L’oroscopo di oggi domenica 14 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

La Luna nell’oroscopo di oggi, domenica 14 settembre 2025 resta nel segno dei Gemelli, perfetta per farci chiarire con chi abbiamo argomenti lasciati in sospeso. Il segno fortunato la Bilancia, quello sfortunato il Sagittario.
A cura di Ginny Chiara Viola
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Oroscopo del giorno

Nell'oroscopo di domenica 14 settembre 2025 il cielo ci porta ordine e selezione: Sole e Mercurio in Vergine rendono la mente precisa come un quaderno a quadretti, dove righe e colonne tornano finalmente dritte. Con la Luna calante nei Gemelli, invece, arriva il momento di chiudere ciò che è rimasto in sospeso: messaggi non inviati, conversazioni a metà, pensieri pesanti.
Chiarezza sì, ma non per i segni mobili – soprattutto Pesci e Sagittario – che rischiano ancora di perdersi tra le righe.Non è tempo di nuovi inizi, ma di sintesi.

Il segno fortunato la Bilancia, quello sfortunato il Sagittario.

Ariete

Arietone, spero tu abbia ascoltato il mio consiglio di ieri e sia andato a fare due passi al parco, anche se senza voglia… perché con Venere a favore e la Luna pure, gli incontri interessanti ti ronzavano attorno. Se invece sei rimasto a casa pazienza, ti perdono. Però oggi hai ancora tempo per rimediare… quindi molla ste ciabatte e muoviti!

Amore: ti bacia sulla guancia.
Fortuna: ti senti sfidato.
Il consiglio del giorno: ricorda che “La pazienza è la chiave della gioia” come disse nel suo libro Thich Nhat Hanh.
Voto: 7

Toro

Con Mercurio a favore conti le calorie della tua dieta mediterranea con la precisione di chi pesa persino l’olio d’oliva col contagocce. Eppure Venere ti mette alla prova: di notte ti ritrovi davanti al frigo come un ninja affamato, alla disperata ricerca di quegli snack ipercalorici che giuravi di non toccare.

Amore: rassegnato.
Fortuna: non ti incaponire troppo.
Il consiglio del giorno: coccolati con una mousse al cacao light fatta di yogurt greco, miele e cacao amaro. Ha pochissime calorie ma soddisfa la voglia di dolce senza sensi di colpa.
Voto: 6

Gemelli

Con Venere e Marte dalla vostra parte vi sentite davvero al centro dell’attenzione, con una schiera di pretendenti pronti a pendere dalle vostre labbra. Occhio però a Mercurio contro: potreste lasciarvi scappare la frase sbagliata, detta con un tono un po’ troppo spavaldo o poco sincero, meglio restare naturali.

Amore: avete l’imbarazzo della scelta.
Fortuna: sulle vostre capacità amatoriali.
Il consiglio del giorno: portatevi dietro una borraccia e puntate a bere almeno due litri d’acqua entro sera.
Voto: 7

Cancro

Cancretto, con Mercurio a favore hai quella lucidità che ti mette al riparo da un sacco di scivoloni. Riconosci al volo chi parla con il cuore e chi invece prova a infinocchiarti, un po’ come il “finto maresciallo” di Trento che tentava di spillare 16 mila euro via sms, ad un povero pensionato. Tu certe cose le fiuti da lontano e non ti lasci abbindolare.

Amore: il sesso non è contemplato.
Fortuna: vi trovate reciprocamente interessanti.
Il consiglio del giorno: fermati un attimo prima di dire sì.
Voto: 7

Leone

Leoncino, sai gestire vita pubblica e privata con la stessa disinvoltura di Zayn Malik: un attimo prima sul palco davanti a migliaia di fan, quello dopo in cucina a preparare pancake per sua figlia Khai. La tua forza, con Venere e Marte a favore, è proprio questa: passare da un ruolo all’altro senza perdere ritmo e accontentando tutti.

Amore: instancabile.
Fortuna: nei tuoi contatti.
Il consiglio del giorno: ritagliati 30 minuti per te stesso, senza telefono e distrazioni..poi riparti!
Voto: 8 +

Vergine

Questa Luna storta ti rende inquieta e, con Saturno di nuovo in opposizione, basta un dubbio per mandarti in tilt. Lo so: in borsa tieni sempre la calcolatrice pronta per fare i conti e, se ti rassicura, usala pure… ma ricorda che i numeri non spiegano sempre tutto. A volte è il tuo intuito a fornire la formula più precisa.

