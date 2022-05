L’oroscopo di oggi giovedì 19 maggio, previsioni segno per segno: Capricorno e Vergine non hanno mezze misure L’oroscopo di oggi, giovedì 19 maggio 2022 e le previsioni astrali del giorno per tutti i segni zodiacali. Oggi c’è una grande ambizione nell’aria, soprattutto per i segni di terra. Il Sole in Toro è trigono a Plutone e sestile alla congiunzione di Marte e Nettuno. Anche detto: mezze misure addio!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, giovedì 19 maggio 2022 e le previsioni per tutti i segni zodiacali: attenzione, Plutone nel cielo sarà particolarmente potente! In trigono perfetto al Sole e in sestile alla combinazione di Marte e Nettuno in Pesci. Un desiderio di potere, supremazia, conquista.

La Luna in Capricorno di oggi amplifica, soprattutto per i segni di terra, questo grande desiderio di conquista. Per questo il segno fortunato di oggi sarà il Toro mentre il segno sfortunato sarà il Cancro che con la conquista non ha un buon rapporto.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi 19 maggio per l'Ariete

Oggi sei proprio cool in qualsiasi situazione, grazie agli ottimi influssi di Venere. Come la bella Victoria dei Måneskin che, senza batter ciglio, ha sfoggiato il suo animo da vera rocker in mutande e topless per un bagno improvvisato in Puglia. Di certo, con i favori di Giove, diventerà a breve un super trend per l’estate.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti metti comodo sul balcone e ascolti la serenata dei Mariachi gentilmente offerta dai tuoi spasimanti. Dimmi un po’, quanto ti piace essere così coccolato?

Lavoro: oggi sei così irresistibile che sei messo in prima fila come uno specchietto per le allodole e con il tuo charme saprai anche attirare i clienti più difficili e esigenti.

Salute: appena entri in una stanza la illumini così tanto che tutti saranno costretti a spegnere le luci al neon, anche dopo il tramonto.

Il consiglio del giorno: per la soddisfare la tua voglia di stupire e di sacro unito al profano, c’è la mostra di David La Chapelle a Milano. Vedrai che ti sarà anche da ispirazione.

Voto . 9

Oroscopo Toro oggi 19 maggio

La Luna di oggi, invece di sconvolgerti come la precedente, enfatizza la tua voglia di avere tutto bello in ordine e sotto controllo. Infatti, dopo il rapporto di Lega Ambiente sulla condizione dei rifiuti nelle nostre spiagge (in media ben otto ad ogni passo) ti ritrovi a differenziare e a cercare soluzioni per minimizzare il consumo di plastica. Sono certa che saprai ben perseverare questo ottimo proposito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: è tutto un po’ troppo studiato a tavolino e quando si va fuori dal seminato ti senti proprio perso, perché l’improvvisazione non fa proprio per te.

Lavoro: Saturno contro è un bel pesantone esigente, e se anche provassi ad addolcirlo con qualche lusinga, te lo trovi comunque sullo stomaco come la pasta e fagioli quando ti corichi per andare a dormire.

Salute: è vero che quando si ha la salute c’è tutto e tu in questo campo, grazie a Marte, non ti puoi assolutamente lamentare.

Il consiglio del giorno: per tenerti sempre impegnato con Marte che ti vorrebbe sempre in movimento, un bel corso di tricot fa proprio al caso tuo, così mentre guardi la tua serie televisiva non resti con le mani in mano.

Voto 7 e mezzo

Le previsioni astrali di oggi per i Gemelli

Con Mercurio dalla vostra parte sapete trovare mille scuse per potervi dedicare a una delle vostre grandi passioni: i video giochi. Infatti avete appena letto che, da un recente studio, uno dei benefici è proprio il miglioramento dell’intelligenza: fatevi proprio un vanto del trascorrere ore a giocare a PES (Pro Evolution Soccer) con il vostro nipotino con la scusa di creare solide basi per il suo futuro.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la perfezione in amore non esiste e dovreste farvene una ragione quindi basta continuare a cercare l’ago nel pagliaio. Godetevelo.

Lavoro: Mercurio è il pianeta del commercio, quindi per transazioni e interscambi di qualunque tipo affidatevi ai suoi ottimi consigli.

Salute: vi assicuro che siamo ormai quasi alla fine della quadratura di Marte quindi invece di avvolgervi nella copertina di Linus iniziate a scaldare i vostri muscoli per partire alla grande quando girerà a vostro favore.

Il consiglio del giorno: per esercitare la vostra coordinazione un buon esercizio è sicuramente mettere lo smalto con la mano sinistra. Ne trarrete sicuramente gran giovamento.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Venere a sfavore è proprio un tuo pallino e oggi che hai pure la Luna in opposizione c’è gran bisogno di distrazione. Quindi per adesso preparati e studiati tutti i percorsi, esposizioni e feste per il prossimo Salone del Mobile di giugno a Milano, perché lì il pianeta dell’amore tornerà ad essere dolce come uno zuccherino e tu vorrai assolutamente farne mostra in giro. Capito?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: se il tuo cuoricino è in continuo buffering alla ricerca di una rete wi-fi, il tuo sex appeal invece ti chiede di portarlo a fare qualche giro di giostra. A questo punto approfittane.

