il consiglio del giorno: potresti dare dei consigli di outfit alternativi post spiaggia ai turisti di Sorrento che non potranno più girare unicamente in costume per la città. Attendiamo le tue proposte super alla moda.

Voto 7

Scorpione

Si chiama ‘Criptoqueen’ una delle ricercate, al momento, più famose dell’FBI, scomparsa da qualche anno dopo una super truffa di milioni di dollari. La foto di segnalazione è una vera faccia d’angelo e tu che hai i favori di Venere, ma anche la genialità di Mercurio, sei in cima alla mia personalissima lista di sospettati.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: tutto questo romanticismo è quasi fastidioso e stucchevole come quando si divora un pacchetto di caramelle gommose. Eppure non ne puoi proprio fare a meno.

Lavoro: affronti le grane come se fosse una gara di salto con gli ostacoli a cui tu partecipi con i mocassini. Invece di saltarli, tu gli aggiri senza voler neppure partecipare alla competizione.

Salute: un po’ troppo diffidente, infatti così rischi di rovinare gli influssi della buona Venere a favore.

Il consiglio del giorno: la polizia postale prevede un incremento di truffe on line durante l’estate. Attendiamo tutti un tuo manualetto con regole e tips per evitare di farci svuotare con un click la carta di credito.

Voto: 6 +

Sagittario

Hai decisamente bisogno di una vacanza avventurosa per distrarti da Venere che continua ad esserti in opposizione e negarti l’amore. Sicuramente ti piacerà come idea futura, quella di viaggiare sulle carrozze originali dell’orient express sulla tratta Instabul-Parigi messe su rotaie proprio per le prossime Olimpiadi 2024. Ovvimante nel tuo bagaglio non deve mancare il celebre romanzo di Agatha Christie.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: visto che ti manca da morire, tu ripeti come un mantra a tutti che non ne hai bisogno. Eppure con un semplice abbraccio ti potresti sciogliere come neve al sole.

Lavoro: Ti piace puntualizzare su qualsiasi cosa, anche sulla marca delle gomme per cancellare. Non sai proprio più cosa inventarti per polemizzare.

Salute: sei fermo al palo, quello che ti ci vuole è iniziare a programmare le tue splendide vacanze verso nuove e sconosciute mete.

Il consiglio del giorno: intanto che attendi di partire per il tuo viaggione puoi passare un lungo week end tra le meraviglie di Favignana e Marettimo. Ne sarai piacevolmente stupito.

Voto 5 e mezzo

Capricorno

Sei decisamente su di giri e potresti fare concorrenza a Laura Pausini scatenatissima su uno yacht in vacanza. Marte a favore ti esalta tanto che più che l’anima della festa rischi di diventare il distruttore del divertimento perché alzi un po’ troppo il gomito. E se Laurona ha sempre la sua adorata figlia a darle un freno, tu ahimé vai dritto fino in fondo, al barile della birra.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti basta un minimo sguardo malizioso per partire subito in quarta con le mutande già calate.

Lavoro: concentrati unicamente su quanto tu sia aitante e pieno di energie e ti assicuro che già questo ti richiederà un notevole sforzo intellettuale.

Salute: sei prontissimo a qualsiasi sforzo disumano, come tornare dal supermercato a piedi a mezzogiorno con due casse d’acqua e sacchetti vari. Il caldo e il sudore non ti spaventano assolutamente.

Il consiglio del giorno: noleggia una Harald Davidson per sentirti un vero figo e girare per la tua città come un vero easy rider. Sei già gasato all’idea, vero?

Voto 6

Acquario

Ti senti bloccato come Sinner da Djokovic che deve rinunciare alla semifinale di Wimbledon perché stracciato dal giocatore serbo. Marte è in quadratura e frena qualsiasi tuo entusiasmo e voglia di gioire. Puoi sempre correre a farti curare le ferite, dell’orgoglio, da Venere e dai piaceri del dolce e coccolo pianeta dell'amore. Alla fine non ti va poi così male.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: poco o nulla può placare il tuo senso di malessere di fondo. Peccato perché ti perdi una bella occasione.

Lavoro: vuoi sempre sentirti apprezzato. ricorda che più si insegue il consenso degli altri e meno lo si ottiene. Una bella lezione da imparare subito.

Salute: il fatto che tu non ti senta in piena forma per lanciarti con uno skate da una rampa di dieci metri di infastidisce parecchio. Puoi sempre gironzolare nel tuo quartiere e sgranchire un po’ le tue gambe stanche.

Il consiglio del giorno: non dovrai per forza fare centinaia di chilometri per vedere la lavanda in fiore e spingerti fino in Provenza. Puoi trovare un panorama analogo anche i toscana. Peccato che per vedere i campi viola, dovrai aspettare primavera prossima. Segnatelo subito in agenda.

Voto 6

Pesci

Vi sentite davvero coraggiosi con Marte a favore e potreste addirittura scontrarvi con l’opinione pubblica come i Porcupine Tree che definiscono i Måneskin: ‘una copia scadente del passato’. Potreste addirittura provare un certo senso di piacere e soddisfazione nel ripetere una serie no stop di ‘no’ a qualsiasi domanda vi venga fatta. E' forse una reazione a Venere in quadratura che vi ha definitivamente stufato? Può darsi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avete ottime occasioni per trascorrere piacevolissime nottate bollenti ma voi siete ancora in fissa che prima ci si debba innamorare. Peccato.

Lavoro: fatevi ispirare dai personaggi della vostra fantasia che si lanciano a capofitto e raggiungono qualsiasi risultato.

Salute: dinamici e pieni di energia. Non state fermi un attimo. Voi sentite come dei gagliardi salmoni che risalgono il fiume.

Il consiglio del giorno: per stimolare il vostro romanticismo avvizzito, potreste fare una passeggiata nei giardini Key di Londra per vedere speci di piante introvabili tra cui la ninfea gigante. È così grande che potreste utilizzarla per fare un comodissimo sonnellino.

Voto 7