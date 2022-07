L’oroscopo di oggi giovedì 21 luglio 2022: Toro e Cancro protettivi verso chi amano L’oroscopo di oggi, giovedì 21 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: oggi si parla di una grande femminilità. Da non confondere ovviamente con insicurezza, dato che Marte e Urano stanno per dire la loro!

L'oroscopo di oggi, giovedì 21 luglio 2022 e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: oggi c'è un trionfo della femminilità! Sole e Venere sono in Cancro mentre la Luna è nel segno del Toro, anch'esso dominato dal pianeta Venere.

Certo, con Marte che si sta avvicinando velocemente a Mercurio e al Nodo nord, direi che non c'è da annoiarsi: a breve sentiremo la forza di nuove consapevolezze! Con la Luna in Toro di oggi, direi che il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato lo Scorpione!

Ariete

Ricorda che hai sempre Giove in agguato a regalarti la fortuna, anche quando meno te l’aspetti. Come l’attuale proprietario della casa vacanze a San Menaio di Andrea Pazienza, che ha riportato alla luce una serie di graffiti di inestimabile valore del famoso artista. Ora che hai anche Mercurio dalla tua, cogliere i minimi segnali di quando gira la sorte sarà un vero gioco da ragazzi.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: gli zuccheri e la dolcezza gli hai messi sotto lucchetto nella dispensa, come durante le diete più rigide.

Lavoro: oggi il tuo habitat ideale è dove si parla di guadagno, per rimpolpare il portafogli tipo pranzo al golf club.

Salute: la bellezza, si sa, non è sempre fondamentale, infatti tu hai doti intellettive che superano di gran lunga il mero aspetto fisico. Mettile in mostra!

Il consiglio del giorno: basta spruzzare un po’ di acqua per strada con la canna di una di una pompa da giardinaggio e improvvisare un acqua park per i più piccoli. Provare per credere. Sicuramente ti divertirai anche tu!

Voto 5 e mezzo

Toro

Oggi con tutta la forza che ti sta regalando Marte le tue performance atletiche possono avvicinarsi a quelle di Paola Egonu che ha appena superato il record per la schiacciata più veloce di sempre. Non credo che tu possa eguagliare i 112 km/h comunque ti difendi molto bene.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: la tua è una voglia continua, una fame inarrestabile, un misto di sentimenti e bisogni carnali.

Lavoro: oggi trovi mille scuse per non presentarti o per posticipare a settembre tutte le urgenze, affermando: ‘con sto caldo chi ha voglia di lavorare?’.

Salute: il mondo è davvero un luogo meraviglioso. Ti basta lo stomaco pieno e una bella amaca su cui sonnecchiare. Facile!

Il consiglio del giorno: c’è un trucchetto per distinguere le foto di Hubble da quelle dello storico satellite Webb. Oltre alla definizione, nelle ultime immagini che hanno fatto il giro del mondo, le stelle hanno otto punte, fateci caso.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Anche se non siete più i favoriti di Venere sembra che abbiate appreso la lezione riguardante l’importanza di tenere sempre stretto il vostro amore e la famiglia. Siete come Megan Markel che appare, in una uscita ufficiale, mano nella mano con il suo Harry con tanto di orologio di Diana al polso. Dolci e premurosi, praticamente, incredibili!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: avete addirittura organizzato un cineforum a casa, così sarete certi di poter stare mano nella mano con il vostro adorato partner.

Lavoro: oggi gli affari sono tornati a girare meglio del primo giorno di saldi. Preparate cartellini aggiornati per affrontare l’orda di clienti.

Salute: con quella parlantina travolgente vi sentite proprio al meglio, pronti addirittura per presentare la sagra del paese.

Il consiglio del giorno: per gli amanti degli animali ci sono delle agenzie che organizzano le vacanze ‘pet friendly’ dove consigliano spiaggia e alberghi che accolgono amichevolmente gli amici a quattro zampe. Così la partenza sarà davvero: Tutti insieme appassionatamente.

Voto 7 +

Cancro

Il massimo del romanticismo, o quasi, è aver letto che la coppia Belen-De Martino si muove su un gozzo che ha il nome di loro figlio: Santiago. Con Venere a favore proprio nel tuo segno, i sentimenti e i gesti eclatanti da coppietta felice non sono mai abbastanza. Prendi subito spunto.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: oggi sei davvero esaltato! Tutto questo amore ti sta dando proprio alla testa!

Lavoro: distribuisci compiti come una maestra con i suoi alunni. Ovviamente poi vorrai correggerli per dare i voti.

