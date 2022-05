L’oroscopo di oggi giovedì 26 maggio 2022, previsioni segno per segno: Sagittario e Ariete incontenibili L’oroscopo di oggi, giovedì 25 maggio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: nell’aria c’è uno strapotere di forze arietine. Nel primo dei dodici segni dello Zodiaco, infatti, si sono dati appuntamento la Luna, Venere, Marte e anche Giove. Pronti a tirare fuori tutto il vostro coraggio?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, giovedì 26 maggio 2022 e le previsioni segno per segno: tanto, tantissimo fuoco! Luna, Venere, Giove e adesso anche Marte sono tutti nel segno dell'Ariete. Via libera alle decisioni di chi non vuole tornare indietro, alle emozioni fortissime e alla voglia di mettersi in gioco. Timidi e titubanti, astenetevi.

Con la luna in Ariete oggi il segno fortunato sarà il calorosissimo e coraggioso Leone, la cui forza sarà incontenibile. Il segno sfortunato invece è il Cancro, che oggi sente di avere bisogno di supporto morale.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Non passi di certo inosservato, perché con i bellissimi pianeti che si trovano nel tuo segno, Venere in primis, vieni subito notato dai millenials, e non solo loro, con naso e occhi fissi sullo smartphone. Sei al pari di Zendaya, inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo, con tanto di introduzione fatta da Joe Biden. Ora bisogna solo trovare un illustrissimo che ti faccia la lettera di introduzione al cv, perché quella della tua maestra delle elementari non è abbastanza blasonata. Punta sul colpo di fortuna di Giove e vedrai che non ci vorrà molto tempo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: hai riscoperto che l’eros è più divertente di quello che ti ricordavi, infatti ti sei messo subito a oliare quelle giunture un po’ arrugginite per il massimo della performance.

Lavoro: se ti dovessi appioppare un ruolo su un campo da calcio, sei senza alcun dubbio un ottimo centro avanti da sfondamento. Capito che forza puoi avere?

Salute: sei in piena esaltazione, tanto che il tuo nuovo modo di salutare è un intrigante occhiolino con tanto di pettorale pulsante. Una combo decisamente notevole.

Il consiglio del giorno: la jacuzzi propone le nuove vasche idromassaggio super design per la casa, decisamente adatte alle tue nuove frequentazioni vip. Dovresti darci un’occhiata.

Voto 9

Toro

Anche se ti offrissero un lavoro in capo al mondo, tu che ami profondamente la tua casa seguiresti l’esempio della celebre Laura Biagiotti che, pur essendo la ‘Pioniera’ della moda italiana in Cina, non si è quasi mai spostata dalla sua bella Roma. Con i favori di Mercurio puoi tranquillamente barricarti tra le mura domestiche, con tanto di aria condizionata, e gestire tutto prontamente con un clic, anche la spedizione intercontinentale della tua maionese preferita al profumo di Lime, proveniente dall’Australia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: tutto questo impeto e foga non fanno per te, che per qualsiasi attività fisica devi aspettare almeno le due canoniche ore per la digestione. I tuoi rituali non si smuovono neanche con un brivido lungo la schiena.

Lavoro: sei più puntuale del 730 e anche altrettanto fastidioso. Tu vuoi tutto chiaro e semplificato, con un acronimo e codice del cap annesso.

Salute: darti al giardinaggio in totale calma e al tramonto è il massimo delle tue aspirazioni per terminare serenamente la tua giornata. Poi a letto con le galline, ovviamente.

Il consiglio del giorno: non c’è cosa che più ti fa arrabbiare di un cocktail fatto male, e in effetti ce ne sono tanti in giro. A questo punto fai un bel corso da barman e invita tutti a bere, a casa tua ovviamente.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Siete come Guido Meda che, dopo anni di amore assoluto per Valentino Rossi, ora strizza già l’occhio a Bastianini e Bagnaia. Quindi, se l’affinità con il vostro amato Mercurio si è spenta, ma per poco, potreste optare come nuovo pianeta preferito per Venere o Marte che vi sono comunque a favore. A voi l’ardua scelta. L’astrologa consiglia anche di valutare il fortunatissimo Giove.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: controllate bene tra i giochi di società perché dietro al Monopoli potere trovare i dadi dell’amore per dare un po’ di brivido e divertimento ai vostri incontri bollenti. Si può partecipare da due fino a sei giocatori.

