L’oroscopo di oggi domenica 14 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell'oroscopo di domenica 14 settembre 2025 il cielo ci porta ordine e selezione: Sole e Mercurio in Vergine rendono la mente precisa come un quaderno a quadretti, dove righe e colonne tornano finalmente dritte. Con la Luna calante nei Gemelli, invece, arriva il momento di chiudere ciò che è rimasto in sospeso: messaggi non inviati, conversazioni a metà, pensieri pesanti.

Chiarezza sì, ma non per i segni mobili – soprattutto Pesci e Sagittario – che rischiano ancora di perdersi tra le righe.Non è tempo di nuovi inizi, ma di sintesi.

Il segno fortunato la Bilancia, quello sfortunato il Sagittario.

Ariete

Arietone, spero tu abbia ascoltato il mio consiglio di ieri e sia andato a fare due passi al parco, anche se senza voglia… perché con Venere a favore e la Luna pure, gli incontri interessanti ti ronzavano attorno. Se invece sei rimasto a casa pazienza, ti perdono. Però oggi hai ancora tempo per rimediare… quindi molla ste ciabatte e muoviti!

Amore: ti bacia sulla guancia.

Fortuna: ti senti sfidato.

Il consiglio del giorno: ricorda che “La pazienza è la chiave della gioia” come disse nel suo libro Thich Nhat Hanh.

Voto: 7

Toro

Con Mercurio a favore conti le calorie della tua dieta mediterranea con la precisione di chi pesa persino l’olio d’oliva col contagocce. Eppure Venere ti mette alla prova: di notte ti ritrovi davanti al frigo come un ninja affamato, alla disperata ricerca di quegli snack ipercalorici che giuravi di non toccare.

Amore: rassegnato.

Fortuna: non ti incaponire troppo.

Il consiglio del giorno: coccolati con una mousse al cacao light fatta di yogurt greco, miele e cacao amaro. Ha pochissime calorie ma soddisfa la voglia di dolce senza sensi di colpa.

Voto: 6

Gemelli

Con Venere e Marte dalla vostra parte vi sentite davvero al centro dell’attenzione, con una schiera di pretendenti pronti a pendere dalle vostre labbra. Occhio però a Mercurio contro: potreste lasciarvi scappare la frase sbagliata, detta con un tono un po’ troppo spavaldo o poco sincero, meglio restare naturali.

Amore: avete l’imbarazzo della scelta.

Fortuna: sulle vostre capacità amatoriali.

Il consiglio del giorno: portatevi dietro una borraccia e puntate a bere almeno due litri d’acqua entro sera.

Voto: 7

Cancro

Cancretto, con Mercurio a favore hai quella lucidità che ti mette al riparo da un sacco di scivoloni. Riconosci al volo chi parla con il cuore e chi invece prova a infinocchiarti, un po’ come il “finto maresciallo” di Trento che tentava di spillare 16 mila euro via sms, ad un povero pensionato. Tu certe cose le fiuti da lontano e non ti lasci abbindolare.

Amore: il sesso non è contemplato.

Fortuna: vi trovate reciprocamente interessanti.

Il consiglio del giorno: fermati un attimo prima di dire sì.

Voto: 7

Leone

Leoncino, sai gestire vita pubblica e privata con la stessa disinvoltura di Zayn Malik: un attimo prima sul palco davanti a migliaia di fan, quello dopo in cucina a preparare pancake per sua figlia Khai. La tua forza, con Venere e Marte a favore, è proprio questa: passare da un ruolo all’altro senza perdere ritmo e accontentando tutti.

Amore: instancabile.

Fortuna: nei tuoi contatti.

Il consiglio del giorno: ritagliati 30 minuti per te stesso, senza telefono e distrazioni..poi riparti!

Voto: 8 +

Vergine

Questa Luna storta ti rende inquieta e, con Saturno di nuovo in opposizione, basta un dubbio per mandarti in tilt. Lo so: in borsa tieni sempre la calcolatrice pronta per fare i conti e, se ti rassicura, usala pure… ma ricorda che i numeri non spiegano sempre tutto. A volte è il tuo intuito a fornire la formula più precisa.