Salute: bello e perfetto in ogni situazione. Anche il mocassino in spiaggia se lo porti tu, diventa subito il trend dell’anno.

Il consiglio del giorno: l’Italia è un vero paradiso del birdwatching. Infatti nella nostra penisola si possono ammirare specie autoctone uniche. Perfetto per gli appassionati di natura o anche per chi ha voglia di trascorrere del tempo in pace e armonia con il mondo.

Voto 8 +

Leone

Potresti proporti come speaker della neonata ‘Radio Montenapoleone’ ora che Mercurio ha messo lo sprint a cervello e parola. Ti vedo già disannunciare gli sconti nelle boutique di grido del quadrilatero o avvisare quando il ‘traffico’ da Chanel o Hermès scorre fluido dopo aver superato le ore caotiche di punta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi essere venerato ma al momento accontentati di complimenti su come tu sia davvero simpatico. Non sarà molto ma alla fine qualche tenerezza la raccogli.

Lavoro: citazioni intelligenti e argomentazioni convincenti e sei subito il protagonista della sala riunioni.

Salute: lo so che vorresti sempre essere al top, ma ti devi accontentare di una forma fisica mediocre. A questo punto punta su accessori e dettagli per tirare su la tua immagine.

Il consiglio del giorno: per essere sempre eleganti anche con questo caldo seguite i consigli di stile di Ines della Frassange basta un camicione bianco largo abbinato agli accessori giusti per essere sempre perfetti ma non evitando le ascelle pezzate.

Voto 6 +

Vergine

Se da una parte Venere ti ha resa davvero zuccherosa, Marte a favore ti regala tutte le energie necessarie per raggiungere il successo su diversi piani. Proprio come la giovanissima triatleta Matilde Locatelli, che passa dai mondiali agli esami di maturità senza battere ciglio. Sei un ottimo esempio per tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi sei tutta un trionfo di pizzi e giarrettiere, una vera bomba sexy.

Lavoro: solo con una sequela di apprezzamenti decidi di metterti all’opera. Che il capo si prepari un lungo e convincente discorso di elogio.

Salute: meravigliosa in ogni tua sfumatura! Ma cosa vuoi di più?

Il consiglio del giorno: dai anche tu la disponibilità alle associazioni di volontariato durante il mese di agosto. Sono certa che nei giorni prima o dopo la partenza avrai il tempo per dare volentieri una mano. Vero?

Voto 8 +

Bilancia

Non hai alcuna voglia di sentir parlare di amore e sentimenti con questa Venere in quadratura. Sei come la suora che ferma indignata il bacio saffico tra le protagoniste di ‘Il Mare Fuori’. Tu ovviamente non ti lasci trascinare dall’impeto della sorella, per te si tratta solo di non avere alcuna voglia di baci.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi l’acidità regna sovrana. Neppure un digestivo effervescente può riportare un po’ di dolcezza, al massimo tu punti sull’educazione. Nulla di più.

Lavoro sei come il controllore del treno. Appena trovi una irregolarità nel biglietto sei subito pronta a fare la multa.

Salute: punti tutto sull’intelligenza, come la secchiona al liceo. Sei simpatica solo al club di scienze frequentato dai cosiddetti nerd.

Il consiglio del giorno: per alleggerire un po’ il tuo animo pesante potresti recarti all’alba nella spiaggia di San Nicola, vicino Roma, e ammirare lo spettacolo dei delfini che giocano nell’acqua. Ti assicuro che è meglio di una seduta di terapia.

Voto 5 e mezzo

Scorpione

Solitamente notizie come gli esperimenti per caricare la materia oscura ti solleticano curiosità e ingegno. Ma con Mercurio in quadratura che ha messo il tuo super cervello a giocare a racchettoni in spiaggia, tu non le calcoli neppure. Sei più facilmente concentrato su dove il tuo partner ha deciso di andare a cena e su cosa vorrai indossare per essere irresistibile.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: vederti sospirante con gli occhioni a forma di cuore è un evento più unico che raro. Da fare subito una foto ricordo.

Lavoro: dirai di si a tutto anche ad aumenti vertiginosi senza controllare bene le carte che stai firmando. Occhio!

Salute: troppo preso dall’amore per prenderti cura di te stesso. Per fortuna che hai Venere a favore e con poco sei subito perfetto.

Il consiglio del giorno: canta acappella le tue canzoni preferite in auto, garantiscono un vero senso di libertà e ti offrono occasioni imperdibili per poter tacchinare con l’auto di fianco.