Lavoro: ricordatevi che la legge del più forte è decisamente passata quindi se proverete ad imporvi con tono minaccioso ad un millenial riceverete come risposta unicamente un sbuffo e le ‘spallucce’. Capito?

Salute: non vi tiene fermi nessuno e se anche il barman dovesse perdersi per sbaglio delle consumazioni voi vi mettereste subito dietro al banco e far mostra delle vostre doti di freestyle con lo shaker e le bottiglie di alcolici.

Il consiglio del giorno: i maturanti iniziano a sentire una certa ansietta perché i titoli dei temi della prima prova sono già stati scelti. Meglio mettersi subito a preparare la cartucciera di bigliettini per gli esami.

Voto 7

Cancro

Mio caro Cancro, ricordati che se anche la super Regina Elisabetta si deve ormai rassegnare a prendere una golf car per partecipare agli eventi nei suoi giardini di Buckingham Palace, anche tu puoi trovare dei piccoli escamotage per affrontare Marte in quadratura. Così da partecipare a tutti gli aperitivi dopo lavoro senza troppo sforzo. Quindi per te scarpe comode con plantare ortopedico, che quest’anno ti assicuro che sono pure di moda, e bicicletta con pedalata assistita per spostarti dove vuoi. E il gioco è fatto. La sportività in un'altra vita, forse.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti senti più solo e abbandonato di un cucciolo messo in pensione durante il mese di agosto. Abbi fiducia perché i padroni, come Venere, a breve torneranno dalle vacanze.

Lavoro: intanto i tuoi progetti si stanno concretizzando e tu ti senti come all’ikea di domenica pomeriggio, quando riesci a fare il planner dell’armadio Pax e portarti anche a casa tutti i pezzi, lasciandoti alle spalle una fila di clienti chilometrica.

Salute: ricorda che anche il robottino per tagliare il prato dei campi da golf ogni tanto fa una pausa per ricaricare le batterie. Per te questo periodo è proprio consigliato per metterti tranquillo nella tua casetta con la spina attaccata alla corrente.

Il consiglio del giorno: sarai obbligato ad abbandonare il tuo caro vecchio smartphone, perché a breve whatsapp smetterà di funzionare sui modelli antidiluviani. Lo so che con lui ne hai passate tante ma non vorrai perdere tutte le chat e i contatti per quando Venere torna a favore, vero?

Voto 4 e mezzo

Leone

Vuoi decisamente esagerare ma sarebbe meglio prendere le misure e, con Mercurio che si è preso una pausa sabbatica da te, potrebbe essere più complicato di un rebus della settimana enigmistica. Proprio come la splendida Cindy Bruna che non ha ben calcolato l’ingombro del suo vestito a nuvola di tulle, tanto che per uscire dall’auto prima di sfilare sul red carpet della Croisette ha dovuto chiedere aiuto ad autista e assistente. Il piccolo intoppo non ha comunque inficiato sullo splendore di questa donna magica.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: Abbandonati alla folla di ammiratori e flash che hanno occhi solo per te. Perché è il momento baby!

Lavoro: le tue idee al momento non sono da segnare negli annali ma basta solo la tua presenza meravigliosa e soprattutto silenziosa per portare a casa contratti che coprono il budget per i prossimi due anni. Sei meglio di un porta fortuna a forma di cornetto rosso.

Salute ti vedremo indossare piume e lustrini come le ballerine di samba al carnevale di rio perché per te ogni minuto è buono per far festa ed essere al centro dell’attenzione.

Il consiglio del giorno: pare che il nuovo trend sotto le coperte sia il pegging. Leggere subito la teoria e fare molta pratica.

Voto 8 e mezzo

Vergine

Devi un filino attenuare il tuo polso da educanda dell’ottocento che ti ha appioppato Mercurio, ed essere un po’ più comprensiva con gli studenti che si presentano a scuola in canotta bianca. Prendi subito in mano i rotocalchi di moda per aggiornarti un po’ sui nuovi trend dei giovani, che si ispirano a un'immagine più fluida e libera. Anche se questo genere di abbigliamento non ti piace, ci farai comunque pace.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non vorrai stare non le mani in mano, quindi ti metti subito un burro di cacao per rendere ancora più morbide le tue labbra e favorire così i baci appassionati.