Lavoro: ti trovi come in campagna elettorale a racimolare voti e supporto ai tuoi progetti, purtroppo ti troverai a fare tutto da solo. Sappi comunque che chi fa da sé, fa per tre!

Salute: sei come ad un casting per una campagna di intimo e, nonostante il tuo fisico statuario, pare che tu non verrai scelto. C’est la vie.

Il consiglio del giorno: per occupare il tempo ci sono sempre le care e sempre piacevoli parole crociate, da fare con carta e penna o direttamente sul tuo tablet, a te l’ardua scelta.

Voto 5 e mezzo

Oroscopo Leone oggi 19 maggio

La tua popolarità è ormai alle stelle perché tra Venere e Mercurio dalla tua, oltre ad essere bello da impazzire, tutto quello che dici diventa subito un trend. Quindi preparati ad essere inondato di richieste come la super Virginia Raffaele che ormai è tampinata da richieste di vip che vogliono una loro imitazione. Questo tocco magico tienitelo stretto e utilizzalo solo con chi vuoi, non è mica per tutti…

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sai dare il tuo massimo solo quando vieni lusingato da complimenti e ammirazione. Tranquillo perché ne riceverai in mazzi da dodici come le rose a San Valentino.

Lavoro: ricordati che con questo Giove favorevole anche se tutto non dovesse essere perfettamente in regola puoi contare sulla fortuna, e magari in qualche incentivo inaspettato.

Salute il tuo sorriso smagliate è una vera cura per il malessere altrui, altro che i video dei gattini con gli occhi giganti che girano in rete.

Il consiglio del giorno: per i maturanti sulla rete spuntano ovunque video su come affrontare le prove, il mio preferito è quello con i segreti per fare una versione di latino perfetta, non che tu ne abbia bisogno ma è comunque molto interessante.

Voto 8 e mezzo

Le previsioni astrali di oggi per la Vergine

Il flop della lotteria degli scontrini si potrebbe spiegare benissimo se fossi stata proprio tu a strutturare questo concorso. Infatti, tra Marte in opposizione e Mercurio anche lui sfavorevole, tu non hai sufficiente costanza né chiarezza logica per sviluppare un concorso dove regole e premiazioni devono essere più limpidi dell’acqua delle Maldive. Vedrai che tra qualche giorno tutto si sistema… Ti ho fatto un piccolo spoiler.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei così delicata che sui sentimenti tu ci cammini sopra, e con scarpe da montagna con tanto di ramponi per scalare le cascate di ghiaccio.

Lavoro: ti senti come in una bolla per i pesciolini rossi, sei stata messa lì per evitare i tuoi continui attacchi da vipera in preciclo.

Salute: sudi come una fontana anche senza muovere un dito, figuriamoci se ti mettessi a fare due flessioni in palestra, per carità!

Il consiglio del giorno: visto il tuo scarso intuito, se volessi fare qualche acquisto di second hand, la Spora (Veronica Benigni) mette in vendita alcuni pezzi imperdibili della sua casa Dinasty, fidati perché lei ha un gusto pazzesco.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Per ringalluzzire le tue finanze prosciugate da Giove in opposizione ho proprio un’idea che fa al caso tuo. Dovresti buttarti sul wedding planning in Sicilia perché, dopo il matrimonio dei Ferragnez, le richieste si sono decuplicate. Così puoi sfruttare i benefici di Mercurio che su numeri e contratti è un vero mago.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: se non sai più dove hai messo il tuo cuoricino, ti avviso che è scappato al mare a godersi la bella stagione, visto che per te l’amore è come il giorno per i vampiri. Insopportabile.

Lavoro: ricorda che quando il gioco si fa duro tu puoi sempre contare sui favori di Saturno, come fedele alleato. E vedrai che nessuno avrà più nulla su cui ribattere.

Salute: sarai anche controllata ma in quanto a grazia e leggerezza sei al pari di un lottatore di Sumo.

Il consiglio del giorno: vista la tua fame di conoscenza ma la poca destrezza con i numeri, un bel libro sul metodo Montessori fa proprio a caso tuo, perché con l’utilizzo di barre e perle per contare ti aiuterà a mettere tutti i numeri uno in fila all’altro.

Voto 5 e mezzo

Oroscopo Scorpione oggi 19 maggio

Devi imparare a domare questo Marte che, pur essendoti a favore, è imbizzarrito e, ovviamente, sexy come un cavallo selvaggio. Sei così forte che anche tu come Ibrahimovic potresti rompere il vetro del pullman con una manata quando sei preso dall’entusiasmo. Ricorda che la tua mano è forte come il ferro ma anche leggera come una piuma. Oggi dovrà essere piuma.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: le notti sono sempre più bollenti tanto che l’unico modo per raffreddarti è un bel bagno nel ghiaccio.

Lavoro: pare proprio che le tue doti di business siano davvero infallibili, non è che hai qualche consiglio da insider trading da passarmi?