Amore: metti i puntini sulle i e pure sulle u.

Fortuna: in un cono gelato.

Il consiglio del giorno: sistema il cassetto dei documenti e butta le dichiarazioni dei redditi vecchie di 10 anni.

Voto: 5 +

Bilancia

Come suggerisce Vogue, puoi divertirti a sperimentare con i trend più glamour del momento: dal Nomadic Spirit, con gonne morbide e giacche ricamate, al Modern Academia, fatto di blazer e maglioni preppy, fino al Maximalism for Minimalists, capace di dare carattere anche all’outfit più semplice. Con Venere e Marte dalla tua parte, qualsiasi scelta sarà perfetta su di te.

Amore: crei complicità in uno sguardo.

Fortuna: più vicina del previsto.

Il consiglio del giorno: cambia strada nel tornare verso casa, potresti scoprire qualcosa che ti ispira.

Voto: 8 +

Scorpione

Scorpioncino, con Mercurio a favore la tua logica è tagliente e smaschera in un attimo chiunque provi a rifilarti una bugia. Colleghi i dettagli meglio di un investigatore e, appena scovi la contraddizione, la partita è chiusa. Con Venere di traverso, però, il “lasciar correre” non fa parte del tuo vocabolario: tu non archivi nulla, anzi restituisci tutto su un piatto freddo, come vuole la tradizione.

Amore: attentissimo ai dettagli.

Fortuna: ti fa vedere le cose da un’altra prospettiva.

Il consiglio del giorno: Se non l’hai ancora fatto, ti consiglio la serie Wednesday 2 su Netflix… così magari puoi prendere qualche spunto.

Voto: 6

Sagittario

Oggi ti basterebbe un messaggino carino per ritrovare il buonumore, di quelli che ti ricordano quanto vali anche quando fai fatica a crederci. Non serve certo uno studio scientifico per sapere che le parole gentili possono ribaltare una giornata in un attimo. E con questa Luna storta che ti fa sentire fuori posto come l’unico calzino spaiato nel cassetto, ne avresti davvero bisogno.

Amore: in cerca dell’altro calzino.

Fortuna: vuole delle spiegazioni che non riesci a dare.

Il consiglio del giorno: tieni un dizionario dei sinonimi e contrari a portata di mano.

Voto: 5

Capricorno

È vero che un dialogo aperto riduce i conflitti e accelera le soluzioni, e oggi parti con le migliori intenzioni. Poi però, con Marte storto, il tono cambia: le tue “proposte” suonano più come ordini. Insomma, sembri meno un compagno di chiacchiere e più un maresciallo che detta consegne… e chi ti sta vicino non sa se rispondere o mettersi sull’attenti.

Amore: vi scambiate libri.

Fortuna: ti fa dire quello che pensi.

Il consiglio del giorno: leggi The Secret of Secrets di Dan Brown. Un thriller di enigmi e simboli che potrebbe piacerti.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Acquarione, con Venere contraria la cena romantica ti sembra solo una perdita di tempo: troppe smancerie, troppi convenevoli. Tu preferisci saltare antipasti e contorni e andare subito al “dopo”… perché quello è l’unico piatto che davvero ti stuzzica.

Amore: senta troppi convenevoli.

Fortuna: hai grinta da vendere.

Il consiglio del giorno: evita l’abbinamento maglia giallo fluo con pantalone color marrone. Sembrare un evidenziatore caduto nel terreno è un attimo.

Voto: 6

Pesci

Con questa Luna di traverso, tutto prende un sapore insolito: persino un momento di relax sembra accompagnato da quella vocina fastidiosa che porta agitazione o sensi di colpa. Strano per voi, che di solito sapete trasformare ogni cosa in magia… eppure oggi vi ritrovate lì, con la sensazione di non essere mai del tutto a posto.

Amore: vi lagnate.

Fortuna: un film leggero.

Il consiglio del giorno: affidatevi al rosmarino, l’erba amica della memoria.

Voto: 5 –