Voto: 7

Sagittario

Sei perfettamente allineato con il mitico Bob Dylan che ha messo il veto all’utilizzo degli smartphone durante il suo tour europeo. Anche per te la cosa più importante quando si va ai concerti è vivere l’esperienza fino in fondo ascoltando la musica e lasciandoti coinvolgere dal positive vibes della folla. Questo Mercurio favorevole ti ha reso ancora più saggio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sentì nell’aria una samba in lontananza è sei già lì a muovere subito il bacino.

Lavoro: il posto migliore per fare new business è all’aperitivo e tu con Mercurio a favore non ne perdi assolutamente uno.

Salute: pronto a intrattenere il tuo pubblico come i barzelletteri di ‘La sai l’ultima’ grazie alla tua simpatia e ironia dilagante.

Il consiglio del giorno: ricordati che in questo periodo c’è anche l’Umbria Jazz. Non vorrai perderti questo evento con ospiti pazzeschi tra cui anche il Johnny Depp. Vero?

Voto 7 +

Capricorno

Il naufrago Alessandro Vinci che è sopravvissuto per ben diciotto ore aggrappato a un pallone, deve avere come te il transito favorevole di Marte. A volte avere forza e determinazione inesauribile sono una vera fortuna. Certo qui si parla di un caso estremo ma la sfiga o il fato non sono mai da sottovalutare. Meglio essere sempre pronti a tutto, non si sa mai.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: al suono dello schiocco di un bacio tu corri via veloce come un centometrista ai mondiali di atletica perché lo hai confuso come il rumore dello ‘start’.

Lavoro: sei un vero scoglio insensibile e inamovibile. Verrai ben presto bai passato da tutti.

Salute: ti senti bene solo dopo aver litigato con qualcuno, non importa chi sia. Ti va bene anche il lucchetto arrugginito della cantina. L’importante è discutere e lamentarti.

Il consiglio del giorno: ti informo che le multe per chi fa la pipì per strada sono davvero salate per cui alla fine delle tue serate corri diritto a casa perché la sosta nell’aiuola fuori dal locale ti potrebbe costare come volo più soggiorno a Ibiza. Drink esclusi ovviamente.

Voto 5 +

Acquario

La proposta della scuola Politecnico con il nuovo simbolo per i bagni neutri non ti è molto chiara. Tu che hai Mercurio in opposizione non riesci a distinguere quest’immagine che da un lato ha i pantaloni mentre dall’altro una gonna. Tu preferisci di gran lunga una bella scritta generica, meglio se su un'unica porta. I virtuosismi intellettuali non fanno proprio per te.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: un po’ troppo diffidente su tutto quello che non conosci. Tu al massimo puoi fidanzarti con la cugina di secondo grado.

Lavoro: oggi non ci siamo proprio. Meglio rientrare in ufficio direttamente dopo le vacanze di agosto.

Salute: è una continua sofferenza, come quando ti rigiri nel letto tutta la notte a causa del caldo e delle zanzare ronzanti pronte a morderti.

Il consiglio del giorno: il fatto che tu possa comprare la frutta tropicale Made in Italy ti insospettisce molto, eppure è proprio una nuova realtà in grande crescita, a causa del cambiamento climatico. Se hai voglia di un mango o una papaya non farti troppe paranoie, tu acquistala comunque e se arriva direttamente dalla Puglia alla fine avrà un impatto di CO2 inferiore a quello che avevi preventivato.

Voto 5 e mezzo

Pesci

Siete davvero buonissimi e accondiscendenti con il vostro partner e disposti anche a firmare i contratti prematrimoniali più stravaganti. Come quello della coppia indiana che prevede una pizza al mese. Voi non potete assolutamente non accontentare in qualsiasi modo il vostro compagno, anzi conoscendovi le uscite in pizzeria saranno almeno un paio di volte a settimana. Avervi come compagno di vita, in questo momento, è una vera fortuna!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: innamorati dell’amore. Vivete questo sentimento come la cosa più sacra che ci sia al mondo. Fortunelli!

Lavoro: siete su ogni progetto prontissimi ad aiutare con grande entusiasmo e ottimi consigli. Praticamente i colleghi perfetti.

Salute: belli, sorridenti e in ottima forma come i personaggi sulla copertina di Sport Illustrated.

Il consiglio del giorno: la città di Venezia sta sviluppando una nuova app che indica dove trovare le fontanelle con l’acqua potabile in città per risolvere il problema delle bottigliette di plastica. Così i turisti dovranno unicamente munirsi di borraccia. Un bellissima iniziativa da accogliere e applicare subito. Vero?

Voto 8 +