Lavoro: hai deciso di controllare tutto, dai rubinetti alle corde delle tapparelle, per passare ai contratti di luce, gas e internet. Tutto, ma proprio tutto deve essere vidimato con un tuo ok.

Salute: dimmi un po’, non ti sembra vero che finalmente riesci ad allacciarti le scarpette da corsa senza avere il fiatone pre allenamento, bello eh?

Il consiglio del giorno: per i giovani che comprano casa, ci sono crediti, controlla subito online perché sono validi per gli under 36. Per risparmiare un po’ bisogna sempre impegnarsi o almeno informasi.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Da quando sei diventata tutta scarpe infortunistiche, caschetto giallo e tuta blu, a causa di Venere in piena opposizione, non mi stupirei affatto se fossi stata proprio tu a guidare il trattore in piazza Duomo per i festeggiamenti dello scudetto del Milan. Ormai sei un vero maschiaccio e sono anche sicura che questo tuo modo di ribellarti al controllo e al perbenismo inizi quasi a piacerti. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei più scorbutica di un lupo di mare in piena crisi di mezza età, e ti chiudi sottocoperta nella tua cuccetta in attesa di poter ripartire. Questo quando gli alisei, o Venere, torneranno soffiare dalla parte giusta.

Lavoro: se pensavi di poter chiedere al capo un piccolo riconoscimento per il tuo ottimo operato, ti direi che sarebbe meglio rimandare a settembre, come gli esami di riparazione. Purtroppo dovrai aspettare.

Salute: sei armata fino ai denti, come gli assaltatori dell’esercito, e a ogni domanda di uscite goliardiche, tu rispondi sganciando una bomba a mano. Si salvi chi può.

Il consiglio del giorno: Milano è la capitale italiana dello Street Food, dagli hamburgher agli hot dog per passare al poké, puoi assaggiare di tutto. Dimmi un po’, cosa ti andrebbe oggi per la pausa pranzo?

Voto 4 +

Scorpione

Marte, insieme a tutto il suo super eros, ti hanno salutato e tu ti giri i pollici in attesa che succeda qualche cosa di interessante. Intanto che aspetti, potresti andare al Salone del Libro di Torino e sfogliare il libro che parla della storia e dei segreti del dildo, dalla preistoria fino a oggi. Potresti anche ammorbare qualche avventore con i racconti dei bei tempi passati da tigre del materasso, ora, ahimé in pensione.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti ritrovi a mettere in ordine tutti i tuoi giochini erotici, dalle piume, alle palline per finire con i lube ai gusti tropicali. Tienili comunque vicino al letto perché non si sa mai. Lavoro: fare anche i più semplici calcoli con una calcolatrice ti risulterà difficilissimo, il massimo che potresti fare è un meccanico inserimento dati, ma anche lì il risultato non è assicurato. Salute: ti vedremo sbuffare per qualsiasi cosa, per il caldo, per la macchinetta del caffè che non funzione e per le continue telefonate dei call centre, pensa un po’ che i tuoi colleghi non hanno neppure più bisogno del ventilatore… Il consiglio del giorno: in commercio ci sono diversi elettrodomestici che possono migliorare la qualità dell’aria in casa, dall’aspirapolvere al purificatore per attenuare un pochino gli effetti dello smog, dei pollini stagionali, così potrai sospirare a pieni polmoni in casa senza dover andare a fare un giretto al parco. Voto . 6 –

Sagittario

Sei veramente hot grazie a Venere e a Marte e vuoi sentirtelo ripetere in loop, come una hit estiva, per tutto il giorno. Anche tu, come Blanco, potresti non riuscire a trattenere la passione di una fan in delirio, cosa che potrebbe metterti in imbarazzo nonostante il desiderio di gongolare per la riuscita del tuo fascino. Quest’immagine da star del rock assillato dalle groupie ti calza proprio a pennello.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: per te è come la festa più pazza del mondo organizzata dalla principessa Poppy, piena di colori, fuochi d’artificio e musica a tutto volume con tanto di finale scoppiettante sotto, ma anche sopra, alle coperte. Lavoro: pare che tu possa nuovamente portare il tuo banchetto in ufficio, se non altro per organizzare la festa di inizio estate per la gioia di tutti i tuoi collaboratori. Per il duro lavoro: ‘passare dopo i festeggiamenti please’. Salute: con la carica vitale con cui ti ha investito Marte sei pronto a tutto, anche ad attraversare lo stretto di Messina a nuoto in solitaria. Per te come due bracciate nella piscina dei piccoli. Il consiglio del giorno: c’è appena stata la giornata europea per la tutela dei parchi, puoi fare subito una donazione o una passeggiata nel Gran Paradiso a scopo benefico. Sono certa che opterai per la seconda. Voto 8 e mezzo