Salute: alla festa in maschera il tuo costume perfetto è quello da uomo forzuto con tutina a righe bianca e rossa manubrio con i pesi sotto il braccio e il baffo, da sempre molto sexy.

Il consiglio del giorno: sono tornate in vendita le richiestissime consolle XBox on line ma non è ben chiaro dove si possano trovare, sono certa che smanettando un po’ in rete riuscirai ad accaparrartene una in meno di cinque minuti.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo per il segno del Sagittario oggi

Sei decisamente bello mio caro centauro ma altrettanto svampitello e con il senso dell’equilibrio di una nonnina novantenne (con tutto il rispetto, s'intende). Infatti la rovinosa caduta di Ilary Blasi dallo sgabello fa parte del tuo repertorio da super scoordinato. D’altronde con Mercurio e Marte entrambi a sfavore il neurotrasmettitore che parte dal cervello per raggiungere i muscoli pare si sia dato alla macchia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: l’amore è una cosa meravigliosa e tu più che capirlo lo senti ardentemente sonare come una samba proprio in mezzo al tuo petto.

Lavoro: lo sai qual’è il consiglio per gli appassionati di montagna quando cala la nebbia? Trovare il riparo più vicino e stare ad aspettare che la coltre si diradi. La stessa cosa vale per te in ufficio con Mercurio in opposizione.

Salute: la pennichella dopo pranzo è un’ottima abitudine che dovremmo avere proprio tutti (io sono super fan) e tu che Marte che ti sfianca puoi rifocillare un pochino le tue scarse energie.

Il consiglio del giorno: segui un il corso ‘Cibo a regola d’Arte 2022’ così sarai sicuro che seguendo una ricetta passo dopo passo potrai gustarti un piatto perfetto, o quasi.

Voto 7

Le previsioni astrali di oggi per il Capricorno

Io lo so che sotto quella spessa corazza che ti sei costruito addosso da quando Venere è in quadratura c’è un cuoricino di panna. Infatti, se anche tu ti fossi trovato con uno stadio ululante e i compagni di squadra pieni di affetto come nel caso di Dybala, saresti scoppiato in lacrime. Tranquillo, questo segreto resta tra me e te.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: gli ammiratori per te sono come le zanzare d’estate da tenere alla larga con zampironi e racchetta fulminante. Chiaro?

Lavoro: va bene che fare tre cose insieme ti riesce benissimo ma almeno alla pausa pranzo prova a goderti un panino invece di prenotare la ceretta dall’estetista, ok?

Salute: scaricare casse d’acqua da mettere in dispensa e trasportarle per sei piani senza neppure una goccia di sudore è solo grazie ai favori di Marte, ricordatelo.

Il consiglio del giorno: attento ai trattamenti con gli acidi perchè anche se hai proprio bisogno di dare un po’ di luce al tuo viso spento ci potrebbero essere delle controindicazioni da tener bene in considerazione, tipo non esporsi al sole per almeno una settimana, per esempio.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ti senti un vero figo, e come darti torto con questa Venere che ti illumina come un faretto con la Gioconda. Ti senti come Tom Cruise al festival di Cannes per celebrare il ritorno di Maverick e del cinema americano alla kermesse francese. Se aspettavi un red carpet, eccoti accontentato.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: per te è con la A maiuscola, grande, bellissimo e pieno di passione, qui oltre allo zampino di Venere c’è sicuramente quello di Cupido.

Lavoro: Mercurio è la tua arma vincente, perché con la tua parlantina effervescente e concreta sai mettere tutti d’amore e d’accordo, anche quando si parla di business.

Salute: tu allo sport da sempre unisci la parola amici, perché dopo lo sforzo la birretta con la pizza sono una tappa obbligatoria.

Il consiglio del giorno: viste le tue notti infuocate potresti optare per qualche simpatico gadget come i copri capezzoli con le nappine rotanti, te la butto lì, eh.

Voto 8 e mezzo

Oroscopo Pesci oggi 19 maggio

Siete da sempre molto attratti da tutto quello che è creatività e, con la congiunzione di Marte e Nettuno, questa vostra peculiarità è ancor più vigorosa. Infatti la sfilata di Gucci, intitolata ‘Cosmogonie’, è un vero inno a tutto ciò che profondamente adorate: immaginazione e firmamento. Da guardare e riguardare prima di andare a dormire per sollecitare la vostra attività onirica.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: dopo questo periodo di grande esplorazione fantasiosa attendo in uscita un vostro libro con tanto di disegni esplicativi su come si possa raggiungere a letto il tanto agoniato Nirvana.

Lavoro: il vostro circo di idee non vi abbandona mai neanche alla riunione con il super mega presidente, al momento giusto appare un elefante in equilibrio su una palla per stemperare la tensione e dare un po’ di slancio alla conversazione.

Salute: riuscite a tenere tutto perfettamente in equilibrio sulla punta del dito come i giocatori di bascket quando fanno roteare la palla sul dito.

Il consiglio del giorno:: se volete accodarvi alla folta lista di acquirenti di seconde case al mare, assicuratevi che la vostra sia isolata e e che abbia un bel terrazzo per ammirare il firmamento di notte. Un must per veri intenditori di stelle come voi.

Voto 7