Amore: metti i puntini sulle i e pure sulle u.
Fortuna: in un cono gelato.
Il consiglio del giorno: sistema il cassetto dei documenti e butta le dichiarazioni dei redditi vecchie di 10 anni.
Voto: 5 +

Bilancia

Come suggerisce Vogue, puoi divertirti a sperimentare con i trend più glamour del momento: dal Nomadic Spirit, con gonne morbide e giacche ricamate, al Modern Academia, fatto di blazer e maglioni preppy, fino al Maximalism for Minimalists, capace di dare carattere anche all’outfit più semplice. Con Venere e Marte dalla tua parte, qualsiasi scelta sarà perfetta su di te.

Amore: crei complicità in uno sguardo.
Fortuna: più vicina del previsto.
Il consiglio del giorno: cambia strada nel tornare verso casa, potresti scoprire qualcosa che ti ispira.
Voto: 8 +

Scorpione

Scorpioncino, con Mercurio a favore la tua logica è tagliente e smaschera in un attimo chiunque provi a rifilarti una bugia. Colleghi i dettagli meglio di un investigatore e, appena scovi la contraddizione, la partita è chiusa. Con Venere di traverso, però, il “lasciar correre” non fa parte del tuo vocabolario: tu non archivi nulla, anzi restituisci tutto su un piatto freddo, come vuole la tradizione.

Amore: attentissimo ai dettagli.
Fortuna: ti fa vedere le cose da un’altra prospettiva.
Il consiglio del giorno: Se non l’hai ancora fatto, ti consiglio la serie Wednesday 2 su Netflix… così magari puoi prendere qualche spunto.
Voto: 6

Sagittario

Oggi ti basterebbe un messaggino carino per ritrovare il buonumore, di quelli che ti ricordano quanto vali anche quando fai fatica a crederci. Non serve certo uno studio scientifico per sapere che le parole gentili possono ribaltare una giornata in un attimo. E con questa Luna storta che ti fa sentire fuori posto come l’unico calzino spaiato nel cassetto, ne avresti davvero bisogno.

Amore: in cerca dell’altro calzino.
Fortuna: vuole delle spiegazioni che non riesci a dare.
Il consiglio del giorno: tieni un dizionario dei sinonimi e contrari a portata di mano.
Voto: 5

Capricorno

È vero che un dialogo aperto riduce i conflitti e accelera le soluzioni, e oggi parti con le migliori intenzioni. Poi però, con Marte storto, il tono cambia: le tue “proposte” suonano più come ordini. Insomma, sembri meno un compagno di chiacchiere e più un maresciallo che detta consegne… e chi ti sta vicino non sa se rispondere o mettersi sull’attenti.

Amore: vi scambiate libri.
Fortuna: ti fa dire quello che pensi.
Il consiglio del giorno: leggi The Secret of Secrets di Dan Brown. Un thriller di enigmi e simboli che potrebbe piacerti.
Voto: 6 e mezzo

Acquario

Acquarione, con Venere contraria la cena romantica ti sembra solo una perdita di tempo: troppe smancerie, troppi convenevoli. Tu preferisci saltare antipasti e contorni e andare subito al “dopo”… perché quello è l’unico piatto che davvero ti stuzzica.

Amore: senta troppi convenevoli.
Fortuna: hai grinta da vendere.
Il consiglio del giorno: evita l’abbinamento maglia giallo fluo con pantalone color marrone. Sembrare un evidenziatore caduto nel terreno è un attimo.
Voto: 6

Pesci

Con questa Luna di traverso, tutto prende un sapore insolito: persino un momento di relax sembra accompagnato da quella vocina fastidiosa che porta agitazione o sensi di colpa. Strano per voi, che di solito sapete trasformare ogni cosa in magia… eppure oggi vi ritrovate lì, con la sensazione di non essere mai del tutto a posto.

Amore: vi lagnate.
Fortuna: un film leggero.
Il consiglio del giorno: affidatevi al rosmarino, l’erba amica della memoria.
Voto: 5 –