Capricorno

Con Marte in quadratura sei come la Ferrari che sul circuito in Spagna ha riscontrato dei danni al turbo del motore. Praticamente sei fermo ai box e pare proprio che non metterai piede in pista a breve. Se non altro, hai la buona occasione per fare un check-up completo, anche di freni e pastiglie. Meglio approfittare subito così quando rientrerai in campo potrai sgommare senza perdere il controllo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lo saluti da lontano, come si fa con le persone che ti stanno antipatiche, e scappi subito via perché in troppe faccende affaccendato. Lavoro: tutto quello che conta per te è il rialzo della borsa con la colonnina a lato che indica il margine di profitto in percentuale. Tutto, ma proprio tutto, deve girare in funzione di questo numeretto. Salute: spesso i grandi manager sfogano la loro tensione con spuntini notturni dalle note dolci. Non proprio ideale se vuoi continuare ad indossare i pantaloni del completo che ti ha appena risistemato il sarto. Il consiglio del giorno: pare che per regolare il peso, bisogna bere una certa quantità d’acqua per ogni chilogrammo. Io senza saper né leggere né scrivere farei una prova. Di sicuro, male non fa! Voto 5 e mezzo

Acquario

Per celebrare i tuoi successi di questo momento, grazie agli ottimi influssi di Giove e Venere, potresti anche tu far diventare la tua storia personale un docufilm, come ha fatto Gianluca Vacchi. Con Mercurio in quadratura ora non hai ben chiaro quale possa essere il tuo messaggio finale, ma nel tempo che impiegherai a mettere giù la prima bozza, il pianeta del pensiero di sicuro sarà tornato a favorirti. Fidati.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti lanci a capofitto con uno skateboard da una rampa per terminare in un trick acrobatico, da replicare anche sul tuo passionale materasso.

Lavoro: per te il casual friday dovrebbe essere applicato tutti i giorni. E come esempio a questa tua nuova crociata porti le ciabatte di Zuckerberg e la T-shirt bianca di Steve Jobs. Le alte sfere dovranno arrendersi e lasciarti fare l’adolescente ribelle.

Salute: anche se passassi la nottata in giro per le tue ‘marachelle’, la mattina per te si presenta sempre con l’oro in bocca, ancora stracarica di energia, nonostante le due ore di sonno.

Il consiglio del giorno: puoi far diventare smart la tua vecchia televisione con un piccolo accessorio che si chiama fiore ti stick, pare sia super valido e con istruzioni per il montaggio davvero facili e stringate. Proprio per i tipi che come te, che non perdono tempo a leggerle.

Voto 7 –

Pesci

Alla notizia dei ladri che salgono dalle fogne per derubare una gioielleria, voi avete subito pensato al l film ‘I soliti ignoti’ e in particolare alla scena in cui Totò spiega come aprire una cassaforte con una sega circolare manuale. I vostri viaggi mentali sono ancora più intensi del solito ma questa volta avete anche voglia di concretizzare. Fatevi aiutare!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: tenete il vostro amore in una morsa da boa strangolatore per la paura che chiunque possa portarvelo via.

Lavoro: vi hanno messo alla direzione dei lavori e voi che godete anche solo nell’immaginare dover mettere un mattonicno sopra l’altro è quasi surreale eppure ne siete perfettamente capaci.

Salute: vi basterà la vostra amatissima poltrona da lettura e un buon libro per immergervi nella vostra tanto amata fantasia. Tutto il resto del mondo, non vi serve.

Il consiglio del giorno:: guardate subito la rubrica di Cristina dell’Acqua sul Corriere della Sera dove spiega i miti credi in relazione alle costellazioni, questa settimana si parla di Eracle e di come grazie alla sua forza sia finito prima sull’Olimpo e poi tra le stelle. Perfetto per il vostro grande amore per le stelle e il cosmo.

Voto 6 +